Debate La Ventana de Asturias 06/09/2018

Voz 1 00:00 José Manuel Suárez vocero Víctor guió de bienvenidos muy buenas tardes

Voz 0056 00:03 muy buenas tardes buenas tardes

Voz 1 00:05 recordamos un curso político de esos que tienen apellidos elecciones autonómicas municipales y europeas circunstancias que suelen influir en el desarrollo de las legislaturas Se mantendrá la idea de que un año electoral es un año de prórroga presupuestaria pese a que hay quien considera que esa idea está trasnochada y que hay casos que acreditan que no ocurre necesariamente percibimos otros algún cambio en la postura de los grupos parlamentarios al reanudar el curso político o la desavenencia sobre la gratuidad de cero a tres por ejemplo sentencia cualquier posibilidad de acuerdo

Voz 0056 00:39 bueno yo creo que en realidad los grupos parlamentarios de la izquierda han llevado a cabo una reflexión ya previa de cómo tiene que ser la negociación presupuestaria y probablemente el que más acertado en este asunto haya sido Gaspar Llamazares al advertir a Podemos que no cabe la posibilidad de ir avanzando anticipando líneas rojas ni de convertir la educación de cero a tres años en causa para no llegar acá acá para no conseguir o llevar a cabo un un acuerdo presupuestario y rematar una forma la digna esta legislatura y efectivamente en este año electoral eso va a ser un un arma arrojadiza desde luego entre los distintos partidos políticos

Voz 1 01:22 vocero si estamos

Voz 2 01:25 en un en un año electoral como decíais y quién sabe si a lo mejor a esas citas que que hablábamos no habría que sumar otra otra más como serían más las elecciones generales pero dicho dicho esto yo creo que sí que no haber un buen al final eh aunque parezca que pueda haber en algún punto de acuerdo yo creo que al final si ya durante esta legislatura que llevamos han sido muy marcará las diferencias yo creo que de cara a unas elecciones por mucho que ahora intenten maquillar cosmética mente suelto Diego desde el ámbito de de la izquierda va a ser muy difícil que yo creo que va a ser difícil que lleguen a un entendimiento y luego de yo creo que también lo que estamos viendo es que estamos en un modelo que está agotado que es un fin de ciclo que que esta región necesita un cambio de un cambio de gobierno yo creo que a las puertas de ese año y electoral contratas citas electorales pues aunque en un principio parece que pueda las setas entenderlo mientras yo creo que las divisiones todas las saber muy profundas porque al final los partidos tiene que presentarse con con sus propias propuestas alejarse un poco pues de yo creo que sobre todo en Asturias sino también en los diferentes ayuntamientos lo bueno creciente las las políticas que han sido desastrosas durante estos años

Voz 1 02:34 Ibra usted usted es es que cala en el ciudadano sea idea bueno ok cuela más que que calar enseguida de bueno nosotros estuvimos más o menos cerca durante todo este tiempo que no es el caso aquí por ejemplo de Podemos y del PSOE pero ahora como llegan las elecciones vamos a cambiar de idea y hacemos otra cosa entonces es que esto ya está un poco pasado y que bueno que les lector tiene muchos más argumentos para analizar lo que está ocurriendo

Voz 0056 03:00 yo creo que el elector asumido que efectivamente este es un final de ciclo a nivel autonómico está por determinar también si a nivel municipal a nivel autonómico porque Javier Fernández cierra un ciclo en la política asturiana igual que lo cerró anteriormente Vicente Álvarez Areces y comienza otro con con Adrián Barbón que incorporará probablemente al programa electoral propuestas políticas que no estaban en la mente no lo están como puede ser el asturiano o un plan de transición energética diferente al que está postulando Javier Fernández desde el Gobierno en en la mente del actual presidente de manera que eso que ha sonado a lo largo de este año va a estar más presente todavía en el próximo ni que decir tiene que en la política municipal donde por ejemplo el Partido Socialista se va a someter a unas primarias para elegir a sus candidatos municipales pues va a suceder otro tanto de lo mismo exactamente igual y la clave aquí va a ser en este caso en la política local bueno pues decidir un candidato que de alguna manera estabilice internamente a la organización y permita llevar a cabo o presentar al electorado una serie de propuestas razonables que impulsen y reactive en reactiven la ciudad que está parada

