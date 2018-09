Grupo Lobo Asturias

Voz 1 00:00 pues nos vamos hasta el Ayuntamiento donde se acaba de presentar como les contaba la concentración que va a tener lugar este domingo Domingo dieciséis de septiembre aquí en Gijón es una concentración organizada por el Grupo Lobo a Asturias contra las matanzas de lobo que se vienen produciendo ya saben en nuestra comunidad vamos a saludar a Beatriz donación de pro lobos Asturias una de las portavoces además de de esta iniciativa Beatriz que tal como estamos muy buenos días

Voz 2 00:29 hola muy buenos días bueno Beatriz

Voz 1 00:32 de todo para los que no se hagan muy de cerca está esta problemática que sólo hayan oído ideológicas lo que pasa con los lobos que es exactamente lo que está pasando con los lobos en Asturias en nuestra comunidad

Voz 3 00:45 exactamente de lo que está ocurriendo es que la administración del Principado de Asturias está autorizando la la caza legal de Lobo una casta que viene presionada por el sector ganadero y donde la Administración ha visto una buena corto ya de cara a las elecciones porque la Administración maneja datos que demuestran que matar lobos no va disminuir los daños al ganado es incluso estar contraproducente porque afecta a la organización social que caracteriza a especies es decir destruye las manadas algo contraproducente pero como he dicho ve en ello una oportunidad de votos no oportunidad de tener contentos a aquellos ganaderos que piden que se maten los

Voz 1 01:34 de todo lo que está ocurriendo Beatriz esta política de control como decimos tiene que lógicamente apoyar basar en datos vosotros manejarse datos e diferentes

Voz 3 01:46 nosotros en repasamos los datos que ofrece la Administración que es de información pública contamos con con biólogos con expertos que ya han dado charlas en Asturias qué han explicado muy gráficamente lo que ocurre aquí matan indiscriminadamente a lobos lo que ocurre es que una manada se CDS destruye también ha habido charlas donde cada una de las maneras unas medidas de prevención que podría llegar a tomar para evitar los daños del ganado siempre evitarlos no porque el método que cierra el Príncipe de Asturias es una vez que ha ganado haya sufrido un ataque con ensalada ganadero según protesta lo hemos ganaderos de mala forma nosotros queremos evitar que lleguen a producirse esos daños

Voz 1 02:47 porque claro Beatriz por ejemplo cuántos cuantos ataques se pueden producir y a la ha ganado por parte de de los lobos como es la respuesta no cuántas luego matanzas de organizadas hay para para responder a estos ataques es decir estamos hablando de un problema

Voz 3 03:06 dime que era una mina el problema es que partimos de la base de que hay cierta confusión con respecto a los daños hay que tener muy claro que los daños han de ser certificados tiene que ser daños certificados Time que tienen que certificarse como del lobo el problema que hay en Asturias es que se ha centrado todos los problemas parece que todos los problemas de la ganadería han caído sobre el lobo que es lo Bonsu muere la ganadería irá bien en Asturias se ha focalizado tanto en el tema de Novo que ha despertado un novio que es lo que ha llevado a que bueno a aquí a pesar de que nuestra provincia no sea que no se permita a los cazadores cazar lobos ellos participan en las batidas a ver si me explico en Asturias los una especie cinegética pero aún así los cazadores llegan a participar en las batidas incluso acompañó de ganaderos y todo esto viene motivado o por lo que te digo porque la Administración aprovechado días localizado todo en el lobo

Voz 4 04:19 es un como

Voz 1 04:20 como decías antes Beatriz y que existen otras que que de hecho vosotros tenéis estudiado que existen otras fórmulas osea que más allá de esperar a que se produzca el ataque y luego responder con lo que serían esas mal danzas de pasadas no esa política de de control de de la especie podrían haber otras fórmulas no que quizás un buen pues precisamente ése aplicaran antes no para no llegar a ese punto que es lo que se podría hacer entonces

