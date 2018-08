Nacho Vegas presenta Violética en SER Gijón

Voz 1 00:00 en el noventa y seis punto cinco de la FM

Voz 6 00:45 atrás gris con bueno un hay dieciocho ahora mismo hay diecinueve minutos de la tarde hoy es la de veces que ha sonado esta canción en estos últimos meses poquito se porque iba a poquitos en el mercado aquí en Hoy por Hoy Gijón y hoy además bueno pues lo hacemos en compañía de eso auto

Voz 7 01:03 desde que la firma que es Nacho Vegas Nacho qué tal cómo estamos muy buenas

Voz 8 01:07 encantado le presta mi especialmente bueno siempre me prestado

Voz 7 01:10 las charlas contigo pero me presta especialmente de este disco porque te lo decía fuera Antena es un disco que me ha gustado muchísimo me gustan la forma y me gusta en en el fondo es un discazo ya

Voz 2 01:20 además discazo además también por extensión porque yo en estos momentos en los que estamos ya sólo en Singers que además se suben a You Tube y ya está desapareciendo casi Édith

Voz 7 01:30 co en en su sentido un poco simbólico no de eso de las diez canciones olas doce canciones sorprende encontrar bueno pues a tanta extensión

Voz 9 01:40 sí de oración en en un nuevo trabajo

Voz 7 01:43 felicidades porque porque son disco fantástico

Voz 8 01:46 primeras

Voz 7 01:47 fíjate tú qué recuerdo que la última que estuviste además en este estudio que venías con instrumento poco más pequeño porque venías con el leer y Tale cantaste a Violeta Parra

Voz 8 01:55 con lo cual ya estabas hay en ello sí sí tuve unos años bastante Violeta para ricos sí sí claro eso psicólogo de alguna manera también en en este disco no es el guiñol título la versión también alto cielo la fui versionando bastante estos últimos años se hacía en poco más de acústicos en formato reducido si ha aprendido mucho de su figura de de de como vaya también la música tradicional pero a la vez también tenía canciones muy muy modernas y no como incluso canciones muy vanguardistas no porque como tiene esa faceta de folclorista ahí de ID compositor Hay igual como mezclaba lo íntimo era pasión por la vida que están sus canciones con el compromiso político y con y con las canciones de denuncia social como lo hace de una manera Tremosa como cómo manejaba el lenguaje no el idioma esta cosas que que que que trae a ti también te te gusta mucho en nuestro de de las alteraciones de jugar con con con los acentos y precisamente ya juega con en una canción con las brújulas semafórica moderna fue esto un poco por lo que el guiño el título bueno es un universo el de Violeta Parra que la verdad es que no es que sea un disco homenaje Violeta Parra mucho pero sí que quería que hubiera un guiño porque bueno pues igual que tuve mi época Bob Dylan pues también estas un poco la cara

Voz 7 03:16 la verdad es que en las notas aclaratoria es porque este disco por especial tiene hasta notas aclaratoria es en el en el libreto las notas cuando hablas de Violeta Parra yo cuando leía la descripción me me daba un poco la sensación en el fondo de estar leyendo lo que es la descripción de de Violet ICANN sí mismo no precisamente esa mezcla en la que hablabas un poco de o esa unión entre lo doméstico y luego también lo público en cómo se juntaban no fue esos dos espacios si cómo comunican el uno con el otro bueno pues si uno se encontraba recordó hacía lo que es este disco que decimos bueno pues es un disco que hasta tiene notas aclara Tobias otras son quiénes eran los guerrilleros asturianos los hermanos casi Gal que además abren y acabamos de escuchar con este corazón este corazón helado y que además bueno rescata precisamente Ramón Llull ese Bande y hay lo Lorre rescata tú también mención para los centros de internamiento de extranjeros o ese enorme agujero negro en el que no sabemos lo que pasa la influencia acabamos de decir de Violeta Parra también mención e inspiración también para Aida de la fuente para nuestra bueno pues casi símbolo asturiano no guerrillera asturiana ida a mí me da un poco la sensación de que son sino o los cuatro puntos sobre los que se sostiene el disco sí un poco los que definen el el esqueleto no lo que sostiene luego bueno por lo que van a ser todas las canciones que se dividen además en en dos partes en primera y segunda parte no primer y segundo disco

