Comentario Alberto Menéndez

hace no muchos años el presidente del Gobierno de España socialista José Luis Rodríguez Zapatero iniciaba el curso político en la fiesta minera astur leonesa de Rodiezmo iba hacían compañía del por entonces líder del SOMA UGT José Ángel Fernández Villa las vueltas que da la vida política en donde estaba ahí donde está ahora el gran urdidor de la cosa pública regional durante décadas final penoso para alguien que conoció como nadie los resortes del poder eran otros tiempos por supuesto los tiempos del bipartidismo sin trabas del bellísimo como método de actuación preponderante aunque fuera ya en sus estertores pero la historia se vuelve a repetir ahora sí Fernández Villa por supuesto pero con protagonistas en algún caso similares el nuevo jefe del Ejecutivo socialista Pedro Sánchez se ha decantado también por Asturias para abrir el confuso curso que finalizará allá por mayo de dos mil diecinueve con el examen final de las elecciones municipales autonómicas y europeas sino y ante sorpresa con las generales el SOMA Sindicato de Obreros Mineros de Asturias de nuevo con relevancia estelar aunque sea entre bambalinas en este acto el próximo domingo moviendo porque a esta organización quizá ahora es más política que sindical ya su nuevo secretario José Luis Alperi le deben mucho en San chisme en general y en particular el nuevo máximo responsable de la FSA el próximo candidato a la presidencia del Principado Adrián Barbón es evidente que Sánchez tiene un especial cariño por una parte del socialismo asturiano precisamente la que representa el son no se puede olvidar que si no es por la río sevillana Adriana Lastra el presidente del Gobierno igual no hubiera presentado por segunda vez a las primarias del PSOE lo que falta ahora es que Sánchez también se preocupe realmente por los problemas de Asturias por ejemplo por sus centrales térmicas su carbón au su financiación y que se olvide de sus diferencias con el presidente del Principado Javier Fernández a quien no le perdona que hubiera encabezado la gestora del PSOE que le apartó del poder durante algunos meses