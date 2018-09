Diego Epifanio "Epi" analiza la pretemporada del San Pablo Burgos

Voz 1 00:00 recibimos hoy nuestros estudios a Diego Epifanio Epi e muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal estás bien

Voz 2 00:07 Se con ganas de empiecen en poco la Liga y sobre todo con ganas de que estén todos los jugadores ya

Voz 1 00:14 a disposición para entrenar con mucho trabajo lógicamente no

Voz 2 00:18 la temporada pues bueno es momento de de cargar sobre todo pues han a nivel físico y también a nivel táctico y bueno es verdad que esta pretemporada así un poco más rara las anteriores primero por se incorporaron varios jugadores más tarde lo hemos tenido en las Ventanas FIBA pero bueno creo que a ver si ya para el fin de semana el sábado ya estamos todos para poder entrenar todos juntos y es preparar la la semana de la primera jornada de Liga bien

Voz 1 00:49 porque te vuelven todos sea no y Principado llega un poco más tarde si esta noche

Voz 2 00:55 muy bien en Eslava hay Blázquez soy el jueves por la mañana viene viene Bruno que bueno se incorporaran con el resto del equipo el sábado por la mañana aunque el viernes le tocará hacer un trabajo individualizado

Voz 1 01:10 mi tenis partido el jueves en Zamora si contra CBC ir luego tenéis el domingo la final de la Copa de Castilla y León sí es es es el plan de lo que nos queda de pretemporada y luego pues eso ya lo pugna si lo Gaizka

Voz 2 01:26 empieza el primer plato fuerte de los XXXVI quienes esperan bueno treinta y cuatro jornadas de Liga

Voz 1 01:35 a mí me hoy se ha presentado la la competición ya no se los novatos ya país con una cierta experiencia no sí bueno

Voz 2 01:43 la sino tampoco en todo no pero es decir año pasado primero que empezamos tarde porque se decidió tarde luego a todas las reuniones que íbamos yo creo que por lo menos esto lo en propia persona pero me imagino que tanto Albano como Félix les pasarían poco igual no íbamos o nuevos no sabemos lo que nos íbamos a encontrar este año pues bueno ya conocemos cómo funciona la Liga y bueno y aspectos que que bueno que que rodean un poco toda la Liga la competición entonces bueno lo que tiene sentido es ahora mismo estamos más desahogados está claro

Voz 1 02:17 en año de experiencia un año que se pasa pasa además en el inicio y ahora bueno pues el objetivo comenzar comenzar bien no comenzar con buen pie

Voz 2 02:25 bueno si nuestra idea es intentar ganar el mayor número de partidos posibles a partir de ahí pues hombre yo creo que al final todos los equipos están reforzando bien ahora mismo ya está la la idea es buena prueba de de cuantos bajan de si hay playa otro no hay ya bueno me imagino que eso esta tarde en la Asamblea pues aprobaran algo harán un boceto Un poco de digo va a ser al final la Liga pero bueno creo que al final tanto los equipos en la Liga Endesa se están reforzando bien para para no ser esos perjudicados que puedan descender y eso como ya hemos hablado en alguna otra ocasión pues ha dado también que los equipos que refuercen mejoro o haya un mayor empeño económico para para poder ascender

Voz 1 03:09 sí está claro que los del F los que quienes tienen que gastarse mucho y se están gastando mucho están haciendo presupuestos altos porque ahora se sube y baja y los que estáis participando pues lo mismo hay interés porque este año ya el año pasado se baja y todos todos esos nota sigue

Voz 2 03:23 yo creo que bueno ahora mismo ya en todos los clubs no se en las plantillas ya el año pasado hubo muchos nervios en muchos sitios durante toda la temporada en varios sitios al final de temporada cierto es que han bajado el año pasado dos históricos población de una manera no dos dos equipos que han jugado ligas reliquias finales de la Liga ACB Hay que han competido a nivel de Europa en pues bueno Euroliga entonces bueno creo que ahora mismo lo que hay que tener los pies en el suelo saber que esto cuesta mucho trabajo mucho esfuerzo oí intentar bueno pues conseguir el objetivo que no otro de que mantenernos en la categoría el año que viene

Voz 1 04:02 se hablan de muchos cambios que yo no sé si se aplicarán este año no no puede todo tendente a que esos a grandes equipos que se quejan de la cantidad de partidos que disputan entre Europa y la Liga española puso tengan menos partidos no habla de unos play diferente el play Habbo entre penúltimo y antepenúltimo sólo pagaría directamente el último en jugar contra los primeros solamente en casa no en sus canchas paralizar partidos como ves todos estos cambios

