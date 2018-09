Festival Marítimo de Gijón

Voz 7

pues sí la verdad es que es una es una oferta bastante excepcional es la primera vez que esto Pere estos tres barcos están reunidos muy puerto eh la primera vez que se van a poder vistas los tres a la vez juntos no y queremos que una gran cita de gente barcos históricos porque cada uno de esos Separ corre representa un momento de la historia de la navegación con con América con con la India con el Caribe y cada uno de ellos un icono muy particular de una de cada una de las etapas que que hubo durante esos tres siglos de historia marítima española no la nao Victoria se como ella ya es bien es un barco del siglo XVI el barco que dio la primera vuelta al mundo con Magallanes y Juan Sebastián en Kano que la conmemoración de de esa historia además el año que viene que empezarán una serie de grandes eventos a lo largo de de toda España sí bueno es un tipo de barco la nao que se utiliza para las exploraciones geográfica los primeros viajes a América hizo bueno con una historia muy particular porque bueno pues el barco que dio la la primera vuelta al mundo que se considera una hazaña única no en nuestra historia de la navegación después pueden pasar al galeón Andalucía que les unía una réplica histórica de los de famosos y legendario galeones españoles que durante tres siglos estuvieron comunicando pues España con con América he con hacia haciendo unas rutas comerciales muy casi ininterrumpidamente durante tres siglos los barcos que navegaban por el Caribe que trajeron todo el comercio hicieron todo el comercio con América en un marco imponente con mucha más bodega como llama a amasar voladura eh bueno él es un poco el el ideario del barco que tenemos un poco en la cabeza cuando vemos lo con la película de bueno que lo pillada