Comentario Inés Illán Calderón

Voz 1

00:00

llego septiembre con parpadeo de esperanza de pronto en Avilés el azar irrumpen diabólico se detiene el viaje mis condolencias a los familiares de las víctimas junto con el deseo de una rehabilitación de los heridos en Gijón mareas vivas en Llanes con insondable paciencia se está a la espera hace veintidós días con premeditación y alevosía fue asesinado un hombre se llamaba Javier ardían es era concejal de Playas y personal del Ayuntamiento según lenguas también Costa en actas era generoso y firme en sus convicciones democráticas un guardián entre el centeno contra los intereses creados las inercias políticas del dejar pasar dejar hacer barrabasada en el ambiente de Llanes la presencia del concejal suponía un profundo trastorno en su última entrevista anunciaba que no se presentaría a las próximas elecciones no esperaron a que cumplieran su palabra Javier ardientes no aprendió a ocultarse de sus perseguidores no se hagan ilusiones todos estamos en peligro dejó dicho Pier Paolo Pasolini en su última entrevista al día siguiente su cuerpo estaba en el tanatorio de la policía de la Roma la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón junto con la Unidad Central Operativa trabajan a conciencia con datos e indicios es para sentir orgullo luego profundo agradecimiento pero no basta pido a los vecinos de Llanes una esfuerzo más por si pudieran aportar algún detalle que ayude a esclarecer los hechos no debemos abandonar a los muertos hace nada empezamos a aprender a hablar estamos aprendiendo callar dejaremos de aprender mañana Novecento o Fuenteovejuna con toda la fuerza de la desesperación feliz día de Asturias