Voz 2 04:29 bueno al final son propuestas de la Liga evidentemente yo no de todo el mundo que siga en la Liga no sólo los partidos sino un poco la actualidad de la Liga bueno pues sabe que siempre hay dentro de la propia Liga a los que tienen diferentes intereses ahí los intereses como has dicho dos de los equipos que juegan Euroliga Juanes competición europea entonces pues esos equipos evidentemente quieren que que la liga doméstica les desgaste menos los equipos que no jugamos esa competición europea y sobre todo los que no juegan Euroliga pues también hay otro grupo de equipos que saben que la Liga domésticas un poco su producto a vender entonces bueno hay que intentar entre entre todos hacer una Liga fuerte sin de evaluarla pero también atendiendo a las necesidades de cada de cada club

Voz 1 05:14 en del medio metro ensancharlos escuche que os había gustado cómo no en en la prueba que hicisteis si yo

Voz 2 05:21 creo que es una es una buena propuesta yo creo que al final se va a tender a eso evidentemente si ahora es se amplió la distancia de tres puntos así setenta y cinco queda muy poco espacio entre en la línea lateral entonces yo creo que bueno eso prima pero va a evitar que hayan menos pérdidas de balón porque siempre alguna vez pues algún jugador pisa en la recepción en las salidas laterales y luego dando a permitir yo creo que que haya más espectáculo porque hay más espacio a defender con lo cual los espacios buena a tener una ventaja para para el equipo que ataca yo creo que eso es beneficioso para el espectador

Voz 1 05:57 no hay cambio de norma están bien si yo no sé si utiliza no el a menudo olió la meta pero para los oyentes porque igual alguno llega el primer partido dice pero que están haciendo aquí

Voz 2 06:07 sí bueno los cambios de norma este año igual que el año pasado por ejemplo el paso cero sigue fue una cosa que que bueno que marcó un poco sobre todo al inicio de Liga este año casi todos son cambios administrativos que se llaman no por ejemplo en la en la aplicación de sanciones pues la técnica ahora sólo un tiro libre pero no cambiará la posesión ante siempre aparte el tiro libre pues tenías la la posesión de balón que cambiaba de equipo contrario del que había recibido la técnica ahora no ahora una posesión sigue igual luego hay otro campo que que se busca un poco sobre todo tener más posesión es que es que siempre que se saque de campo ofensivo después la infracción pues serán catorce o lo que quedaba que pueden ser menos en si se sacan campo defensivo pues serán veinticuatro o lo que quedaba en el en el crono entonces bueno creo que son que son normas en favor del espectáculo luego han variado también un poco otra de las normas que que ha cambiado es un poco lo de en caso de pelea pues ahí los entrenadores salimos un poco más damnificados porque en caso de que un jugador del del banquillo salte a a una pelea por ejemplo pues el entrenador es el que ese la sanción alguna técnica ya sabemos que si te pitan dos técnicas pues te estas estas descalificado entonces bueno creo que esa norma es un poco injusta la FIBA lo que hace es decir que como nosotros unos encargados de vigilar nuestro banquillo pero bueno a veces no es complicado muchas cosas al partido

Voz 1 07:36 la verdad es que es una de las

Voz 2 07:38 las normas y luego la otra norma

Voz 3 07:41 qué es si FIBA es una de saque de sí

Voz 2 07:45 bueno ese si esa esa también que ahora puede saberlo

Voz 3 07:48 en los últimos dos minutos puedes elegir de dónde saca si sacas de campo trasero pero sí

Voz 2 07:53 en cuando la la posesión de balón en campo trasero tú puedes elegir pues oye si esa banda jugando poco campo atrás sino puedes sacar en el campo delantero pero claro aplicando la norma del catorce veinticuatro antes a veces tú podías pedir un tiempo muerto y sacar los últimos en los dos últimos minutos de campo otro segundos a la siempre a tener catorce entonces y luego hay un hándicap para los equipos que defienden esa posesión que tú no te enteras sea el rival no se entera ha hasta que el balón se va a poner en juego cuando cuando el sale el equipo y el tiempo muerto el árbitro donde saca eso tienes que preparará condicionar más variantes defensivas pero bueno es una cosa con otra tenemos que amoldar y luego la otra norma Gambia o que no es sólo FIBA sino que es propio de la Liga Endesa es un poco lo de lista en Play que ahora se va a poder pedir una revisión si aciertas en esa revisión tú tienes razón te dan no trae ya se acabó sino más adaptado a nota pero bueno luego la gente tiene que entender también tienen se puede revisar todo sea no se puede real tras lo digo porque a la gente escuchaba se puede pedir entonces llega pues porque un apellido no es que el reglamento no lo hay al reglamento te marca cuáles son las decisiones que pues que puedes pedir esa sobre fuera sobre tirador sobre situaciones muy concretas no puedes no valen cualquier situación sólo se exactamente y sobre todo lo que tiene que ser situaciones reales vitrales sea por ejemplo si un jugador cometió una falta sobre sobre otro jugador no ha sido señalizar el árbitro aunque sea clarísima tú no puedes pedir que te que te permiten esa falta

