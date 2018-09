Debate La Ventana de Asturias 12/09/2018

Voz 1 00:00 la Ventana de Asturias Guillermina caso

Voz 2 00:09 Carme Banega Antonio Trevín bienvenidos muy buenas tardes

Voz 1214 00:12 hola buenas tardes

Voz 2 00:14 María Luisa Carcedo acaba de ser nombrada ministra de Sanidad Zamora de hecho mañana posesión de del cargo en una situación delicada para el Gobierno tras la dimisión del anterior titular de esta cartera Carmen Montón por el escándalo del Master un nuevo escándalo del máster lleva décadas en política desde el Gobierno de Pedro de Silva y la tuvo Antonio en en su gabinete al frente de la Consejería de Medio Ambiente y urbanismo es la octava persona asturiana que ocupa un ministerio y la primera mujer de esta comunidad autónoma aunque su nombre ya sonó en otras muchas ocasiones están en lo cierto quiénes piensan o dicen que este nombramiento favorece a Asturias Osoro estamos ante una nueva demostración de quién manda en el partido socialista

Voz 1214 00:54 bueno empiezo si te parece Carmen yo tenía no

Voz 3 00:57 ver

Voz 1214 01:00 dos cosas diferentes quién manda la Tierra vamos a empezar por la tierra Guillermina yo creo que ese sabes es sobrevalora la mayor parte de las veces la importancia que puede tener que alguien de la tierra este es el Consejo de Ministros dicho esto es verdad que tener alguien que tenga la información que tengan la sensibilidad en aquellos asuntos que pueden afectarnos siempre siempre está bien pero importantes en ese como como decía el proyecto en este caso digo está bien porque además Luisa es una persona que tiene mucha experiencia que conoce muy bien los problemas de Asturias entre nosotros ya que no escuchará de ahora yo creo que tiene un nivel de solvencia ir por encima de la media en el ámbito político que persona en que tiene ya también la los suficientes años en política para tener criterio político que yo creo que es el mejor sentido de la palabra que también es es importante con su nombramiento se determina quién manda vamos a decirlo de otra manera no porque yo creo que hay una forma más lógica que mejor seguramente se entenderá a quienes elegimos para los puertos un presidente a quien elige pues un heterogéneo cuando tiene una ejecutiva a quién elige cuando tienes que hacer un equipo para algo pues entre gente que conozcas la gente más cercana a la gente que más decías es decir esto significa que María Luisa es de la gente más cercana del equipo cercano a Pedro Sánchez y que se fía de ella y que por tanto elige a personas que teniendo conocimiento del del área que les corresponde pues tiene n cercanía yo creo que ese no es solamente por este caso sino que es en general la política quizá en los últimos años demasiado oyó añoro hace algunos años donde seguramente no solamente a la cercanía o no solamente era del equipo de Del del equipo de confianza sino que también en cuenta otras cualidades pero bueno como digo ya no es un tema ahora para para sacar y es un tema que en la política española la el sistema de selección pues es el que el queso que día dije antes

Voz 2 03:11 no quiero yo ponerte en ningún compromiso pero tu tuviste que nombrar tu gabinete yo supongo que un presidente no no son solamente sus decisiones sino que hay presiones de diversos sectores de del partido eh pero bueno como no quiero poner un compromiso vamos con Carmen a ver que qué opina de la pregunta que plantea

Voz 3 03:29 bueno nuestro partido no tiene corrientes con lo cual el presidente elige su equipo yo me imagino que les sorprenderá porque la política funciona como conciendo el resto de la sociedad quién quiere bueno apuesta por llevar a cabo pues la presión el Gobierno como a cualquier otro proyecto en el cual también tú de alguna manera estás jugando tener entonces buscas a los les yo estoy de acuerdo en que últimamente la fidelidad es un valor en alza a veces por enciendan madre de muchas otras cosas como la preparación o como un buen en no ser un talante una forma de ser pero desde luego que quién hace los equipos dije bueno yo con María lusa no tengo mucho trato si es verdad que ya fue diputada coincidió cuando yo también era diputada pero no tengo mucho trato no coincidíamos en las mismas comisiones y no la conozco muy bien eh bueno sí bueno no para Asturias yo preferiría que hubiera un gobierno de el Partido Popular en esto estoy de acuerdo con las

Voz 2 04:34 ya carne pero eso siendo partido a poder ser una ministra del Partido Popular

Voz 3 04:39 por eso no no pero me rapero que yo no puedo creer que el hecho de que haya marchado Montón y entre María Luisa Carcedo es mejor para Asturias porque ya me parecía mal el proyecto si de un Gobierno que entra pues lo de ocupa no porque entrada por una moción de censura de todos contra el PP no sufre SER no ofrecer una alternativa no llevar mejor el país estamos viendo que todos los indicadores de España van a peor hay más paro y bueno las empresas no tienen confianza todos los indicadores entonces yo creo que no ha sido para el entonces no creo que María Luisa Bahía apostar ni para empeorar lo me temo pasó mejor

Voz 2 05:20 al margen del asunto del más del master a montón sede estaba lavando desde vamos desde los partidos progresistas algunos de los pasos que ha dado esos también es verdad

