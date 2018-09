Comentario Chema Caso

Voz 1

00:29

los a sólo por contacto a veces sueño que podré emular lo es un instante fugaz afortunadamente para mi trabajo para mi extravagancia tal vez también para Mi súper sobrevivencia hablemos entonces del carbón yo me dije no no no no no cómo vas a salir diciendo que es hora de echar el cierre demoler el monstruo de Lada preservarlos Vaquero Turcios y Palacio de Apoño y clausurar una de las centrales térmicas más contaminantes de Europa pues entonces de Covadonga que va Si quieres de y el sueño de mil padre treinta años después de habitar los vastos jardines sin Aurora de La Laguna no es la del río vestigio uno como sino fuera así que mejor volver a esa literatura de la buena buena tras la ilustración de cubierta comen Kato freaks