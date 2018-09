Voz 0177 00:00 qué tal muy buenos días Alicia pues mira En días como hoy pase in hasta el Centro de Cultura Antiguo Instituto que siempre presta siempre nos tienen alguna consigna preparada por ejemplo desde esta tarde a las siete y media podemos disfrutar de la exposición Homo Faber soledad en la ciudad genérica en la sala uno de este Centro de Cultura Antiguo Instituto como decimos se presenta esta misma tarde iba a estar pues aproximadamente un mes aquí a a disposición de quien quiera de quien quiera venir a a visitarla para contarnos un poco en qué consiste esta exposición diálogo entre lienzos de Elkann es Federico Granell las fotografías del madrileño César la calle tenemos con nosotros pues a la persona responsable de comisariar esta obra Natalia Alonso qué tal muy buenas

Voz 1365 00:42 hola buenos días fue sencillo lo primero él

Voz 0177 00:45 el fusionar estas dos partes para hablar de de bueno de este tema de la soledad con este enfoque

Voz 1365 00:49 pues en un primer momento yo parto siempre de de texto y luego ya visualizó qué obras puede ir en consonancia con esas lecturas que a mí son las que me me interesan en este caso partiendo de los textos del arquitecto Rem Koolhaas sus divagaciones acerca de la ciudad genérica

Voz 1 01:10 cómo contrastaba eh S

Voz 1365 01:13 de esa ciudad genérica igualitaria que estaba surgiendo a nivel global con los aeropuertos IESA deriva que también tienen los aeropuertos que uno no sabe por ejemplo a través de los lienzos de el sino mira la carteles no sabe en qué aeropuerto está no se veía a la perfección en en las obras de ambos artistas no por por un lado e la ciudad global que refleja cesar la calle en series como banlieue el City que son las que tenemos aquí reflejan una ciudad genérica como la que de la que habla Rem Koolhaas una ciudad de edificios igualitarios de de personas y diferenciadas solitarias individualistas que por otro lado se ven también en los aeropuertos de Federico Granell

Voz 0177 02:01 vamos a darnos una vuelta si te parece Natalia mientras GM comentas eh pues bueno la parte que más consideren empezamos por los aeropuertos Si si te parece ir preguntando porque aquí en en esta muestra ella hablamos un poco de de grandes ciudades de la soledad de un este pero tipo un poco de de bueno de de la copia que llega a ser la población en ese sentido pero yo quería llevarte un poco al terreno de aquí de al terreno de del Principado porque de algún modo tan vive también vivimos eh soledad aquí estamos hablando una población bastante envejecida estamos hablando de núcleos eh rurales pues como decimos de personas mayores también bastante reducidos es quizá otro tipo de soledad pero que también está ahí no

Voz 1365 02:41 si no realmente es la misma lo que pasa que a una escala más pequeña realmente lo que vivimos en ciudades de Asturias es es una derivación también de de las grandes ciudades pero un nivel un poco más pequeño no por porque población realmente eh y a nivel económico pues no tenemos estas lo mejor estas macro estructuras que tienen las las grandes ciudades Mi aeropuertos de esas dimensiones no pero pero la deriva de la ciudad global y es es una norma común y generalizada ahora tú vas por poco cualquier calle céntrica de cualquier ciudad lo mismo lo pequeños que sea que ves las mismas tiendas las mismas franquicias de comida y todo lo mismo entonces es un fenómeno global que se que se traduce también en en nuestro modo de habitar las ciudades como sujetos contemporáneos no porque al final eh hay una reducción del espacio público e ir y eso está ocurriendo en todos los sitios en mayor o menor medida en función de de el tamaño de la urbe pero pero por norma general es una es una situación a día de hoy universal

Voz 0177 03:54 vamos a comentar si te parece alguna de las piezas de las obras que que tenemos aquí con nosotros pronto empezamos Natalia aquí por ejemplo que es lo que nos encontramos a nuestra mano izquierda uno de de los lienzos como decimos imágenes de de Aeropuertos eh en este caso dos sujetos que están mirando hacia la zona digamos en la que se encuentran eh aviones desde lo que es el propio aeropuerto refrán un poco pues eso la oscuridad del sujeto del sujeto la soledad vemos que no se diferencian en nada he a priori he ambos sujetos quizá esa copia de la que hablábamos hasta hace un instante no

Voz 1365 04:26 sí es la la indiferencia la diferenciación no disculpa que que esa es la que tiene la ciudad global a construir sujetos genéricos igual que la propia ciudad genérica y ello se refleja muy bien en las obras de Federico porque todos los sujetos están indiferenciado no se les ve el rostro se muestran de espaldas digamos que sería sería un Walter Faber como como el sujeto que es protagonista de la novela de demás Frings son sujetos que parece que visten traje que van a trabajar hay Hisusa la deriva de su vida se traduce en eso en en ir de aeropuerto en aeropuerto como como clones exacto exacto por ejemplo una lectura que aparte de esta novela hay las teorías de Rem Koolhaas a mí me me ha influido mucho es un libro que es uno de mis ídolos de cabecera que son las ciudades invisibles de Italo Calvino entonces en las ciudades invisibles de Italo Calvino que bueno recoge una serie de relatos de ciudades imaginarias oníricas muchas de ellas imposibles lo que encontramos en la sección de las ciudades continuas que además es es curioso que sea las ciudades continuas no es el relato de una ciudad que sea más prudente y el el personaje que la relata dice que se baja del aeropuerto cree que la ciudad es la que está es de la que viene entonces es un poco esa sensación de de de

Voz 0177 05:55 el sistema circular suena circula

Voz 1365 05:58 hablar de pérdida de idiosincrasia de las de los rasgos locales no que es un poco lo que está tendiendo la globalización que la globalización tiene esos puntos buenos por supuesto pero en su justa medida pues habría que equilibrar un poco para no perder la identidad local

Voz 0177 06:17 yo te quería preguntar una cosa Natalia porque estamos hablando aquí por ejemplo de de una sensación no de un sentimiento como como la soledad pero también es un estado civil que yo diría que a día de hoy en pleno dos mil dieciocho no está demasiado bien visto eso de estar solo de de estar soltero no sé si de algún modo se refleja eso también en estas obras pero como decimos parece casi eh no voy a decir un insulto pero como decimos no está demasiado bien visto aún en nuestros tiempos eso de estar solo

Voz 1365 06:43 bueno yo no descarto justamente tampoco que estos individuos que se solos en los aeropuertos Si bueno camino del trabajo por ejemplo en esa fotografía del fondo que estamos viendo ahí de banlieue de cesar la calle sean sujetos que tienen familia también pero claro eh eso ya no lleva a otro punto de analizar cómo está la situación de las de las Familias actualmente se ven poco la gente viaja mucho hay soledad dentro de las propias familias entonces eh puede ser sujetos que tengan que tengan perfectamente una familia incluso hijos

Voz 0177 07:22 pues como decimos eh a algunos de los matices de las visiones que nos podemos encontrar desde esta tarde a partir de las siete y media tendremos con nosotros aquí a los artistas esta tarde en la presentación como decimos desde esta tarde disponible en la sala uno del Centro de Cultura Antiguo Instituto lo hemos repasado aquí brevemente con Natalia Alonso la persona encargada de comisariar esta exposición Natalia muchísimas gracias muchas gracias