Voz 8 04:47 sí sí es un poco así la verdad es que yo cuando cuando me ponga secuencia un disco lo hago así no me buscando canciones que sea un poco pues como tú dices no los los puntos cardinales son los puntos por lo menos la canción que abre el disco la canción que cierra alguna canción en el medio que articule digamos las dos mitades au au las tres son las cuatro sí son un doble disco no hay envases esas canciones luego el resto se va serán ordenando no dicho en acción es un poco que no son las canciones que son cada vez más y que resulta más obvio que sean Singer son acciones importantes para para para que el disco tenga sentido como tal como no al final los discos también no dejan de ser para mí tampoco son conceptual esos conceptuales entonces son colecciones de canciones no hay aunque sea un disco doble y la gente me dice bueno es que hoy ya no tenemos tiempo para escuchar los discos y mucho menos un disco doble pues bueno eso puede escuchar de manera y muy mirando escuchando canciones sueltas haciendo bueno escuchar a la música que que no dejase un poco antes también no nuestros decíamos otras cintas nuestras Pleiss pero eran mucho más analógico todo y ahora se hace pues más es más rápido pero bueno son formas escucharme

Voz 7 06:02 bueno es que ha cambiado el orden de la industria discográfica decíamos orden por ejemplo de la salida de los sino además el hecho de que las canciones también se escuchen no es simplemente solas o de que hay artistas que ni siquiera se planteen el hacer un disco lógicamente incluso en el orden a mí me sorprendía este disco porque en pie esas por las colaboraciones por las participaciones por quienes son los músicos que esto era como empezaban antes las películas podían primero el reparto y luego ya empezaba la película no tu rescata ahora algún clásico te sorprende no pero los créditos no iban al final porque lo importante era quiénes lo hacían en este disco pasa lo mismo porque tú abres el libreto y lo primero que te encuentras es con quiénes son los que tocan hilos que participan también creativamente o inspirando como esas notas que yo leía en lo que es este trabajo y luego ya las canciones no sea que lo importante digo porque aquí es curioso Nancho como tú tu voz es la la la voz individual un poco se va fundiendo con con todos los demás con la banda con el coro alto la lleva con las con un poco lo que son también en las colaboraciones en este caso con todo mujeres no sé si está pensado aún site sí

Voz 8 07:07 bueno yo creo que los discos son trabajos de colaboración que la música en realidad es muy importante la la colaboración siempre que haces música tienes que contar con con gente con con compañeros y compañeras músicos y música sí también que estén al otro lado y no sé proceso de grabación de producción un disco interviene mucha gente y eso es importante yo creo que para ser buen músico ser ser generoso no saber cómo

Voz 10 07:36 eh dari tomar no que haya un diálogo que que

Voz 8 07:39 que se hable mucho que hablemos entre entre los músicos un poco de las canciones y dejemos que yo de luego mucho en en en la banda dejó que hagan lo que quieran luego al final se meter tijera a las mezclas te mete no pero pero para mí es importante los nombres porque aunque salga mi nombre en la portada bueno en este caso dejar aportada limpias pero pero es verdad que

Voz 7 08:01 este es un disco en el que en el que toda la gente que

Voz 8 08:04 que colabora es es es importantísima no es fundamental

Voz 7 08:07 el sigue presente en lo que es de todo el discurso a Asturias no sólo en el tono Vigón ese tono del que siempre se dice no en los músicos en el norte es todo un poco nostálgico y demás no sólo lógicamente en las referencias que contextualizan muchas de canciones simplemente porque sea tu entorno lógicamente hay sea dónde vives sino que también está presente Asturias como una forma esta vez de recuperación es decir cómo recuperar un poco

