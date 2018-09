En Planes en Familia recorremos el Aula Dicáctica del Reino de Asturias

Voz 1611 00:00 sí que estaban algunos oyentes diciendo pero bueno eh

Voz 1 00:12 esta nueva temporada que pasa que no en hacer planes en familia con Jorge Uría pues si Jorge Uría buenos días qué tal Begoña buenos días esta sintonía que tenemos es esas pegadizas eh si la cabeza todo el verano todo el verano y no la sintonía de la sección de la exención llegó cuando veía algo que se podía contar digo esto para planes en Familia para hablarles en Familia bueno estamos otra vez

Voz 1611 00:30 ya dejas una eh una buena agenda para poder hacer un montón de de actividades que hemos presentado hay como sigue habiendo material seguimos con con temporada de planes en familia e hoy en edición de domingo y bueno muchos días te vamos a invitar a que vengas en domingo porque no nos parece

Voz 2 00:48 el adecuado ir haciendo ya los planes

Voz 1611 00:51 es para para el siguiente fin de semana que si no estamos encima del fin de semana hay casi casi no podemos hoy vamos a vamos a volver lo decía ayer el sumario a Cangas de Onís epicentro ayer de los actos programados por el Día de Asturias con todo acaso en caso siguen de fiesta hoy todavía tienen una una buena jornada pero nos queda mucho por visitar íbamos digamos a a lo obvio a lo que era noticia ayer a siguiendo los pasos un poco de de los Reyes las infantas de la Princesa de Asturias pero queremos acercarnos al aula didáctica hay algunos puntos de de Cangas de Onís cuéntanos como dices volvemos a Cangas de Onís

Voz 0521 01:28 porque la ligazón que tiene esta ciudad porque tiene rango de ciudad los que de Onís alegación que tiene Cangas de Onís con con la monarquía asturiana es muy fuerte y yo creo que también los niños pueden aprender muchas cosas y disfrutar de de la historia de una manera distinta como como seguro que consiguen hacer los responsables de todas esas instalaciones que están vinculadas a la monarquía asturiana una de ellas como dices es el aula dedicada a la monarquía asturiana al Reino de Asturias así la persona que nos puede guiar por por ese escenario ese Rosa sobre va informadora de turismo de Cannes

Voz 1611 02:03 ya nos escucha lo traslada el teléfono Rosa buenos días

Voz 3 02:06 hola buenos días la Rosa buenos días buenos días

Voz 0521 02:09 el aula del Reino de Asturias es un espacio donde se repasa los orígenes de la monarquía asturiana dicho así bueno pues no parece que el tema resulte muy atractivo para los niños pero tenéis recursos no para poder hacer la visita interesante a los críos

Voz 3 02:24 sí dentro de la una buena parte de de presentar digamos los contenidos a lo mejor más propios de este tipo de instalación también hay una serie de juegos y sobre todo allí uno audiovisual que hacer un poco de introducción es digamos por dónde se comienza la visita que dentro de una cámara oscura y que a los niños les suele su bastante interesante hombre ya sabemos que a los niños en las generaciones que vienen detrás de nosotros todo esto de pues relacionado con las luces la imagen digamos que les engancha mucho más bueno yo creo que en el aula el aula puede ser un una visita interesante para niños empezando por ahí después ya una vez dentro de lo que es digamos la parte de exposición hay un juego relacionado con cada bloque de contenidos que sí fue un poco también para enganchar a los niños a parte ya de que bueno también un poco cómo se presente la visita antes pero se les hablamos de la yo como ese personaje un poco de leyenda mítico como él quería a los astures como el que consigue digamos que también es un poco como lo presenta audiovisual consigue digamos reunir en torno a él a un grupo de guerreros que se enfrenta a los árabes como a partir de aquí surge un reino independiente presentándose los un poco así a dos niños yo pero que también les sirve para que ellos se a un poco en la historia una vez que salen ya de ese audiovisuales de esa Cámara oscura que es el inicio de la visita pues hace un poco que están dentro de de la época del Reino de Asturias dentro de los bloques de contenidos ahí también reproducciones de elementos de la época por supuesto quizás originales no tenemos no es un museo pero en el primer bloque ya parece una reproducción de las armas de la época entonces bueno pues ya empezando por ahí El escudo la balanza metiéndole un poco en haciéndolos vivir esto con poco como una aventura una vuelta al Reino de Asturias yo pienso que que sí puede ser una visita interesante para él

