El zapato de Ana; nuevo libro infantil de María Varela y Yolanda Velasco

Voz 1 00:00 la una y veintiocho minutos de la tarde abrimos espacio para hablar de libros en Hoy por Hoy Gijón y hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios María Varela que es autora de varios libros infantiles y también profe de unas

Voz 2 00:17 de las escuelas eh precisamente de cero a tres aquí en nuestra ciudad

Voz 1509 00:21 así que seguro que tendrá muchas cosas que contarnos ir también acompañado hoy por la ilustradora de su último libro al que vio

Voz 2 00:28 la luz buena a finales del año pasado pero que están promocionando este dos mil dieciocho del que hoy vamos a hablar que se titula El zapato de Ana que lo ilustra como decimos Yolanda Velasco que también está aquí en nuestros estudios así que Yolanda llamaría pues de qué tal como estábamos muy bien muchas gracias por acompañarnos que bien

Voz 3 00:47 dadas de conocerte que que viene acompañada

Voz 2 00:49 estamos hoy aquí en nuestros estudios además para hablar de literatura infantil libros ilustrados decía yo este zapato de Ana que además edita la Fundación una Alvargonzález en lo que fue su vigesimoquinto aniversario con lo cual bueno ese libro doblemente especial también por ese hecho decimos el libro ilustrado que veía la luz a finales de dos mil diecisiete pero bueno que estáis promocionando en este dos mil dieciocho y que viene a ser ya María tu cuarto título

Voz 3 01:18 sí ese cuarto título de es el tercero que edita la Fundación Alvargonzález y que bueno siempre apostó por la por la literatura infantil desde una vez hace muchísimos años que hicimos una exposición sobre ilustradores con la ilustradora Covadonga Valdés que había ilustrado el libro de la mariquita sin camisa impere el PC entonces de aquella todo comenzó en la sala de en la sala de exposiciones pues Alvargonzález ilustración de con la exposición de las ilustraciones con los textos entonces el por aquel aquellos tiempos el presidente de Juan Alvargonzález se dio cuenta de que es de que si no si yo les dabas algo que les interesase porque esa exposición fue multitud de niños conocidos alumnos de todo

Voz 4 02:06 eh bueno habíamos puesto en los textos

Voz 3 02:09 al lado de las ilustraciones que era de un tamaño considerable y entonces el el reflexionó sobre que que bueno que sí a los niveles a los que les interese pues pues asisten a a cosas culturales

Voz 1509 02:22 van a ver es que poco entra la más clara no y bueno

Voz 3 02:26 pues aquella de aquella vez no os invitaron a publicar el libro de la mariquita sin camisa además con toda la libertad del mundo porque nos nos dejaran escoger si el tipo y tal y y bueno pues resultó muy bien hicimos cuenta cuentos talleres estampación por la media de los con de Gijón y bueno cuando tuvimos otra historia que fue el PC esa noble editó Trade también Covadonga si pasados unos años porque esto no es un día para otro No somos dos o tres años apareció el cuento de la boca de enero dicho la Fundación porque entre otras cosas la Fundación lo que te deja hacer y estamos muy agradecidos es creamos un trabajo como terminado que bueno les damos un trabajo terminado entonces respete al proyecto en esa ocasión cocas ha callado la boca ya ya hay unos lema que todo Yolanda una madre de de la escuela infantil

Voz 1509 03:28 sí yo os conocisteis en la escuela e infantil porque Sofía pero María por el micro para arriba que se te está cayendo todo el tiempo a

Voz 3 03:34 la antigua alumna si ya entonces bueno Nos conocimos en la escuela infantil por una serie de dibujos que nos dice no gustó igual les llamamos para enmaquetado arma Coca lo maqueta

Voz 1509 03:46 de maquetado ahora pasa ya a ilustradora en el último que es el Zapato de Oro ya ha sido gráfico dice

Voz 3 03:52 él

Voz 1509 03:53 era era cuanto late tus primeros trabajos Yolanda como ilustradora Diego de cuento eh

Voz 5 03:58 de cuento hablas del zapato se deja patógena realmente el primero publicado el primero publica que después de que María mesías oportunidad de participar con ellas en en la escuela si me gustó tantísimo porque yo era bueno estoy diseñador editorial sí pero me encantó el mundo de los niños y en fin por ahí decía me Scary y me fui incluso dos años a estudiar a Madrid álbum infantil ilustrado y María quiso contar conmigo en este en este su último libro

Voz 2 04:35 hoy es lo que secuela María Diego tu trabajo como profesora en lo que son luego tus historias no sólo por el hecho por ejemplo que Yolanda sea una de las mamas que conoces en la escuela sino que la escuela misma lógicamente te te sirve un poco de de fuente de inspiración para este zapato de Ana que que le pasa a la provean a que pierde el zapato

Voz 3 04:53 pero toledana historia verídica si decirte pues ya sabes que ellos pasan ocho horas con nosotros Ana ahora mismo tiene nueve años era una niña rizos a como lo reflejó yo Yolanda rizos ha habido grandes y marrones y se fue a laSexta con sus gotitas pues has debajo de la cama cuando se levantó no parecía el zapato entonces después de mucho buscar la pobre han elabore tutora que era yo pues os da vergüenza les deja a los padres que había desaparecido un zapato pero que bueno que no se preocupase porque lo iba a asumir yo y tal y cual

Voz 1509 05:25 oye cómo se lo tomaron digo porque hay padres y padres e hay pero y profes hay padres y padres esto ya saben por otros lados clásicas de

