OktoberFest Gijón 2018

Voz 1 00:00 buen en nuestra siguiente parada nos va llevada hasta la casa de la Palmera donde hace escasos minutos a la una de la tarde tenía lugar la presentación de la Oktoberfest que sigue cumpliendo ediciones Iván por la séptima si no me equivoco llevo unos días solo cuatro porque arranca el jueves bueno pues abren lo dicho nueva edición en Gijón de nuevo en la plaza de toros así que vamos a saludar a Iván de la Plata que es el director de fenicia organizadora de este evento que talibán muy buenas tardes ya

Voz 0650 00:30 hola muy buenas tardes a todos pues muy contentos porque bueno ya hemos pegado el pistoletazo de de salida para empezar a salir caro es como había

Voz 1 00:38 efectivamente bueno para para los seguidores por ejemplo del Oktoberfest en Facebook en los últimos días se da cuenta atrás total no bueno ya nos quedan estos días nos quedan sólo estos días ya contando casi en los minutos para dar el pistoletazo de salida como bien dices iban a esta séptima edición no no me he equivocado son ya siete ediciones

Voz 0650 00:56 Ellos son siete ediciones siete ediciones

Voz 2 00:59 seis de ellas aquí ya en la plaza de toros y dos

Voz 0650 01:01 es la primera fue en el puerto y bueno pues me por mediación del Ayuntamiento que fueron los que los responsables que hay hayamos bueno pues he ido aquí en la plaza de toros allí en la plaza de toros pues la idea era bueno pues dar vida pues al centro la no al estar en la zona del barrio el ADN IRPF no solamente hemos dado vida a zona de bienes de visitantes que tenemos que durante todo durante estos once días que que no se ocupa de Oktoberfest presumimos que los vamos a tener pues bueno la verdad es que se acerca gente no solamente el lares no solamente todos los barrios Hong sino de que todo Asturias incluso gente de fuera aprovechando las vacaciones pues que se acerquen a pasar un buen rato una algunas suena es como una cerveza con la gastronomía y sobre buena música y sobre todo y lo más importante de todo con ese ambiente que sabemos dar solamente los gijoneses los asturianos a la gente que bien

Voz 1 01:54 e Iván en cifras más o menos cuáles son las expectativas de asistentes para estos problemas once días

Voz 0650 02:00 pues mira esto nosotros seamos el año pasado estuvimos en el entorno de los sesenta mil asistentes nosotros calculamos este año que bueno pues superarlo no hemos cambiado las fechas como sabéis hemos pasado de julio a septiembre una apuesta conjunta con el otea e Ayuntamiento ni la realización de lo que es para alargar el verano no lo que siempre hay muchos gijoneses decimos os dicen que bueno que verán los acaba el quince de agosto con el término de la feria pudo no queremos demostrar que no queremos demostrar que aquí hay mucha fiesta que aquí muchas ganas de paseen pasan no sólo bien por lo menos por lo menos hasta mediados de septiembre

Voz 3 02:38 efectivamente porque nos ponemos ya fíjate tú en él

Voz 1 02:40 el nueve de septiembre que se da ya el último día de de esta gran fiesta e Iván podemos seguir diciendo oí además con total contundencia que es la fiesta de la cerveza más importante del norte de España

Voz 0650 02:52 sí está ya yo creo que ya podemos dar otro pasito más íbamos a ver este año se continuamos con esos mismos números pues esas no es Amis ese nivel de crecimiento que tenemos sino que estamos ya consideradas entre las cinco más importantes de toda España esto quiere decir que es os digo que ahí fiestas de las todo el CES que se hacen por ejemplo Zaragoza que tiren lleva más de cuarenta años que creo que casi cuarenta años haciéndose más de treinta años haciéndose nosotros estamos a a esos niveles ya solamente con con con siete ediciones no creo que en eso el sentido Asturias en Gijón es una ciudad envidiable a la hora de desarrollar este tipo de fiestas este tipo de So este tipo de eventos en los que bueno todos todos somos muy participativos la gente asturiana y la gente decir entonces este tipo de cosas cuando la gente admite los acepta como suyo pues esto lo pasa muy bien aquí también te digo una cosa el comenta Alicia es la primera vez que además este año traemos una especialidad que yo creo que va a encantar es la primera vez que Paul Blanes eh bueno pues se pone en contacto con nosotros nos va a salir un abrazo muy especial que extraer súper fresquitas decir recién hecha la Oktoberfest dos mil dieciocho porque no se sabes que en estos mismos momentos día el día trece creo que eso es el catorce empieza todos es de Munich tenemos la oportunidad de la mía de casi a la misma vez nosotros no adelantamos unos días sí vale por cuestiones de tiempo se era Martiricos pues los alimentamos unos días íbamos a contar con la autopsia por un han optado por ser

Voz 1 04:30 o sea que que vamos a tener una cerveza que con la que nos hermana vamos vamos a decirlo así con con el festival de de bueno además eso perverso

Voz 0650 04:39 de también una cosa muy especial yo estimo nosotros aquí en Gijón y ahora ya bueno pues no han visto que funcionaba y nos han copiado imitado o inspirado nosotros nosotros los pero en tener más de doce variedades de cerveza normalmente es un Oktoberfest nunca tengo unas cervezas utiliza una cerveza o dos como mucho entonces nosotros que super diecisiete porque a tener lógicamente cervezas sin alcohol porque la existe también es para la gente que no beba alcohol bien también vamos a tener para esta gente que tiene pues estas alergias pero lograr tener

