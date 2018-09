Tertulia Ser Deportivos 3 de septiembre

Voz 1 00:00 continuamos en SER Deportivos que como cada lunes en estas

Voz 3 00:19 bueno

Voz 1 00:21 bueno que os parecido el partido ese empate a uno quizás con buenas sensaciones en algunos momentos pero a lo de siempre muchas oportunidades Si solamente un gol eso tiene solución no

Voz 4 00:33 hay Aldán peleándose por el delantero centro del Mirandés si esta semana resuelven ese asunto quizá resuelvan resuelvan en el gran tema que vuelve a tener el Burgos que es quiénes el marcar goles ayer tuvimos tres o cuatro balones que se pasearon por delante del portero que si hubiésemos tenido hay un oportunista como es este quizás no estaríamos hablando de un empates yo que hubiera estaríamos hablando de una victoria del Burgos se tiene que convencer la junta directiva o a Tom o Gonzalo Antón de que el edificio no se empieza por el tejado edificio se empieza por las bases y las bases es la gente que sale al terreno

Voz 3 01:11 Cobo

Voz 4 01:12 en el periódico que repartieron ayer me he quedado sorprendido porque en la lista donde están todos los jugadores que me parece muy bien todo eso veo uno dos tres cuatro cinco seis seis señores que no juegan al fútbol y que cobran su buen dinero quién es de dieciséis señores que si estás en el banquillo no hay sitio para los jugadores como él dice hemos hecho una cosa muy buena el año pasado que es profesionalizar este club pero donde él se olvida es que donde hay que profesionalidad hay que empezar a profesionalizar el club es el terreno de juego y a partir del terreno de juego lo que te quede vas cogiendo entrenador segundo entrenador masajista

Voz 5 01:54 está fisioterapeuta eh real hasta dos

Voz 4 01:57 físico que no sé lo que es eso eso es un nuevo título

Voz 5 02:00 ya debido a ver el fútbol eh

Voz 4 02:03 preparador de porteros todas esas cosas después de que tengas el gran equipo que esta ciudad necesita después está muy bien la estadística esa que han sacado no habían este periódico de tantos habitantes tantos tantos aquí lo más que ha habido siempre ha sido un tres por ciento de la población un poquito más cuando estábamos en primera el primer año subimos nosotros salí por los años no sé que cuando eh pero entonces hubo se llegó a los diez mil socios que fue el máximo que ha tenido que ha tenido que ha tenido esta ciudad y a partir de ahí todo lo demás pero bueno también me parece bien todo eso que se estudie todo eso está bien pero mira

Voz 5 02:44 a mi hijo Antón la primera en la frente ha venido un equipo de un barrio de Madrid

Voz 4 02:50 que no tendrá un presupuesto de más de seiscientos mil euros ya no ha pegado el primer tortazo o sea que para mí no valen y los presupuestos ni vale decir cuántos socios tenemos lo que sí vale es saber gastarse el dinero que tenéis eso sí que vale ahora como debéis de tener mucho pues hablado allá vosotros a mí eso no me importa yo volviendo a la pregunta que tú has hecho

Voz 6 03:14 el Burgos yo creo que ser reivindicó en su debut en El Plantío en un partido pues que fue de menos a más como bien dice Luis el primer tortazo no lo digo un equipo de de barrios del barrio el Pilar de Madrid por lo tanto como titular a mí me me me queda decir pues resignación no queda otra resignación esperar esperar pero bueno vamos a ver no como dice Gonzalo Antón esperar un par de meses yo creo que es demasiado tiempo un par de meses se llevan disputadas entre ocho y nueve jornadas de fútbol claro entre ocho y nueve de jornada de fútbol de partidos jugados puede encontrarse el Burgos con un detrimento en la tabla clasificatoria muy elevado por lo tanto no hay que esperar tanto lo que hay que hacer es engrasar la maquinaria e conseguir ese de delantero que haga gol por lo tanto pues bueno ahí sí esperar pero cuidado contigo junto a ellos que las la la rueda de prensa que dio el consejero responsable económico y deportivo Gonzalo Antón los yo digo que los partidos se miden por victorias hice miden por puntos y por lo tanto yo creo que la espera no debe ser más allá de la próxima jornada el Burgos ganar al salmantino que está en la última posición que lleva de goleada en goleada va ganar y luego pues conseguir de puntos fuera no pasa nada más que por ahí te digo que el partido fue de menos a más porque ojo el Burgos empató en el minuto setenta y tantos cuidado que es que el a veces se pudo llevar los tres puntos

Voz 4 04:45 no es que la darme a la media hora de partido tuvo que sustituir a dos dólares por no

