XX Peor Imposible y Exposición Frankestein en el CCAI de Gijón

Voz 1588 00:00 y en nuestra portada como les decía bueno pues el Centro de Cultura Antiguo Instituto que hoy está con muchísima actividad esta misma mañana de hecho hace escasos minutos Se acaba de presentar la programación de la vigésima edición ya de peor imposible peor imposible dos mil dieciocho que arranca no me confundan el próximo lunes pero bueno hoy se presentaba la todo el programa ya conocemos su título ochentas todo a una fiesta que está dedicada obviamente al cine de esa década IDC yo muchísima actividad en el Centro de Cultura Antiguo Instituto por también hoy mismo y además con motivo del segundo centenario de la publicación de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley bueno pues se ve inaugura una exposición titulada La criatura de Mary Shelley también un ciclo de proyecciones dedicado al personaje así que nos vamos a colar incluso bueno pues unos momentos antes de que se abra al público en esa sala número tres donde ya se puede disfrutar de esta exposición pero bueno vamos por partes lo primero que hacemos es saludar a Chus Parrado que saben es el coordinador de peor imposible qué tal Chus como estamos muy buenos días

Voz 1588 01:08 no era una fiesta en los ochenta también para para el cine de serie B el cine Z y demás

Voz 0039 01:15 hombre mucha para el cine ve populares género mucho más después hubo que pagar las facturas pero bueno en en aquellos momentos efectivamente todo parecía que era una fiesta

Voz 1588 01:25 bueno si hablamos de música por ejemplo aquí en España décimos un momento modernísimo no en el que entran bueno pues en juego por ejemplo un montón de grupos que que rompen colocó se venía haciendo en cuanto al cine que es lo que irrumpe en esa década de los ochenta que lo hace diferente que le da ese sabor y esa característica que ahora recordamos evocamos tanto además estamos ahora inmersos en un Revival así muy ochentero en lo que a la moda se refiere

Voz 0039 01:50 vamos a ver el cine de los ochenta el auténtico me que se producía en los años ochenta o gran parte del verdad pues bueno ofrecía al público una serie de producciones que si bien estaban bebían directamente de diferentes fuentes culturales que habían surgido eh con anterioridad el más lejos por ejemplo la con la contracultura ofrecieron a su público natural

Voz 0039 02:16 Moon la informalidad desparpajo no que pero siempre desde el respeto al público verdad al en el cual sabía perfectamente lo que iba a encontrar se vamos a ver en concreto extraño e hemos hemos centrado la mirada en el cine americano de los años ochenta en las películas que nosotros proyectamos lo largo

Voz 0039 02:39 de la semana van a ser una serie de proyecciones verdad que hablan al espectador de lo que fue dicha década

Voz 1907 02:45 sí de aquello que incidió tanto a las

Voz 0039 02:48 películas como al público es decir hablamos de la irrupción del vídeo ir expresa eh la influencia dentro del lenguaje cinematográfico de que se hizo con demasiada premura el lenguaje de los info a comerciales a la televisión verdad los anuncios

Voz 0039 03:04 era el videoclip le dejamos que la década de los ochenta

Voz 1588 03:07 sí fue en la última década

Voz 0039 03:10 Bernotat dio ofreció al público a lo mejor pero por otra parte también lo peor

Voz 1588 03:13 tan bien lo peor hoy hechos Cuéntame cosas de la organización arranca el próximo lunes tendréis actividades complementarias como siempre a qué hora las proyecciones por lo menos por lo menos un título que tú digas este no nos lo podemos perder

Voz 0039 03:26 bueno vamos a ver en las proyecciones del lunes hasta el miércoles comienzan a las seis de la tarde a partir del jueves y hay proyecciones desde por la mañana a las doce de la mañana mira más un título no damos saber eh un par de novedades en la proyección de películas que viernes y sábado vamos a tener proyecciones a medianoche con el sonoro título de culto a medianoche vamos a comenzar el viernes con una película que define muy bien el espíritu si gran parte del espíritu de los años ochenta que es Bukavu Balza hay Verdú that is después de sábado también a las doce de la noche la producción italiana en este caso Inferno después vamos a tener una distintas mesas redondas dedicadas al a ese a la década de los años ochenta como la la figura de la mujer dentro del género de los años ochenta miraremos a ver si con el título de los los felices ochenta o no una mesa el jueves dedicado auxiliar pan IBI por último para concluir así a grandes rasgos el domingo vamos a tener una mesa redonda dedicado a lo políticamente correcto y en las uvas censura

