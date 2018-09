Paula Prendes repasa su intervención en Masterchef Celebrity

Voz 1 00:00 pues ya queríamos hola

Voz 1509 00:07 con nuestra siguiente invitada la semana pasada pero la actualidad a la celebración del Día de Asturias con la presencia de la Familia Real pues obligatoriamente copó buena parte de nuestra atención el caso es que este fin de semana ya tenemos mucha más información para charlar con Paula Prendes a quién tenemos ya lo traslada el teléfono Paula muy buenos días

Voz 3 00:27 muy buenos días cómo estás muy bien por menos

Voz 1509 00:29 que la Casa Real no note no te quitaba vamos de protagonismo canapés

Voz 2 00:36 mal como como importantes no

Voz 0545 00:39 no se queríamos hablar con nuestra periodista actriz asturiana gijonesa de su paso por el programa de Televisión Española Masterchef Celebrity el programa está grabado pero se guarda con celo el resultado como es lógico así que la semana pasada nuestra invitada no hubiera podido contarnos cómo ha sido el primer programa ella ha sido la primera expulsada qué penita

Voz 4 01:01 Porta

Voz 0295 01:02 la aspirante que no continúa en las cocinas de Master Chef es

Voz 5 01:18 hola

Voz 4 01:37 hoy estoy tristísima hecho todo

Voz 0545 01:41 ha generado sale en Cuenca

Voz 4 01:43 qué tal

Voz 1509 01:46 hoy vamos a quitarlo que que se le pone a uno un poco el vello de punta naturalidad te emociona oír y ver estas cosas

Voz 2 01:53 pues sí sí la verdad es que ya fue hace tiempo pero una que yo paso Trauma ahora tengo que volver a revivir pero sí la verdad es que fue no te voy a negar fue uno para mí lo pasé mal que ver preparándome mucho tiempo primero para pasar la prueba de la prueba de cocinado que supone estaba dentro me preparé a que Madrid un par de restaurantes hay cogiendo todos los de mi madre y se lo había currado mucho entonces repente un error ejecución de un bombón es alta repostería pues me fue todo al traste y la verdad es que me sentí como sabes cómo es como ir te la primera la vergüenza madre y que iba a pensar la gente pero bueno yo soy Jolín yo creo por lo menos el programa quedó reflejado que que no que son una una cuestión una mala suerte y mala pata no donde quiere patán

Voz 0545 02:48 la primera era compleja ya de mano ya se equivoque la mitad de los concursantes no no no entraban en la posibilidad de salir los primeros cosa caía pues efectivamente no no dependía exactamente no fue un trabajo en conjunto que no hicisteis nada mal no porque tú te encargase que no nos lo perdimos de de el bizcocho de del postre bizcocho de zanahorias zanahoria que estaba muy bien hecho aunque buena es ese pusieron así un poco tensos porque el programa también busca ese sensacionalismo es es normal que busquen los los titulares pero en general está bastante bien había uno poquito hecho pero pero en general se veía que que el trabajo había realizado muy bien hecho Pepe te decía no tenías que estar aquí tienes que estar arriba con la chaquetilla apuesta no con lo cual supongo que fastidia mucho más

Voz 2 03:33 si realmente Nos no dijeron cada paseaban como a mí que está la la tarta de zanahoria y además no nos ayudamos a la capital hacemos hacemos porque sabemos tendrá que no o cocinar para cinco y pico personas no tiene nada que ver cómo hacer una carta tu casa para para cinco sabes pero no pero bueno unos también una a ser complicado porque tienes que tenemos noticias justas ya verás que nosotros las sacamos adelante ahí fuera muy fuertes cosa fueron muy duros es verdad luego cuando bombones yo digo salió con la repostería hemos topado sabes a ella no es es que es muy difícil hay que atemperar el chocolate y bueno y además el problema de esta prueba era muy difícil que no hay margen para equivocación porque porque todo proceso parece examen hubiera ejecutado ni los propios pues una directriz porque porque lo dieron bastante está y no basket hasta el final que no lo pones aquí

Voz 3 04:32 ese directo claro lleno no

Voz 2 04:35 realmente dormido pero Esther puse poca cantidad como la cobertura todavía no se habían echado bien esa fue la explicación que dio este Fosca

Voz 6 04:46 entonces claro cómo va a poder sabe rectificar poco

Voz 3 04:50 mala pata de tras sea hombre también te pudiendo verdad algo un bombón un poco más fácil no claro es más jodido pero tenemos aquí todo el mundo si tenemos aquí el momento Antonia empieza el reparto Antonia lo sube más fáciles

Voz 7 05:09 el Racing humana más fáciles en unas difíciles

Voz 8 05:14 además bonitos no balones fáciles ya es más nada

Voz 0295 05:18 bueno pues empieza a él que le has a Paula tres amigas bombo de llamó natural he uno una taza de chocolate intenso vale está boca que me gusta mucho qué es esto bombón de este Salah no

Voz 7 05:33 no idea de cómo hacerlo Paula alguien te tienes que dado hoy por los ojos claro

Voz 3 05:41 sería lo estás haciendo es tan ha elegido como son más complicados ahí Boris Izaguirre metiendo también un poco dicho no sería tanta sí pero bueno un poco ahí de puñetas