Voz 3 04:49 pero me lo está demostrado que el uso de mastines es muy eficaz a la hora de de prevenir y de ahuyentar a los lobos también es importante Un buen vallado eh sí que hay muchos nos dicen de bueno pero es que ha ganado en ciertas zonas no se puede bailar bueno pues como como te digo los mastines han demostrado tener una eficacia contra los ataques de lobo bastante demostrable no es la primera vez seguro que mucha gente se va a sentir familiarizada con esto que tú has a un pueblo y te encuentras con con el ganado por el medio la carretera sin el pastor otra cosa es que el pastor estoy guiando al ganado por la carretera hacia una ciudad zona de todas tal pero muchas veces de vacas en la carretera muchas veces cuando nieva en vacas abandonadas con enterradas en nieve hasta las patas nosotros queremos una ganadería responsable y una ganadería que esté dispuesta a aceptar vivimos en un territorio que tenemos que compartir con la son salvajes qué podemos hacer para convivir los dos Inter sin que tenga que morir de ganado Itzik y sin que tengo yo que matar lobos y perjudicará a la espera

Voz 1 06:04 no no es eso es lo que si no me decía es Beatriz de bueno lo lo que afecta lógicamente estas matanzas a a la espera también en cuanto a cómo se ordena no nos decías en manada y además es decir al final estamos hablando de cuál o cuáles son un poco las consecuencias no de de esta gestión de de control es decir ahora mismo la especie en qué momento se encuentra que en en Asturias

Voz 3 06:29 una quería sacar una ató a mediados el siglo XX lobo ibérico estuvo al borde de la extinción actualmente el ibérico está volviendo a ocupar territorios una pequeña parte es aunque parezca mentira esto es que ya ocupaba antaño para mí es como la especie según los datos oficiales de la Administración porque repito son datos que están al alcance de cualquiera los vea mirad ahora mismo las manadas de lobo se mantienen estables no se aprecia un aumento de la de la población para como para tener bueno como para adoptarlas las medidas que están tomando

Voz 1 07:12 la concentración va a ser este domingo decíamos en los jardines del Náutico y con ella lógicamente lo que estáis haciendo Beatriz es tratar un poco de acercar esta problemática

Voz 2 07:22 va a la calle no porque esto no son por sí sí me gustaría dejar claro que la sala G D

Voz 3 07:32 la concentración de no más altas de lobos va sobre todo dirigido a la Administración del Principado de Asturias la concentración no es una otra nueva confrontación con los ganaderos para nada es un mensaje dirigido a la Administración que es la que se tiene que encargar de bueno de desde una solución no queremos con la concentración abrir ni ninguna confrontación ni ningún ninguna veda contra los ganaderos

Voz 1 07:59 ya ya sino que está dirigida a la Administración ya cómo está gestionando esta problemática que lo que que en lo que sí lógicamente puedan reciben todas las partes es que es que es un problema eso sí no yo lo yo lo que te decía Beatriz era que un poco lo acerquéis también a la calle aquí en el fondo bueno es un debate que a decía yo al comienzo no hay mucha gente que sí que oye que esto está sucediendo pero que lógicamente pues por vivir en zona urbana más bueno pues no lo tiene tan presente en su día a día el domingo tiene oportunidad de que de que se lo contéis no ni idea tener más información sobre esto

Voz 3 08:32 si nosotros queremos acercar porque es un es algo que acepta todos yo creo que a ningún asturiana ninguna asturiana les gusta saqué Asturias salga en prensa porque por ejemplo ha aparecido un lobo colgado recientemente aparecido en la cabeza del lobo en la Davis y esto creo que nadie quiere dar esa imagen de nuestra provincia cuando se está promoviendo un paraíso natural con los anuncios con el con el turismo nadie quiere promover Asturias si se caracteriza por eso por por la porque playa porque en la montaña eso Cousteau no hay esa una salvaje y una zona salvaje que hay que hacer qué tal que yo un equilibrio en la naturaleza que hay que respetar

Voz 1 09:15 Beatriz a partir de que ahora vais a estar el domingo aquí en el náutico

Voz 3 09:19 pues estaremos a partir de de lado a partir de las de las doce empezara en la N tenemos buenos se leerá un manifiesto yo misma a leer el manifiesto luego se dejará una intervención a los que vienen de fuera porque grupos de otras provincias que intervendrán aquí bueno luego haremos un una puesta en escena con con los Oscar con las fotos impactantes de todos los nuevos que han aparecido colgados en señales de tráfico y bueno etcétera para que para encauzar esa intacto para mí solamente decir a la gente quizás la imagen que de verdad quieren que ceda Asturias

Voz 1 10:02 bueno pues a las doce del mediodía este domingo ya lo están escuchando concentración organizada por el Grupo Lobo Asturias engloba a varias asociaciones y grupos muchos de ellos también ecologistas nosotros charlamos con una de sus portavoces que además pertenece a prólogos Asturias Beatriz de donación que no sacaba