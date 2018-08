Incorrectos; nueva novela de David Artime

Voz 1 00:00 bueno escucha estamos un poco de menos un poco mucho eh a Enrique López que nuestros hijos estará escuchando pero todavía disfruta de sus vacaciones bien merecidas así que no le vamos a liar liado la manta hasta dentro de un par de semanas de vamos a dejar

Voz 2 00:29 lo descansar hasta que ya lleguemos en septiembre pero de lo que no descansamos es de nuestro espacio reses

Voz 3 00:35 Abbado para hablar de libros de literatura y mejor además que hacemos en la literatura hecha aquí en en casa ya hace meses el editor Antón García bueno pues avisaba de que este dos mil dieciocho iba a salir a la venta al mercado una novela

Voz 2 00:49 qué va a ser importante para la literatura escrita en asturiano la novela en cuestión se titula incorrectos la firma David Artime quién ya escribió otro éxito también en asturiano la bufanda Illa edita salta de Bryant toma hace apuntaba bien porque la novela novelón porque estamos hablando de más de cuatrocientas páginas sigue sumando demanda sigue sumando buenas críticas desde que viera la luz el pasado mes de mayo incorrectos era difícil recuerdo yo bueno pues de encontrar por ejemplo las hermanas de les Lletres asturianas en las librerías y desde entonces pues sigue sumando eso más peticiones en esta tarde en tiempo de libros y charlamos y tenemos el placer de devolver a decirle hola porque ya estuvo aquí con la bufanda a David Artime que su autor bromeaba yo con él antes de entrar en ante de hoy sólo escribes bestseller porque todo lo que escribe Artime de momento son exitazo en en asturiano qué tal David cómo estamos

Voz 4 01:40 para juegos para acompañarnos hola muy bien

Voz 1187 01:43 nosotros encantado estar aquí te pillamos aquí en casa

Voz 2 01:45 aunque no estabas aquí seguido Diego te pillamos aquí en casa en Asturias porque estás disfrutando tú también de las vacaciones y las interrumpidos un poquitín para charlar sobre este incorrectos que como Le contaba ello a los que nos escuchan desde casa David está siendo tan tan éxito como fue la bufanda que fue bueno pues una de las novelas yo creo más más vendidas y leídas en asturiano no muy no lo digo así en plan gran sino que es real con con datos y esas cosas que lo haga

Voz 1187 02:11 bueno en primer lugar quiero claro que les vacaciones y para este es cosa interrumpen si no complacer desde luego estoy encantado y desde luego partes cosas notando pero sí la bufanda creo que fue uno de los cuatro libros que agotó la adicción asturiano en la literatura asturiano con lo cual bueno estoy un poco orgulloso de ello y incorrectos y creo que vamos camino de ello espero que lo vamos a lograr espero que salgan muchas más ediciones espero también que en un futuro la sala en castellano oí

Voz 2 02:41 porque la bufanda acabó saliendo asturiano en casa

Voz 1187 02:43 ella nunca si sale acabamos en castellano al año siguiente

Voz 2 02:47 eso ya fue como demanda total no

Voz 5 02:49 bueno pues ya el público había un público que la la quería y la demandaba en en el

Voz 2 02:55 Castellanos de hecho fue curioso porque fue un

Voz 1187 02:58 el Tour de de una editorial de Madrid córner el el yo de Madrid también que se interesó por libro lo leyó un asturiano muy puso en contacto conmigo que bueno sacamos la acción en las tú en castellano bueno abstengo

Voz 2 03:11 correcto si lleva o parece que lleva el mismo camino veremos

Voz 5 03:15 todo caso vamos a quedarnos con la importancia de la novela

Voz 2 03:18 decimos es una novela muy extensa que además cuenta bueno pues una historia una extraña torea de amor decimos extraña por los personajes que son personajes bueno pues muy y muy extremos vamos a decirlo así un poco extremado dos estamos hablando de una ex etarra y estamos hablando de un de un nazi madrileño ambos pasan por lo que es la experiencia de de la cárcel iraquí después bueno pues iniciaran una relación aunque es ahí precisamente donde se conocen en la que bueno tienen que lidiar no sólo con un sus propia ya se complejidades no como digo como pareja sino sobre todo con lo que ellos suponen au

Voz 6 03:56 en su lugar en en ese mundo

Voz 2 03:59 en el que son pues eso personajes extremos no no simplemente personas que bueno han tenido esa esa relación a este caso con con la política y con la ideología no

Voz 1187 04:10 exactamente sí siempre me interesaron las historias de personajes antagónicos siempre me interesó también por un lado todo el tema de todo el tema del País Vasco el conflicto al conflicto vasco siempre es bueno leí mucho informé mucho de ello por otro lado también siempre me interesó todo el tema de movimientos extremistas violentos

