Vuelta al cole en Gijón: El caso de pequeño Lucas pendiente de solución

Voz 1 00:00 hoy por hoy Gijón Alicia Álvarez

Voz 3 00:12 doce y treinta y tres minutos de la mañana a partir de hoy ya vamos a empezar poquito poquito volviendo alcohol en la vuelta al cole que saben está ahí ha vuelto a la vuelta de la esquina porque el próximo once es cuando arranca ya oficialmente el nuevo curso escolar también aquí en Gijón y hoy en el programa vamos a hacer un par de paradas la segunda nos va a llevar luego a un colegio pero esos en colegio bastante tranquilo y en silencio en el que ya están incorporados los profesores porque los Profés ya se han incorporado desde principios de la semana nos iremos luego con a Álex López antes vamos a hacer parada en un tema que nos quedaba pendiente seguramente recordarán de antes del verano justo en el periodo de la matriculación los próximos minutos los vamos a compartir con Carmen Suárez que es la mamá del pequeño gijonés Lucas de tres años con Síndrome de Down de momento a la espera de una plaza en el colegio gijonés al que a su hermana mayor donde ya está matricular a su hermano mayor que tiene seis años bueno su madre recuerdan denunciaba hace meses en ese periodo de matriculación que había intentado matriculada al pequeño en el mismo cole que su hermana pero que la Consejería de Educación asignó al niño una plaza en otro Cole de la ciudad que además está ubicado a más de veinte minutos de su casa argumentando que en el centro educativo en el que solicitaban esa plaza no había un profesional auxiliar para atender a su hijo tres recursos a la Consejería de Educación de por medio y una campaña de firmas pues separan esa charla que teníamos hace meses con Carmen de la que vamos a tener ahora así que vamos a preguntarle lo primero sea habido algún avance Carmen qué tal como estamos muy buenas

Voz 4 01:45 hola buenos días bueno pues fíjate tú a unos

Voz 5 01:48 días estamos hablando exactamente de casi diez no lo que separa ahora mismo pues este martes del próximo que es cuando tienen que arrancar ya las clases oficialmente decíamos tres recurso el buen pues él un mira mejor me lo estoy siempre

Voz 3 02:03 menos tiempo todavía tener respuesta ya cómo está el tema

Voz 4 02:08 no tenemos ninguna respuesta de la Consejería sí que conseguimos tener una reunión con el consejero de Educación si con el equipo para ver qué solución podían encontrar en la salieron a proponer el cambiar a la niña de colegio no volvimos a decir que no entonces nos dijeron que buscarían una solución para que fuesen los dos juntos al mismo colegio el el al conocer que la su hermano Eduardo Martínez Torner nos propusieron me que nos dijeron que iban a buscar varias alguna solución que no sé que que que fuese válida para todos y nos dieron varias opciones en unos una resultaron interesantes y nos dijeron que iban a trabajar así que a primeros de septiembre unos llamarían pero a día de hoy no nadie nos ha llamado

Voz 5 02:51 ah y con lo cual seguirse bueno totalmente en suspenso fíjate tú a tan pocos días sin saber exactamente es el lunes donde tenéis que ir ya que colegio tenéis que ir tenemos que deben rememorar un poco Carmen es decir eso de os proponían como posible solución al principio ya que no contaba ese centro con ese auxiliar para atender a ah el pequeño Lucas bueno por lo que sí que os eh daban la opción era de pasar a los dos niños para que no arañando juntos a ese tengo otro colegio que sería a el que tenía una distancia bueno pues muy superior en vuestra casa estamos hablando de de veinte minutos

Voz 4 03:28 fue ponerme cambiará la niña pero es que evidentemente una niña que cuando es en ese colegio no quiere cambiar el no es culpa de ello al tener que cambiar de colegio entonces no nos parece justo ellos lo entendieran se lo explicamos lo entendieron no dijeron que sí que era lógico que la niña no quise cambiar Iker al normal que los dos hermanos posan juntos al colegio entonces que sí que iban a buscar una solución y que sí que se iban a implicar en el tema creímos en ellos bueno yo sigo confiando el lo que así que no sé qué esperan paralizar nos puede valer para tanto si como no deberían de darnos una respuesta ya

