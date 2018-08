No hay resultados

Voz 1 00:00 nuestra siguiente parada nos va llevada hasta el Centro Municipal Integrado Pumar in Gijón sur donde ayer mismo se inauguraba Se abría la exposición refugiados bienvenidos va a estar abierta hasta el próximo siete de septiembre ya estaba será además su primera parada por qué va a ir haciendo una pequeña gira por los centros municipales de aquí de de Gijón íbamos a buscar todos los detalles de esta muestra interesante de este proyecto porque es un proyecto va más allá de una exposición con Raquel Palacio Raquel es la coordinadora del Área Social de ACCEM Asturias que es precisamente quien organiza esta muestra esta exposición a la que ahora nos acercamos Raquel que tal cómo estamos

Voz 2 00:41 muy buenas muy buena buena buena ayer nada

Voz 1 00:44 duraba va estará abierta hasta el próximo siete de septiembre como decimos y además es la primera parada en el Centro Municipal Integrado Pumar in Gijon sur que es ahora mismo donde podemos visitar esta exposición que Raquel decía yo va más allá de la muestra porque estamos hablando no de de un proyecto no

Voz 3 01:01 efectivamente el proyecto es se llama las personas refugiadas son bienvenidas salvarlo es un proyecto pues se donde se nombre ambicioso no de que de que lleguemos a los distintos barrios de Gijón es un proyecto que hemos iniciado con el apoyo de la línea de cooperación del Ayuntamiento de Gijón la idea es que esta exposición que fue creada por tres entidades de manera coordinada el grupo Quintanilla de Gijón acción en reinos astures y ACCEM pues bueno ya está en Gijón pero más en la zona centro del Instituto Jovellanos también en la biblioteca Jovellanos quisimos dar un paso más allá y que las distintas zonas de Gijón pudieran pudieran visitarla

Voz 1 01:44 a qué reflexión e Nos llama es decir la persona que se acerca ahora por ejemplo en un en el Pumar y en Gijón sur pero luego como base diciendo Raquel bueno pues en los diferentes barrios de la ciudad a qué reflexión invitado con la muestra

Voz 3 01:58 mire la muestra está compuesta de dieciocho paneles que iniciamos común con una información general de lo que fue au empieza hoy se gestó perdona en el año dos mil quince en el momento que seamos la crisis de refugiados fue cuando esta exposición salió a la luz y en este año pasado lo que hemos hecho es actualizar información y hace un recorrido sobre esa llamada de atención sobre la crisis de los refugiados que los medios de comunicación de todo Europa pusieron el foco ir luego nos traslada da un paso atrás en el pasado a hacer la reflexión de cómo un país como España también ha sido tierra de emigración lo siga siendo pero el pasado lo lo fue pues vinculado a Al es hechos de el exilio no de tener que refugiarse en otros países supongo que ahí

Voz 1 02:47 Raquel perdona que te interrumpa supongo que ahí es donde engancha es precisamente con esa colaboración con el útero Quintanilla con el colectivo porque ellos precisamente una cosa en la que tiene mucho empeño llevan trabajando a lo largo de muchos años en que no se olvide en que se mantenga esa memoria de lo que sucedió por ejemplo a los niños de la guerra y demás no es decir como todos esos niños de aquí mismo Diego del Musel tuvieron que marchar en un barco y tuvieron que cruzaron mar para para encontrar la la seguridad y la garantía de de la supervivencia no estamos hablando al final de lo mismo

Voz 3 03:18 efectivamente si la colaboración de las tres entidades hemos aportaba como bien dices esas tres visiones decir la visión de de este grupo de fundamentalmente compuesto por personas vinculadas al ámbito de la educación que han puesto la fundamentación histórica con con con ese mirada al pasado también de de España hay de Asturias Acción en Red con toda la aportación de datos fuera el contexto mundial y ACCEM aportando la visión de lo que es la intervención aquí en en Asturias Si a nivel estatal lo que tenemos somos una entidad de ámbito estatal con lo cual creo que que vamos una visión muy completa de una realidad que no tiene que ser olvidada ningún

