Jornada de Convivencia Escolar en Gijón

claro la parte más mediática digamos de los desencuentros que pueden haber en los centros educativos María siempre es y ahora además con con especial atención que lo miramos toda la cuestión de la acoso entre los propios estudiantes no el acoso escolar y luego también es importante el acoso que pueden llegar a sufrir algunos docentes algunos profesores por parte también del propio alumnado no sé si son esos dos aspectos porque ellos lo más mediático porque si es verdad un poco lo que acaba llegando al medio de comunicación y el medio de comunicación traspasando trasladando a a la ciudadanía no sé si desde los propios centros Se ven estos dos aspectos como los más preocupantes como también los en los que hay que poner bueno pues más más herramientas no para conseguir erradicar

porque todos los miembros de esta comunidad educativa Hay nosotros planteamos la comida de adhesión a costes desde una perspectiva de convivencia en positivo no sólo ausencia de conflicto son los casos más dramáticos y lógicamente esos son los que saltan a los medios de comunicación sin embargo nosotros estamos por lo que hay que trabajar hay que trabajar en eso estamos de hecho recientemente ha publicado un protocolo de actuación en casos de situaciones de acoso escolar en los centros educativos sin embargo nosotros queremos hacer hincapié en la prevención intentamos a través del plan de que esos casos de acoso no llega a ser por eso que somos capaces de anticiparnos a todo eso y que podamos resolverlos antes de llegar más básica Comas

Voz 1

05:57

tres no nos gusta cuando nos dicen cosas de nuestros hijos con las que no estamos de acuerdo pero ahí cuando pongamos en cuestión las decisiones de del profesorado del centro bueno hay que tener cuidado no sobre todo para que luego bueno pues no haya problemas precisamente decíamos y que los alumnos las alumnas pues acabe no respetando las las decisiones de los centros en en las que asisten