Voz 6 04:50 sí efectivamente saque esa extraer

Voz 4 04:52 no sólo las cosas también que tienen que analizar los entrenadores primero contra quién te has enfrentado y cuál ha sido el rendimiento durante todo el partido de tu equipo Ikea pasaba el equipo contrario porque si era darme hubiese tenido

Voz 2 05:05 la bien la la los dos jugadores estos dos jugadores

Voz 4 05:08 esa esos hilos cambios no hubiese podido hacer en el minuto setenta setenta y cinco quizá el resultado hubiese sido otro no lo sabemos no lo sabemos no pero bueno eso es lo que nos hemos enfrentado contra un equipo de barrio y además con mala suerte para ello se justifica con la suerte porque claro

Voz 2 05:24 sí que puedo decir una imagen muy superior al equipos de barrio es un equipo de barrio es bueno porque yo no te lo digo yo lo pregunto si yo te voy a un equipo de barrio que ayer leyó español Gul mira Chema

Voz 4 05:40 en dos meses trabajando toda la plantilla Hinojosa y tirarlo a puerta tres veces Chema yo te voy a decir una cosa me duele nada yo cojo el noventa por ciento de la gente de la Double de la rave

Voz 5 05:54 la izquierda darme eh

Voz 4 05:56 y me quedo después con el Burgos con con ricos aislar Machuca Jandri Machuca aquí los dos puntas que juegan ponen extremo y cambio plantilla por plantilla que te parece

Voz 2 06:08 se te puedes por eso he estado dando la razón

Voz 4 06:10 es perfectamente cambios plantilla por plantilla no hay más ícono con cuatro perras eh aquí un poquito se bueno yo entiendo no

Voz 7 06:20 en el Madrid hay mucha gente hay

Voz 4 06:23 a tres equipos cuatro en Primera división que con sus canteras te puedes tú surte pero es que amigo no hay muchos equipos de Segunda B

Voz 2 06:31 sí claro

Voz 4 06:33 a la sensación cuando sucede en pretemporada y seis derrotó tres Stage

Voz 2 06:36 a mí me diverso Pedro yo creo que has visto dónde me han metido donde clandestino

Voz 3 06:46 llevo muchos años en y evidentemente te en unos análisis ya de muchas temporadas y en otras ocasiones también por mi manera de ser evidentemente yo soy más positivo que lo que que lo que usted escuchaba a mi me parece que algunos dio buena imagen evidentemente pues es pero se espera

Voz 2 07:05 muchas yo me planteo sí sí

Voz 3 07:08 qué buena imagen me parece que no no no la dio mala fue la lectura del público fue que al final del partido aplaudieron ya sabemos que la gente del Plantío a poco que se hace a poco que se hace conformismo conforme hay gato pero yo vi jugadores interesantes jugadores buenos jugadores Machuca me pareció un buen jugador los dos extremos me parece son buenos jugadores atrás ya les conocemos yo creo que que el equipo puede dar mucho más de sí cierto es que siempre hablamos de lo mismo no que es verdad que ahora mismo pues ya tenemos la distancia de cinco puntos con los primeros pero la Liga no he hecho más que empezar insisto yo creo que hay que dar un poco más de tiempo porque cada año hay que hacer un equipo nuevo una reestructuración nueva lógicamente pues el entrenador le cuesta le cuesta su trabajo

Voz 6 07:58 pero a mí me pareció que ayer tenía

Voz 3 08:01 hay cosas muy positivas nidos laterales ofensivos rápidamente cuando se tiene el balón se incorporan a la al medio centro sea quiero decir que me pareció que al menos en El Plantío el partido de ayer pues yo creo que vamos a ver buenos porque si iban en casa no lo sé no lo sé porque sí que es verdad que también es cierto que a mi me parece que en la última media hora del primer tiempo se crearon más ocasiones que igualen cuatro cinco seis partidos de la temporada anterior porque se crearon ocasiones es verdad como dice Luis que falta alguien que la que hay que esté ahí porque pasaron muchos balones delante del portero una ocasión muy clara es decir que que que luego el equipo contrario juega hice pudo marcar el cero dos también pero bueno el fútbol es fútbol

