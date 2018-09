1ª Regata-Travesía Puerto Deportivo de Gijón

Voz 1 00:00 en nuestra portada como les decía en este fin de semana intenso no intensísimo plagado de actividad en Asturias Gijón en nuestra portada hoy Gijón donde hoy y mañana y pasado no sólo va a haber mucha actividad en tierra como les contaba antes a ver el cumpleaños vamos a volver a repasar el cumpleaños del Museo del Pueblo de Asturias la policía popular en el solar on la feria de la familia en el recinto ferial Luisa d'Aro El mercado artesano y ecológico también en la Plaza Mayor es que a cualquier lado algunos hacer que este fin de semana en Gijón va a haber actividad sino que además de la actividad que va a haber en tierra va a haber mucha actividad en torno al mar por qué el sábado y el domingo se celebra la primera regata travesía puerto deportivo Gijón con la que el puerto deportivo por lo que sigue es sumando pues nuevas actividades para fomentar la práctica de la vela lo que es la navegación costera así que en esta mañana le hemos pedido a la directora de puerto deportivo ha guardado que nos acompaña en estos primeros minutos para conocer todos los detalles de esta primera regata travesía qué tal flor como estamos buenos días hola buenos días y sumamos hasta actividad este fin de semana en el mar en voz nos pues

Voz 2 01:09 a quedar desnudo el mar ahí también

Voz 1 01:12 tenemos muchísima actividad y además no cualquiera eh yo creo que que estáis ilusionados no se nota que que realmente había ganas de de lanzar esta esta prueba esta prueba que también tiene su parte placentera eh porque también decimos que es travesía a ver

Voz 0531 01:26 las que sí que que teníamos eh hacia tiempo que teníamos ilusión de hacer una regata organizada desde el principio por el puerto deportivo porque ya sabes que siempre colaboran en la organización de regatas internacionales pero esta Bono esperamos que que la ante los participantes la recuerden como se recuerda siempre la primera vez de algo o no pues con

Voz 1 01:51 lo cual viene para quedarse osa o al menos la intención es que permanezca hayan el calen

Voz 0531 01:56 claro sí sí desde luego que este primer evento que nace con la idea como tú bien dices de fomentar la la navegación nace con el nombre de regata travesía porque no queríamos dejar fuera a aquellos barcos que querían hacer el recorrido pero en regata compitiendo a eh da la casualidad que tenemos dos las dos clases de regata crucero seis barcos que participan en el XIV que participan en travesía eh estamos hablando de un total de veinte barcos setenta y dos tripulantes catorce es un barco en solitario siete dobles el doce en equipos

Voz 1 02:41 como me ha gustado como ha recalcado estoy catorce mujeres porque cuando los datos además están hay en este sentido bueno pues además apoyen cosas que siempre decimos no el hecho de que haya bueno pues menos mujeres en algunos ámbitos deportivos también de competición con lo cual bueno pues nos presta doblemente saber que hay un buen número de representantes femeninas también está claro cuando uno se lanza como decimos a organizar ya no a colaborar como es el caso del puerto deportivo como mencionábamos antes con otras regatas además de carácter internacional ya todo depende de unos supongo que en el momento en el que ya se lanzó la propuesta esta había un poco de expectación Diego por parte del puerto deportivo para saber cuál iba a ser la respuesta pero veinte embarcaciones Flor es un número buenísimo

Voz 0531 03:28 sí la verdad es que como él

Voz 3 03:31 a a mi equipo del puerto y bueno lo

Voz 0531 03:33 hemos comentado ahora pensamos que que quizás igual íbamos a morir de éxito porque la verdad es que sabíamos de de algún barco que si no sabía ha dicho que es apuntaría que los habíamos puesto un tope de unos quince dieciséis barcos hay teníamos hasta ayer veintiuno lo que pasa que tuvo un problema un barco y no ha podido presentar bueno pues es y la verdad es que este proyecto que tiene para nosotros un una doble y en una doble vertiente de de de de éxito pero sobre todo de de que hemos trabajado mucho para conseguir que que nos que nos apoyen eh pues en este caso vosotros que divertía Patronato Repsol que nos ha aportado eh nos ha dado una aportación económica e proveedores como Dover eh y Martín Vega eh a Esther nuestros antiguos G mes a marítima del Principado entonces es no son dado aporta no a nada o aportación económica para poder eh llevar a cabo esta regata el resto eh que son pues desde Red Naval hasta hasta el Teatro Jovellanos bueno pasando por The Long la Dirección General de Deportes que hemos aportado eh el los trofeos ropas de agua en fin decir que tenemos más de cuatro mil euros en premios sólo el puerto deportivo va a aportar dos mil doscientos euros en premios creo que que bueno que esta primera vez como decía antes merece ser recordada eh esperamos que el año que viene con más tiempo podamos contar con más patrocinadores porque este año las aportaciones han sido muy de agradecer se han sido cortitas pero muy de agradecer espero que no se mayor organizado no se me haya quedado nadie bueno sí el restaurante La claro que regala también células el Palacio de la Zoreda también regala eh