Voz 1 04:20 luego hablaremos de ahora no

Voz 3 04:22 ahora seguimos con lo habla son este asunto

Voz 1 04:25 pero oye tú tú crees de verdad que se pueden distanciar tanto las diferentes organizaciones cuando son digamos de la misma cuerda ideológica porque es cierto que el panorama político se ha fragmentado mucho en cuanto a siglas pero ideológicamente no tanto

Voz 2 04:40 pero al final si toda la legislatura han estado marcando las distancias ahora por ese mínimo acercamiento que tuvieran que tener no colar ya para el lector básicamente también porque tiene que hacerlo Ossa de experiencias yo cuando vayan a a presentarse a las

Voz 1 04:53 pero que estuviese serviría también para el centro derecha decirme serviría también para foro PP y Ciudadanos por ejemplo no

Voz 2 05:00 a ver quién si al final son sí es cierto que que bueno el partido dejó bien una escisión del partido el Partido Popular Ciudadanos aunque muchas se mete en ese ámbito del centro derecha pero bueno ciudadanos es es otra cosa no en la en la intervención que tenía Víctor eh yo creo que ahí sí que se ha visto un poco como todavía el Partido Socialista tiene esa ya no sólo sea hegemonía que ha tenido en la política asturiana sino que creen que la tienen también moralmente porque él hablaba que escrita ciclos cerraba porque si vas Javier Bardem Fernández pero inmediatamente decía que claro sustituto base y Adrián

Voz 4 05:30 aunque no pero como candidato no como ejemplo calidad de fondo

Voz 2 05:35 eso sí subyace que como aquí llevamos un periodo de tantos años gobernados por el Partido Socialista parece que es como si fuese un un relevo y al final se debería es verdad

Voz 4 05:45 vuelvo a insistir te que no estoy hablando en términos de relevo gubernamental sino como candidatos

Voz 2 05:51 la relación la creación quería pero que muchas veces puede parecer que ese discurso I como digo lo ese humor y con esta región lo que de verdad necesita es un cambio porque hemos visto que las políticas que están desarrollando las sinergias que se han creado al final ya están agotadas y se necesita realmente realmente un partido esa tuvo la suerte siempre que las diferentes circunstancias que se dieron al final he ha podido seguir gobernando pero ha tenido muchas dificultades esta legislatura pese a que como todas las diferencias del mundo que yo pueda tener ideológicas con Javier Fernández ha intentado hacer lo que ha podido es que se ha visto que no tenía no tenía margen es que el propio Podemos vemos cómo está internamente y luego Llamazares pues al final lo que intenta es de Izquierda Unida ese mantenerse lo asentamientos decía que no veía con estamos viendo claramente no hay un gobierno tripartito como están buscando cómo están buscando romper y culpar al otro de ese de esa ruptura porque al final nos acercamos los a un a una cita electoral los resultados que quieren presentará electoral son tan escasos que lo poco que pueden vender están matando entre ellos por por presentarlo entonces claro que que aún nos queda un periodo en el que el que tenemos todavía mucho que ver

Voz 1 06:58 no está claro que la carrera electoral está ya apuntó la que se produce en cada organización ya se empieza a perfilar los socialistas tienen candidato autonómico como matizó candidato candidato candidato de pelitos pidió esta ocasión más a Jean Barbón ya han puesto fecha al las primarias en los siete grandes municipios del veintiuno al veintiocho de octubre en el PP Se supone que repite Mercedes Fernández pero sólo se supone en foros Nuria es la alcaldesa de Gijón Carmen muy ha dado un paso decisivo y al formalizar su candidatura a la presidencia regional del partido que en este caso no conllevaría la candidatura a la presidencia del Principado bueno y el resto estarán a punto de mover ficha quitarán todos estos procesos protagonismo a la acción política

