Comentario Alberto Menéndez

el distanciamiento entre el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y el del Principado Javier Fernández quedó patente pero que muy patente el pasado domingo en Oviedo cuando el jefe del Ejecutivo regional decidió no acudir al mitin protagonizado por el líder del PSOE porque digan lo que digan unos y otros Javier Fernández pudo haber estado junto a Sánchez y si no lo hizo fue porque simple y llanamente no quiso sin más sin ninguna disculpa si se encontraba allí María Luisa Carcedo quién se lo iba a decir a ella que sólo cuatro días después iba a ser ministra de Sanidad a ella que tuvo más reconocimiento en este acto por parte de Pedro Sánchez que el presidente del Ejecutivo regional que sí que también es socialista el secretario general del PSOE agradeció la presencia de Luisa Carcedo pero no acordó para nada en su intervención de Fernández hablan en la dirección de la Federación Socialista Asturiana de que el nombramiento de la política nacida en San Martín del Rey Aurelio servirá para estrechar los lazos entre el Gobierno de Madrid Asturias de verdad lo creen porque hay gente en el ahora sector crítico de la FSA que considera que lo que va a suceder es todo lo contrario incluso hay quien lo ve como un movimiento político hostil lo cierto es que Pedro Sánchez acabó con una amistad de años entre Javier Fernández y María Luisa Carcedo no se habla la nueva ministra decidió apoyar al ahora presidente de Gobierno y formar parte del sector que acabó descalificando en ocasiones hasta con insultos al por entonces máximo responsable del socialismo regional y a la vez presidente de la gestora federal del Sol Yeste no lo olvida los partidarios de Carcedo dicen que se fue con Sánchez por vivienda a partir de España sus detractores que lo hizo por su propio bien y que su nombramiento como ministra así lo evidencia