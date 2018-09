Debate La Ventana de Asturias 05/09/2018

Voz 1 00:00 la Ventana de Asturias Guillermina caso

Voz 2 00:08 Antonio Trevín Carmen manchega bienvenidos muy buenas tardes buenas tardes bueno Antonio tenemos que contar que es uno de los pasajeros afectados por el retraso y desvío de de un lote a Venecia que como en Veronés sin equipaje está todo resuelto ya

Voz 1193 00:24 bueno yo llegue con equipaje los equipajes que se quedaron en actividad fueron los que iban en bodega yo aquí curiosamente y eso pues pues la suerte el resto bueno pues en vez de estar a las once de la noche en el hotel aquí en Venecia al cinco de la mañana no son pidamos directamente a Venecia sino que hicimos escala tuvimos que parar en Verona es uno no hicieron ámbito el vuelo llegamos a las tres y media de la mañana las tres primera de la mañana aproximadamente al aeropuerto de te Venecia no había transporte de ningún tipo ni público ni ETA si iban a la hacia las cuatro y cuarto otro autobús sí pudimos coger ese autobús para acercarnos a a Barrio de Santa Croce que es dónde estamos después a partir de ahí andando pues así un poco todo el problema diciendo que la que la verdad es que lo que a su vez lo lo barato resulta caro sino caro desde el punto de vista económico los vuelos de bajo coste después tienen el derecho de los ciudadanos acercamiento al ciudadano en la cavidades Biasi en la calidad de la en el trato que que recibes pues hay un deterioro muy importante acabar su tocar

Voz 2 01:36 has sobre todo si perdón

Voz 3 01:38 sí estoy de acuerdo lo que dice que resulta caro pero es que además muy pocas otras opciones tenemos desde algunos aeropuertos como el de Asturias o incluso en el norte de España que no te queda otro remedio que coger ese tipo de compañías no

Voz 4 01:53 es que que es además de que esto ocurra

Voz 2 01:56 me con los ánimos muy caldeados aquí en Asturias por la forma bueno en que las diferentes compañías que operan como el Principado pues eliminan conexiones no primero fue Londres ahora París parece que es una forma de presionar para obtener mejores condiciones ahora que se van a licitar normalmente los contratos y no sean que fuiste presidente del Principado no sé cómo funcionan estas estas relaciones a través de esos contratos por promoción turística yo no sé si esto se va a resolver algún día

Voz 1193 02:21 pues mira yo creo que estamos florecen los mismos quién alteró todo el proceso de los enlaces y todo esto con las bajo coste parece que venían a resolver los problemas aumentar las conexiones pero al final lo que trata que efectivamente es de sacar un mayor provecho posible sino de los usuarios en este caso de las administraciones con el dinero que pagamos todos a fin de cuentas porque separa con nuestros con otros impuestos yo creo que bueno ese es impresentable que ante destinos que son de enlace como París o Londres como Crawford pues en las compañías sean recurran a este tipo de argucias después tenemos que engañarnos creo que hay que plantearse de otra manera sobre todo las promociones turísticas porque el vuelo a Venecia a quién favorece fundamentalmente es a Venecia no nos engañemos mínimos muchos más asturianos Venecia que venecianos van a Asturias

Voz 3 03:11 el festival de circo con esto

Voz 1193 03:14 quiero decir con esto que en el futuro seguramente la música tiene que ser por determinar destinos que nos que promocionar comer los destinos una vez que las Administraciones de acuerdo con los empresarios que ha establecido que destinos los empresarios y pico me qué acuerdos llegan con las compañías aéreas para que efectivamente tenga una mayor repercusión hoy el turístico los vuelos sino estamos favoreciendo a otros que en este caso estoy seguro que Venecia está encantada

Voz 2 03:44 es un asunto desde luego que tendremos que debatir algún día en profundidad algún día no muchos porque está dando el bastante Kerala ya hay diferentes posturas por ejemplo la patronal plantea también que más que destinos turísticos lo que interesan son destinos comerciales bueno habría que analizarlo en profundidad como saludamos el análisis de la actualidad asturiana esta semana eso estoy proponiendo a todos que hagáis un vaticinio de lo que nos puede deparar una legislatura que incluye unas elecciones municipales y autonómicas podemos permitirnos una segunda prórroga presupuestaria hay visos de que la izquierda suavice sus respectivas líneas rojas para rematar este ciclo con un Presupuesto progresista o el freno de Podemos con la gratuidad del ciclo educativo de cero a tres arruina cualquier posibilidad

Voz 3 04:31 yo preveo que va a ser movida la temporada no porque lógicamente en la izquierda tiene ahora mismo a sus entre comillas socios de gobierno pero que luego van a ser sus más feroces contrincantes ahí en el calendario político de cara a las municipales que empieza ya municipales autonómicas y europeas once allá el tema es que al empezar ya me pone pues empezaremos saber que cada vez van a ser más efectivas las diferencias porque todos sabemos que el PSOE fagocitar a todos los que pactan con el es decir que si no se diferencian ahora mismo sus socios como Podemos cuerda unida etcétera etcétera acabara ganando en los el PSOE y eso supongo que es algo que ellos no quieren que pase no entonces yo lo que preveo es que al PSOE no le va a resultar nada fácil gobernar