Voz 1611 04:21 hombre si decía Jorge no sé si a los niños hasta la interesara Jorge habiendo escudo pase Espadas reyes príncipes princesas que más quieres dedica uno

Voz 0521 04:29 me visuales ni te cuento con todos los ingredientes a él

Voz 1611 04:31 que para que les llame la atención ir Ros sacó como ACS hay visitas especiales escolares sea ahora que yo vuelven al cole mañana mismo los los primeros está abierto al público en general como un poco la Organización para realizar esas visitas

Voz 3 04:48 bueno depende depende un poco de la época de daño al ser una instalación con gestión municipal con todos sabemos que a nivel municipal porque los los fondos y la disponibilidad del personal pues son un poco limitados entonces en temporada alta de julio agosto incluso parte de junio y septiembre suele estar abierta a diario bueno salvo los domingos que suelen ser el cierre pero normalmente está abierta todos los días el tipo de visita que tenemos se durante ese periodo del año cuando se es más turismo familiar bueno digamos el turismo tipo que nos visitan esta zona fuera de esos periodos también se hacen visitas sobre todo de grupos de escolares lo que pasa que bueno estos casos ya sería recomendable consultar previamente la oficina de turismo más que nada porque no hay problema a la hora de hacer una visita guiada con un grupo que un colegio o grupos parecidos pero bueno es necesario consultar previamente más que nada por lo que os comentaba de la disponibilidad personal contaría con una visita tiene el caso de visitas escolares y se hace una visita Un poco más adaptada

Voz 0521 05:56 Rosadilla al recibir la visita de tantos niños a lo largo del año y hay algún elemento dentro de la exposición que les llamen más la atención que otro

Voz 3 06:04 hombre yo creo que pienso que sin duda la audiovisual después a partir de ahí hay uno de los juegos digamos que que están dentro de lo que os decía que hay cuatro bloques de contenidos relacionados con los cuatro periodos de desarrollo del Reino de Asturias uno de ellos suele llamarles especialmente la atención bueno es un juego que reproduce el alfabeto visigodo con con él se tras hecha con sellos y que les permite a ellos pues poner su nombre otro tipo de palabras pero cuando detrás visigodos este juego suele suele encallar los especialmente pero yo creo que principalmente la audiovisual

Voz 0521 06:41 aparte del Aula del Reino de Asturias y en Cangas de Onís tiene otro las instalaciones que están vinculadas a la monarquía astur como pueden ser la capilla de la Santa Cruz o la iglesia de Avalia quiero decir que podemos hacer en familia un recorrido por el Concejo interesante rosa sí

Voz 3 06:57 en el la capilla de Santa Cruz pesa también el mismo Cangas de Onís aunque es una visita distinta porque bueno decíamos el dolmen también se digamos se poco a poco la visita al dolmen que bueno no en vano es digamos la pieza original la más antigua que se conserva dentro de Santa Cruz pero también hay un audiovisual de unos diez minutos también puede ayudar un poco a los niños porque bueno quizá los niños sobre todo si son muy pequeños en la etapa del Neolítico le resulta un poco más ajena también depende un poco de cómo se les presente como se les expliquen a lo mejor ya no tanto desde el punto de vista pueda ser un atún Bono enterramientos y nada como lo construirían como movería en esas piedras tan tan grande es porque lo haría allí este tipo de cosas a lo mejor llevando una explicación hay considerarse engancharon un poco más después en Santa Cruz en la capilla además de la visita el dolmen el audiovisual mezcla también un poco de realidad entonces también habrá un poco de la batalla de Covadonga el digamos el narrador es alguien que conoció a favor la que que que vivió un poco lo todo lo que fue el periodo inicial del Reino de Asturias entonces aunque es el espacio digamos que no se presta tanto