Voz 0056 07:43 sí desde luego que sí claro que la van a quitar y sobre todo en aquellos donde las primarias se van a producir de hecho fijaos como este verano pues ciertos nombres como el de Ana puerto en el caso de las primarias locales de de Gijón pues han han despertó dado el rumor y el murmullo en la organización y fuera de la organización que decir tiene que ese nombre precisamente no sentó nada bien a la ejecutiva local cuando apareció publicado en la prensa porque se desconocía que quién propusiera a Ana Puerto tuviera visos de o la voluntad de ser la próxima candidata Carmona un tal también siendo reclamado por algunos de los afiliados hay en realidad

Voz 1 08:31 no siempre lo hace tampoco siempre lo ha hecho

Voz 0056 08:33 desde hace unos cuantos años es cierto es cierto no realidad bueno el sector no afín a Pedro Sánchez lo que le ha propuesto a esta ejecutiva por ejemplo ha sido que sea ella quien proponga un nombre de consenso oí el otro sector que representa más de un cuarenta por ciento de la militancia pues tenga la capacidad edad para para confirmarlo o no por lo menos la búsqueda de un procedimiento que genere unidad y consenso porque si no van a ser unas primarias que independientemente de nombre o el candidato que aparezcan van a quemar al partido de cara a las elecciones y eso van a tener que ser conscientes tanto unos como otros para intentar conseguir un resultado que permita por un por una vez después de tantos años que la hay pierda vuelva a gobernar en en la ciudad de Gijón y eso desde luego ya termino no se está viendo se está analizando desde los órganos de de locales y este proceso en la misma clave interna que las otras primarias anteriores y creo que sería un gravísimo error

Voz 2 09:41 sí es la artista maldad pero la izquierda dejó alguna vez de gobernar es hijo porque bueno hemos visto que las en la influencia que ha tenido es decir no se puede ver en las incisiones que tomo la actual alcaldesa de

Voz 1 09:53 sí mire a todos esperamos varias pruebas una playa de San Lorenzo emponzoñar a un plan a podría seguir pero te estaba robando tiempo

Voz 2 10:01 bueno el plan debería sino lo que era un tema ideológico pero bueno volviendo al tema yo creo que que que lo que lo que se trata yo creo que bueno depende un poco la naturaleza de los partidos eh el ruido que pueda hacer la la elección de los candidatos es decir por ejemplo comentaba Víctor el Partido Socialista pues con esa ascensiones se subyacente es que hay todavía de qué de entre los Sanchís nacieron los analistas sí puede robar un espacio espero que dentro por lo menos en ir partido siempre se hace en base a los procesos que tienen espero que sean proceso que lleve el menos tiempo posible que no nos desvía de lo importante que es que se hable de lo que necesita la región de lo que necesitan los distintos municipios pero es que si cuando el descrédito que hay en la política si se enreda mucho tiempo en guerras la gente desde luego sí que que que eso a la larga pasa factura rescatar trapo lo creo que lo importante es centrarse en lo que se necesita espero que que el debate vaya hacia ese así a esos lugares que que bueno veremos a ver cómo se va desarrollando

Voz 1 11:00 osea que tú también piezas que la acción provincia puede quedar tocada no

Voz 2 11:04 espero que la acción política

Voz 1 11:07 estético desarrollo de la acción política de la acción de Gobierno de la acción de la oposición puede quedar tocada por estas circunstancias durante esta legislatura cortita que queda hasta las elecciones

Voz 2 11:17 bueno desde luego cuando se centra en los debates si los partidos se miran el ombligo y están en sus luchas internas cien sus problemas internos al final desde luego lector lo pasa yo creo que que que muchos partidos y Albiol ha tenido he tenido experiencia en los aspectos que cuando estamos centrados en el lusas internas desde luego era elector pues lo pasa factura hay busca o la atención a mirar hacia otro lado con lo cual yo creo que cuanto menos se dedicase a problemas internos y soluciones estas hiciese lo más rápidamente posible que sean no sólo los partidos de la derecha o de todos los partidos en general se centren en los problemas que tienen de verdad la región mucho mejor nos iría a Siria todos

Voz 0056 11:55 yo creo que además elaboración del programa

Voz 1 11:58 Tico en esta ocasión después de después

Voz 0056 12:00 finalizado el trigésimo noveno congreso va a generar tensiones en el contenido del programa político que se vaya a presentar