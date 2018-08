Coro Joven de Gijón matrícula nuevo curso

Voz 1 00:00 a mí

Voz 2 00:34 no

Voz 3 00:36 no no

Voz 4 00:44 la próxima semana que ya nos deja la cita del y gijonés casi como como ese empezamos al cole no porque realmente estamos a unos días y en es empezar os recuperar el curso también están actividades que nos acompañan normalmente en esos meses solares por ejemplo la del Coro joven de Gijón que también va a arrancar lo que es su periodo de matriculación pues en unos días el próximo diez de septiembre

Voz 2 01:13 no

Voz 4 01:17 y fíjense que antes hablábamos de lo mucho que ha cambiado la música cuando hacíamos referencia por ejemplo a es artista que se va a dar cita en el Niemeyer en la Holly Party que directamente suelas canciones a Youtube que pasa de hacer discos en el formato físico bueno pues de música vamos a hablar también de jóvenes éstos no suben las canciones ayudó aunque bien lo podrían hacer estos cantan

Voz 1 01:46 eh

Voz 4 01:52 dos de ellos dos miembros de este coro joven de Gijón están aquí en nuestro estudio también con su director Constantino a qué tal Santi como estamos muy buenas irían acompañado por Tania Martínez que es la jefa del coro y ahora nos en que manda y cuánto manda qué tal cómo estás buenos y otros no

Voz 5 02:08 cesante Jiménez qué tal Santín hola muy buenas e a ti cómo te presentamos es la jefa

Voz 1659 02:13 Bono un bajo más gente de la cuerda de bajos pero bueno realmente no hay un jefe jefe yo suelo controló asistencias

Voz 6 02:19 bueno muchas jefaturas bellos Andre bueno es un desastre y no puedes controlarlo todo delegó todos

Voz 5 02:25 todo para lo otro paro

Voz 6 02:28 los de Badalona bueno

Voz 5 02:30 darnos son poco estamos ahí haciendo llamamiento lo decía yo al comienzo el programa El coro joven de Gijón busca a chavales ya chavalas y luego nos dices además hasta qué edades porque esto de la juventud últimamente es muy confuso hasta hasta donde llega pero bueno en todo caso y además lo hacéis con con gana hay y con necesidad sí porque verdaderamente el Coro joven de Gijón es un gran desconocido para muchos jóvenes de de aquí de del municipio seguramente ni sepan que existe sobre todo en y sepan lo bien que se lo pueden pasar y lo mucho que pueden disfrutar con con la música coral porque vosotros tenéis además un repertorio super moderno de eso hablaremos pero lo primero de todo porque necesitamos que más chavales y chavalas se unen a a este dotan tan fantástico que tenemos aquí dijo

Voz 7 03:15 el mayor problema que tenemos a la hora de gestionar el cuero joven precisamente donde todos están involucrados en estudios en acabar carreras y esto aparece en las becas Erasmus salidas a estudiar fuera entonces cada vez que acaba un año te encuentras con que distintos componentes tienen que irse por estudios o por otros motivos de trabajo más bien también porque otras acaban los estudios no encuentra trabajo tienen que empezar a Félix área a buscarse la vida

Voz 5 03:42 aquí también digo el hecho de que estemos hablando música coral y además puede echar para atrás a los chavales digo por desconocimiento o por pensar que cuando uno somete un tener bueno pues muy estereotipado lo que es la imagen de de el cuero

Voz 7 03:56 el problema está ahí sobre todo en el concepto de cómo el los chicos pueden entender cuando hace un llamamiento una actividad acuerdan lo más bonito sería tener la oportunidad de ofrecerles verlo que escucharlo que nos vieran en directo entonces para eso estamos preparando un conciertazo para el dos de diciembre en el Teatro Jovellanos que voy a ir acompañado de cinco música fuegos de lo mejor que hay en esta provincia de altas espaldas eh

Voz 6 04:24 me dejas que los menciones hombre es que tienes que mencionarlo no mira es que tiene obligación volverán jefa ahora la suerte de tener a los teclados a José Ramón

Voz 7 04:34 en Feito a la metería a Félix Morales al bajo David Casillas al saxo a Juan Flores era guitarra Julio Gil sea es todo profesorado de de los cursos de la necesidad de De Gea con lo cual vamos a hacer un concierto integrado totalmente por componentes de Gijón del joven de Gijón por un profesorado donde el setenta ochenta por ciento son nativos de Gijón los dos o tres que estamos fuera de que somos un poco de fuera de Gijón somos asturianos también

Voz 4 05:07 con la idea Santi de decir vamos a enseñaros lo que hacemos lo que trabajamos lo que ocurra vamos durante todo el año nuevo

Voz 5 05:15 los repertorio porque viéndolo escuchándolos entonces es cuando verdaderamente algunos que están en la butaca

Voz 8 05:20 hay del Jovellanos algunos chavales chavalas dirán hay pues yo podría también estar ahí la historia esto sobre todo en el repertorio que estamos montando