Voz 1 03:54 claro pero yo supongo que aquel que ve por ejemplo la exposición y Diego dependiendo de la edad bueno pues empatizar más o menos y sobre todo se identifica más o menos o al menos en lo que pueda ser también su línea familia no hacen mi padre mi abuelo gente que que haya vivido bueno pues es situaciones similares pero por ejemplo Raquel a los más jóvenes digo porque a los jóvenes la historia les parece eso historia no aquí no realidad y no hechos que hayan en sucedió a los jóvenes cómo conseguimos conectar para que vean que lo que está sucediendo efectivamente es algo que ya pasó qué puede pasar

Voz 3 04:27 sí es importante el futuro Eddie Milano

Voz 1 04:29 para atrás pero sobre todo que puede pasar y que que que es una realidad no comer como a sazón

Voz 3 04:36 mirar la línea de de trabajo con esta exposición ahora mismo llega digamos a a la llega al al barrio a la ciudadanía genera en la población general pero ha tenido un recorrido anterior en centros educativos precisamente con esta idea que tú comentas es decir de hacer llegar a la población más joven eh esa esa historia como los conflictos bélicos están produciendo hicieron han producido hicieron pudiendo éxodo masivos de personas por por conflictos de tipo nacional a mí o a nivel internacional de ahí que que todo lo que gira entorno a la exposición está lamentado una serie de actividades vale en su momento en en los centros educativos sobre todo en institutos de de Gijón incluso fuera de Gijón ha ido a distintos puntos de España y algunas otras comunidades autónomas en las que ACCEM tiene presencia en los han solicitado que llevaramos esta exposición a esas zonas no con lo cual hace poco por ejemplo esta exposición pues de Sevilla sevillano por poner un ejemplo

Voz 4 05:37 la idea es esa que efectivamente

Voz 3 05:40 población joven incluso a población mayor una exposición camas agradecen mucho porque pues sí efectivamente incluyen imágenes el tema de la guerra civil de los barcos del Musel describiendo a a los niños de la guerra en los menores no acompañados hacen fotos comparativas por ejemplo acompañados de la de Segunda Guerra Mundial lo o de la Guerra Civil española con los niños que que bueno que atravesaron las fronteras de de Hungría por ejemplo por las vías del tren con familias no por poner ejemplos de lo que es se vio los medios de comunicación indudablemente los menores no acompañados que India sigan llegando a nuestras costas finalmente

Voz 1 06:19 o lo que es la parte de la intervención en la intervención aquí en Asturias que es de la que os ocupa es ACCEM también es importante Diego de cara a las personas que se puedan acercar a la muestra que vean que bueno se puede hacer podemos hacer cosas a nivel local es decir que es que muchas veces también tenemos esa sensación como tan si efectivamente o que son conflictos internacionales y como que nos queda muy lejos de lo que pueda hacer cada ciudadano bueno se puede hacer cosas a nivel individual y luego hay pues de ONGs como es el caso de la vuestra que intervienen intervienen aquí en Asturias como es vuestro trabajo meses

Voz 3 06:57 a es nuestro caso es nuestro trabajo es cercano no es nuevo que es algo que que la ciudadanía especialmente Gijón muchas personas saben de algunas todavía no sabe nothing llevan Asturias veinticinco años comenzamos como centro de acogida a refugiados en la zona centro de Gijón con con doce plazas inicialmente luego dieciocho yo ahora mismo tenemos ciento ocho plazas de acogida en toda Asturias así Home en Oviedo y en Avilés

Voz 2 07:23 Gijón ahora mismo cuantos eh refugiados acoge a pues mira

Voz 3 07:27 estamos entorno a los ciento cincuenta aproximadamente te explico por una parte están las personas que viven en los centros de acogida que son pisos son treinta y seis plazas finalizada una estancia de seis meses pasan lo que llamamos la segunda fase donde pueden participar en un itinerario de acompañamiento no e interdisciplinar durante otro año o año y medio con lo cual esas personas calcula que más o menos en seis meses van rotando distintas familias personas solas más otras personas que llegan Asturias piden protección internacional en la en la comisaría de Policía necesitan un apoyo inicial esperando plaza de acogida bien sea en Asturias