Voz 1588 04:33 bueno pues a partir de el próximo lunes como están escuchando arranca ya esta edición número veinte de peor imposible los ochenta todo era una fiesta ya saben hay que cargar el pelo poderla Umbrella color Hotels y nos vamos a disfrutar de todas estas proyecciones y además todas esas mesas redondas que complementan la programación y además con novedades ya ven cine a medianoche hemos charlado con sus Parrado que por cierto Chus tiene a su lado además a la que va a ser nuestra siguiente invitada a Carolina Medina porque ella es la responsable como les decía de una exposición que también muy abren sus puertas al público en el antiguo instituto Ike homenajea la figura de Frankestein nada más nada menos en este segundo centenario de la publicación de la obra de Frankestein en Chus lo dicho que vaya muy bien que sea un exitazo como siempre un gran abrazo y ahora sí me pasó esa Carolina

Voz 0039 05:24 si ahí te pasa con Carolina muchas gracias a ti y a todos los escuchantes

Voz 1588 05:28 Carolina qué tal muy buenos días

Voz 1907 05:30 estamos paz bueno ya podemos visitar la muestra

Voz 1588 05:33 nos podemos acercar a esa sala número tres acercarnos a la criatura de Mary Shelley

Voz 1907 05:38 hoy entre semana de lunes a viernes ponemos el horario de seis a nueve los sábados y domingos es un poco más anti hoy sábado empieza para el domingo día vuelve a abrir de seis a nueve y los domingos y festivos de once a dos

Voz 1588 05:51 pero hoy tenemos que esperar hasta las seis de la tarde para la bueno

Voz 1907 05:54 activamente en todo caso yo creo que le va más o le hubiera

Voz 1588 05:57 mejor incluso a esta muestra por el contenido ya la obra Un poco de tarde

Voz 1907 06:01 en poco más celebró efectivamente Un poco más tenemos

Voz 1588 06:04 Toxo y misterioso bueno cuéntanos qué es lo que recoge esta exposición les decía yo a los oyentes bueno con motivo de ese segundo centenario de la publicación de del libro Frankenstein o El Moderno Prometeo que quién no hayan leído porque claro está es bueno pues una historia que ha llegado oí mucho de manera popular pero sobre todo a través de las películas no que ha tenido además muchísimas versiones pero la novela es que es una es una maravilla cuéntanos qué qué es lo que vamos a poder ver en la muestra Carolina

Voz 1907 06:32 bueno pues mira hablando primero si no te importa del libro esto es completamente cierto está una de las cosas que hay mucha gente no contempla con un libro que está dando University universalmente conocido como Tanguy eh es que si la novela seminal de la ciencia ficción quiero decir sin ella no habría habido un Julio Verne hay que el nombre que tengo a la cabeza es obra de una mujer y creo que también es algo importante Por otro lado luego recomienda a todo el mundo que el Olea hay que saque sus propias conclusiones sobre todo sobre que no es el monstruo y que no la nube en la que es algo que gracias al cine bueno pues olvidamos porque con al final es la criatura de Frankenstein pero yo creo que el verdadero must no quizás no sea por otro lado la muestra que recogemos pues mira esta fe de es un una una exposición qué debemos a Carolina González es una pedagoga hay trabajadora social fanática de la obra de Mary Shelley sobretodo a Nati que Franklin el icono que que representa la cultura popular que que generosamente nos nos dejas poner su su amplia colección te vamos a poder ver ahí pues mira muchísimas ediciones de libros carteles de películas afiches de cine figuras muñecos juguetes cómic todo lo que se nos pueda ocurrir ni un poco más que simplemente bueno pues el reflejo de lo importante como icono que tiene la cultura popular Zhang una de las criaturas a monstruos más famosos de la historia

Voz 1588 08:00 lo curioso es que Carolina que bueno con todo este trasfondo un poco tan tan existencial no doy tan filosófico sin embargo como se ha acabado convirtiendo en en un icono pues eso pop no pop en cuanto a popular quiero decir que que lo vemos convertido en llavero muñeco como nos dice días en carteles bueno que que al final se convierten en algo que que puede estar en un escaparate no daba más lejos de la reflexión así un poco existencial que que plantea realmente la obra que curioso verdad claro

