50 Aniversario del Museu del Pueblu d´Asturies

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 3 00:00 pues no vamos a somos ya el Museo del pueblo de Asturias Graça en esta en Gijón y ya saben que está celebrando su cincuenta aniversario esa fundaba en mil novecientos sesenta y ocho al otro lado del teléfono nos escucha su director Paco López muy buenos días

Voz 1365 00:28 Nos días bueno por fin ha llegado esta a esta celebración este cincuenta aniversario del Museo del Pueblo de Asturias ya se ha producido el acto institucional enseguida van a presentar las nuevas exposiciones esa proyección sobre de cómo nació el Museu del pueblo de Asturias cuatro de agosto de mil novecientos sesenta y ocho como nació director

Voz 4 00:50 a un año antes desde la Cámara de Comercio Luisa dar hoguera el presidente pues lanzó la idea de hacer aquí en Gijón junto a la Feria de Muestras un museo etnográfico imitando los modelos que había ya desde el siglo de desde finales del siglo XIX en otros países europeos sobre todo los escandinavos Alemania Holanda e de trasladar construcciones de hacer un jardín con con elementos característicos y representativos de la sociedad campesina al asturiana y bueno pues en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón y la Cámara de Comercio empezaron a trabajar en marzo del de mil novecientos sesenta y ocho y en agosto pues el cuatro de agosto aquí se abrió pues con unos Orriols si Panera que venían de ahí Veriña de donde estaba Uminsa de las expropiaciones que decidieron ahí para para hacer esta siderurgia había una bolera había una cabaña cubierta de paja que vino de Cangas del Narcea ay bueno yo llevo un helipuerto pues bueno había artesanos trabajando y así es como se empezó ese cuatro de agosto el museo después se fueron ampliando en años sucesivos siempre con esta colaboración entre la Cámara de Comercio de el Ayuntamiento bueno pues así hasta llegará hoy con sus altibajos

Voz 1365 02:02 sí sí historia pero bueno

Voz 4 02:04 aquí estamos cuáles han sido un poco los los hitos

Voz 1365 02:07 principales del Museo de la bueno su trasero

Voz 4 02:09 tiene tres etapas una es la inicial que va desde desde el sesenta y ocho hasta los años ochenta y que es un museo que bueno que está detrás tiene esas ideas de de avaro y de otras personas bueno de Luis Argüellos por supuesto que nombra el el Ayuntamiento de Gijón lo nombra director en el año sesenta y ocho la idea es pues de promocionar la cultura asturiana la artesanía la gastronomía por eso mucha gente vincula este museo a la a la arroz con leche a las empanadas era un museo que en esa época sobre todo estaba muy muy vinculado a la Feria de Muestras se habría sólo durante la feria hay algunos meses más eh hasta hasta más o menos eh el de Covadonga y bueno pues ahí estuvo hasta ya digo hasta la época de la transición en ese momento se ve que ese modelo de museo pues ya un poco ya trasnochaba más sabido deteriorando bastante en el recinto el recinto en ese momento dependía única y exclusivamente el Ayuntamiento de Gijón igual es un momento de indefinición del museo donde se hace una comisión técnica de expertos para valorar cuál va ser el futuro igual en su momento un poco hasta de crisis entre aquí escuelas taller bien pues el Museo vuelva a resurgir a partir de un plan de museos del Ayuntamiento y por supuesto detrás de todo esto una voluntad política de poner en marcha el de Asturias pues bueno vuelve a resurgir a partir del año noventa y dos Se convocan unas plazas e ideas en el año noventa y seis en el año noventa y cuatro llega al pabellón de la Expo a que había un montón de edificios había que poner orden a muchas cosas y en el año noventa y seis hace un proyecto museológico donde participa mucha gente sobre todo procedentes de Cataluña hay de de Francia museo logos arquitectos paisajistas economistas todos coordinados por Henri France más el personal que éramos de la del museo y de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y entonces bueno a partir de ahí pues ya hace un proyecto que es lo que se ve hoy en el museo es el resultado el proyecto cómo están colocadas las arias en la zona recreativa los espacios de dos de que de exposición la la exposición de asturianos en la cocina la ampliación de la casa de los Valdez el nuevo edificio donde tenemos ahora los almacenes espacios de trabajo todo eso es el resultado de de de ese plan de ese proyecto del año noventa y seis Ivonne después el museo ya deja de ser solo traducido al mundo rural y también bueno pues abarca el mundo urbano porque buena parte que en Asturias el mundo rural y el urbano no entienden el uno sin el otro entonces bueno las colecciones será gran importancia las colecciones ya digo bueno pues hasta llegar a hoy donde bueno pues a lo mejor está mal que lo diga yo que llevo trabajando aquí veinticinco años pero bueno hay hay un museo bueno reconocida a nivel vamos en Asturias por supuesto pero bueno a nivel ya de España donde nos tratamos tú a tú con los mejores museos de este ámbito de la antropología no grafía estoy en España tenemos una relación muy estrecha pues con universidades de Madrid Alcalá de Henares Asturias del País Vasco de la UNED en seguidas probable eh y donde también tenemos mucha relación con el Museo Nacional de Antropología etc

