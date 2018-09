Debate La Ventana de Asturias 07/09/2018

Voz 2 00:00 la Ventana Asturias Guillermina caso Rubén arena Carmen Moreno bienvenidos muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias a la buenas esta de los diferentes puntos de vista sobre la identidad asturiana marcaron este jueves el inicio del curso político en el Pleno institucional del Día de la Comunidad lo hicieron bueno con un curso político electoral con tres citas con las urnas confirmada Diego confirmada porque igual cae alguna más de las municipales autonómicas y europeas que también podría ser esta es la idea del presidente de Javier Fernández una idea con una marcada línea política

Voz 0875 00:45 pienso que debemos estar orgullosos de ser una comunidad autónoma que no se en sí misma sino que se siente parte activa de un Estado democrático donde lugar de nacimiento no otorga derechos especiales pienso que también debemos estar orgullosos de nuestra vocación europeísta del compromiso con un proyecto construido sobre la democracia la justicia social y la disolución de las fronteras

Voz 2 01:14 bueno esto lo dijo el presidente en el acto de entrega de las medallas Un par de horas antes en el Parlamento autonómico los grupos se enzarzaron en discursos ya claramente de campaña en qué términos hay que plantearse la identidad o acaso no es necesario hacerlo más que con el respeto a nuestras raíces que en algunos casos resalta porque igual resulta que no hacen falta todo esto de la identidad yo parto parto de una de una situación muy personal

Voz 4 01:42 tal diese considerar que ser asturiano tiene ningún mérito no yo soy leonesa no tengo ningún mérito tampoco ni el por qué no has hecho nada por nacer donde has nacido a partir de ahí sí es cierto

Voz 5 01:57 eh eh

Voz 4 01:59 vives Vives los primeros años y los siguientes te vas empapando de una cultura que es la tuya que es la de tu país sigue es la de tu comunidad autónoma incluso hasta la de tu ciudad que la amas pues pues porque forma parte del grupo social en el que te mueves y como somos seres sociales todos necesitamos pertenecer a algún grupo social y en este caso cuando hablamos de comunidad autónoma pertenecemos a este grupo social que es el de los asturianos las asturianas pero en sí mismo cada uno de nosotros no tenemos ningún mérito

Voz 6 02:30 lo

Voz 4 02:30 sí tenemos yo creo la obligación de alguna manera o la devoción para que lo que sienta menos de trasladar y de conservar la cultura la historia la identidad en cuanto

Voz 7 02:44 va a gastronomía a maneras de hablar hablara

Voz 4 02:50 eso que forma parte de lo que nos dejaron y de lo que deberíamos dejar a los que nos vienen detrás ya hay acabamos yo hay acabo es decir es que más allá de eso en un mundo global en un mundo efectivamente y sin fronteras dentro de Europa llenó un mundo en el cual esa Europa que tanto nos ha costado construir por la que tanto sufrimos los españoles por la que tanto añoramos para entrar está siendo brutalmente atacada como unidad desde otras potencias tanto al este como al oeste del mundo esa Europa que nos da de verdad identidad en el conjunto del mundo está siendo atacada pretender buscar una identidad y defenderla como se hacen otras comunidades autónomas por desgracia a este país como una bandera que separa ahí como una bandera que hace que fracción no me parece un error sobre todo me parece un error porque es darle alas darle argumentos a quienes ven un peligro que Europa sea una unidad que hasta ahora por desgracia ha sido más económica de otra cosa qué debería avanzar a ser una unidad de derechos de ciudadanía lo demás la identidad propia pues a veces la identidad propia que defenderla también en Madrid con inversiones y eso ya son cosas más concretas de campaña electoral

Voz 6 04:10 Pruden gusta me gusta la lo de la evidencia no porque la defiendan sino porque la idea filosófica qué va unida siempre a la idea de unidad que sucede las útil los usos que últimamente se hacen del concepto de identidad tienen más que ver no con la matemática en sede de los conjuntos de las terribles de conjuntos de la identidad de los conjuntos acuérdense de antropología los que lo estudiaron qué sucede la pera haciendo la identidad muchas veces ocupa

Voz 4 04:52 España

Voz 6 04:53 los para llenarlo de de basura yo no me atrevo a hablar de identidad no no puedo eh ahora mismo te dentro de la izquierda española precisamente acerca de las políticas identitarias que suscitó un bueno un ideólogo de de la izquierda que se llamada David Daniel Bernabé que habla

Voz 3 05:18 exactamente que la el uso y el abuso del de esas ideas de de de identidad e llevan al olvido

Voz 6 05:30 de cuál es el enemigo el enemigo en este caso el capitalismo el sistema capitalismo en su versión neoliberal que es el que estamos sufriendo ahora mismo cuando nosotros hablamos de identidad parece ser que queremos referirnos a algo que tiene que ver con lo que en Asturias se llama El Ray gallo

Voz 8 05:49 por cierto estos escuche por primera vez un término que lo visteis vosotros se lo vía a Mario Suárez del cuello que es Covadonga mismo el Covadonga hizo si eso es lo que hicimos que si no eso tiene que ver

