Polémica espacio en San Lorenzo para las Escuelas de Surf

Voz 5 00:23 Prada de Baños y a lo saben ustedes entre polémicas por esa gran mancha marrón que se formó en el agua de San Lorenzo debido siempre según información del Ayuntamiento de Gijón a las lluvias de esos días y bueno pues parece que va a terminar la temporada estival también entre desacuerdos entre polémicas este con las escuelas de surf que durante el verano ah pues utilizan lógicamente con más frecuencia y con mayor número de cursi y estas lo que es la playa de San Lorenzo para dar sus cursos para dar sus clases muchos de ellos muchos de ellos no son de aquí son turistas turistas que vienen precisamente porque hay playa Irene poseso aprovechar su estancia en Gijón para aprender sur bueno pues eh el número lógicamente es muy elevado y aunque hay una zona acotada en la playa

Voz 6 01:09 parece ser que se queda escasa esa puede ser una de las razones au la razón principal por la que hace unos días pues un cursi lista y los socorristas de Salvamento tuvieron un encontronazo el caso es que la disputa en la que acabó dándose hasta la Policía Local

Voz 7 01:27 por respetar o no respetar esta zona lo que sí abrió fue un debate del que parecía que había ganas por las dos partes ocupa mucho los cursillos estas invaden el espacio de los bañistas hay que regular el uso de nuestra playa de la Playa de San Lorenzo en este sentido más de lo que ya está regulado en seguida vamos a escuchar la opinión de los diez de las escuelas esta mañana en nuestro compañero Álex López recogía sus testimonios y tenemos que decir que la verdad contentos contentos los bañistas pues no estaban parece que que tienen mucha queja con todo esto pero bueno antes de nada lo que vamos a hacer es hablar con el presidente de la Federación de sur del Principado de Asturias que es Jesús Espina y que ya nos atiende al otro lado de la línea telefónica Jesús qué tal como estamos muy buenos días

Voz 6 02:11 bueno bueno con polémica yo era ya te adelanto como acabo de decir que las opiniones que ha recogido nuestro compañero Álex López esta

Voz 5 02:20 misma mañana en el Arenal el

Voz 6 02:22 preguntaban los bañistas pues no son muy buenas Jesús la verdad es que están bastante molestos al parecer dicen que no se ciñen al espacio que que que que se sienten invadidos que les pasan las tablas de surf por encima de la cabeza

Voz 8 02:36 sí bueno gente protesta sí bueno protesta las escuelas protestaron a los bañistas buena allí protesta cuando no pero bueno los los bañistas se bañan en la zona que no deben de las escuelas donde están haciendo los cursos los cursos y claro eso es por Marías los cursillos mueven para la zona de los bañistas y bueno es un poco difícil no controlar eso los monitores que estar pendiente igual de ocho personas que se les lleve la corriente hacia un lado bueno yo en ese momento coge una hora Si hay un bañista ha sido el otro día no

Voz 6 03:17 importancia

Voz 8 03:18 el ordenamiento yo creo que por las dos partes

Voz 9 03:21 igual no fue además tampoco no obstante Jesús espacio exactamente en el que os podéis mover las escuelas de sur de que escalera a que escalera va ir

Voz 6 03:32 precisamente bueno pues todos estos encontronazos que estabas ahora comentando debido claro a las corrientes mareas y además que se podrían evitar si esa sí es espacios ese cambiará ahora mismo en qué en qué espacios movéis

Voz 8 03:46 entre la escalera en Gijón es entre la escalera ocho si no me equivoco ahora mismo lo que pienso yo yo haría dos zonas de par los las escuelas para los cursillos de hacer una que los rayistas no se quejen porque dicen que tienen que dar a medio kilómetro para bañarse después o a acotar las zonas de baño posar o tres de baño para zonas de para cursillos para las escuelas han ampliar un poco más la zona de parar las escuelas es una zona muy limitada para el turismo que hay ahora mismo en Gijón no sé

