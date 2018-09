Debate La Ventana de Asturias 04/09/2018

Voz 2 00:00 la Ventana de Asturias Guillermina caso

Voz 3 00:09 Jorge Pardo Pedro Herrero bienvenidos muy buenas tardes hola buenas tardes bueno pues como renovamos el análisis de la actualidad asturiana os estoy proponiendo a todos vosotros a vosotros que tanto nos ayuda a analizar la actualidad en La Ventana de Asturias que echemos un vistazo a lo que puede deparar una elegía lectura que incluye elecciones municipales y autonómicas Podemos en primer lugar permitirnos una segunda prórroga presupuestaria hay pinta de que era izquierda suavice sus respectivas líneas rojas para rematar este ciclo con un Presupuesto progresista Pedro tendría pierda riendo no sé no

Voz 4 00:48 no no está de creéis

Voz 5 00:52 soy ganador ya lo hemos hablado muchas veces

Voz 0998 00:55 no yo creo que es que te permite eres una segunda prueba presupuestaria tienen nuestra de la comunidad vecina en Cantabria hubo presidente cuántos años con una racha que estuvo cuatro años gobernando con prórroga presupuestaria no puede permitirse ya casi se uno se puede permitir cualquier cosa inmersiones tiempos se es lo que pasa es que no deberíamos tener una segunda prórroga presupuestaria no deberíamos tener fundamentalmente porque porque hay una mayoría que podría sostener un proyecto de presupuestos y progresista un proyecto de presupuestos que cómico que permita pues bueno terminar la legislatura mejor que como se empezó no pero bueno es decir eje eso es lo limpiamos y forma parte de los deseos la realidad ya ya asevera

Voz 6 01:44 Jorge sabe que ha habido muy pocas veces en la historia de Asturias del parlamentarismo posterior setenta y ocho que hubiera habido veintiocho diputados asociados pero identificados con las fuerzas políticas de izquierdas refieres es una mayoría vamos a decir hipotética mayoría sí sí sí la sintonía existe ese absolutismo no es una mayoría aplastante veintiocho diputados de de cuarenta y cinco es la tremenda paradoja que ya la hemos señalado muchas veces porque porque porque es es muy llamativas que en Haifa mayoría no ha sido capaz no ya de acordar un Gobierno me voy a acordar un programa de legislatura me debe acordar o un común no es que la la la única votación presupuestaria que creo que se produjo que desde las elecciones autonómicas fue fue la de este año cuando se pactaron Jorge de no me quedo con las las disposiciones va ahí que ahora no basado en nombre de los créditos extraordinarios

Voz 0998 02:47 no no hubo un presupuesto aprobado hace ya

Voz 6 02:50 algo pero un hubo un presupuesto ha desatado la cuestión es que la cuestión es que eh yo creo que se va a dar la casualidad de que ya no va a haber más acuerdos precisamente porque ahora ya entramos otra vez en campaña electoral no sé si me explico las posiciones en tanto en cuanto estamos ya en dinámica electoral se vuelven cada vez más más distantes hay más competencia entre los actores y por lo tanto yo vamos vaticino que dada la poca sintonía que suele haber entre los grupos me la juego eh por lo tanto me arriesgaba fallar pero creo que no va a haber posibilidad de aprobación presupuestaria

Voz 3 03:25 en este en este mismo espacio este lunes Alejandro Suárez introducía un bueno una reflexión bastante interesante que decía que hay que desterrar de ahí que dicho hay quien de está desterrando la idea de que un año electoral es un años en presupuestos

Voz 0998 03:43 bueno es que nunca lo fue nunca hasta ahora porque sin yo creo recordar que en situaciones anteriores cuando hubo acuerdo entre fuerzas políticas distintas aun no habiendo mayoría de una sola pieza política cuando UAW acuerdos esta legislatura o acuerdos de gobierno carreteras con los presupuestos es decir desde el esto al final es decir eso de que el de que el el último año no hay presupuestos que exige

Voz 6 04:16 nadie me acuerdo ya ya me acuerdo fijaros es que yo no sé si es que Jones de Izquierda Unida en en Asturias que había un movimiento tradicional que que que normalmente los las fuerzas de gobierno que cohabitan no es en gobiernos de coalición hacen no que es que el último año se salen del Gobierno para poder hacer campaña y además creo recordar si no me que me corrija Jorge que con Jesús Iglesias la última vez que se formó gobiernos incluso se llevó a la se llegó a la campaña seis al Gobierno