Voz 9 08:33 también esa esa memoria o esa historia no va a ver

Voz 7 08:38 es bueno pues a veces contada como se quede contar a ABC es obvia da a veces ninguneada en todo caso en este caso recuperada y entonces voy a robar otra vez las palabras y a las que hacían alusión cuando hablas de Ramón Luis van con esas un bueno pues canciones luciérnagas vamos a decir ahora porque era palabras Lucerna esas palabras que hay que recuperar para que no se olviden y en este caso yo creo que recoge un poco de esas historias para que también no no no se quedan ahí en el olvido

Voz 8 09:08 sí ahí en en este disco un doble un doble proceso no me he sentido siempre hay algún en mis discos alguna canción que remite al alcance una tradicional asturiano en este caso

Voz 10 09:19 en la canción de Aida que que que esté expira

Voz 8 09:21 da una versión de del grupo llana y lo adaptado un poco libremente digamos igual bueno la de la canción El corazón helado la que sonó de que que en realidad bueno una un poco el poema que que había escrito alguno de los dos hermanos

Voz 10 09:39 sí que que prácticamente otro que no que la letra Hay

Voz 8 09:44 era un poema que me parecía muy muy muy poderoso no porque habla de bueno de las condiciones tan duras las que se vive en el monte pero de una manera muy hermosa no sino como parece algo precioso va al final la canción va desvelando lo duro que está allí pero también esa memoria historial como tú decías no las ABC esas canciones cuentan esas cosas que no forman parte del relato oficial no es una forma parte de la historia de los relatos oficiosos de esas cosas que que no se y que no se que no se cuentan pero que están en la cultura popular

Voz 7 10:13 y ética Violeta Parra 3DS colaboraciones arisco bueno normalmente siempre colabora con muchos artistas pero estos son tres mujeres de nuevo bonos es intencionado Christina Rosenvinge Cristina Martínez Maria Rodés bueno no

Voz 8 10:29 la intencionada que fueran todo mujeres no no intencionado que hubiera una porque no quería cargar las tintas un poco sobre el un sobre lo femenino en el disco porque no quería que pareciera que que un disco en el que quería ir de feminista no fuera estoy violeta color violeta

Voz 7 10:46 bueno como dicen que sea el año de las mujeres a mí lo que me inquieta es el dos mil diecinueve porque si este es el año luego yo qué va a pasar

Voz 8 10:54 que este año que marcó un el ocho de marzo sirvió a tomar con lesión que marcó una una guía no porque porque se demostró un poco quién tenía de verdad poder de movilización y esa fuerza justo después en el disco me preocupaba que es entender así que no quería no que defendía pero es verdad que hay una parte nosotros estoy acostumbrada viajar siempre con paisanos Si bueno pues en los discos y además ahora con con el la lleva a que son mayoría muy eres pues que digamos que hemos rebajado el nivel de testosterona o poco las actuaciones y también en las grabaciones y eso creo que es importante porque se crean otras otras lógicas no de Mickey también en la oficina no me oficina son cinco mujeres y un hombre se notan en la lonjas de trabajo cómo cambian las cosas como son mucho más frescas mucho más mucho como la como una cosa fluye mejor

Voz 7 11:41 de nuevo grabas con Paco Loco sabes que les van a hacer unos jardines a que N'Roses a los locos Baser jardines de los locos

Voz 11 11:48 sí me dijeron que día salían unos jardines y se hagan en eso

Voz 2 11:53 yo creo que eso es firme candidata a formar parte del callejero y a la larga dijo de como lo es es bueno no parque Nacho Vegas una mala suerte