Voz 7 05:29 cuando a mí me propuso la historia de del coro joven teníamos que fue Carlo también no solamente cuatro de imagen sino a cuantos unido no solamente en cuanto a repertorio sino a sonido vocal el pegar una patada quizás a al purismo y sacar un poquito más la voz natural nada más y más gente en la afinación lógicamente pero deja aquellos canten con esa naturalidad que se sorprenden muchas veces las tiradas jóvenes por

Voz 5 05:55 qué se necesita por ejemplo tener una formación previa va a poder participar en el coro joven digo que si pides que tengo hoy

Voz 7 06:04 es decir que a fines no tenemos claro porque uno puede tener aves fría como si yo

Voz 6 06:11 pero llegando a tener actitudes hoy es que no no todos sabemos hacer todo por eso algunos hacemos unas cosas y otros no

Voz 7 06:17 mira sabes que era en las clases de López lo digo que uno tenga oído y otro te esto es la naturaleza que es así de caprichosa no más pero yo siempre digo lo mismo la persona que vio más admiro en esta vida es negado para la música pero eso no quiere decir nada tiene simplemente que han tenido mamá mala suerte de que no tiene tres de destreza en lo más enfrente es aquel uno no se les pide es mucho mucho Dani muchas ganas de cantar y la única exigencia va a ser que afina porque es

Voz 5 06:44 ahora vamos a preguntarles a Tania y al otro Santi cómo son esas pruebas como acerca es vosotros por ejemplo por primera vez cuando decía yo eso de un poco la imagen estereotipada del coros antes de digo pues sí sí sí que es verdad que idea tenéis vosotros previo

Voz 9 07:00 a a formar parte del coro que con cómo lo o entendí es un poco que iba a ser todo esto

Voz 1659 07:08 pero bueno un tiempo después de saber de su existencia pero lo descubrí poco después de un concierto de Wall Krahe así que lo que tenía en mente era más o menos lo que lo que después me encontré no que

Voz 5 07:19 ya sabes más o menos por dónde va usted a mano

Voz 1659 07:22 se había unido yo no había podido unirme por temas de universidad y tal pero eso unos meses después me ni me esperaba canciones poco habitual es menos sacras menos religiosas pero aún así complejas musicalmente hablando con canciones como El fantasma de la ópera me encontré justo eso vamos un placer enorme haberlo descubrir

Voz 5 07:42 osea que en tu caso sabía adónde iban sabías lo que te ibas a encontrar ir de hecho lo buscabas en el caso de Tania no sé si fue el mismo recorrido

Voz 1628 07:49 qué va para nada yo en mi caso no iban pocas siendo desconocido a ver qué me encontraba porque estaba cantando con la Polifónica gijonesa tenía ganas de un cambio en cuanto a a la gente a la compañía sí decirlo no porque me encontraba con rangos de edad muy distintos en la polifónica lo que me encontré pues fue precisamente algo que llevaba buscando muchos años que eran un grupo de gente joven que compartirse mis mismos gustos musicales Ike disfrutarse pasándolo bien que luego además pudiésemos salir y quedar para tomar unas cañas sólo que fuera y que vamos a ser perfectamente compatibles unos con otros en el tema de la música pues es que mejor imposible porque lo que comentabas Andy son temas que van desde lo clásico hasta actual hasta la actualidad pasando por los musicales y tienes un poco de todo eh

Voz 5 08:40 como como por ejemplo digo aparte de lo que es hacer por ejemplo un concierto cómo lo vais hacer transmitir esto a los chavales digo que más allá de lo que es lo musical estamos hablando una actividad grupal que como decía Tania te vas a ir luego a tomar unas cañas qué vas a hacer amigos y que al final también estás compartiendo un momento un poco comunal no que es el de tener que escuchar al otro y tener que cantar con el otro y claro esas cosas bueno pues son son diferentes no a otras actividades en las que si estás con la gente pero no es que aquí cantas con nosotros yo sé que los tienes que tener en cuenta de otra manera no de una manera más más presente y más cómplice no

Voz 7 09:15 mira sabes cuál es la mayor batalla romperlas vergüenza

Voz 5 09:19 pero es que cuando son chavales tienen más vergüenza todavía pero mira tú puedes haya un niño de tres años de cuatro años y encantado de la vida

Voz 7 09:26 cosa clara pero tú te pones ahí en un sitio donde es una hoja Un papel pinta todo el mundo tranquilo porque se encierra en sí mismo

Voz 6 09:33 agachar la cabeza para abajo cógelo color y tan cosas la exposición

Voz 7 09:36 pero de repente tú tienes que ponerte entre los demás pero es ponerte con tu voz no estamos hablando de tu sonrisa no tu voz tiene gente que está cantando gente cargo personas que llevan tiempo Ituri estas diciendo bueno pero ellos con el tiempo que llevan yo entonces tienes que empezar primero limpiarle es todo ese miedo voy a convencerles de que no pasa nada que si uno de suma ochenta y de otros suma veinte entre los dos tenemos si esa ese concepto que tiene que tiene que nadie más que nadie quiere decir si ya estamos metidos dentro de una agrupación vocal tenemos que entender que la suma de todos es lo válido que nadie es más artista que nadie que todos sabemos que en todos los coros siempre hay dos o tres voces que son un poco que tienen un poco de esas cuerdas que tiene más facilidad de ayudar un poco los compañeros pero esas dos o tres voces estuvieran solas ya no conformarían el coro necesitan del resto Juan