Voz 0998 04:48 no es la primera vez también que hace es que los dos acuerdos del Gobierno en el año dos mil trece año dos mil ocho tanto en el dos mil siete coma el dos mil once digamos se llegó al Gobierno hasta el final porque es que lo que no tiene sentido es deshacer paripé eso no tiene sentido es una falta de respeto a las instituciones es una falta respetado haciendo darnos ha sido y es una falta de respeto llegamos a la a la decencia política decir que uno tiene que cuando uno llega a un acuerdo si ya hasta el final salvo que se incumpla explica porque se ha incumplido es que sino lo que estamos haciendo son digamos Alcalá de izar la la la vida política iba a analizar la yo creo que no no no son esas las exigencias de la llamado

Voz 3 05:28 hombre lo que pasa es que en este en este caso no hay ese acuerdo ahí ahí dos un poco podemos no no no pero en este caso

Voz 0998 05:36 tiene razón no existe yo hay que ser bueno moderadamente escéptico respecto a las posibilidades que hay de que efectivamente se produzca pero no tanto porque se rompa al final de la legislatura como porque hubo llegamos como decía Pedro un acuerdo sólido pues eh

Voz 6 05:54 en materia es que yo creo que yo creo que sea dada la tremenda paradoja en Asturias que en Asturias se venía de una tradición en la que había acuerdos y pactos de cohabitación por el lado de la izquierda y cuando han llegado cuando llegaron nuevos actores eh dígase UPyD se pudo seguir manteniendo de alguna manera esa cultura de partido y demás cuando llega ya el tema de la competición con Foro cuantía llega al tema de la competición con Podemos tanto por el lado de la derecha que no sé si os acordáis de la legislatura de la primera legislatura de Cascos donde foro más el PP podrían haber tenido hipotéticamente una mayoría para gobernar y no se produce el acuerdo porque son dos fuerzas que están peleando por la vamos a decirlo por la prevalencia en el espacio cómo lo que luego sucede en la izquierda en esta última legislatura con la irrupción de Podemos donde como Podemos y el PSOE están peleando por la prevalencia en el espacio eh la postura más dialogante más tradicionalmente dialogante que tiene su público es decir Izquierda Unida en Asturias quiero recordar que resiste el vendaval de Podemos mejor que en cualquier otro sitio de España es decir que este tipo de discurso dialogante que mucha gente dice no es verdad el electorado García no es verdad hay mucha gente que está de acuerdo con que los partidos políticos hagan acuerdos gobiernen de alguna manera tengan la interpretación de que las politicas sirve para solventar problemas el hecho es que esto se rompe en esta legislatura yo creo que que no hay una mayoría más de izquierdas en ningún otro o sea no hay ni un Parlamento en España que tenga una mayoría más definitivamente de izquierdas que Asturias hiciera embargos en un sitio donde yo creo que menos acuerdos han producido

Voz 3 07:38 si no hay una grandísima sorpresa en los resultados electorales podríamos entrar en buque o si cambian las personas pueden situación

Voz 7 07:48 su familia eso es lo que podamos yo creo que lo que ha cambiado muy fácil este preguntando eh es lo que ha cambiado la situación política de España donde se está produciendo

Voz 0998 07:59 cuerdos entre el Gobierno socialista el y Unidos Podemos e hice primero por ejemplo que el que conformó la moción de censura no por lo tanto si hay acuerdos a nivel del Estado yo no sé por qué no puede haberlos también los Estados sabrá al visualmente aspectos los hay en algunos ayuntamientos yo no sé porque no los va a poder haber Asturias es decir yo yo creo que no te vamos ya no sé si los los líderes de algunos líderes tienen ese genotipo anti pacto que lo impide no pero pero yo yo espero que no y espero que no porque como decía Pedro no tiene ningún sentido esa especie de aversión a los acuerdos porque eso es la antipolítica

Voz 6 08:38 yo creo que eh voy a decirlo muy claramente creo que la sustitución de unos líbero eso por otros pues eh poder jugar a favor o en contra porque es que depende porque barrio vallas preguntando y un eso puede acabar en unas opciones son otras vamos a acabo de enterarme hoy de que Doménech por ejemplo acaba de dimitir que era un dos por ejemplo Domenech en Cataluña para eh acaba de dimitir y era una de las personas eso supone más favorables a este tipo de pactos y acuerdos o tripartitos no en Asturias concretamente hipotéticamente por el lado de la izquierda sería un tripartito de izquierdas vamos a ver así si Izquierda Unida e concurre a las elecciones como todo parece indicar yo sinceramente es que lo veo complicado por la propia configuración estructural de lo que es a día de hoy podemos en Asturias que eso pueda derivada hacia otro tipo de escenarios bueno ya hemos visto cómo Asturias deriva hacia escenas de empotrado