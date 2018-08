II Los Conciertos del Marqués

Voz 2 00:00 en el noventa y seis punto cinco de la FM Hoy por Hoy Gijón con Alicia Álvarez

Voz 3 00:27 eh

Voz 4 00:30 doce y treinta y cinco minutos de la mañana siguió

Voz 5 00:33 para en la rebelión hoy la cosa

Voz 4 00:35 de de revelarse esta vez contra la

Voz 5 00:38 los estereotipos que hay en torno a la música clásica que sí que es muy seria que sí que es aburrida bueno pues si ustedes quieren comprobar que no es así tienen no una cita siendo muchas porque mañana arrancan los conciertos del Marqués que nos llama a rebelarse contra esa idea de que la música clásica es cosa seria es cosa fantástica lo están escuchando ahora mismo como pues eh a Mozart nada más nada menos ir Se trata bueno pues de varios conciertos además son entorno fantástico porque estamos hablando

Voz 6 01:05 gusto de la plaza del Marqués es decir delante o frente al Palacio Revilla fijado

Voz 5 01:12 quién se ocupa de organizar todo esto bueno pues esto es una idea de radio clase del área de Festejos del Ayuntamiento de Gijón que es quien colabora Iker bueno pues presta también este espacio tan céntrico eh nuestra ciudad para que se puedan llevar a cabo toda esta serie de conciertos que ahora vamos a repasar con uno de sus dos organizadores el ex Enrique Valcarce de radio Grace is organizador de este evento junto a David Roldán que no nos puede atender porque está ensayando directamente qué tal Enrique como estamos muy buenas o no revelaba José no rebelarse contra esa idea de que la música clásica cosa muy seria que hay que estar todo muy muy quietos y que nos escuche nada hombre y obviamente por las normas son importantes pero en cualquier concierto Bahía no sólo en los de música clásica

Voz 7 01:55 lo que ha solamente lo que suele pasar con la música clásica es que hay mucha gente que que no se acerca a ella porque les dan yo quise dar un poco de miedo pues que se el telón el teatro la seriedad cuando es una música magnífica una música maravillosa aquí y bueno el problema que tenemos en claras señaló a lo que es la leyenda es revela te escucha música clásica más porque hay un problema muy dura de actualmente es que la media era de las personas que van por ejemplo a los conciertos de Laos para conseguir abonado es altísima a gente joven casi nueva entonces la idea es llevarla terrenales

Voz 4 02:34 yo pongo pero que no

Voz 7 02:37 música clásica a la calle usted caso búsqueda de cámara que no es muy lógico llevar a la calle porque lógicamente es una música pensada para ponerlo en eso en una situación sitio pequeño una sala de conciertos llevan en la calle para demostrar a la gente que está música es maravillosa T mes de la pena acercarse a Jovellanos escuchará Laos para escuchar también en concierto organiza la Filarmónica en lo que hay un Evaristo Valle pero que también se hacen un Museo Casa Natal de joyas etcétera en un toda la ciudad

Voz 5 03:07 me gusta mucho esa idea no de poner un poco a pie de calle ponerlo tan a mano al final por seguir así en la Fórmula coloquial ponerlo tan a mano tan a mano Enrique que realmente bueno pues todos puedan al menos durante un rating acercarse descubrir el que lo descubra eh que no todos lógicamente van a a porque verse encantados con ello pero seguramente si la mayoría de ellos descubran que es una música de la que se puede disfrutar y mucho como bien nos comentabas bueno en todo este circuito durante todo el año programando sea aquí en en Gijón cuenta Nos porque por ejemplo ahora escuchábamos no es el que va a sonar pero bueno era un quinteto si con clarinete interpretando a Mozart lo que no servía para ilustrar está está entrevista bueno qué qué música hay que compositores van a sonar en estos próximos días y horarios porque hay un poquito de todo no también sesión nocturna pero también la la sesión vermú que es a esta fantástica

Voz 7 03:58 mira tenemos eh el viernes estamos mañana empezamos es a las nueve y media íbamos a vamos a atacar a Mozart que ya el año pasado pusimos de él iba a ser el Quinteto contra este eh que haga quinientos ochenta y uno es una pieza era la pieza maravillosa el no existe es tiene ya verás escucharlo porque es algo genial pues el sábado uno de septiembre a la una tenemos con infantil de la academia musical cuatro cuarenta que está dirigida de forma ITA es García eres que normalmente no taurinos pasó lo que va tocar bueno son veintidós niños cantando