Voz 4 08:41 sí que es verdad es verdad mente somos mejores que el año pasado y prueba de ello es el gol que metimos sí que metimos tocamos el balón seis jugadores del Burgos se empezó una jugada en el izquierdo se fue hacia el lado derecho volvió hacia el lado izquierdo interponer un remate en gol pasó el balón por seis jugadores del Burgos eso no lo hacíamos el año pasado eh no lo hacíamos jugar por dentro como ha jugado como jugó este equipo ahí con tanto con con Madrazo como con Gotti como el chaval ese canario que salía al final que fue el que hizo la jugada del gol eh I Se revolucionó mucho mucho en equipo eso tampoco lo hacíamos el año pasado pero es que vamos a ir un poco al defecto del año pasado que no vamos a exterminar esas acciones mira el trabajo técnico de o táctico del equipo yo creo que todavía está por hacer sabes tú cuando se nota cuando cuando ves a los delanteros como llegar al terreno de juego es decir si tú tienes chicle equipo tiene un valor en el lado derecho los de izquierda y el centro sabe lo que hace de ese jugador eh saben en qué les voy a tener que estar yo te remate y eso creo que el Burgos todavía no lo tiene porque si hubiese habido gente que hubiese entrado primer palo por el centro y segundo palo en momentos claves el momentos en que tanto pero Madrazo como Gotti hacían jugadas por banda desbordando muy bien terminando en centros centros como te he dicho antes pasaron por medio del de deportes no se hizo nada si se hubiese trabajado eso eso es mejor quizás está trabajando y todavía no no sea no se ha conseguido automatizar esos movimientos no pero sí se consiga automatizar bien esos movimientos terminaremos muchas jugadas que es un peligro que tenemos mira yo yo estoy de acuerdo

Voz 6 10:22 con todo lo que se está hablando aquí

Voz 4 10:24 pero por eso el partido y una base que que engrasar muchas piezas

Voz 6 10:27 todavía en el equipo como bien ha dicho Luis como vienen al dicho tú Javier falta todavía ese ingreso así lo que pasa es que no se puede esperar tanto tiempo como dicen Chema dice que llevan ya dos meses estas cosas tenían que tener aprendida y supera emprendidas partiendo de la base que no matizan jugadas algunos perdón Luis al Burgos e están metiendo muchos goles osea la defensa tenemos los dos centrales que son del año pasado no se les ha olvidado jugar al fútbol ayer por ejemplo están de vídeo el año pasado cuidadito pero tienen otro defensa central que para mí es muy bueno que jugó allí

Voz 7 11:05 desde este poso de verdad Pedro

Voz 6 11:08 efectivamente sea que por lo tanto yo creo que se tiene que aprovechar eso

Voz 4 11:12 el al equipo para que esas piezas empiece a funcionar

Voz 2 11:14 a lo mejor lo mejor defensa de Juan M perdón el mejor jugador de acceso es el portero

Voz 8 11:21 de una clara derrota como como como

Voz 2 11:24 le pasó más de una vez yo no puedo estar de acuerdo cuando quería tampoco tampoco no pido que salvó fue el primero que hubo de todas formas se poco trabajo tú el consejero

Voz 1 11:43 el consejero Gonzalo Antón dijo en la rueda de prensa previa al este partido que había que dar equipo dos meses que veía que no su paciencia y unas cinco va ir a más dos más dos cuatro no bueno pues mira

Voz 6 11:53 cierto que esos mucho mucho tienes mira mira

Voz 1 11:55 sí porque decir a favor de ellos que también

Voz 3 11:58 hombre no se trata de mala suerte pero hombre que en el minuto cuatro te pita un penalti en casa

Voz 2 12:01 no te pitan no fue penalti porque fue porque también empieza la temporada que

Voz 3 12:07 muy interesante sería que hubiera empezado el equipo ganando bien para que la gente se ilusione y todos te quiero otra

Voz 1 12:13 lo que te pitan un penalti claro penalti claro

Voz 3 12:15 es verdad que además es un defensivo por porque porque además el Inter

Voz 4 12:21 si se falla falla el lado izquierdo del chaval no sabe coge y le coge muy lejos al chaval desde el ataque

Voz 3 12:28 no es mucho afortunadamente pitó penalti que empieza el cero uno no nos empezar no

Voz 2 12:31 sí sí pero esto no la de la nefasta actuación del árbitro

Voz 6 12:38 con el pasado

Voz 2 12:41 por que espero yo creo que no que hubiera bonito estuvo basta que que que no tuvo más yo creo que expertos jurídico es hombre la verdad que en en

Voz 1 12:51 una situación como ésta donde hay que estar bien evidentemente es en el tramo final de la temporada que es cuando el equipo teóricamente voy a tener que estar peleando y es lógico que al principio haya desajustes si tal cosa

Voz 2 13:02 claro pero vamos son poco sensaciones lo que nos queda por emporio son dos partidos Antón Antón le ha dado un paso adelante

