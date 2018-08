27 Fiesta de la Sidra Natural de Xixón

ya a partir de ahí mira tú de qué forma nació el mercadillo se porque sacaron los Stones fuera de lo que son los soportales del Ayuntamiento y entonces los Stones estaban como vacíos igual en cierto modo igual que pasa ahora que necesitas tener un tiempo la idea del mercadillo surgió para poder ocupar los decir bueno pues están hay algo habrá que hacer yo recuerdo que hubo expositores que me dijeron cuando digo oye mira quería hacer un mercadillo del dice bueno mira Rosa yo voy a colaborar contigo a porque me gusta colaborar en tal pero eso no tienen futuro ninguno va atener efectivamente hubo incluso tengo la anécdota de o de una empresa de de cristal que vendían los vasos de cristal hilos tallada si él exponía tu nombre les ponía lo que tu quisieras poner hubo un día que me dijeron Por favor Rosa cortan la corriente

Voz 6

07:20

de haber los gijoneses somos mucho de compartir la sidra oye mucho de hacer amistad Illes muy guapo ir allí eso Lim si tenemos suerte si la gente bien con la tortilla es un punto de encuentro donde ya se reúnen con amigos sabrás que hay gente que que que viene de afuera y que programan las vacaciones en función de la fecha del récord y hay gente que me llamaba ahora ya no porque no tienen controlaba la hora de llamaron desde León y fuera para saber la hora exacta del récord porque salían de trabajar Ogino el coche venía corriendo paje hijo muy guapo yo creo que para poder captar la esencia del récord hay que venir entraría hay que meterse entre la gente y entonces es el ambiente que se genera la convivencia la amistad como la gente comparte como comparte el Achim de tortilla como en ese sentido las las silla en la bueno Transit y hay gente que sea su propia sidra para no tener que esperar porque una botella para cada uno claro a lo mejor no llega claro no pero yo quisiera si me lo permite se abre un poquitín en el tema del récord este año porque tenemos dos dos aspectos importantes Jaber uno no tenemos tres tenemos tres uno tenemos que es tenemos que batir el récord va a ser muy muy muy difícil porque tenemos que ser ya nueve mil cuatrocientos déjame que ordenó la verdad es que no lo sé de memoria nueve mil cuatrocientos cuatro para batir ese récord es mucha gente mucha requiere tiempo para entrar ahora vamos a hablar del tiempo porque la sidra que vamos a degustar en el récord es la sidra seleccionada por la de OP sidra de Asturias como sido institucional es decir tenemos la crème de la crème de la sidra si va a llegar en unas condiciones óptimas de degustación es decir la logística hay que hablar de eso porque la gente que trabaja en el récord se lo monta muy bien todos mis compañeros lo hacen genial los laguneros que lo van a traer lo hacen genial también este año la sido es de Piñera eh sido institucional es decir está garantizada la calidad vienen un camión frigorífico a baja temperatura para que la gente cuando llegue pueda degustar las flores quina que por qué digo esto porque la gente cuando llega el récord llega a última hora ya van a la playa duermen la siesta y luego van al récord no permítame señores que tienen que llegar