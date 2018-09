Debate La Ventana de Asturias 11/09/2018

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 3 00:09 Juan Morales clara costales bienvenidos muy buenas tardes hola buenas tardes hola muy buenas tardes la ausencia del presidente del Principado en un acto de Pedro Sánchez en Oviedo este fin de semana ha desencadenado

Voz 2 00:20 un cruce de críticas y adhesiones de propios y extraños y Diego extraños porque la oposición ha recriminado Javier Fernández que no estuviera en el paseo del boom para reclamar lo nuestro lo de esta comunidad autónoma al también presidente del Gobierno de España es un artículo que publica La Nueva España Alberto Menéndez en nuestra nueva incorporación de La Ventana como comentarista de los jueves analiza los motivos por ejemplo que Fernández ya suponía que faltarían concreciones sobre los asuntos esenciales que nos preocupan transición energética financiación autonómica Variante de Pajares subrayó además que ya no tiene que hacer la pelota nadie porque deja la política así que tampoco tiene porqué ocultar sus reservas apunta también Alberto Menéndez que al presidente asturiano le daba pereza encontrarse con militantes que algún día fueron de su máxima confianza y que ahora le descalifican y de hecho bueno hubo alguna descalificación en ese mismo acto se tendría que haberse tragado los sapos Javier Fernández para intentar arañar compromisos o tiene motivos para separar las relaciones institucionales de las orgánicas bueno por lo que en los medios el presidente había

Voz 4 01:26 a Zaragoza para reunirse con presidentes de otras comunidades así que razón para no acudir al mitin tenía si se tratase de un acto institucional seguro que habrían coordinado las agendas para que pudiese asistir bueno de todas maneras sería absurdo e inútil por mi parte hacer como que no pasa nada voy a dar mi opinión incluso arriesgando más ser incorrecta ya que desconozco cuál es la opinión de Javier Fernández puede parecer la está mal porque me consta que es mucho más prudente y correcto que yo le voy a lo de los motivos cuando Javier Fernández era presidente de la comisión gestora recordamos todos cubo afiliados que las redes sociales la insultaron y descalificaron gravemente llegando a escribir que era de derechas indigno y otros insultos bastante mayores un afiliado que por cierto fue asesora un gobierno socialista llegó a escribir un artículo destinado a prensa creo que no es lo publicaron en el que decía que los padres de Javier como socialistas que eran gozaría del bien pues el que escribió esto está en la ejecutiva de la FSA los expedientes que habían abierto las anteriores anularon posteriormente cuando ya Javier Fernández no no vamos la gestora ya no existía hay Adrián Barbón era ya secretario de la FSA conocimos a través de los medios una conversación de Whatsapp en la que dirigentes de la Agrupación de Mieres del SOMA entre otros llamaban a boicotear un homenaje que se le iba a hacer al presidente en su ciudad natal pues bien Barbón no dijo animó al respecto se limitó a hacerse la enfadado porque la conversación había hecho pública podía no haber llegado a sapo pero no ni él ni nadie de su ejecutiva asistieron a este mensaje claro con esto como para pretender que asista a actos del partido donde las primeras filas van a estar sentados los que aludía no sólo clasistas sino que además se sienta a gusto a mí no me parece ni bien inteligente la actitud de la actual secretario de la que sea y además me parece contraproducente para sus propios intereses como candidato que ya es para los del PSOE sus desaires al presidente y su complicidad con las descalificaciones insultos es verdad que pudieron darle votos en las primarias pero tengo Nos es la impresión que casi la seguridad que en las elecciones autonómicas le pueden quitar muchos está demostrado que los votantes no les gustan los partidos divididos sin embargo creo que que el presidente del Principado está separando los planos perfectamente y su actuación me parece correcta y así lo demuestra la reunión que tuvo hace poco con Pedro Sánchez presidente de España para hablar de los problemas más acuciantes de Asturias reunión que por cierto duró más que las que Sánchez más mantuvo con el resto de los presidentes de otras comunidades

Voz 5 03:52 Juan después de todo lo que sea

Voz 6 03:57 no has pensado no creo que sea espontáneo espontáneos como dijo pero bueno está muy bien

Voz 5 04:04 no no hay reflexiona lógicamente está hablando de su partido eh no me parece que está muy bien cuando no