Voz 1 09:31 pero bueno y que tienes que elegir bien porque tienes un ahí tienes que acertar porque si no te quedas

Voz 2 09:35 sí pero bueno qué quiere decir que se va a dar menos casos no se va no no es como el tenis que dices bueno en cada bola tú puedes pedir siempre que hacía antes no aquí hay unos casos ahí bueno creo que que al final es una manera de ayudar es verdad que entre árbitros y entrenadores Pedimos que sí que existan dispuesto a hacer eso ya que solo se puede hacer en unos casos es que sepas que te concedan siempre que tenga razón porque sin se equivoca tres veces en tu contra tú las tres de razón por qué no te pueden seguir concediendo otra vez pero bueno es ellos dicen que es un poco para para que no haya tanto parón en la en la Liga hace en los partidos claro pero bueno oye todo lo que sea mejorar o cambiar cosas que beneficien espectáculo

Voz 1 10:21 pues a mí me parece fenomenal yo te digo eh en mi opinión personal que yo creo que el deporte tiene que evolucionar y las normas los jugadores ahora son mucho más grandes que hace diez años y lo que dice el tiro exterior sea subida cinco con lo que queda poco además me parece que el baloncesto es más fluido yo le veía el fútbol ahora menos mal que con el bar en San mejorado cosas pero le veía más estático en normas del buen estado adaptarse en poco

Voz 2 10:44 es verdad que como digo yo siempre cuando cuando empiezan las temporadas a veces hay que hacer cursillos un poco para todo se ha para periodistas aficionados y los propios que formamos parte de del del partido en sí porque muchas veces hay hay jugadores que que ahora les cuesta asimilar algunas normas no sobre todo de lo de los dos segundos dos catorce veinticuatro el año pasado hubo mucha controversia con lo del paso cero hasta que la gente bueno pues se adaptó un poco a ello bueno creo que van evolucionando bueno veremos a ver en qué acaba todo

Voz 1 11:16 bueno pues seguro que en cosas positivas bueno buenas sensaciones Epi momentos partidos este pasado fin de semana uno perdisteis en en la prórroga con Fuenlabrada iglú estéis estudiantes que no quiero es ya ni en pintura como ha sido bueno faltaban jugadores

Voz 2 11:30 sí bueno nos faltaban jugadores tanto a nosotros como a fue estudiantes no pero bueno y y una prueba más intentar probar cosas y es evento afianzar cosas evidentemente pues esta semana sin sin tres de los internacionales pues hemos bajado poco el el ritmo en en meter carga táctica entonces bueno pues intenta es cimentar bien algunos conceptos sobre todo de los jugadores nuevos igual y seguramente barba físico pues el primer partido con la prorroga pues no les sentó bien diría tiremos a fallar pero bueno pero bueno que que yo creo que han sido dos buenos cese si no han servido para para seguir creciendo y sobre todo para detectar errores bueno chico

Voz 1 12:14 los tienes en la oficina este año no sé si

Voz 2 12:17 sí bueno el año pasado yo creo que el grupo era excelente y este año pues tiene la misma pinta creo que todos tienen muchas ganas han venido con mucha ilusión están trabajando bien y ojalá salgan las cosas bien

Voz 1 12:28 una última pregunta sorprendido alguna en concreto que decía bueno pues les había visto o envidioso tal hoy sabes luego cuando llegan

Voz 2 12:37 bueno distinto diferente au se teniendo en cuenta que claro de seis jugadores ya teníamos el año pasado uno de los cinco nuevos pues bueno evidentemente tú cuando Smith es cuando haces un poco de de jugadora fichar cuando llamas a la gente para enteramente en poco después como son porque además nosotros eso tenemos muy presente no como son personalmente como a nivel de vestuario a nivel de grupo bueno pues siempre vienen yo creo que siempre te sorprenden para para bien o albano tiene muy bueno ojo o siempre la verdad que son muy buenos chicos no te diría de de las cinco bueno yo creo que quizás el el que es más un poco distante yo creo que él no le va a costar mucho en entender lo que significa jugar en el coliseo mesa otra Stop porque es un poco quizás sea un poco más frío pero yo creo que en líneas generales todos vienen con muchas ganas con con ganas de ayudar y yo creo que el que cuando juega en el primer partido en el plató en el Coliseum nuestra afición y sobre todo cuando vean los desplazamientos la gente que como se comporta pues bueno creo que su rendimiento