Voz 1907 08:30 pero es que yo creo que más allá de bueno el parque el entorno en el que se coronó la obra el romanticismo inglés que parece que que sólo pertenece a Lord Byron no al corriente de Guti que ya podíamos leer en el Drácula de Bram Stoker por ejemplo pues yo creo que son cosas que siempre nos atrae no nos atrae lo lo oculto lo que no conocemos lo que nos aterra de alguna manera Franken también muy con gracias al cine esta vez se convirtió en un icono tan completamente reconocible sistema estamos hablando un monstruo cada la diferencia es una criatura de sobrehumana ahí de de del mundo estamos hablando de una del hombre tiene una criatura inocente en el fondo que comete errores que comete actos que que pueden ser juzgados como malvados pero que en el fondo estamos hablando de la criatura en el más puro sentido Le bebé sabes al que deja solo en el mundo oí que intenta hacer lo que puede páramos parcial hoy para para aprender no

Voz 1588 09:27 creo que todo lo que hace que la gente

Voz 1907 09:29 bueno pues lo sienta más cercano no muy humano

Voz 1588 09:33 Carolina de todas las piezas que esas recogen un cuál es un poco la que más puede llamar la atención al visitante que se vaya acercar estos días

Voz 1907 09:43 pues bueno yo creo que es la verdad que me consta luego sólo hay muchas cosas que que parece muy comunes como tú dices pues ver en los kioscos en librerías en camisetas no pero todo ello Junco lo estaba una dimensión de esa de esa popularidad tan tremenda que nos hace ver El mito de otra manera no elementos que barajan Cloclo a que ganará más la concesión pues a veces juguetes curiosos no hasta figuras hechas con un realismo maravilloso que nos remiten a alguna figura cinematográfica podemos ver también por ejemplo un CD de Los Suaves este grupo que grabaron aquí en Gijón aquí a la criatura también metraje en ocho milímetros que la novedad la novia de Fran otro icono perdón lo creado por Mary sí sino por el director de estilo James Voigt que recogió permite recogió esa querencia que tenía el monstruo que era lo que le podía su padre no mi compañera con la que mostrar solo y demás recoge todo esto en una película que creo que todos recordamos es la novia de Frankestein o popular a la misma altura del propio están igual de reconocibles

Voz 1588 10:47 hoy es no sé si se colará también en La familia Adams que también bueno pues viene muy dada ahí antes los Monster

Voz 1907 10:54 claro claro que sí es hacer es por supuesto también favorece encontrar incluso versión olvide u O'Neill figura maravillosa que por Hanna Barbera que también tiene su su toque sí yo creo que va a sorprender muchísimo obras maravillosas de dibujantes y cronistas increíbles sensaciones que se podrán ver algunas páginas abiertas libros desplegables con palpar que son también muy curioso y muy bonito vencedor general la está es incluso para alguien que no tenga ningún tipo de interés o querencia por Frankestein creo que está para todo el mundo porque es muy visual Sevilla de la esposa

Voz 1588 11:31 son además se completa con proyección de un ciclo de proyecciones hoy mismo por ejemplo ya se puede ver una de de las pelearse sobre Frankenstein no

Voz 1907 11:40 si hoy esta tarde a las siete y media de la resurrección de Frankestein a película americana de Roger Corman el director producto llamado el maestro de la serie B que es una de las películas que más nos gustan por cierto que aún más todas las subida de ciencia ficción con su turismo muy agradable yo creo que Pelé la van a disfrutar mucho a los que no la conozca y luego el viernes tenemos otras películas que son muy representativas de lo que es coger un mito y adaptarlo a la idiosincrasia popular de el país de origen no en este caso en concreto un honor que es una película japonesa que obviamente vamos a Frankenstein a los mitos de la cultura japonesa no este tipo de monstruo gigante que venda que todos esperamos el viernes y también con una producción italiana que Frankestein ochenta en la que vemos pues bueno el mito

Voz 1588 12:36 bueno pues ya a partir de hoy mismo a partir de las seis de la tarde en la sala número tres en la primera planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto pueden disfrutar de esta exposición la criatura de Mary Shelley también a partir hoy de las cinco proyección ciclo de proyecciones que arranca hoy mismo dedicado a esta persona AGE con motivo de este segundo centenario de la publicación de esta importante novela que no nos cansamos Carolina de recomendar hemos charlado con la coordinadora de esta exposición con Carolina Medina a la que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Hoy por el Gijón gracias Carolina nos pasaremos a verla eh