Voz 8 12:03 es favorita que es la calle Segovia durante mucho tiempo la calle León y enfrente estaba la calle Segovía que yo creo que es la que haya más corta de Gijón que es una calle que sólo tienen un número es el dos además no es porque no pero pero bueno hacer una calle muy corta que solamente una ley de paso que nadie conoce muy bien y como una Callas un poco raquítica y un poco tal yo creo que ese sería mi calle no sea o algo para merecer una casa

Voz 2 12:26 bueno pues esto esto queda registrado en lo que lo que sale la radio además alabado Carlos nuestro compañero queda esto en el continuo y esto lo recuperaremos algún día osea que si hay que proponer proponemos la calle Segovia que sea la calle Nacho Vegas te pregunta algo

Voz 7 12:40 más sobre Gijón no sólo por su apoyo

Voz 9 12:42 lo lógicamente a la plataforma que pelea Hay

Voz 7 12:47 da la pelea contra los Desahucios en la que con la que colabora muchísimo también te hemos visto bueno pues casi al frente también de lo que fue toda esa movilización para reivindicar la música en directo tenemos una normativa que es una verdadera cura la el Principado que no permite a los bares ya los Chirbes ya esas cafeterías que ahora son un poco Unión de todo en la que lo mismo se una presentación que tienen librería

Voz 12 13:11 a hacer por ejemplo esa ese actuaciones musicales ir el Ayuntamiento se tuvo que medio sacar de la manga una especie de festival es es sin siente decisión

Voz 7 13:22 no sé si en el que bueno pues apuntaban todos los bares para poder ya de una manera legal llevar a cabo todas esas actuaciones esto no sé cómo lo ves sí hombre por un lado supongo que sí festejarlo por el hecho de que se pueda hacer la música pero por otro lado no deja de ser bueno pues un parche no a lo que es ese un problema con la normativa con la que nos encontramos

Voz 8 13:41 sí exactamente ése fue nosotros y cuando vosotros digo como en la caja de músicos de la que forma parte de estuvimos en las reuniones cuando cuando se redactó el proyecto de decisión no suscribimos el proyecto precisamente por lo que dices no porque tiene algo de parche porque había realmente el el año pues asumió muy pocos muy pocos riesgos no digamos que no es lo dejaba todo Jato en mano pues un poco de los bares y de los músicos que al final son los que tocan muchas veces en condiciones y sin sin ningún tipo de cobertura laboral no oí pero bueno ahora creo que estamos en Roque sabía bastante bien el digamos que las las conclusiones y la evaluación es es positiva que esto puede presionar para que cambie la ley y el Principado hay espectáculo Si bueno ahora están estamos viendo cosas no el estatuto de artista Compromís el otro día presentó en el Senado una ley para que se regule un poco la actividad musical que se contemple intermitencia la la Fiscalía un la que estamos sometidos creo que se están dando pasos para que las cosas cambien ya que nos enfrentamos a unas en municipales autonómicas y que van a estar todos un poco como esta en esta clave electoral pues tenemos que que aprovechar de los que formamos parte un poco de del Poder Popular para presionar y para decirles Mel de esto en el programa os sino no

Voz 7 14:58 más allá de cosas concretas como ves Gijón muchos dicen y llevan diciéndolo unos cuantos años podríamos decir incluso los que son exactamente qué Gijón esta triste que está gris que esta paralizó

Voz 9 15:08 nada que antes era

Voz 7 15:11 bueno mucho más luminosa yo no lo recuerdo tampoco mucho más no a la verdad ni tampoco la veo tan triste pero sí es verdad que hay una voz y además una voz un bueno pues en la que se suman muchas personas que sí que dicen que la que la ciudad está más gris de hecho incluso se cogen una canción de Nacho Vegas como banda sonora

Voz 13 15:28 para para un poco

Voz 7 15:30 pues ilustrar no ese estado de la ciudad tú lo ves así eso siempre tuve curiosidad por saber si tú mismo y en ese matar vampiros veía So compartidas

Voz 11 15:41 tan tan bueno no se tan tan poco optimista sobre la ciudad bueno la canción en pida lo que en realidad es una canción que pretendió ser optimista

