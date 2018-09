Carlos García verdugo, nuevo conservador del Jardín Botánico de Gijón

Voz 1 00:00 y en nuestra portada como les decía en Nuevo Conservador del Jardín Botánico Carlos García Verdugo que ya esta mañana se encontraba a primera hora primerísima hora con los medios de comunicación en lo que ha sido ya su presentación oficial como les decía yo al arranque del programa día la verdad muy asturiano para recibir al nuevo conservador del del Botánico vamos a saludarlo Carlos qué tal cómo estamos muy buenos días

Voz 2 00:23 hola hola buenos días qué tal cincuenta aquí disfrutando del día asturiano no efectivamente efectivamente día húmedo día

Voz 1 00:31 la lluvia a día gris la verdad es que es bueno

Voz 3 00:33 él es lo que vendría a ser el estándar de eso

Voz 1 00:36 sí es un poquito más para alante porque la verdad es que en verano esto luce de otra manera el botánico sí es cierto Carlos que cambian muchísimo según la la estación lo disfrutas lo disfrutamos durante todo el año porque verdaderamente es un paisaje totalmente cambiante

Voz 4 00:50 en el día de hoy que un qué impresión se lleva de

Voz 1 00:55 del Botánico con con este día como decíamos así tan asturiano

Voz 5 00:59 bueno pues es una impresión muy muy grata la verdad ya ya me lo han preguntado nada en la presentación oficial con con la prensa que ha sido a las nueve de la mañana pues me decía en conocía el botánico yo había paseado por aquí simplemente una vez creo y ahora bueno desde hace dos días ya estoy viniendo habitualmente y la verdad es que lo primero que te viene a la cabeza como botánico o un biólogo es eh bueno la el el enorme potencial que tiene precisamente por lo que tu comenta ese es una en la zona exposiciones muy grande ahora mismo creo que son cerca de dieciséis hectáreas dentro de muy poquito se abrirán otros dos las dos zonas al público Yi como a irse representación de Dios más de distintas partes de un lado del Atlántico y de parte de la Península Ibérica no la zona correspondiente al al norte sobre todo pues tiene es una gran variedad vegetal de colores y en otoño seguro que es muy bonito ahora que va a entrar

Voz 1 01:57 bueno da la sensación general muy

Voz 2 01:59 positiva bueno Carlos

Voz 1 02:01 dos son todavía muchos los espacios no que quedan al al Botánico por por seguir explorando por seguir abriendo al público es decir que todavía le queda mucho por crecer dentro de su hoja de ruta o de deberes como estamos en la vuelta a un poco al cole Jean que es como si uno a entrar al cole por primera vez en el Botánico en el caso de de su cargo cuáles son un poco la la lista de prioridades que se marcan o lo primero que que quiere hacer en estos primeros meses

Voz 5 02:29 bueno ahora mismo estamos detrás de momento allá estoy conociendo a al al equipo que hay aquí dentro de figuras contempla pertenecer al a lo que es el equipo científico que está coordinado por Porto más días de Un catedrático del el departamento Al Thani cada Universidad de Oviedo mientras estamos todavía en fase de reuniones para decidir los las líneas cosas que que que han quedado retrasada por el hecho de que esta plaza pues lleva desde el dos mil diecisiete con el comienzo sin sin ocupar viviendo cuáles son los los temas más urgentes no ahora mismo siempre lo estoy comentando no Jardín Botánico tiene tres pilares fundamentales que son la investigación la conservación y la y la y la divulgación en mi labor va a estar vinculada esos tres bueno parte de la conservación por ejemplo pasa sólo por las cosas el armario las colecciones muertas entre comillas que te dice sino también pues el banco se plasma por ejemplo es uno algo que hay que hacer ahora mismo la investigación también claro es una parte de del la culpa de que yo esté aquí pues tiene que ver con con mi labor investigadora durante varios años y ya es un aspecto que también me gustaría fundamental

Voz 1 03:43 ante este el verano aquí como grandes lluvias que afectaron y hay bastante también al botánico no sólo la playa no mentalmente fue lo que seguramente bueno todos los gijoneses señalarías de esas grandes lluvias no donde lo vimos pero sí es verdad que en el Botánico también bueno pues se se vieron afectadas algunas colecciones en ese sentido no sé si lodo marcan también dentro de las prioridades

Voz 2 04:05 sí efectivamente hubo hubo

Voz 5 04:07 par de inundaciones una creo que Príncipe año y luego

Voz 2 04:10 tras junio Si bueno aceptaron

Voz 5 04:12 me parece ser al al banco hacer un plasma ahora mismo ha habido gente ya trabajando parte de ese de ese equipo científico que ha quedado a pesar de que no está vinculado al unirse olvido pues ahí ha seguido habiendo gente participando en algunas tareas como es la valoración de en qué medida efecto esa lluvia ayer tuve la oportunidad sólo debería ser un poco que ha estado en una panorámica general de todos los aspectos jardín el extremo plasma pues si si me enseñaron lo que hay Ivonne aparece que ha habido algunos ensayos de momento y que no que es la de germina de germinación Unitat parece que que que que el daño ha sido tan tan grave como la esperado no de todas formas estamos en fase ahora habrá que mirarlo habrá que evaluarlo tenemos mañana una reunión con el Príncipe de Asturias también el tema potenciar el Banco de de plasma y desde luego que va a ser una de las líneas que que deberemos de de tratar no mientras yo esté aquí

Voz 1 05:07 bueno pues queremos saludar y dar la bienvenida al nuevo conservador del Jardín Botánico que como decimos que contamos a primera hora de esta mañana bueno pues tenía su presentación oficial en el mismo botánico en este día que lo acompaña bueno así lluvioso pero también muy esplendoroso porque también el botánico ya saben luce fantástico incluso lloviendo

Voz 4 05:26 y si a Carlos García Verdugo

Voz 1 05:29 muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Hoy por Hoy Gijón en Cadena Ser feliz llegada he ahí nada seguiremos pues seguramente en contacto muchísimas gracias buenos días