Voz 4 13:11 de sus previsiones el año pasado dijo primero en junta general dijo primero llegar a cincuenta y cuatro puntos después ya veremos ahora dos meses bueno pues a partir de dos meses pues igual el equipo ha cambiado por completo sobre todo si traen a ese goleador no que yo sigo pensando que es lo único que le falta al equipo nosotros tenemos gente de mucha calidad faena a mí por ejemplo da Barrena es un chaval que me gusta dice unos cambios de juegos sensacionales muy cool muy con mucho trabajo llegando muy bien al área Machuca es un jugador de calidad de verdadera calidad es de los que un secretario técnico Tontxu detraer te lo la mitad del niño que le pagas al secretario técnico ya lo has amortizado

Voz 2 13:53 por eso es por el récord de Gotti tanto aquí

Voz 4 13:58 Gotti morterazos son hombres en punta que pueden desbordar muy bien pueden desbordar además son valientes que eso es lo que hay porque

Voz 9 14:06 hemos visto hemos visto a lo largo de los años aquí en Burgos que hemos tenido gente los laterales que cuando recibe el balón atrás a dar atrás al al lateral no son hombres

Voz 4 14:15 es que cojan el balón y encara al portero pues sabemos que tienen esa virtud pues sabemos que cuando que cuando esos hombres

Voz 2 14:23 Gene valores hay que ir mucho en ataque porque van a terminar esos balones pues luego nos falta gente Chevy Adrián no les no hable por favor

Voz 10 14:32 eh el chaval que salió Elliot yo creo que es también un jugador sí

Voz 1 14:35 sí aprovechable está aquí

Voz 10 14:38 Abril

Voz 2 14:39 mira mira mira eso está claro que tenemos hecho ya

Voz 6 14:43 suplente Andre

Voz 2 14:44 y luego va va va a donde le pones claro aquí hay mucho que hablar sobre todo ahí no yo con los laterales

Voz 4 14:53 con los laterales que tenemos mira te parece una cosa en el lateral izquierdo no confían en el que tenemos porque a Kevin lo sacó lo sacó en Pontevedra por Ponferrada y ahora ha cogido aún chavala Jaso que es que lo trajeron aquí como se lo lo ha adaptado al lateral izquierdo tienes el primer tiempo francamente viene un chaval que si tú les sicos dando oportunidades pues dentro de ocho diez partidos desigual va a ser un gran lateral entiendes nos va hacer olvidar a los a los laterales que te que que teníamos el año pasado pero de momento de momento a mí no me hace Vidal al lateral que teníamos el año pasado para la Ineco está claro eso eso yo me acuerdo muchísimo aquí no fuimos baja fue un agujero para mí yo creo que al calor todavía tiene que demostrar mucho para ser más

Voz 1 15:44 qué más que el que lo entiendes no estuvo eh

Voz 6 15:48 no que a mí para mí para mi lo que fuera yo pero bueno en el gol igual que que en Ponferrada fueron los centrales no nada más yo creo que se llegó mucho mucho más que el año pasado mucho más

Voz 10 15:59 y mejor mucho más y mejor y eso que el Alavés se cerró hoy

Voz 1 16:03 era complicado poco salió a entrar por bandas por el centro están acumulando gente a mí verdaderamente en ese sentido no me disgustó pero

Voz 2 16:11 tiene que pasar repasamos yo pero muestra que más fijaos una cosa

Voz 6 16:16 él ve como el viene hemos dicho al principio estamos haciendo hincapié un equipo de barrio claro lo que tenemos por delante de los equipos madrileños Navalcarnero el Atlético de Madrid de él el Castilla tenemos equipos muy potente ten en cuenta

Voz 2 16:30 a cuenta Madrid cuántos habitantes hay ten en cuenta que además de más del uno cero

Voz 4 16:36 pero del uno cero ellos al poco tiempo después tuvieron una de un saque de banda uno de ellos completamente solo en el área pequeña que la tiró fuera que pudo o que pudo el cero dos o el o algo que les anularon a ellos que entró por por La uno por la banda izquierda de ellos fuera de juego entró ir pasó un balón raso y allí apareció uno de ellos en el segundo palo uno de ellos si se entiende el balón dentro y menos mal que que que era fuera de juego eh eh después os estamos hablando de un equipo que cuidado cuidado cuidado así como el Burgos las tuvo pero también las tuvo el otro equipo va hay hilo problema el problema el problema es que el año pasado los equipos que venían aquí no tenían nada que creaban filete pasaba a estas alturas teníamos cero goles en contra

Voz 1 17:23 seis puntos dientes como acabamos bueno pues ya veremos

Voz 9 17:28 como acabemos como acabamos pues acabamos como acabamos porque hubo inútil