Voz 6 04:24 claro porque ahora mismo por ejemplo Jesús digo para que los que están en casa se hagan una idea porque una cosa es lo que nosotros vemos desde la ventana por ejemplo yo ahora aquí mismo que veo la Playa de San Lorenzo pero eso es un cálculo a ojo que uno puede hacer pero más o menos en qué en qué número Diego de cursi y estas se nos estamos moviendo en el verano que puedan coincidir en un momento todos en la playa vaya

Voz 10 04:44 o sea bueno

Voz 12 04:48 los ciento dos mil trescientos pleno depende pues en agosto muchísimos saltan por contabas pero bueno acabo el día

Voz 10 04:58 pueden pasar miles pero

Voz 8 05:01 entonces pues si es acabo el día

Voz 6 05:04 Jesús

Voz 8 05:06 eh

Voz 12 05:07 de unos doscientos habitantes hay doscientos trescientos

Voz 6 05:12 entre doscientos trescientos esto por ejemplo en comparación con otros años quiero decir ha crecido mucho lo que es este tipo también de de Turismo que decía yo al comienzos que estamos hablando de gente que viene expresamente para esto o que utiliza la playa expresamente para eso con lo cual es un reclamo osea que le viene bien a la ciudad no

Voz 8 05:30 claro es que los turistas vienen muchos de ellos a buena parte de conocer la ciudad ahí conocer el entorno y tal pues vienen a dar cursillos a las escuelas entonces viene mucha gente por dar cursillos de turistas iban a están tan la gente que hay tan tanto el movimiento de sus bueno la moda del sustraída ahora que que bueno está poco colapsado no

Voz 6 05:58 con con lo cual Jesús más allá de por ejemplo crear dos zonas para

Voz 13 06:02 K E el uso de

Voz 6 06:05 en dos zonas para las escuelas de surf para los cursillos estas también tendríamos que hablar por ejemplo de una regulación de horarios es decir que no coincidan todos a la vez porque claro igual trescientos curso y éstas a la vez es excesivo para el tamaño de la Playa de San Lorenzo

Voz 8 06:19 sí también se tiene que poner un poco de acuerdo las escuelas eh eh mirar los horarios e intentar no coincidir todos a la vez pero bueno es muy difícil porque claro es tanta

Voz 10 06:32 la demanda que hay de turistas que quieren

Voz 8 06:35 a ir a las clases que es bueno que es casi posible no pocos Duran deseaban siempre siempre una conciertos ahí

Voz 6 06:47 quién regula por ejemplo lo que son las zonas Se para el uso de las escuelas es decir quién dice de la escalera ocho a las Calera diez esto lo lo regula Salvamento al ayuntamiento que lo hace

Voz 8 06:58 a los a los socorristas por medio del Ayuntamiento sea la jefa del servicio de socorristas he bueno pues hacer un estudio ahí esto de aquí aquí bueno son ellos lo los que lo lo ponen

Voz 6 07:19 eh a raíz de lo que ha sido bueno pues este encontronazo que decíamos entre un curso son tantas las informaciones que hablan de un monitor no monitorizan los monitores lógicamente estaban presentes pero el encontronazo Jesús fue el entre un cursillo está claro que vosotros tampoco tenéis todo el control no supongo pero fue dentro Bocuse

Voz 14 07:37 la lista de los socorristas

Voz 10 07:41 sí sí es a ver les a ver

Voz 8 07:46 puede pasar que se les haya llevado a un lado y chico el alumno vi una ola Si bueno ir en contra el socorrista ya debe estar un poco a ella de tanto tiempo trabajando pues imagínate en tanto tiempo diciendo para ir para allá por aquí para ellas entonces que se encargaría bueno el otro día Pavone disputa ahí pero bueno sin más