Voz 1214 05:29 sí yo creo que vamos a ver yo entiendo la postura de Carmen de desde el punto de vista el Partido Popular pero bueno hay algunas cuestiones que que rebatir no primera yo creo Carmen que se equivocó si es su momento dimite plantea a una alternativa ahí fuera Soraya o fuera otra nunca he llegado a la moción de censura me acuérdate que estuvo hasta el último momento si media antes hubiera decidido pues no se hubiera llegado a esa esa situación la moción de censura es tan legítima como el Gobierno municipal que hay en Llanes que son todos contra el PSOE es un podemos apoyar por Partido Popular apoyado por Foro y apoyo porque Izquierda Unida es decir que ocasiones pues que por las razones que sean toda la oposición si son más que gobiernan porque hasta aquí hemos llegado que fue un poco lo que pasó en el caso del del Partido Popular tienen es una cosa que no me gustará más o menos pero tienen toda la legitimidad lógicamente cuando pues cuando entras tienes además poner en marcha pues una una política determinada yo te digo una cosa yo me hubiera gustado un diputados no con ochenta de cuatro diputados porque sé que lo que eso significa estuvimos en el Congreso pero lo que está claro es que teniendo más diputados el Partido Popular había llega un momento que tenía mucho más mucho más y mucho más en contra impidió una sola cuestión tiene razón seguramente yo tú conoces tu partido mucho mejor que yo hoy estoy seguro que no hay corrientes como tú dices pero fíjate bien que cosa curiosa entonces personas que esto en otro ámbito Soraya acaba de marcharse el ministro de Fomento que además tuvo mucha relación con Asturias se marchó hace ya algunas semanas que fueron de los perdedores la gente que está en el equipo actual de nuestro presidente ya en este momento conozco varios conocemos a varios tuyo del Congreso y demás y curiosamente en los niveles de decisión o bien están las personas que tenían más confianza con Cospedal o bien están las personas que tenía más confianza pero de solía tomar el café juntos andar juntos de cuerpo Pablo es que volvemos no no digo como crítica lo digo como constatación de un hecho de que elegimos entre los más cercano no

Voz 4 07:37 confían en que a la gente de confianza tienes que recuerda ser Pruna

Voz 1214 07:41 digo que como tú decías y seguramente añoramos hace años donde había unos niveles mayores de exigencia en cuanto a una cosa te voy a contar una anécdota de Alfonso Guerra que cuando yo coincidí con el trece años en el Congreso una de las veces que estábamos Paul por el pasillo ya cuando la exprimera cuando ya había eras por primera vez secretario Pedro Sánchez nos decía yo estoy esto sí de acuerdo en esto vais política Davis política pero digo yo oiga para hacer ministro de Agricultura algo hay que saber de vaca Fadrique Xavier de grano que a través de trigo bueno pues seguramente

Voz 4 08:18 mi suegra que abra que voy

Voz 1214 08:21 mucha vis política yo me gustaría también que se equilibraron poco sabiendo de vacas no sabiendo de sabiendo

Voz 2 08:28 fíjate lo que pasa que durante muchísimo tiempo se combatió lo que se llamaba precisamente por ese hecho no no para tomar decisiones políticas no es necesario saber del asunto sino tomar decisiones políticas y luego rodearse de personas que si conozcan lo suficiente sobre el tema que no es eso tiene que ser así o no si ministro de Fomento tiene que ser ingeniero de caminos opuestos

Voz 1214 08:46 no tiene no tienen por qué ser ingeniero de caminos es verdad pero yo creo que llevamos adelantado bastantes Si tiene un conocimiento del Ministerio de Lario además no sé si hay que saber cuánto vale la una Baco cuando el el el kilo de trigo pero yo creo que tenía bastante razón Alfonso que necesita seguramente igual en principio durante años estuvo bien que fuese mentira más vis política en los inicios la democracia yo creo que ahora no estaría nada mal que revirtió éramos un poco la vis política que le diéramos más solvencia más conocimiento del tema mira María Luisa de Sanidad sabe

Voz 4 09:25 mira por ejemplo tiene ahora me porque una gran una enorme en una gran pista de

Voz 1214 09:31 no tengo ningún empacho a reconocerlo porque fue así por tanto oiga vamos a equilibrar un poco Amis política pero oiga usted de este tema de del asunto esta industria que es sabe usted de industria hay que lo tengamos que esperar a que coja usted casi para cuando acabe la legislatura para las decisiones acreditar años de este país yo creo que sería que sería bueno eso también juzgarlo ahora

Voz 2 09:53 la idea te has si es verdad que también da otra parte la política no se la puede negar nadie es una zona que se lleva dedicando todo toda su vida la política ideó porque más que un asunto como la sanidad importa muchísimo la sello ideológico que lleve la gestión

Voz 3 10:10 sí sí que ella también aquí en Asturias dejó un bagaje de mucha contestación también en el sector sanitario yo lo fue lo primero que pensé la sanidad en Asturias protesta

Voz 5 10:23 hoy día hablaba yo en estos días

Voz 2 10:26 con una enfermera que se quejaba de récord

Voz 5 10:29 a Antonio Trevín y Carmen