Voz 1365 05:13 hay que reseñar cuando hablamos de del Museo del pueblo de Asturias la importantísima foto Teka no el archivo documental tan amplio que que tiene del que hablamos de vez en cuando cada vez que se incrementando no

Voz 4 05:24 sí bueno el museo tiene muchas colecciones que se fueron haciendo en estos últimos veinticinco años es verdad que una de las más vamos quemarse consulta hay más vistosas es la fotografía porque claro lo que era terribles que en Asturias en el año noventa y dos no hubiera ninguna institución dedicada a conservar el patrimonio fotográfico cuando fue un invento que es definitivo en uno de los inventos que define el siglo X sabe que tuvo un éxito social tremendo pero que no Asturias a nadie se le había ocurrido que eso había que conservarlo que había que tener un álbum colectivo de la sociedad asturiana entonces bueno nosotros fuimos recopilando archivos buscando recibiendo muchas donaciones depósitos también comprando si hoy tenemos más de un millón y pico de fotografías de buenos y por supuesto uno de los servicios quemadas demandas tiene que más exposiciones hacemos eh sí pero vamos eso forma parte es una parte de un conjunto el conjunto que tiene que ver con las artes gráficas con objetos con herramientas con aperos con documentos con testimonios orales con música bueno con todo lo que era la la sociedad asturiana todo lo que fue el pasado una sociedad muy variada donde convivían pues campesinos burgueses de obreros artesanos emigrantes los emigrantes a América y después a Europa pero sobre todo en América que fueron fundamentales para uno para muchísimas cosas en nuestra región

Voz 1365 06:50 es un juego decíamos al comienzo por fin por fin llega este da la celebración del cincuenta aniversario hablábamos de que se fundaba un cuatro de agosto de mil novecientos sesenta y ocho y un cinco de agosto del dos mil dieciocho se pretendía realizar esta celebración que no pudo ser y además fue un poco in extremis se enfadaron algunos grupos políticos enfadaron muchos de los invitados que que acudieron de igual modo ese ese sábado de agosto a al Museo del Pueblo de Asturias está conforme con las explicaciones sobre el aplazamiento de la celebración

Voz 4 07:23 vamos yo no estoy ni conformen es disconforme yo asumo por supuesto las las explicaciones que da el el el Ayuntamiento y no tengo nada más que decir vamos eso se suspendió llevamos yo sólo mirar al futuro eh vamos al presente que es hoy el día que está Nos el día diez y al y al día al futuro eh pero el pasado bueno pues eso que lo arreglen en otras en otros ámbitos pero vamos yo asumo la las explicaciones que quedará el el Ayuntamiento

Voz 1365 07:52 casi es pregunta obligada por nuestra parte bueno por el revuelo que se montó

Voz 5 07:56 las redes sociales por la demanda de decisiones

Voz 4 07:59 yo era el viento pero vamos que son ámbitos que a mí no me corresponden vamos

Voz 5 08:03 el avispero está retirado ya no no no

Voz 4 08:05 espero estar retirado ya mire hoy encima el yo no creo que haya ninguna avispado

Voz 6 08:10 pero hay otro problema yo porque siempre hay problemas entre pasión es la lluvia que si es algo que decir no que de teniendo

Voz 4 08:19 a los que no iba a llover hoy las previsiones en un principio no daban lluvia hablada en lluvia Hay estamos montando aquí para un aperitivo algo así aquí a la intemperie porque bueno no queríamos safena entendáis