Voz 4 17:32 es que no supieran solucionar eso es así sea no me pinches por qué entonces o poco preparados del disparo del dice no hace falta escucharte que tú tienes su secretario técnico como el del año pasado aquí me da me da por saco de irme al año pasado que no sepa es solucionar el problema que tiene el equipo cuando el equipo solucionando ese problema que tiene pues igual hubiésemos

Voz 6 17:52 jugado fase gastos por favor una que elegí lo metros entonces era entonces el staff técnico los seis que es el banquillo yo creo que está correcto porque por lo menos iban solucionando problemas que problema el problema de que teníamos el año pasado el director deportivo Luis por ejemplo van solucionando el problema

Voz 4 18:07 que viaja por qué no viajan tanto yo de momento te voy a decir si los misiones que tenemos de de larga duración de dicho

Voz 6 18:16 lo de hecho Villa llama la tenía el fisio terapias

Voz 4 18:18 el terapeuta ni de adaptador físico ni el preparador físico son capaces de solucionar lo vas a decir te lo mismo llevan dos meses aquí habrán supongo que lo habrán hecho un programa de

Voz 5 18:32 de de de Herrera de aquí de readaptación

Voz 4 18:36 en estos momentos por lo menos tendrían que estar ya en posiciones de poder estar convocados no Andrés que antes sabemos que tiene una lesión de larga duración pero lo de Txemi no sabemos lo que tiene y al otro le duele la espalda de la espalda mira yo espero que no

Voz 2 18:51 es un jugador

Voz 4 18:53 lo que se llamaba Tito Valdés se eh que todas las semanas no el Real adaptador físicos y no al letrado que tenía le tenía que dar masajes en la espalda de los dolores que llegaba el domingo eh

Voz 5 19:06 estaba allí estaba me entiendes

Voz 6 19:08 yo pienso que hay que ponerle un poquito en cuarentena esperar un par de jornadas y a ver el próximo partido fuera fíjate casa ayer veremos a ver si

Voz 1 19:17 es decir no Luis comentario que hiciste que vosotros cuando llegaba hablando de cómo estaba el césped aquí seis puntos dices que llegaba el descanso no

Voz 6 19:26 que lo primero que te vi ser un martillo claro sólo puedes contar fueran los clavos que yo a mí

Voz 4 19:33 el el el el sentido de de sufrimiento de la gente de ahora yo creo que que no existe no yo nosotros en la época que jugábamos a fútbol pues con las botas que teníamos entonces normalmente llegaba el primer tiempo con los campos estaban más duros que piedras te quitabas las botas los clavos que tenías allí clavados Xavier habían salido de la bota de tenías todo el piensan en tal no tenías más remedio que coger el martillo Pines Paz pin pan hacer las botas ponerte unas ventas hay continuar no solamente eso sino que ahora dicen que el Plantío está muy mal coño pues joder pues sí pero está más cobras pero cómo jugamos nosotros te voy a decir esto

Voz 2 20:18 a bastante yo yo pienso que estaba bastante bien ahora claro no yo no pisé el césped tener no se veía bien

Voz 4 20:25 mí me da la impresión de que el campo está en estos momentos

Voz 2 20:28 en este como que todo el equipo

Voz 8 20:31 este baloncesto el primer partido de pretemporada

Voz 2 20:35 pero no todo es muy cansado pero que puto a Jorge qué opinan los pero Sofres no vuelvo pero eso decir Chema pero que viene Chema apunta lea la tertulia de baloncesto ponía tiene que me interesa es verdad es que tiene que ver porque el primero desplante por radar metió el ciento treinta puntos son equipo de Asia a sus parejas a cuantos que los tienen Sapa pero es que los has sido del Burgos es que los asiáticos el más grande el pívot medía unos también queremos pero yo digo que hay más gente que un equipo lo mantiene a afición que si razón pero el baloncesto cuanto para el baloncesto el fútbol es que no no es lo que tenemos que ir acabando espera pero

Voz 6 21:29 lo ha dejado en el aire que el Burgos tiene ahí en la recámara han jugado el argentino estuvieran fichados Rujano el Tony este a ver igual es uno de los revolcón

Voz 4 21:37 no deberíamos saber si si si hubiesen consultado con Luis Astorga ese jugador estaría ya Burgos me entiendes lo había jugando todo porque cuando Argentina se traía el jugadores ya con papeles y algunos de ellos papá

Voz 2 21:51 si les gusta como Francia o Bélgica semana no está disponible eso eso sí era la época perdona yo traje

Voz 4 22:07 dos a López y todo que después se traspasó el Sevilla Chez Arreta pero en realidad era uno de otro en qué hace ahí está ahí está el rendimiento el rendimiento de cada uno