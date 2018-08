Voz 2 00:00 en el noventa y seis punto cinco de la FM hoy por hoy fijo con Alicia Álvarez

Voz 4 00:22 doce y cuarenta y siete minutos de la mañana primera parada dedicada al cine como al Festival Internacional de Cine de Gijón segunda parada que nos va a llevar al teatro Jovellanos donde este fin de semana hacen triplete como viene siendo costumbre la compañía asturiana de comedias ponen en escena nieve en el puerto que además es una obra especial y además

Voz 5 00:42 en un momento especial también para la compañía asturiana porque bueno pues

Voz 4 00:47 eh y unos meses más bien corto periodo de meses pues se les dejaban Arsenio González Eladio Sánchez Lalo así que con el recuerdo todavía hay muy presente de ellos van a llevar a escena como les cuento nieve en el puerto muy hoy en nuestros estudios pues tenemos a a tres de de es

Voz 5 01:07 sus responsables vamos a decirlo con nueva incorporación además que el jueves llevábamos algo de sorpresa cuando lo recibimos aquí en la redacción les cuento hoy sentados en nuestros estudios Armando Felgueroso qué tal arma no como estamos muy buenas bueno también a tu lado estas Sergio huelga que tal como estamos Sergio también decíamos como nueva incorporación pero decidimos aquí se ha colado telón de fondo Santonja hacemos bueno nueva incorporación no lo primero vamos a empezar por ahí a la compañía decía Armando ya que esta esta este fichaje

Voz 6 01:42 pues cuando el año pasado se puso muy mal y muy mal en Arsenio sí tuvimos que hacer un par de sustituciones estuvo un compañero de Santa Bárbara de Anes Luis Barrera sustituyéndolo en la en una de las obras que teníamos que ahora la máquina de retrata a la otra y quiere que las fiestas de guardar que todavía tenemos en cartel pues vino You santón pues tramos Luis Lugo no

Voz 5 02:10 la fuiste para sustitución a ello y sí

Voz 7 02:12 ella te mataba

Voz 8 02:15 hombre y la verdad que estoy si no qué tal la experiencia si estoy contento está siente tal

Voz 9 02:23 estoy agradecido que contar en conmigo bueno y una experiencia nueva venidas de otro tipo de teatro y estoy algo nuevo para mí no

Voz 7 02:32 Sergio decía yo que es una obra especial está de nieve

Voz 5 02:37 en el puerto porque fue precisamente la primera hora que llevó a escena la compañía en ese momento de recuperación en el noventa no ochenta y seis ya hay vayan ya me iba yo a los noventa no en el ochenta y seis y que precisamente la lo es Ken

Voz 8 02:50 quién escoge esta esta obra que ya venía durante sus y cero estrenó se en el ochenta y nueve esta de nueve ponían Serbia tienes cortes

Voz 10 03:00 de Arsenio David San Antón de La Braña deseo de me Lass y la primera grande que se puso fue nieve en el puerto

Voz 5 03:09 esta cuando se estrenan por primera vez aquí en Asturias donde se estrena en el año cuarenta

Voz 6 03:15 aquí después llevas fue por la compañía de José Manuel Rodríguez con la Diputación de de Oviedo que entonces era de Oviedo en el año cuarenta ídem pues Ivo sea hasta Madrid y fue un éxito de crítica y de público siente tenía ganas de ver las cosas que EMF haciendo fuera de Madrid hay

Voz 10 03:36 sí

Voz 6 03:37 llevo una de esquema es una un clásico tienen una parte dramática muy potente y tienen una de las partes con Mike pues que son desternillantes y y entonces bueno llevaba llevaron se llevaron la América cuando fue la compañía asturiana allí separó de poner nunca y hasta el año ochenta y nueve que que la recuperaron los miembros de la compañía con Lalo con Arsenio José Fuertes está haciendo el papel de Polonia que no son los puedo olvidar este año tenemos Armando aquí a ver si ya no da la talla como es que yo un Grammy con Pili con fines con muchos más