Voz 2 05:26 Anthony bueno yo estoy

Voz 1193 05:28 en parte de acuerdo con que algunos otros matices qué hacer pero una parte de una participantes esto con el acuerdo hasta que no tenemos que realizar una cuestión importante tanto la legislatura asturiana como una legislatura nacionales tan empantanada son porque digo que es alguien andanadas para cobrar saeta mayorías en el pleno en España no hay mayoría de derechas e izquierdas las dos deben complementarse con los nacionalistas y los nacionalistas no son ni de derechas ni de izquierdas son de ellos de los nacionalistas vive su territorio y ahí la espía ahí la transversalidad ahí es imposible llegar a acuerdos unas veces en el ámbito del mundo de los derechos económicos y de otro caso pues en en otros aspectos porque especialmente en lo que se refiere a la constitución del Estado en gasto en ese papel lo hace podemos el papel yo creo que está empantanada legislatura por el papel de poder es un partido que en Asturias muy singular no olvidemos que permitió que gobernara foro en Gijón de hecho en contra casi todos los partidos normalmente del suele sino también incluso el Partido Popular va hablar de Podemos que es crucial

Voz 3 06:36 en contra les llevamos no sé yo

Voz 1193 06:38 ya en contra ese mismo efectivamente estoy de acuerdo con que de acuerdo con Carmen después en vemos ahora que es el mismo acuerdo pues en cosas muy puntuales pero por ejemplo en algunas propuestas que hace en comisión investigará el porqué intentan de alguna forma se reproduce Gijón ahora parece que se produce en el ámbito de Asturias no sé si como Carmen Morillo en se va a presentar a las elecciones autonómicas están Intel tanto ya adelantar el pacto de la próxima legislatura autonómica trasladar al pacto autonómico si es de esa manera lo que estamos es mete llevando a la política ingobernabilidad yo creo que en este tiempo son tiempos que los gobiernos reina pero no gobierna yendo al al al final está pasando en España de quinientos mili creo que está pasando en Asturias en toda la legislatura que los gobiernos sino exclusivamente reinar porque hay partidos que no están dispuestos a que haya mayoría reales de gobierno Jessor está llevando al país al doctor autónoma a una situación preocupante

Voz 2 07:43 un vaticinio muy audaz que haces tú sobre Carmen Morillo y todo lo que puede ocurrir en torno a esa figura supongo que que no es que tengas informaciones que te lo parece no

Voz 1193 07:52 no no expresa Espert es puramente de análisis personal France especulativo muy bien con los datos le con los datos que tengo con lo que dice casi siempre si alguien huela sea algo con la común pato tiene plumas compacto y plaza con suele ser un patrón yo eso es el el principio que me rige en este en el asunto

Voz 2 08:16 tú tú también ves el pato carné

Voz 3 08:18 a ver yo lo que creo que resultaría muy interesante de cara a unas elecciones es que hayas empiecen a ir diferenciando quienes cada uno los electores tienen que saber claramente a quién van a votar para qué iban a votar cuáles son sus propuestas porque efectivamente la política ahora no para de sorprendernos porque bueno pues foro que es más derechos que el PP en un momento dado puede ser apoyado en la izquierda más izquierda que el PSOE odiar a muerte a sus digamos socios naturales ya que hemos sido en unas listas conjuntas al Parlamento español entonces hay cosas que uno no entiende no no entiende que el PP no puedan a gobernar juntos en un sitio sí lo hagan o en el otro que pase lo mismo con Podemos que sea un poco e un partido comodín en según qué sitios yo creo que los ciudadanos yo como ciudadana quiero saber quién es cada uno que va a hacer cada uno con mi voto no bueno en mi caso yo tengo bastante claro cuál va a ser mi voto opera ciudadanos que no lo tengan tan claro yo creo que deberían saberlo por qué pues porque he hecho eso es la democracia madura no podemos consentir que los partidos hagan lo que sucedió ahora en el nivel nacional decía efectivamente Trevín que no se deje gobernar a los gobiernos efectivamente eh bueno pues un pacto de todos contra el PP que ya hemos visto desde hace mucho tiempo es siempre todos contra el PP eh desbancan a un Gobierno pero no para gobernar mejor no sino para hacernos saque porque para llegar a conciliar el acuerdo de muchos tan dispares es muy difícil no entonces al final a mi me gustaría de alguna manera pues que se llegara a permitir un gobierno Prso a lo mejor hay que pensárselo de la ley electoral no que gobiernen que el que gane se lo lleve todo llevamos no la oposición sirva para

Voz 2 10:23 dije lo Godín uno de cada cuatro años puedes