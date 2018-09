Comentario Carlos Prieto

Voz 1

00:00

Jessyca sólo tenía veintinueve años dos hijos pequeños y toda una vida por delante pero su pareja con la que estaba en trámites de separación acabó ayer con su vida es la tercera mujer que muere asesinada este año por malos tratos en Asturias la número XXXI en España que decir qué más se puede decir las cinco puñaladas que Jessica recibió en su piso de la caridad las hemos recibido en parte de todos porque han vuelto desnudar el lado más sórdido del ser humano el lado más canalla el más incomprensible es la sinrazón en estado puro no hay explicación posible para tratar de entender la enajenación mental de un ser humano que es capaz de tal atrocidad delante de sus hijos no hay palabras ni consuelo para explicar qué está pasando en nuestra sociedad tal vez no estemos volviendo locos tal vez hemos perdido el sentido de la vida no sé anoche en el periódico conocí la historia de Jessica una chica que era una estudiante de diez pero la que la vida no le dio tregua sólo zarpazos una desgracia tras otra marcaron en la juventud de esta joven madre que para sacar a sus hijos adelante se dedicó primero al servicio doméstico y que ahora había empezado a trabajar como camionera su padre según dicen sus allegados se suicidó su madre falleció en un brutal accidente y su hermana también suicido su pareja un brasileño de cincuenta años tenían carácter complicado su relación fue tormentosa las discusiones eran frecuentes los gritos y los llantos marcaron su hogar hasta que llegó la colocadora Jessica era una luchadora incansable a pesar de tantos obstáculos siempre miraba hacia adelante siempre trataba de buscar una salida por eso la vida su vida merece una reflexión para todos nosotros a veces tan hartos de tenerlo todo y de no valorar las cosas importantes hago examen de conciencia y pienso en su vida y me siento mal porque tal vez debemos hacer algo más para ayudar a tantas y tantas Jessica solo espero que esos dos pequeños conozcan la vida de su luchadora madre tenga un futuro una vida digna hoy no tengo ganas de nada sólo mira al cielo y deseo que allí donde estés allí es alcanzado la paz querida Jessica