Voz 5 10:29 Toxo es cuántos miembros cuantos necesitáis ser

Voz 7 10:32 el verano es cuestión de necesitar mucho sino necesitamos un mínimo de de calidad para poder trabajar el compromiso de asistir a los ensayos es que no se puede hacer nada sin ensayamos muy poquito es muy difícil sacara adelante los temas porque tampoco le música entonces tienes que ir a base de repeticiones mucha tranquilidad mandar mi dispara que pueden escuchar en casa etc entonces pero claro tampoco puedes enfadar te porque si tienen exámenes a tienen cosas de éstas estaban encima de todo entonces cómo puede vas defendiendo todo solamente es el hecho de pedir por favor venir a uno

Voz 5 11:05 bueno pues con todas esas dificultades hay que pelear porque es importante que Gijón siga teniendo coros y más si estamos hablando de coros jóvenes que son los que además bueno pues van a dar la posibilidad de que esto se mantenga Hay sea una actividad que vive un momento es muy dorados bueno pues no se pierda y que y que está ahí presente porque ya lo están escuchando son todo cosas buenas las que nos trae

Voz 7 11:28 arte que te da la posibilidad de vivir Espe hace dos semanas una semana o diez días hace diez días estuvimos cantando como Cry encima del escenario e imponía entre Poniente subió el joven subiera Polifónica hicimos dos temas con

Voz 6 11:43 además te da para vivir experiencias incluso especial que nosotros no la de ensayar pero bueno los ensayos la verdad es que

Voz 5 11:49 lo mejor de todo cuando uno está ahí con con los demás bueno pues eso pensando cómo puede llegar a sonar esa canción Santi a ver cómo se apuntan los que nos escuchan desde casa y hasta qué edad esto de la juventud ya lo sabemos hasta que hasta treinta y cuántos

Voz 7 12:05 treinta treinta treinta y treinta y cuarenta hay muchos

Voz 6 12:09 bueno nada que la Juventus se lleva por dentro sin que se pueden acercar al menos dos años

Voz 7 12:14 pero es que la la imagen y semejanza con los jóvenes ahora mismo comprende entre diecisiete hay cerca de treinta años

Voz 6 12:21 va a estar ahí moviéndose en la dejamos esa franja

Voz 5 12:24 allí donde nos apuntamos como os llamamos Apple Nos en plazas a diciembre pero hasta diciembre no queda mucho tiempo necesitamos que el diez de septiembre ya tenga es por ahí unos cuantos chavales y chavalas de quieran formar parte que se quieran acercar para que para ver a escucharlo que hacéis como se ponen en contacto con nosotros

Voz 1659 12:42 pues

Voz 7 12:42 no el diez de septiembre vamos a estar a las seis de la tarde pero yo no sé cómo se llama la Iglesia está en el paseo de Boñar los los Carmelitas en los Carmelitas pero ponlo por la entrada principal de Grecia

Voz 5 12:56 no otros no la frecuenta se

Voz 10 12:58 dijo leer en los Carmelitas que vamos os habitualmente hay que dejar entrar sí

Voz 6 13:06 le entrante tienen que deja bueno no te puertas abiertas

Voz 10 13:12 Iglesias San Pedro me dieron la vuelta iba a dirigir un concierto en Navidad y no dejar entrar a ver si me lo mandaba marchar madre tenía la melena inocua imagen que Jesucristo que que yo tengo

Voz 6 13:27 la verdad es que si te diré que adelantan la corona

Voz 7 13:31 te puedes en la iglesia de los Carmelitas pero hay una entrada lateral

Voz 5 13:35 pues en la entrada lateral a las seis de la tarde

Voz 6 13:37 por ahí va la vería al grupo de los chicos seguro sino como los chavales son muy tecnológico soy

Voz 4 13:42 el coro Gijón bien Google ya ellos encuentren algo en teléfono

Voz 7 13:45 tenemos que estar estás consigue con el joven de Gijón y Twitter también creo que sí creo que hay un Twitter del coro

Voz 1628 13:53 tampoco lo frecuente asegura un despistado como es mi caso estén a las seis en la puerta que pone Academia de posiciones

Voz 7 14:01 si la Iglesia bien que ahí solemos hasta entonces

Voz 1628 14:03 cuando entras Imaz bueno pues se de

Voz 11 14:06 siempre ya lo recordaremos eh en en estos micrófonos nos quedamos con esa cita con esa cita para el mes de diciembre en el que os acompañaremos nosotros claro desde el patio de butacas en el Teatro Jovellanos viendo el trabajo

Voz 7 14:19 estamos preparando un repertorio muy lindo muy lindo