Voz 4 04:29 como soy un poco ya lo dije más de una vez soy un poco vago Val

Voz 1187 04:33 la hora de escribir ensayos Se también dice hay un escritor americano que se llama James Ellroy que dice que la mejor forma de reflejar la realidad a la ficción pues pues animan a escribir esta historia o están como dije antes relacionar personajes antagónicos entre sí y luego también quise reflejar el eh hecho desde mi punto de vista un debate que planteó de que bueno son personas que se arrepienten de lo que hicieron pero no remiten hay que saber diferenciar entre la palabra arrepentirse el verbo arrepentirse el verbo renegar ellos no reniegan del pasado simplemente arrepiente de haber de haberse fastidiado la vida de haberla fastidian los demás también el hecho de dice pero no ser eh renegados y poco a poco van descubriendo que yo supongo bastantes problemas de que el camino no yo tan fácil que al final la sociedad lo que te den mandan hoy es ser una arrepentidos en un renegado

Voz 2 05:27 no obstante estamos hablando de una novela muy muy muy detallada con unos ambientes totalmente documentados como te metes porque una cosa es el interés que uno pueda tener pero estamos hablando además también de ambientes a a los que no es fácil o en los que no es fácil e involucrarse ni acceder no he como cómo haces toda la documentación y un poco de considerar bueno pues ese contacto con estos mundos para que luego cuando nosotros lo leamos bueno pues no sé a tan tan verosímil no es tan real

Voz 1187 05:58 se refiera a la a la recreación de ambientes relacionados con lo que se denomina del entorno de la izquierda abertzale tal hay una Mis tipificación mitificación mejor dicho bastante importante yo vive allí cuatro años estudié la carrera tengo muchos amigos allí si me sí sin forzosamente se lleva bastante relativamente más fácil de lo que la gente piensa entrar ahí relacionarse con gente ver cómo cómo funciona sí sí yo lo que trate lleve refleja lo en la novela porque de hecho creo que que no está muy reflejado creo que si hoy en día coges cualquier en novela o cualquier obra de ficción sobre el tema vasco caes en unos fácilmente en unos estereotipos en unos discursos que que están muy muy encuadrados no le dije que siempre me Movilla ya cuando la bufanda ya ya lo comenté siempre eh movían temas relacionados con grupos ultras radicales e ambientes violentos relacionados con el fútbol todo eso también medio una perspectiva de de estos ambientes que que otras personas pues no tienen no pero insisto hay también mucha mitificación yo simplemente ganas de conocer estar libre de prejuicios y relacionarse con todo el mundo

Voz 2 07:13 cada vez todo esto estas cuatrocientas páginas en lengua asturiana por qué volver a repetir

Voz 7 07:18 un con el idioma muy

Voz 2 07:22 bueno sí eso de alguna manera crees que también o en qué madera contribuye también a a lo que es la producción en en asturiano no porque decía Antón García es verdad que que era una novela que no se había escrito nunca en lengua asturiana y que venía bueno pues a ocupar un puesto que todavía estaba digamos de su no

Voz 1187 07:42 bueno en primer lugar eh yo yo como estoy evidentemente es que era un asturiano y trató de escribir de crear contenidos que no existen asturiano para atraer al público hacia el asturiano yo lo que creo que hay gente que no está David quiero que llegue gente que no está habituada en asturiano lean asturiano porque eso entiendo que contribuir a la normalización por otra parte desde un punto de vista más pragmático es quieren asturiano a mí facilita mucho las cosas porque no tienes digamos ya un idioma más minoritario hay menos creación ella relativamente más fácil destacar yo aquí siempre comentó el caso de del escritor vasco Kirmen Uribe que escribe la novela Nueva York Bilbao Nueva York Bilbao Nueva York no acuerdos el título poco ahora es verdad pero no sabe si la ley exactamente bueno la no el original está escrito en euskera claro y luego salió en castellano y fue el éxito de docentes seis eh evidentemente yo no dudo del valor literario de Kirmen Uribe pero no el hecho de escribir en euskera de destacar dentro de su lengua

Voz 2 08:42 le facilitó esa primera eso sí bueno en este caso como te avala la bufanda incluso también

Voz 6 08:48 en esa traducción final que ha acabado

Voz 2 08:51 siendo al a al castellano no bueno pues en este caso ya vienes con con eso sí que de que no es lo mismo que que efectivamente bueno pues eso enfrentarse a una a una primera edición que se ahí sería más fácil tu quiero decir podías haber escrito esta novela en asturiano o en castellano lo que te hubiera dado ya la ganan porque venías con un éxito eh antes no

Voz 1187 09:11 es que lo diga yo