Voz 8 15:51 no veía poco radiografía un poco lo que también digamos un poco la idiosincrasia de la ciudad pero pero como él que bueno pues Se yo veía que que de verdad que sabría que había un horizonte de esperanza de cambio porque es verdad que la decisión es una ciudad yo creo que ah y herida en una ciudad lastimada yo creo que en en Asturias en en general no pero pero en concreto dentro de las de de los grandes núcleos urbanos que hay en Asturias pues fue una ciudad muy golpeada por la reconversión la gente de nuestra generación pues el bote que ir fuera hay hilaridad es que se quedó hubo unos años en los que hubo un vacío digamos se destruyó mucho tejido el laboral mucho tejido industrial tejido laboral mucho tejido social y también la la posibilidad de que hubiera un tejido cultural sólida no quiero que eso que está en vías de recuperación ahora no hay más conciencia un poco sobre lo que ocurre yo optimista sabe va a gente muy joven que está como con ganas cosa tanto cosas tanto en tantos son como no hay aquí confió en que en que la ciudad pueda dejar de de de ser triste no pero es verdad que los noventa yo sí tengo un recuerdo una ciudad un poco triste porque esa época en la que había todas estas luchas obreras que que digamos que decoraban la ciudad y que fueron fuertemente reprimida y que supusieron derrotas que al final nos dolieron mucho

Voz 7 17:11 bueno de momento hoy hace sol veinticuatro grados en el Náutico a que nuestros estudios Nacho Vegas con la guitarra ya preparado vamos a escuchar soy árbol antes

Voz 2 17:21 te veía ensayar con esa introduje quizás sea que la aquí

Voz 7 17:26 vamos a escuchar oye qué suerte toda yo que estoy aquí a tu lado para verte escucharte sobre todos los que nos escucha en casa Nacho cuando quieras gracias

Voz 14 17:36 pues no sé de la tierra más que si llego el instante en que eh ves pasa entre el hombre y el suelo quisimos el recorrimos por y así eh así era el cielo

Voz 15 18:39 qué sí

Voz 14 18:42 haciendo al menos escindir eh eh eh eh ya que procuramos los nada las unos no en ramas como ellos cuando sopla el viento pleno miramos por los de seis pues plato en Madrid

Voz 16 20:03 eh

Voz 14 20:06 el sol y playa

Voz 16 20:21 y a eh

Voz 14 20:34 Nos corríamos

Voz 2 21:20 iban entrando todos los compañeros Naga millones de gracias cuando cuando lo presentas en Gijón tienes fecha

Voz 8 21:27 sí estamos pendientes ahora de de cerrarla pero será en en las vacaciones de Navidad quería y y no pudimos presentarlo en en verano porque cuando llegamos un poco tarde el disco será en junio pero es verdad que no había una fecha especial que vuelve a mucha gente de la que hablábamos antes que nosotros entonces esa semana que hay entre Nochebuena he ido año nuevo pues ahí estaremos presentando el disco seguramente pero Elano lo anunciaremos en breve

Voz 7 21:54 bueno pues les quedan a los que nos escuchan desde casa un par de meses más o menos para prendas y todas las canciones que como es doble

Voz 2 22:00 tienen que necesitar lógicamente tiempo y antes te vas de noviembre

Voz 8 22:04 pero bueno estamos en astures en en San Mateo lo presentarse el el XXII y bueno después entremés pues haremos en fechas en líneas generales el Estado íbamos a Méjico en noviembre ya también en en octubre a Latinoamérica pues a Argentina Chile Airways bueno pues

Voz 7 22:21 es es lo dicho Nacho con millones de gracias sí que es un disco fantástico y que nosotros lo seguiremos pinchando y además aprovechamos ya también a esta canción que nos acaba de quedar también a quien los estudios en sí que sea también la escucharemos lo dicho millones de gracias felicidades mucho