Voz 6 08:31 sí bueno vamos a ver no sé que si no es bueno de museo siempre tienen plan B que hay ahí donde resguardarse somos un museo muy grande que somos los mismos problemas que tenían los campesinos

Voz 4 08:41 en Asturias que siempre tienes que estar mirando al cielo

Voz 6 08:44 cómo jugamos o a las alimañas lo a lo que quieras pero nunca no claro esto

Voz 4 08:50 a diferencia de hacer las cosas en un espacio cerrado ya el lunes pasado abierto pero bueno ese también es uno de nuestros grandes atractivos claro ahí por eso el año pasado para que tenga una idea aquí en este Museo hubo setenta y tantos eventos entre particulares y públicos organizados por asociaciones fundaciones de todo tipo bueno es una de las cosas también que gracias al esa construcciones ahí eh pues pues bueno que damos también un servicio a la población bueno que creo que es importante

Voz 1365 09:21 acudimos muchas ocasiones porque muchas asociaciones van para allá a celebrar sus eventos bueno por el espacio por el lugar tan acogedor y tan tan nuestro no que es el Museo del Pueblo de Asturias ya por último ex director ya decíamos que a la una y media haber proyección de ese documental de cómo nació el Museu del pueblo astur es ya la una en un ratito presentación de nuevas exposiciones porque el museo sigue sigue con con cosas nuevas no

Voz 4 09:45 se ahí lo que en con la la construcción del edificio nuevo hay que tenemos ahora de despacho de oficinas biblioteca y todo esto pues en la casa de los González de la Vega pues llegaron los espacios que ahora acaban de completar con exposiciones una es una que tenemos dedicada en lo que era la antigua capilla de la caza aquí lo llamamos hogar bendito eh que es delicada la religiosidad en el ámbito doméstico en la casa y ahora con motivo de la este año de estos conmemoraciones de Covadonga pues ahí montamos una pequeña exposición con una representación de de la colección que tenemos de de Covadonga lo llamamos iconografía de Covadonga en Asturias se pueden ver pues cosas muy variadas desde de estampas y cosa o grabados de Covadonga desde mil setecientos once Aspa recortes hechos en mil novecientos noventa portadas de periódicos con la imagen de la Virgen de Covadonga hasta libros y se llama etiquetas de marcas con la marca Covadonga bueno todo lo que tiene que ver con la iconografía de Covadonga sobre todo hay muchas medallas tenemos hay una mostramos unas sesenta medallas de las quinientas y pico me da medallas diferentes que tenemos de de Covadonga hay también recuerdo souvenir de los que se vendían tarjetas postales con una pequeña balón la muy por otro lado lo que acabamos en la planta de arriba en la casa de los González de la Vega es ya la exposición cerramos la exposición de lo que es el Museo de la gaita eh que es esa sección que tienen mucho al pueblo Asturias dedicada instrumentos musicales y a la música donde convive esa exposición de gaitas del mundo gaita asturiana después una sala dedicada a la música tradicional lo que había hasta hace poco ahora completamos esto con una sala dedicada a la música en la Asturias industrial donde vemos los las máquinas de hacer música sobretodo el órgano Ello que fue muy importante en Asturias llegó casi a sustituir a la gaita en las romerías después la música grabada con tocadiscos fotógrafos gramófonos todo ese tipo de materiales y por último pasamos a la radio a la radio que es la manera de transmitir desde los años treinta cuarenta cincuenta sesenta la música para las casas que era también una fuente de inspiración para los músicos tradicionales eso populares que ahí tomaban pues las nuevas melodías las nuevas músicas para llevar después por las romerías que prohíban ellos con eso pues ya digo cerramos un poco la planta de arriba a la exposición del del Museo de la gaita y lo que es ponemos la mayor parte de estas aparatos son de la colección que nosotros no hace ya unos hace tres o cuatro años Avelino Fon Bona

Voz 1365 12:22 bueno pues otra excusa para volver a acercarnos al Museo del Pueblo de astures a a contemplar estas exposiciones director Joaquín López gracias por estar con nosotros esta mañana hay que vaya muy bien esa celebraciones el cincuenta aniversario del museo