Voz 3 08:14 por decirlo de alguna manera a a que los contenidos se se luzcan tanto como ocurre en el aula didáctica sobre todo de cara a los niños pero también fuera a enseñarles la visita el audiovisual no es muy largo son entorno a diez minutos sobre todo si se les presenta antes pues eso desde el punto de vista de la etapa neolítico que después del personaje de Fabiola también la leyenda de la muerte en accidente jaima en una enfrentamiento con eso también suele enganchar a los niños entonces presentándolo un poco así yo creo que también es un espacio que pueden resultar interesante para ellos

Voz 1611 08:49 no podemos dejar de recomendar a nuestros oyentes que visiten espero que esté de acuerdo nuestra invitada en la iglesia de Bami no sé si se acercan a Cangas Denise

Voz 3 09:00 mira a Bami a parte pues desde el punto de vista hacer la visita con los niños a lo mejor se puede plantear incluso un pequeño paso previo el entorno de Abadía es un entorno precioso dominando parte del valle de la India después aunque Ava Mina bueno el interior normalmente no se visita porque aparte de Iglesia de ese tesoro para culto y hace mucho tiempo y en interior digamos está vacío es interesante en cuanto arte incluso presentándolo para los niños como una historia como una narración es la portada exterior pues haciéndoles ver las figuras incluso bueno algunas figuran se pueden darles un poco de miedo pero adaptándolo también a su forma de ver las cosas la portada exteriores pues pues como no el techo en que está fuera hablándoles incluso del dolmen si se hace una ruta digamos relacionada con el que asturiana previamente ya se visitó Santacruz y ya se vio el dolmen pues contarles también que nada me también había un dolmen a las desde el techo de la vinculación digamos de todos estos elementos igual no como continuación tal bien de lo que fue la visita al aula didáctica ya la capilla de Santa Cruz vinculada Pelayo ir vinculada al Reino de Asturias sobretodo con ese entorno natural tan bonito que tiene pues un poco ocurre como los casos anteriores los niños a veces es también como se ante la visita

Voz 1 10:25 han pasado de espadas escudos batallas osos por el monte como no les va a gustar

Voz 1611 10:30 sí eso seguro que se se quemada para ir en familia o o sin familia eh que esta es una sección que sigan va planes de familia pero vamos que que entre amigos entre pareja o uno mismo sólo se puede dar una vuelta por por Asturias y desde luego nosotros queríamos volver a Cangas es mi no Nos apetecía en montón visitar este aula del Reino de Asturias este aula didáctica queríamos asomarnos a la capilla de Santa Cruz y también a a la Iglesia hemos tenido una día de excepción honrosa sobre cueva desde la oficina de turismo de Cangas que muchísimas gracias y nada que vaya muy bien

Voz 3 11:03 gracias a vosotros gracias

Voz 1611 11:08 bueno pues nada Oye que yo sí ayer ya tenía gana de ir a Cangas que este verano no he ido pues visita casi obligada pero en verano los asturianos casi a no ser que tengas a alguien que te venga ahí tengas que llevar Leza Covadonga además

Voz 1 11:21 eso pocas en el año aclara lo es asturiano lo dejamos para banda está un poquito más y un buen pretexto para

Voz 1611 11:26 sí sí sí la verdad que eso es un consejo que que nos encanta

Voz 1 11:30 hoy hemos hecho historia Begoña pero el domingo que viene haremos más historia si algo nos vamos al mar no semana que viene