Voz 2 08:08 Raquel de donde llegan ahora mismo ahora mismo donde están llegando los refugiados porque claro ahí

Voz 3 08:14 sí sí hay hay hay mucha mucha confusión no es una cosa es lo que te llega por los ojos en cuanto lo que ves lo otra la estadística y luego pues toda la casuística estadística la casuística son dos cosas distintas abre en cuanto a estadística eh tanto en Asturias a nivel estatal el número de personas solicitantes de protección internacional es decir estamos ante personas refugiadas en ahí estoy hablando del tema inmigración si hay dos nacionalidades que ahora mismo tienen el top que son Venezuela y Ucrania en cuanto a solicitantes de protección internacional Valeri luego San seguidos por varios países de América Latina que tienen graves conflictos

Voz 4 08:52 ah pues el tema de violencia Maras se

Voz 3 08:57 pues Honduras El Salvador Colombia e hilo gay un montón de países tanto de África subsahariana como otro tipo de procedencias como pueda ser Yemen la India Pakistán palestina por supuesto Sahara el conflicto saharaui sigue permanente y son colectivo que como bien sabes en Asturias a lleva una gran trayectoria de apoyo solidario no y todavía hay muchas personas que necesitan mucho apoyo de los que vienen aquí con el bagaje es muy amplia

Voz 1 09:26 bueno pues a todo esto nos podemos acercar a través de esta muestra que como decimos va a estar eh bueno pues en rotación estáis primero en el Centro Municipal Integrado conveniencia con sus décimos hasta el siete seis por cierto que no se me olvide el día antes de que se cierre la muestra el seis además tenéis una de esas actividades complementarias que nos decía Raquel una a una si efectivamente muy guapa porque es poética

Voz 3 09:50 encadenados a quién queremos agradecer su colaboración gracias además al equipo de de Gijón sur que hizo la propuesta de que pudieran colaborar con nosotros en esta jam session la llama de poesía estamos además queremos bueno pues van a participar tanto en las personas refugiadas con las que nosotros trabajamos en clase español bueno vamos a ir a acompañarlos y dio porque va a ser una historia muy tal

Voz 2 10:12 eso eso lo recordaremos en lo recordaremos aquellas el programa El día o los días antes para que nadie se lo pierda y luego

Voz 3 10:19 el día a ver entonces esto el Lincoln encadenados el día seis a las siete de la tarde al día siguiente bueno Permira la muestra el siete y el sábado el día ocho de septiembre festivo en Asturias si estaremos en el mercado artesano y ecológico en la Plaza Mayor muy bien vamos a estar allí también con un bueno con un puesto informativo de ACCEM llevamos digamos que que la exposición a vamos al centro neurálgico de la como puede ser ese día festivo para tener ya estuvo el año pasado en por lo menos en esas fechas y luego ya tenemos que esperar al diecinueve de septiembre a en el fijo en el llano el ya no es más ahí estamos haciendo varias cosas a la montamos sino con detalle más adelante hasta principios de octubre en diciembre iremos al Centro Municipal de la arena entremedias también tenemos prevista colaboración un que tenemos programada con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón ya nos están dándole espacio y ya en marzo tuvimos una primera reunión informativa al respecto para sigue rotando por ahí

Voz 1 11:18 bueno Raquel pues os vamos a seguir muy de cerca la pista a esta exposición que como decimos ustedes ya pueden ver porque se inauguraba ayer mismo en Pumar in Gijón sur exposición refugiados bienvenidos pertenece al proyecto las personas refugiadas son bienvenidas al barrio así que en su barrio va a estar esta exposición porque ya lo ven Vallet rotando de momento primera parada pues Marín en Gijón su charlamos en esta mañana con Raquel Palacio torre que es la coordinadora del Área Social de hace en Asturias Raquel muchísimas