Voz 1 05:17 que bien hemos que especial para celíacos también

Voz 4 05:20 con todo esto aderezado por un programa que también contempla lógicamente la parte gastronómica para acompañar la bebida también con comida y luego la parte lúdica que es la la música y además en ese sentido cuéntanos qué es lo que nos espera de este el jueves vamos a recordar fechas y luego durante toda la semana

Voz 1 05:38 continuamos hasta el próximo nueve de septiembre

Voz 0650 05:41 pues mira he tenemos queridos es como hemos visto ya estos años que te en nosotras hemos empezado ha subido de una forma muy alemana el primer año no ir por lo que unos contaba que es que lo sostuvieron somos muy molesto con los si los hijo no muchas veces lo que es lo que sí que siempre hemos querido hacer una poses digamos Asturias única lo que ha sido el éxito que constan otros lamentaba ante ha sido goles y rodó de los todos Fes se fijó que lo hemos hecho un poquito ahí está ahí y eso nos lo han pues no lo han limitado no solamente ya niveles de Asturias otros sitios donde sea un desarrolla lo tuercas a raíz de es decir que sea que dijo sino también ya en otros desde fuera de de Asturias entonces este año es lo que queremos hacer y queremos seguir aunque La Vanguardia un poquitín desarrollando el tema de los Oktoberfest aquí en España hay icono el de Gijón a la vanguardia vamos a meter musical de todos nos hemos dado cuenta el motor se como dos tipos de ambiente uno hasta las diez y media once de la noche a las siete que abrimos estás otra noche donde es más tranquilo a la gente le gusta pues escucha un tipo de música diferente iconos vamos poco a poco con nuestros Dj's pues pues hay animadores pues tal un poco de juego a la gente pasándolo bien haciendo una fiesta divertida ni ahí en esa franja horaria lo que vamos a hacer es vamos a meter durante una hora y media este año durante todos los días pues una serie de grupos de música asturianos es decir músicos de rock música soul música un poquito puso suena porque queríamos darle ese tono fresco que te pones a cualquier fiesta pues pues eso la música en directo bueno pues durante todos los días

Voz 1 07:25 música en directo y luego la parte gastronómica que podemos comer te de la que nos damos una vuelta aprobamos una de esas diecisiete variedades de cero

Voz 0650 07:34 pues mira a parte de esas diecisiete leyes de cerveza que si quieres mira me gustaría leerlas porque yo creo que es una cosa que es interesantísimo porque hemos ido buscando variantes Cerveza holandesas alemanas e incluso españolas mira entonces vuelve rápido tenía Murci desesperados afligen todo el blog pues Blanes la Polonia la y tengo que nadie de la Administración de del de los toros desde Munich la Salvatore la allí desde barril una querella una Foster una más es John Smith luego como están tan de moda las idas y es que las siglas de descansar es la cerveza es una bebida alcohólica que más subiendo a nivel mundial y aquí también que ya el año pasado las trompo

Voz 1 08:22 Paul

Voz 0650 08:24 sea pues todo tipo de es que hay que puede ir probando las con diferentes precios lógicamente pero las

Voz 1 08:32 no y lo y lo que nos quedaba pendiente la comida Iván que que todavía no la hemos probado las diecisiete variedades y todavía no comido

Voz 0650 08:40 pues yo creo que ha convencido las cosas más chulas que tenemos aquí dentro de los festejos que era he aquí la plaza de toros a la gente que se acerque a poder encontrar con el auténtico proveedor de los todos de Múnich nosotros trabajamos mucho desde las salchichas pues hay muchas noches es el auténtico proveedor de los todo después de Moody's tenemos unas salchichas eso son espectaculares además que mucha gente Quijada es un poco como el pellejo es un poco como duro en algunas de ellas son pues mira es un poco duro porque pellejo natural sea es no tiene ningún tipo de plástico como no podía ser que los además encima de las salchichas su muy exigentes usaré muchísimo claro posiblemente ya saben tanto es es como nosotros lo dejamos

Voz 5 09:23 por favor

Voz 0650 09:25 pero la comparativa efectivamente

Voz 1 09:28 haremos la comparación bueno pues ya lo han escuchado música en directo y también gastronomía para acompañar a esas diecisiete variedades de cerveza y sobre todo bueno pues un ambientazo que es lo que se va a respirar desde el jueves y hasta el próximo nueve de septiembre en qué horario que ya es lo que nos queda con qué precio de entrada iban

Voz 0650 09:47 no la entrada es completamente gratuita nosotros sin que los intentado hacerlo siempre que sea una cosa muy popular este estamos abrimos las puertas desde las siete de la tarde hasta cierra que normalmente esa estaba de de la mañana para respetar el descanso

Voz 1 10:00 de nominal bueno pues iban ahí estaremos muchísimas gracias a Iván de la Plata director de fenicia organizadora de este evento por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Hoy por hoy Gijón Se lo acabamos de contar ya está presentado oficialmente esta edición número siete de la fiesta de la cerveza más importante del norte de España Fest que arranca este jueves en la plaza de toros en Gijón gracias iba muy buenas tardes