Voz 6 06:02 el precisamente con todo con toda esa para parafernalia pseudo folclórica que están desarrollando determinados medios de comunicación desde hace una semana

Voz 9 06:13 para ilustrar la venida o el advenimiento

Voz 6 06:16 de la Princesa Leonor estos días el turismo tiene que una vez haya que venir no por supuesto cabecilla que se ponga supongo supongo que la madre la habrá traído a conocer el Colegio la Gesta donde estudió en Oviedo la madre quiero decir nombre no hablando en serio quiero decir el Covadonga como no es nada nuevo y al mismo es una una de las eh digamos mitificación es históricas que se llevan dando en Asturias y en y en el españolismo desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con dar carta de naturaleza a lo que pasó en Covadonga allá por el siglo VIII con con Pelayo y sus seguidores derrotado a Rodrigo y que fundamenta sin muchos datos porque las crónicas que se habla de las que habla de Covadonga del del episodio de Covadonga son posteriores digamos es que fundamentan el el Reino de España cuando el España sabemos que va a tardar setecientos u ochocientos años después de Pelayo en constituirse como un Estado nacional entonces pero bien me parece bien que traigas esa esa cuestión porque son todo insisto mitificación es histéricas el problema de la identidad mi sabéis que me recuerda allá por los años noventa el Partido Unionista plantó unos carteles en unas elecciones que decía con el candidato que era amigo mío ya desgraciadamente difunto el lema era los otros no son asturianos bueno pues precisamente eso es lo que hemos de tratar de evitar con el abuso de la identidad

Voz 4 08:01 es que ese nosotros es decir cuando si la identidad nos lleva a la discusión de nosotros y los otros estamos haciendo un flaco favor a la sociedad por un lado y por otro lado nos estamos alejando de lo que la sociedad más joven de lo que la gente

Voz 6 08:19 que viaja con viaja

Voz 4 08:22 mucho vive en otros países cambia de país y de ciudad a ese es como el mito de lo de los jóvenes que se van se van porque quieren ir también porque no tienen aquí pero también porque seguir en y de la gente que tiene bueno de la gente que tiene la cabeza más amplia más amplia que está viendo otra manera de ver el buen camino

Voz 6 08:40 cincuenta mil son muchos eh

Voz 4 08:43 sí pero tampoco tampoco podemos pretender quiero decir que ese es un problema a lo mejor no tanto de identidad como de sentido el sentido que Asturias tiene quiere decir con esto que hay gente que se va voluntariamente pero el sentido que Asturias tiene en este país es decir hablamos de identidad o de esa cosa de Covadonga soy incapaz de repetir

Voz 6 09:01 con aunque mismo lo que no estamos diciendo es

Voz 4 09:03 que lo que hay que hacer es ir a defender una comunidad autónoma como esta que cada vez pesa menos frente a ministerios frente en versiones enfrenta programas europeos porque aquí para que esta Comunidad autónoma siga pudiendo defender identidad tiene que existir y tener gente dentro

Voz 6 09:17 es algo más que jubilados ya lo que pasa es que hemos de recordar Carmen que tenemos buena memoria los los tres que estamos aquí que por ejemplo la cuestión de la Variante de Pajares hubo que montar una plataforma

Voz 10 09:29 a Zigic para para su defensa mientras que los diputados que dependían de los partidos asturianos se iban a Madrid

Voz 6 09:39 utilizar ningún término escatológico y votaban lo que ellos decían para parada los treinta años con ella para la variante premium entonces quiere decir bien yo discurso identidades a mí no me van a encontrar en ese camino seguro que no ahora bien defensa de los intereses asturianos por supuesto por supuesto de todos de quiero decir de los que como Carmen nacieron en un sitio de los que como yo nacimos en otros tenemos esta Ocho apellidos vascos digo perdón eh asturianas es

Voz 8 10:09 es que estáis bueno estáis más la del presidente como él que enfocaba el asunto de la anterior presidente

Voz 6 10:17 gente con perdón yo no puedo estar

Voz 8 10:21 muy cerca de esa línea perdona lo que estás diciendo

Voz 9 10:23 no no no que todavía el otro día D

Voz 6 10:26 hacía una pequeña confusión entre la izquierda y el nacionalismo que yo no vamos a ver hay veces que nos ponemos dossieres de izquierdas no puede ser nacional sí pero con matices porque a lo mejor tiene que mirar dentro de su casa Iber aquellos que se dicen de izquierdas

Voz 11 10:43 mete un poco por encima de su casa

Voz 6 10:46 o decide la nave que se dice no

Voz 11 10:49 digo yo que no no no no me queda al margen de su casa

Voz 6 10:53 esto es estamos en el postre elimina el fuerte de que en el caso no ocho ocasiones

Voz 12 11:02 no que vamos a tener un postre largas

Voz 6 11:06 salarial que yo que además de participar en estos anima a los debates os escucho esta semana estoy hablando de presupuestos bastante a esta misma hora está perfectamente claro que primero no lo va a ver porque