Voz 1 05:51 Mohamed desayuno da la ASO circuitos de agua bueno la verdad es que yo personalmente me encuentro muy muy contenta por el apoyo

Voz 0531 06:00 que que he recibido de de todos estos patrocinadores a los que llamado oí Bono pues como vosotros no que enseguida estáis ahí apoyándonos bueno la verdad es que eso no no tiene precio

Voz 1 06:13 flor y a qué hora Arranz

Voz 4 06:16 haga la prueba en la prueba inaugural

Voz 1 06:18 en que será el sábado decimos es es regata entre Gijón y Avilés que no hemos recomendado en lo que va a ser el recorrido y por cierto la extensión también cuántas ni y demás bueno ahora entramos un poco en todo esto pero sobretodo yo digo de cara a los que están en casa que digan bueno yo quiero acercarme el sábado hasta el puerto deportivo y ver la salida ay bueno como como un buen vivir un poco en primera persona en lo que va a ser la la travesía eso sí desde luego del espectador espectadores nuestro

Voz 0531 06:48 mira eh o bueno hoy que no se espectador peros para que lo sepa la gente hemos hecho y hemos organizado una reunión de patrones porque aunque la regata la travesía casi todo el mundo la conoce pero nos apetecía tener ese momento de juntarnos todos porque tenemos un barco de Bilbao tenemos un barco de por medio tenemos barcos de de de Luanco de Avilés entonces bueno nos apetecía que todo el mundo se conociese hoy vamos hacer la entrega de de de regalos en la aldea de porque la inscripción que también lo quería recalcar se eh las pero los inscritos han pagado veinte euros e cosa que no es muy frecuente en las regatas para eh con ello tener hecho a un polo un libro regalos de Repsol eh el pincho del sábado el pinchazo de la entrega de premios del domingo Shami yo creo que entonces bueno todas esas cosas las vamos a dar hoy íbamos a explicar un poco como temas técnicos de la de la regata la salida está programada para mañana a las once primero saldrán eh travesía luego a los cinco minutos la regata los que en regata eh a las veinte horas se celebrará en Avilés la la entrega de perdón la el pinchen que tenemos organizado y un sorteo de de regalos entre los participantes y al día sigue gente que es de Avilés Gijón lo mismo la salida se prevé a las once de la mañana Ia la la entrega de

Voz 1 08:21 envíos a las ocho de la tarde el paso en las inmediaciones del puerto deportivo de cuántas millas estamos hablan de veintitrés veintitrés entre sí unas cinco horas de navegación

Voz 0531 08:33 la previsión es de que mañana si ahora viento

Voz 1 08:37 lo porque para los eventos FEGA de tu para toda este fin de semana todos los eventos importantes que hay en Asturias en torno también al día lógicamente de nuestra comunidad decimos bueno que haga sol que Gasol pero en el caso de la regata de los viento que haga viento

Voz 0531 08:52 tampoco se calcula que sí que que tendremos hay seis seis nudos de viento hay para el domingo quizás va igual tenemos que tenemos un poco más de problema pero bueno ya sabes que esto cambia si de repente y bueno ir lo que buscamos al final es que que la gente disfrute que que tengan buen recuerdo y es que el puerto de Avilés al que te no mienten Eva Marina la Avilés también lo tenemos que agradecer porque los amarres los tenemos gratis de estos veintiuno veinte barcos eh y lo que queremos pues bueno es estar un poco todos juntos si compartir quizás un poco el fin de temporada de de de de verano hinchada y allí

Voz 3 09:38 recordarlo como como el evento de de final