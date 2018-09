Comentario Carlos Prieto

Voz 1

00:00

a Begoña Ana a Senén Arcadio José Emilio la vida se les escapó en la carretera de una forma cruel inesperada absurda a un inexplicable al filo de la hora de comer sus planes sus sueños sus anhelos se quebraron de la forma más abrupta esa pequeña luz entre dos oscuridades que es la vida se apagó para siempre ya no están entre nosotros ya no volverán escucharemos su valor sus risas sus llantos que Misterio la vida siempre ocurre un accidente me pregunto por el sentido de todo este mundo por el calendario vital al que todos estamos aferrados nunca sabemos el futuro siempre la vida puede darnos un zarpazo y siempre acabo pensando que tenemos que aprovecharla más porque desconocemos el capítulo que nos tocará al día siguiente no quiero arrancar esta nueva temporada poniéndome excesivamente melancólico no ser transmisor del pesimismo todo lo contrario me gustaría arrancar de ustedes un pensamiento positivo encaminado hacia ese carpe diem que debe guiar nuestro camino por eso aún sorprende más la mezquindad de algunos de dedicarse enredar con fabular a dañar la convivencia pasa el verano deprisa muy deprisa todo alrededor si igual que cuando apagamos este micrófono en junio sus detuvimos temas banales por nuevas absurdo veces seguimos soportando la tomadura de pelo de los gobernantes de Cataluña de una forma estoica nos entregamos con cuerpo del dictador flanco cuando también por una gracia de Dios no es acordaba nadie del entre tenemos jugando al cambio de hora la vida sigue y los problemas de verdad no rodean parece no importarle a nadie el pasado día treinta y uno fue el de mayor destrucción de empleo en la historia de España la economía se desacelera pero eso es coyuntural Se vendieron muchos coches y somos muy iguales no se cada día que pasa me siento más extraño en medio de este berenjenal siento que llega el otoño será eso