Voz 4 04:34 bonito

Voz 7 04:36 la verdad es Bermejo yo creo que va a quedar con los depués el domingo tenemos las cuatro estaciones de Vivaldi la Orquesta Universitaria de Asturias que soy era claro señor que está de sus con sus dieciocho personas que se cae da mucho más peso es una obra muy popular de pero si Baldi la que hace casi todo el mundo y cuerpo cajetillas escucho entera que eso es una cosa muy curiosa no ser pues el el lunes tenemos a las cerca indicada que vienen ético monstruo de la música que nos colamos ya casi casi no salga el jazz el pop cómo es esto Andreas Tibi flauta es pico va a ser un cualquier pero él solo este este concierto Mariah amplificado pero claro es una falta éticos que aquí siempre ha sido un paso eso lo tenemos que amplificar no te pues como decía anteriormente Andreas usted dicho es una masía cuando las escuche y no vais a dar crédito de lo bueno que tiene pues tenemos eh el martes eh pero el suvenires ponencia de chicos que el miércoles volvemos con con moza solicite tanto en Do mayor a quinientos quince después tenemos a los que dijo el jueves ya se tengo que decir sí eso sería un poco largo pero todos los músicos que intervienen en los músculos que intervienen pues somos la mayoría son lógicamente son profesionales que tenemos súper de estar que viene directamente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao es que tenemos en el caso de por ejemplo lo que es el el domingo hablo de la carrera que es cierto que al violín que es el solista en las cuatro estaciones de Vivaldi es esa lista de Laos o sea que vamos que viene gente

Voz 4 06:28 de nivel gente muy buena hoy diez y Enric

Voz 5 06:31 por ejemplo claro que normalmente como estamos antes hacíamos el repaso no a los lugares en los que normalmente se programa la música clásica bueno pues tienen toda la ceremonia o bien sea el patio de butacas días el telón y además esto es a pie de calle pero a pie de calle literal es decir va a haber por ejemplo si es para la gente que nos escucha desde casa que diga bueno pues yo he ido en todo esto como como lo tengo que hacer en cuanto a organización porque estamos hablando de la calle es decir entrada libre conciertos gratuitos con bueno pues figuras como las que estamos nombrando y luego lo Casey a toda la organización y ceremonia también como si fuera un concierto en la calle no podemos entrar en el suelo por ejemplo para escucháramos

Voz 7 07:10 sí nosotros comer el año pasado cuando vino Elena mi tres que es de gran interés que es la directora del Coro de la Ópera de Oviedo al poner sillas pues bueno él lo que es el concierto pues vine mucho más gente vamos es lleno sino la plaza entonces tengo decidimos vamos a poner una cincuenta sillas por concierto pero aparte este lógicamente pueden venir con tu mascota dos niños te puede sentar en el suelo vais a saber perfectamente a los músicos muy cerca que a veces en los teatros arriba ponerme están bien pero ver los artistas perfectamente aquí digamos más accesible no puede ser la zona yo creo que bueno es que esté pórtico barroco que tenemos es maravilloso

Voz 5 07:55 pues sí

Voz 7 07:58 dejó el poder

Voz 4 08:00 te has ediciones ya Rice va segunda eh bueno segundo año

Voz 7 08:05 este caso es lo que intentamos tanto Gary Ross dan como compañero y inspirador de que está loca pues es intentar ir mejorando poco a poco claro que la señalización de todo esto es es de carecer eh particular sea son negocios particulares y nada más porque ahorrar yo clases una radio sin ánimo de lucro si esto es todo esto lo hacemos nunca mejor dicho por Alarte no entonces lo hay unos gastos mínimos de claro por ejemplo pues Andreas vine de Madrid

Voz 5 08:43 claro

Voz 4 08:44 para las dietas si todo esto

Voz 5 08:46 lo lo lo realizan supongo lo que son los locales hosteleros de la zona no iré más

Voz 7 08:52 en vamos yo por dinero moco tengo un negocia tiene una plaza el marqués viene a todo lo que es ese semicírculo que tengo aquí para convencerles para atraer fondos comer

Voz 4 09:03 bueno pues pues Enrique que que que ven sí pero no no que te decía que que bien convencidos que

Voz 5 09:12 que es una afortunada pues Enrique vamos a hacer una cosa vamos a recordar a nuestros oyentes la primera de las citas porque luego ya saben todos los días y hasta el próximo jueves van a poder disfrutar de la música ya excepción el sábado que será a la una de la tarde siempre hablamos de las ocho y media pero mañana viernes un poquitín más tarde a las nueve y media Mozart Quinteto con clarines de de la M K quinientos ochenta y uno e interpretando por lo dicho moza pues de Enrique Enrique Valcarce uno de los dos organizadores de estos conciertos del marqués que arranca mañana muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hoy por Hoy Gijón que sea un exitazo de esta segunda ya edición de esta idea tan fantástica no revelar hemos se contra esa idea de lo que la música clásica es cosa seria

Voz 4 09:55 tanto es tierra de tendría

Voz 7 09:57 agradecer en las instituciones municipales como divertía Fundación de Cultura el Museo Casa Natal de Jovellanos que están echando un cable muy importante para lo que son el permiso voy todo todo lo que están haciendo por ejemplo que estoy hablando con vosotros gracias a que ellos han hecho una nota de prensa hemos salido en el periódico otras cosas

Voz 4 10:18 tienes peloteo

Voz 7 10:20 decididos al Ayuntamiento así como están haciendo en nunca