Voz 5 04:13 bueno bueno pero pero ya sabes que es simbólico

Voz 11 04:16 el poder es la talla en él

Voz 5 04:18 este caso y entonces estamos hablando de un clásico con lo cual cuando uno se enfrenta a un clásico lo tiene que hacer con bueno pues con esa cosa de no cambiar demasiados elementos pero por otro lado bueno pues también traerlos a esto

Voz 8 04:33 momento en contraste con alguna dificultad a la hora de un poco de de enfrentarlo porque claro estamos con muchas dificultades y cuando que enfrente son clásico

Voz 6 04:44 el accidente conoce no puedes defraudar tienes que esto

Voz 8 04:46 ya lo mucho sí que es meter cualquier cosa tienes que tenerlo bien bien según porque enseguida te lo detectan ahí a movieron

Voz 6 04:53 no lo envió sus compañeros míos sabía cosas que decía un esto no no no ha funcionado pulula esto es mejor que lo fatigas como se puso en el año ochenta y nueve como lo puso la lo bueno pero ya que lo puso de una forma yo voy ponerlo

Voz 8 05:06 no hombre y cada maestría e tiene claro lógicamente

Voz 5 05:12 lo hace también a a su modo hoy contarnos algo de la trama que claro clásico clásico pero hay otros que nos están escuchando ahora que igual nunca jamás en la vida han escuchado hablar de nieve en el puerto

Voz 6 05:21 bueno la trama la trama principal la trama protagonista cayese una rapaz de una aldea asturiana que queda embarazada de enamorados de ella pueblo arropa a la a la rapaz hay por decirlo de alguna forma expulsa al otro rapaz aunque aunque acabe marchando él Jessor lo expresiones sociales chapa América y años más tarde vuelve intentando recuperar la FIA ya no la amor de aquel que había perdido porque marcha enamorado también pero intentando recuperar a la FIA esta rapaz a casarse con un con mozo que estaban aguando por ella que tenía la las discusiones que se podía entender si en un principio nota enamorada en pues al cabo de los años si eso

Voz 8 06:06 la trama principal pero lo es que como decimos divertida pues no es precisamente porque estamos hablando de un poco un poco de drama

Voz 6 06:14 esto un poco mucho ese pago muchas además porque tocaba toca cosa es de reacción de pueblo de Asturias como pueblo no solamente bueno pues lo que puedan formular tres o cuatro personas que si os pase por la cabeza a las raíces como cómo solucionaría

Voz 5 06:30 cómo se solucionaba eso exactamente pues

Voz 10 06:33 quién literalmente que quizás la mejor obra escrita por verde yo creo que por mucho no mal de tules es cliente se de teatro asturiano eh pues yo creo que quieran mellor

Voz 6 06:48 sí yo no yo no quiero que se queden con sólo una parte que la compañía asturiana de comedias entonces la siente va mucho porque tiene característicos que están excelentemente interpretadas por José José Manuel no con Manuel Fermín González tipo Pili iba seta que falten bueno pues de un cochero hijo de una Chigre era que van a peleándose durante toda la obra sí aunque después también lleguen a una reconciliación e incluye una trama de cómicos de de más mozos que también interpretados por por Armando que el papel de San Polonia que decía que es si tan tan contundente y de Marina que está interpretado por Belén Sánchez y que que también va a dar momentos de de de Jagger y Mina pero de esa que no puedes controlar porque terreno

Voz 5 07:34 hoy hace de triplete cómodo decía yo también que ya viene siendo tradición para la compañía asturiana de comedias en el Teatro Jovellanos ir como

Voz 7 07:44 cómo cómo es la gente joven digo porque este género lógicamente es el género o bien

Voz 5 07:50 conocido por ya unas generaciones que se van haciendo mayores hay hay manera de conectar con el público joven

Voz 6 07:57 vamos

Voz 10 07:57 pues yo tengo clara una cosa cuando yo empecé la compañía asturiana allá por los ochenta y siete venía gente vi menos pasaron treinta años seguidos viniendo gente Villa o mayor a menos pero también cada vez más gente joven porque sino a aquellos dos treinta años no son los mismos ahora