Voz 14 08:18 aquí a raíz de la polémica digo bueno Se abre un poco todo

Voz 6 08:22 este debate que se ve era necesario precisamente por ese crecimiento que estamos diciendo del número de cursillo estas en las escuelas Diego alguna llamado a la Federación vosotros habéis hablado entre vosotros tenéis en mente alguna medida o alguna acción Jesús que como luego enfocada

Voz 10 08:40 eh es bueno tener

Voz 8 08:43 hablamos bastante con las escuelas eh bueno nos llama a a ver también las escuelas preguntamos a padecer otro igual no es bueno de las escuelas entre ellas a declarar que no de horarios si eso de poner de acuerdo son empresas no

Voz 10 09:03 entonces la federación

Voz 8 09:06 las empresas lo único que regula los monitores monitores que estén en tituladas que por una parte decimos a toda la gente todos todos los alumnos que vayan a dar una clase de por favor

Voz 10 09:21 que que exijan que pie

Voz 8 09:23 vean la población de el monitor que le va a dar la clase no por ella sólo por una semana

Voz 10 09:31 por último servicio que el la escuela saben de desde la selección de por favor que que miren es un poco la gente muy bueno

Voz 6 09:46 por qué Jesús cuántas escuelas más o menos pueden estar ahora funcionando en Gijón no sé si lo tienen

Voz 8 09:52 que Jorge cinco ahora mismo

Voz 6 09:54 con lo cual es más o menos fácil ponerse de acuerdo entre cinco no digo yo

Voz 8 09:59 sí sí es es ponerse de acuerdo sí pero bueno ya te digo que ponerse de acuerdo en estas fechas con uno de ellos es difícil

Voz 10 10:09 entonces he

Voz 8 10:12 yo yo votaría yo no personalmente no a votar y a dos zonas

Voz 10 10:21 a bailar

Voz 8 10:24 el sur

Voz 10 10:25 mi bueno lo hace para que hubiese entre ellas para los bañistas también tienen que poner

Voz 15 10:31 buenas servicio de socorristas pero bueno sería un poco más de trabajo un mes del verano en agosto es cuando más demanda hay

Voz 7 10:44 bueno pues ahí una posible solución pues Jesús Espina que es el presidente de la Federación de sus beben del Principado de Asturias muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta

Voz 10 10:54 va a vosotros y bueno algo nosotros Si bueno y a los bañistas que tenga un poco de Tahir

Voz 6 11:02 bueno vamos a escuchar ahora sus voces que las ha recogido nuestro compañero Álex López Jesús muchísimas gracias buenos nada hasta luego

Voz 16 11:11 estamos aquí esto es insoportable te estás enfrentando constantemente el sábado estuvo lleno ir yo volví que los vigilantes ni nadie hacía nada esto es una vergüenza es la playa para ellos no

Voz 17 11:25 pero la ley es decir si les ponen hay una indicación pues que la cumpla no decir bueno hasta las ocho tal como no hay nada no hay socorristas me pongo aquí Si pegó a bueno ya mire corriendo Isidro socorrista no me echan de que se tienen que meter conmigo a echarme Payá sigo comiendo un poco de respeto

Voz 16 11:45 el sábado estuvimos toda la playa ni delante de mí hacía nadie nadie nadie nada hice nos pasó por encima uno

Voz 17 11:53 sí porque debido a problemas de que me han pasado por la cabeza incluso rozando me la tablet dándome en el brazo de decirles oye mira

Voz 18 12:01 poco respetuosa te insulta no te tienes incluso lo que pasa que oye cuando allí porque sólo les sirvió a a favor de Davis Facundo somos nosotros es decir caso discutiendo Si bueno normal cada vez es menos pero bueno

Voz 19 12:16 de momento algo que ha sido una cosa puntual ciencia Fórum clientes que le ha llevado a la corriente momentos cedió en una zona que los no la que tenía que durante todo

Voz 20 12:26 el verano no ha pasado nada en los monitores

Voz 19 12:29 siempre está acordes con los con los socorristas hablando preguntando y los socorristas siempre son súper amables yo creo que es una cosa muy puntual