Voz 3 05:32 vecinos conocen porque son muchas horas durante once meses están bueno quedó un poco cortada la niña fue con un zapato recambio detenía una y esa compañera Marta y la limpiadora ello pues tuvimos buscando hasta que la limpiadora Carme se lo ocurrió que como hoy al mediodía en los que deban sitios por buscar porque la verdad es que un aula de infantil tampoco tiene multitud de armarios tiene uno hay se le ocurrió que se podría es haber estado en una bolsa de basura de las que saca el contenedor al mediodía entonces Bono allí veloces las tres las dos autoras de uno dos y la limpiadora provistas de una silla de una clase un paraguas salimos a contenedor de de allí es colinas que era de yo y entonces sí muertes de vergüenza tal y había solo cinco bolsas negras me parecen ahí al libro fuimos sacando una una otra versión la quinta encerradito de Ana todo llena de puré y bueno entre pañales y entonces bueno fue graciosa porque lo pasamos pasamos mucha risa vergüenza porque están pasando los coches ya había tres chicas subidas aún así algún paraguas sacando bolsas de

Voz 2 06:47 para encontrar el zapato

Voz 3 06:50 directamente llamarla mamá que viene bien a buscarle tal es bueno lo has e Historia crea tenía la cabeza pues yo esto tiene que salir una historia porque fue un momento muy gracioso si acaban en el contenedor acabarla ahí pues resulta que llevan el contenedor en el cuento llevan al contenedor bueno el tiempo pasa llevan contenedores no se marchó sin el zapato pasa el tiempo pasatiempo resulta que hundía aparece un joven blanca que si la Urraca con algo en el pico bueno pues sí no digo al final

Voz 1509 07:26 no no lo digas no lo digas María que esté hay que descubrirlo en casa ya que no existe la historia lo vivió ella zapato también

Voz 2 07:34 y ahora le tengo que preguntar ahí Holanda que claro porque es que además en los ilustradores son una parte tan importante de los libros infantiles porque la historia claro nos tiene que enganchar nos tiene que gustar tiene que tener si lo tiene que tener el mensaje sino simplemente que sea una historia que nos entretenga pero Yolanda claro los peques eh no no saben leer o están en ello con lo cual la parte visual es fundamental yo entonces cuando María te dice y te cuenta toda esta historia hito periplo Ana como haces para para darle bueno pues eso una imagen no y además une es una imagen tan tan tan ah sí tan moderna efectivamente y tan personales a mí me recuerda un poco a los dibujos animados de de Tolo la no sé si te lo han dicho unos dibujos sí sí sí que tienen tienen también montó hasta parte como de Colás no ni idea juntar distintos materiales es una maravilla la verdad y Holanda preciosa

Voz 1509 08:26 cuéntanos cómo cómo cómo lo ilustra cómo lo decides un poco como Le buscas la imagen a a esta historia

Voz 5 08:32 bueno pues lo que habéis oído de María todo me lo contó a mí incluso con más Pelosi señales bueno aparece muy fielmente lo que es la historia en el en el libro las bolsas de basura el paraguas es bueno todo la Urraca I y es verdad que también quince meter otra historia una segunda lectura por debajo de de una mariposa que que andaba buscando algo también ella casualmente lo encontró cuando encontraron el zapato

Voz 2 09:07 bueno esto es una maravilla lo de la segunda historia también que este tendrá una historia paralela porque además los niños enseguida que es que son listín en enseguida dan con ello enseguida también empiezan a ver y se fijan mucho en en el detalle no sólo que el dibujo bueno pues al final no esté expresando lo que está pasando sino que además nos dé más información no mayor formación como el caso que nos contabas también utilizas decía yo un poco como como de mezcla no hablamos un poco de diferentes no sólo texturas sino también Mondo lo que es

Voz 5 09:37 por una mezclar colores tremendo bueno vienen de las influencias de cuando también de mi anterior profesión por diseño editorial gráfico publicitario pues todos ese coladas que dices también de los los años que pasa en Madrid también muchos ilustradores que también tienen hay aportación y ha sido una experiencia muy bonita primera experiencia

Voz 2 10:06 María Yolanda unos quedan minuto y medio eh antes de ir a los servicios informativos si me contabas que vais a poder contar el cuento y además de manera casi visual en una cita que no va a ser dentro demasiado así que vamos a apuntar la para que los que no escuchan desde que seguro que ya tienen curiosidad con este zapato de de Ana sepan donde la pueden ver escuchar además aparte de con jersey comprarse libros eh

Voz 3 10:29 bueno es decir que el libro está todo impreso en Gijón Sestao Gijón por que japonesas el próximo fin de semana la Feria de Muestras va a haber una una feria que se titula unidos en Familia organizadas por los la pena unidos si ya iban a a participar unos cuantos profesionales de todos los ámbitos relacionados con los niños y abuelos entonces nosotros invitados por su actual un gabinete de psicología que era hacer a organizar varias charlas bueno desde a la psicología y también nos invitó a hacer un cuenta cuentos como un taller interactivo

Voz 2 11:01 yeso a qué hora va a ser María que se del

Voz 3 11:03 yo que sábado el día ocho de las seis de la tarde en el recinto ferial haremos el taller sobre zapato de Ana pero va a haber tres días de actividades además eh

Voz 2 11:13 ese pasen por ahí bueno pues ello Holanda de las con María Varela ha sido un placer y un gustazo charlar con vosotras en este día vamos a recordar para nuestros oyentes el zapato de Ana edita la Fundación Alvargonzález con unas ilustraciones maravillosas y una historia que ya han visto se las trae y además como tenemos el final en suspenso pues ahora lo queremos leer María Yolanda hasta la próxima que seguro será no dentro demasiado

Voz 1509 11:36 tiempo y que vaya muy bien muchas gracias

Voz 3 11:39 el han propicia hombre claro claro que lo sean que lo sea