Voz 6 04:10 persona lo siente y lo quiere como es el caso declara que los ponga así con educación y además tan racional pues me parece perfecto no vamos a ver yo creo que el artículo aparte de lo que dice Clara el artículo de Alberto Menéndez lo resume lo que yo pienso es decir no puedo más que suscribirlo aquí hay tres circunstancias la primera Javier Fernández ya sabe que está amortizado para la política porque él quiso es decir deja la política no tiene por qué vivir de la política tiene su puesto de trabajo es decir su retiro absolutamente asegura yo por tanto eso es una circunstancia que bueno le hace que no acudiera al acto porque digo esto porque si no fuera así estoy seguro también con todo lo que dice que acudiría eso en fin Le yo no sé si Javier Fernández pero cualquier persona que estuvieran en su posición acudiría segundo estoy de acuerdo ya no tiene que hacer por la razón que indico la pelota nadie porque yo me sorprende ver las fotos de mucha gente que asistió no yo veo cómo se están colocando posicionando bueno eso es lo malo que tiene la política hay que los que acudan a la políticas en un puesto de trabajo los o las que acuden a la política sino un puesto de trabajo entonces yo vi las fotos inmerso de haber gente hay que haber es ver gente que bueno apoyó a Susana de ir a Susana Díaz apoyó a a a Javier Fernández y ahora estaba en fin haciendo la ola y todo lo que sea preciso a la nueva ejecutiva ya presidente de esa entidad no por lo tanto es cómodo agentes está posicionando casualmente gente que no tiene dónde ir más allá de la política no y bueno y en tercer lugar yo también diría otra cosa que a mí me parece en fin de Perogrullo para que a asistir si Pedro Sánchez es capaz de decir una cosa y mañana la contraria sin sin ningún tipo de rubor he pongo un ejemplo resulta que el Gobierno de Pedro Sánchez está en contra de las térmicas por tanto hay que entender que en contra del carbón asturiano bueno pues con la misma a eh claridad que hace eso bueno pues dijo en el bombeo en el paseo del bombeo que iba a hacer de unos al paradigma de no sé qué bueno cómo debemos Pedro Sánchez discos en contra

Voz 2 06:15 él tampoco ha sido tan preciso como para decir luego que dijo la contra haría hombre acate la contraria porque fue bastante impreciso en ese sentido

Voz 6 06:23 no no no no no no pero quiero no quiero decir si tú apoyas el carbón como vas a hacer unos a no sé qué bueno eso no sólo cree nadie no es que vamos a eso me refería claro nos va a decir hoy ha podido cargo mañana la Puyol Carbon no pero es que dijo e Bay en contra del alcalde de las térmicas por tanto del carbón pero al día siguiente Oak aquí dice que va a hacer de unos a no sé qué pero que va a hacer unos un parque temático un centro de atracciones en fin que estupideces está por tanto muy todas estas razones pericia Albert Menéndez que yo trato de resumir son las que de alguna manera justifican el portero Javier Fernández no acudió al acto también Diego y vuelvo otra vez al principio estoy seguro que si Javier Fernández recuerda presenta candidato a la presidencia del Principado de Asturias Si hubiera acudido no de todos modos insisto yo como asturiano de verdad es que lo digo con todo el respeto pero con toda la rotundidad

Voz 7 07:10 me da lo mismo lo que diga Pedro Sánchez

Voz 6 07:13 es que no me creo nada pero no porque lo diga Pedro Sánchez no que ya para mí ya que lo dijera Pedro Sánchez carece de cualquier tipo de credibilidad por lo que hemos visto es que además no puede hacer nada Éste es un Gobierno que no sale de las urnas que está absolutamente sujeto a determinadas votaciones que no tiene mayor de Almería y que está llamado a hacer

Voz 4 07:32 pues antes que después dio paso a la prórroga

Voz 6 07:35 tanto qué más da que dieron una cosa o la contraria es que es lo mismo

Voz 2 07:38 entiendo entonces que los dos es es de acuerdo en que esas críticas de la oposición hacia el presidente asturiano por no haber participado en el acto están injustificadas no yo creo que no tienen vamos ni ni por parte de la oposición

Voz 4 07:52 son menos por parte de la de la Federación Socialista Asturiana yo creo que incluso a la oposición le puede venir bien que la línea que está marcando el propio Adrián Barbón de ahondar en la en la división en la medida que bueno lo que comentaba antes no compartido dividido es muy poco atractivo para los votantes cosa que tampoco entiendo por parte de la actual dirección y de Adrián Barbón que quieren ahondar en ello por parte de la oposición evidentemente no me lo explico y más cuando el presidente era conocido que viajaba a Zaragoza para mantener una reunión como presidente es decir estaba actuando en el plano institucional que es el que algo le corresponde no tiene ningún papel orgánico Javier Fernández en estos momentos

Voz 6 08:32 bueno yo estoy de acuerdo yo creo que la oposición critica porque tendría que criticar eso y si hubiera ido criticaría lo contrario en fin este es el juego al que estamos de ideas