Voz 8 08:15 efectivamente entonces sí hay afición

Voz 10 08:18 tras afición de hecho podemos decir que son el teatro costumbrista una escalera datada pues arriba mucho publicó un nuevo hay mucha afición nueva a través de otros grupos y de otra gente les he quizás eso y el estar ahí todos los años los otros yo creo que no a la edad media de la siente que va menos aquí nuestros dos días ya baja de los cincuenta

Voz 5 08:47 lo que quiere decir que se van sumando nuevas generaciones y que luego además lo siguen manteniendo

Voz 7 08:54 acabas de mencionar el salón

Voz 5 08:57 teatro costumbrista de canas bueno Allam Fernández que es además colaborador de este programa un enorme defensor además del teatro costumbrista y además va del homenaje que estuve leyendo bueno estaba viendo ya homenaje a a la forma

Voz 10 09:13 hay muchos homenajes este año que detallan JONS mira tuvieron el detalle de exponer la imagen del salón la sonrisa eterna de nuestro compañero Arsenio ídem por leer también el premio a la mejor diré acción logró la Sánchez Eladio Sánchez osea el nombre de la los Sánchez desde que a partir de este año el ayer que fui a una función del grupo mucha incluso os Gaya figuran los un brindis poniendo a Arsenio al algo como un abrigo

Voz 8 09:46 desde el cielo vamos a ensanchar nada

Voz 6 09:52 oye el salón de teatro costumbrista de da sentimos muy queridos

Voz 5 09:57 al menos muy arropados por todos los gurús Isère puestos también en valor Diego porque precisamente como hablamos de teatro popular

Voz 7 10:05 eh muchas veces bueno aquello de lo popular si es verdad que que que no

Voz 5 10:10 no se le da el valor luego sí sí que lo confirma la audiencia es decir que al final se llena el teatro dices oye cuántas obras de teatro llenan el teatro seguramente te dirán los programadores que está complicado hace

Voz 7 10:22 eh eh completo en en cualquier

Voz 5 10:25 cuatro asturiano pero el teatro costumbrista lo hace el texto

Voz 6 10:29 el año en los programas y también en el cartel creo que en el cartel también pusimos que estoy de teatro popular asturiano que lleva cien años haciéndose aquí en sesión en Asturias llegue yo siempre digo eh parafraseando Armando porque luego tanto el título que llevo un teatro chupo el pueblo porque nosotros no somos actores y actrices profesionales Ny directores profesionales y escrito por el pueblo porque los autores también son siete de de pueblo

Voz 5 11:01 el que habla del pueblo ha hablado el pueblo

Voz 6 11:03 sobre todo al pueblo para que el pueblo severa identificaban hay tenemos un arma nosotros que la gente vaya velo sí porque se identifica llega forma que tiende de cómo ves sede de cuando hay un paisano vía You que tal falaz noi de unas cosas que pasaron el año cuarenta diría esto sí

Voz 8 11:21 yo era todo menos cuarenta sí

Voz 5 11:24 hoy es Joyce y tú que estás ahí de de nueva incorporación en todas estas cosas que están

Voz 7 11:29 no no Armando muy Serge no del del teatro popular

Voz 12 11:34 por decirlo yo también teatro Inter clasista no porque llega a las clases más populares más obreros y tal pero también llega a siente como médicos abogados que curioso porque los grandes seguidores del teatro asturiano y Alain que que sí de que no oye solamente paciente del pueblo lo siente digamos un nivel cultural sino paciente con un nivel cultural alto injusta ellos el teatro frenen la cosa muy curiosa

Voz 5 12:03 a Alain siempre lo dice dice es que esto en cualquier otro lado esto no pase es que esto hay que ponerlo en valor porque esto es nuestro y estoy dice mucho

Voz 13 12:11 el bosque estaba dando clase y bueno pues nada convocamos a todos los que nos están escuchando a que compartan o el viernes o el sábado o el domingo

Voz 5 12:21 porque estáis en triplete en el Teatro Jovellanos bueno pues este teatro popular teatro de Asturias van a llevar de nieve en el puerto a las tablas del Teatro Jovellanos la compañía asturiana de comedias ya hemos charlado pues con Lluís Anton nueva incorporación con Armando Felgueroso hay también conserje huelga los tres muchísimas gracias por haber estado que se un exitazo ahí estaremos con vosotros muchas gracias hasta luego