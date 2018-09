Celebración alternativa del Día de Asturias en Gijón

Voz 0545 00:00 bien traiga como les decíamos en el sumario paralelamente a los actos oficiales programados para celebrar el día a día Asturias en el que este año más que nunca copado gran parte de su protagonismo la Casa Real sucede muchas otras cosas en el Principado precisamente algunas de ellas vienen a dar voz a quienes prefiere una celebración de la festividad de la comunidad Laika y República Ana del el caso de la convocatoria que Asturias en Rey que arrancaba a las once de la mañana con una marcha desde el desapego hacia Cangas donde se concentrarán a partir de la una y como nosotros queremos dar presencia a todas las sensibilidades también vamos asomarnos en A vivir que son dos días Asturias alguno de estos eventos de carnaval organizado por Podemos Asturias en Gijón hablamos de la popular que ayer celebraba ya y como novedad sufre fiesta en el parqué Tren de la libertad también conocido como El Sol Aaron caña desde las doce de la mañana al otro lado

Voz 1365 01:22 el teléfono nos escucha Laura actuar hoy es la responsable de Participación de Podemos Asturias coordinadora de esta nueva edición de la policía popular de celebración del Día de Asturias Laura muy buenas muy buena que te dan

Voz 2 01:36 días era buena la fiesta lleva celebrándose desde

Voz 1365 01:38 en dos mil quince y una de las novedades de este año es el cambio de escenario eh y la ampliación de la que hablábamos del programa que arrancaba es ayer no es casual no que se celebre en el parque Tren de la libertad en el conocido como solar aún no

Voz 2 01:54 bueno pues procedía de Asturias para celebrar la guerra no estuvo también repasa lo que os la situación política actual pero además cargar la mochila con energía nuestros nuevo curso que comienza con menos meses fue anglo no que estrenamos nueva ocasión nos vamos al al centro a al parque de la libertad conocido como asolaron donde estaba la estación de trenes y además pues lo ampliamos absorta ya debía volver y comenzamos yo te septiembre ya con una programación de las cinco de la tarde y continuamos por la los largos lo todo el día desde las doce hasta la además

Voz 1365 02:37 bueno uno de los actos centrales de esta jornada va a acontecer ya por la tarde cuando esté por aquí uno de los invitados el diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón bueno va va a haber más voces pero se se eleva a poder escuchar aquí en Gijón verdad

Voz 2 02:52 sí lo no humano donado entre los cobros no más importantes de toda la programación que tenemos a lo largo de estos dos días plagado de mesas vasos ya ideas para toda la familia es un acto central según a la a estar presentes no sólo amigo yo también basar nuestros secretario general damos rotas basar la portavoz de Podemos a ver a Mari Mar que fue una diputada de la Asamblea de Francia que es el partido de izquierda y además también bastar y el caldo de A Coruña junto al secretario de Sean yo iba acompañada

Voz 1365 03:39 el Gijón sobre todos es entiende lo que decíamos de de la simbología de del llamado sol Aaron no decíais en la en la presentación y bueno que hace dieciséis años echaba abajo la la estación para hacer una nueva y ahí sigue ese solar no

Voz 2 03:57 yo no cambiemos es algo porque nosotros estamos yendo a unos caso donde verdaderamente pues hay una vertiente reivindicativa que es bastante fuerte por la ciudad de que no abandono una ciudad bastante importante que luego no una estación notorios trocar venga de de Tronos entonces el va mucho con nuestra con nuestro ideario la celebración del Día de turbio que muchos de los de nuestra transición sin vencer el futuro Llasera unas es mucho mejor para todos y para todos en este caso pues no cambien cambio muertes Mahamoud

Voz 1365 04:37 bueno el lunes arranca el curso escolar el curso político también un poco no lo lo pensáis también un poco así con con esta fiesta con esta Félix sea popular con la presencia de de los portavoces nacionales de de vuestra formación en Asturias con qué energía se inicia este Podemos se inicia este curso político

Voz 2 04:59 con la energía cuando vamos a volver idea de una de una de las Felisa popular que llevamos cuatro años haciendo también pues es una actividad que nosotros es conocía ayudado qué tenor emergía estos tarados no para una primavera bastante bastante agitada por la por la lectora alcanzar municipal autonómica cuya como europea es bueno pues es punto de partida para para empezar eso con con un empuje con una mejora de Orlando pues no hace esas remontadas de los distintos temas que nosotros hemos instarle a poner sobre la mesa como pueden ser llamados a asumir Lancho contra la austeridad la como ya hemos hablamos poco cuál es el futuro de la de la monarquía no esté país yo escucho un poco de la ciudad

Voz 1365 05:54 cuando se buena a producir esas esas charlas esos gatitos de de reflexión de de esta jornada festiva

Voz 2 05:59 sí cuando queremos hacerlo todo de una forma que sea anuncia que sea participativa y que todo el mundo puesto de participar en distintas actividades concursos que tenemos a talleres para toda la familia pues bueno contertulias que son bastante abona son voz nos diga luego escolarizados como por ejemplo nadie alabado como antropóloga conduce alabado suele cogimos a las dos y media por ciento de en el yo acabé muy revés mismo título no que es una una frase de una frase que dijo el pasado ocho de marzo y queremos poner un poco de atención un las fuerzas suministramos las urgencias cuando yo de una peloteos está ocultando dos dos nueve por ciento luego tenemos a las a las cinco merma vamos a futuro de la monarquía dónde va a estar al profesor de la Universidad de Oviedo reconocer eso sexo Toral temas Nuria Juan Carlos corolario gracias no eso es periodista escritora

Voz 1365 07:03 va a haber tiempo para toda esa reflexión es soy para la fiesta que para eso estamos hablando de una Follies a Félix ya popular actividades para para los niños de todo tipo talleres de circo tengo por aquí apuntado de estimulación musical luego va a haber por supuesto baile tradicional globoflexia concursos de postres caseros ahí guarda apuntó de escaneado Feria de Libro del disco de productos ecológicos de artesanía y actuaciones Music tal es bueno que ayer ya las había verdad pero hoy digamos puede ser el plato fuerte ya los escuchábamos dice estar Jerónimo Granda cuéntanos un poco Laura

Voz 2 07:38 sí pues como huyendo de allí a Jordi yernos pues la el plato fuerte no más hacia la noche fue la noche un mensaje común toda donde pasó puede un grupo como Sharon el plato fuerte puedes tengamos a partir de las él ya que es el se en el Ángel pues no habrá Jerónimo Aranda no con todas sus ocurrencias que no siempre Gerónimo es más común cuando que se llama una baja unida en entorno a las siete de la noche pues coche alérgenos pues yo creo que Gemma representa en Asturias que el grano sino que hemos dicho

Voz 1365 08:20 pues Laura atunero responsable de Participación de Podemos Asturias coordinadora de esta cuarta entrega ya de la Follies ya popular como decimos en el parque Tren de la libertad en Gijón en el sol Aaron alternativa bueno pues republicana laica con cabida para toda la familia también para la acción política decimos que para qué iba a estar esta tarde a partir de las seis y media en ese acto central el diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón nada que vaya todo muy bien desde ya que que habéis empezado hace un ratito y hasta la madrugada y hasta pronto por ahí nos veremos

Voz 2 08:59 nada muchísimo a funciona entonces invitaron a participar en esta jornada de fiesta musical hizo celebración de la cultura asturianas muy bien