Voz 5 04:00 porque cuando tuvo lugar esa reunión Carmen cuando cuando cuando se conseguirla unirlos con la Consejería de Educación porque decimos que previo a es tuvo otros recursos no

Voz 4 04:09 tres recursos si y uno tuvimos respuesta a los otros dos todavía no el últimos un recurso de alzada al consejero de Educación en el que todavía no hemos obtenido respuesta hizo sí que conseguimos se acerca a insistir mucho de mandar correos electrónicos de diré demás conseguimos que el consejero se regrese con nosotros y ahí pues yo creo que gracias a eso vaqueros escuchó a que se interesó un poco más para el tema ha querido porque motivo será por los que no queríamos cambiar con lo que teníamos que pues el niño era el mismo cuál es que su hermana yo creo que están buscando una solución muy yo tengo CD que la la acabarán encontrando

Voz 5 04:49 pero bueno la solución sería tan sencilla Carmen como que se contrataron auxiliar para eso

Voz 4 04:54 sí sí lo que pasa que ahora nos dijeron que no era tan fácil el contrato una usabilidad que lo cambiar los horarios factores de tenían que parecer que estaba metido haciéndonos no bueno no sé cuántos tema nos contaron entre vamos que ya fue lo que ya dije yo que si se hiciese bien desde el Príncipe desde mayo cuando era de cuando lo tenían que haber admitido que eso ya estaba hecho por mucho tiempo que yo hubiera hecho bien desde el primer momento eso ya estaría hecho y el niño está escolarizado el unas empezaría el colegio cobran igual que el resto de niño

Voz 5 05:23 claro porque tú lo que dice Carmen es que en este caso pues Lucas está sufriendo discriminación porque si no tuviera single Down entraría tendría los puntos además por su hermana Porzuna porque pagan con lo cual no tendría ningún problema

Voz 4 05:36 decía usted tiene él tiene dieciocho puntos es que es más todavía me revise el estado ayer y hay un niño cantó con cero puntos personajes es que no es muy lógico

Voz 5 05:46 Carmen hoja de ruta de vuestra familia en el caso de que nadie se ponga en comunicación con vosotros que hace es el lunes

Voz 4 05:53 de todos el lunes evidentemente vamos a volver a empezar a a dar guerra a a donde haya que si hay que ir a juicio es ir a juicio oí nosotros no vamos a parar hasta que se consiga

Voz 5 06:07 tu hija mayor tu hija mayor está matriculada continúa matriculada en Eduardo Martínez que es negro no con lo cual tu hija mayor heredera

Voz 4 06:14 es que de hecho de haber ella me dijeron que me darían placer no protocolo pero no realmente no se la dieron sea ellos te lo ofrecen pero ya sin quisiera matricular allí no me anuncien tampoco déjate no sea no quería yo evidentemente no quería cambiar de ella no se haya cambiar pero tampoco le eh así como los por ejemplo Lucas yo sólo puedo matricular ahora mismo en el otro colegio que lo prefiero que no lo puede matricular en ningún otro a ella no me dieron cien tampoco sabía sólo puede estar en el con el que está entonces no no sé no son cosas que no me no me no me entraba en la cabeza el que el que hagan las cosas así de mal desde un primer momento que sí que yo creo que ahora lo están buscando su pero yo creo que tardaron bastante en buscarla

Voz 5 07:00 bueno pues Carmen seguiremos muy atentos estamos a martes se de aquí al viernes todavía no pierde el balón

Voz 4 07:05 yo tengo esperanzas de que en esta semana llamen nos den ya la la respuesta

Voz 5 07:12 insinuó el lunes a seguir batallando

Voz 4 07:14 sí sí sí sí totalmente totalmente

Voz 5 07:17 pues en esta vuelta al cole que decimos ya cada vez está más cercana queríamos charlar unos minutos con Carmen Suárez Parrondo ya la mamá del pequeño Lucas de tres años que se tiene que estrenar en el cole como otros tantos niños gijoneses con tres pero bueno pues todavía no sabe en cree Cole lo va a hacer nosotros deseamos y esperamos de verdad Carmen que se solucione que no tengáis que mover nada de de sitio y que Lucas pues pueda ir con su hermana al mismo colegio que es el que tenéis al lado de casa y al que sin duda tenis derecho Carme muchísimas gracias que vaya muy legal hasta lo hasta luego