Voz 0545 05:54 qué hizo

Voz 2 05:56 claro claro aunque yo no sé me imagino que yo que bueno que yo estaba como muy además yo estaba cuando se avino a competición pero había hecho ocasionado tanto iba con cierta tranquilidad no supo querían pero no todo ver si íbamos a por ella y la verdad es que bueno me fui te juro que que vamos me quedé con una cara de tonta de hecho no

Voz 0545 06:20 oye pero en redes sociales porque claro estos programas bueno ya ya todos no practicamente tienen su continuación después en redes sociales donde los seguidores pues continuar un poco con con el desarrollo del programa y ahí sentiste el apoyo no decías Hope pasé vergüenza ser la primera que que me voy pero no hay notaste mucho cariño y ahí pues eso que la gente también notaba que la de la ATS había pasa un poco

Voz 2 06:44 sí sí eso totalmente como tú dices y con Twitter he de cuando no tiene identidad digamos sin poder sin las burradas tremendas y oye te digo que igual de quinientos mensajes que recibe una mano Gemma ese viviendo me parece increíble con lo cual me hace ver que bueno una programa así que se cuidó bastante pues pues pues reflejar también lo que ellos sintieron no porque cuando me fui fue como a los ociosos por una cara no querían tampoco fue un momento muy muy tenso porque era como meca no podemos hacer nada sabes

Voz 3 07:21 entonces sí la verdad es que

Voz 2 07:23 bueno por lo menos me quedo con eso sí

Voz 0545 07:26 eh y la repercusión ya ya ya la están notando no sólo en Instagram que te segundos los seguidores exponencialmente iraquí bueno lo la posibilidad de haber estado codeándose con con todas estas actores con Paz Vega con María Castro también bueno con con la propia Dafne Fernández con Mario Vaquerizo eso director de cine Santiago Segura cómo estás notando un poco el el feed back aparte de de lo que decíamos de de los seguidores de que te te va a venir bien para tu carrera

Voz 2 07:57 hombre la verdad es que cuando se fue la que en una noche son un día me incremento no en Mijas y y eso la gente que están redes sabe que eso es lo que tiene un programa tanto Tánger no aguanta conocer digamos con tanto peso la comunicación pues a mía personal que me llevo porque somos amigos te podría decir nos hemos visto muchas veces compartimos Chuck común que yo obviamente aunque no esté no voy a salir aquí y entonces claro cuando te pone en situación de igualdad con gente que igual hélices nica Diego Segura Boris pero este es el mismo barco pues te aseguro que esas unas la cinta fluida tan normal que aquí lo está por encima de los dos sabes entonces eso es muy bonito porque la normalidad hace profesión me consultan tan poco normal para decirlo ahora he repercusión positiva a diversas toda laborar pues siempre estará ahí conocer gente nuestra profesión es bueno pero pero bueno no lo sé sé que recuerda solidaria es verdad que cuando saliera primera pensé hijo no pensé que vendía a ver imagen porqué tanta ilusión apuesta para nada pero ahora bien cómo ha sido todo pues no tengo nada a volveré a repetir

Voz 0545 09:13 no no nos vas a contestar pero en otros programas sabido repesca

Voz 3 09:17 el empate entonces ahí ahí nos queda esa ilusión no a los asturianos a ver si esta asturiana al final regresa

Voz 2 09:28 sí a mí si se quiere usted me queda esa posibilidad pero claro que sí name matan si hay hay respuesta

Voz 1509 09:36 bueno pues nada por aquí seguir viendo el el programa en no no lo ve

Voz 0545 09:40 despistemos por el hecho de que de que ya no estés por pero por si acaso bueno por cierto que que has tenido un verano movido eres parte del equipo de de FAPE ando programa de La Sexta que llevas vinculada adelanté mucho tiempo y te hemos visto ahí bueno pues sustituyendo vacaciones que esto

Voz 1509 09:58 es algo muy normal en el lenguaje de cualquier empleo pero también en el en el tuyo no

Voz 2 10:02 sí sí sí la verdad es que cuando las picadas las titulares como decimos siempre allí unas he reservado pues yo estoy en reserva que cubría Cristina Pedroche porque concretamente y ahora durante el año pues siempre sí a una baja porque las cosas pues ahí estamos disponibles yo me siento parte eh con el equipo y me harté partes pero pero bueno ahí estamos en una esperando

Voz 9 10:31 oye lo el teatro que nos gustaba mucho oír que que acabas de decir

Voz 0545 10:36 que has tenido bueno pues bastantes funciones cómo cómo va ese tema

Voz 2 10:41 bueno la madre que me parió es una obra que está ahora de septiembre su tercera temporada yo estuve en las dos primeras temporadas estuve un año entero mira vamos súper intenso y la obra se pero yo me fui me fui porque en una obra de teatro diaria también te impide otros proyectos sabes entonces paso y la obra yo creo que vamos que va Salieri seguirá ha cambiado el teatro pero vamos a ahí está hice hago una amistad me sustituía porque bueno tengo muy buena relación con él aunque también con la productora y ellos saben que se hace falta que tenga que volver porque hay alguna queja ya vosotros así pues yo también ahí estoy pero es verdad que es una decisión personal porque es Quema quema el teatro es duro a diario

Voz 0545 11:28 claro si no te deja hacer otras cosas de todo lo que ha sido probando de momento en tu carrera como actriz bueno que bueno pues has trabajado en series Si en películas ascendido bastante presencia también en televisión pues por ejemplo con cocineros al volante y germen de de esta participación en Master Chef o decíamos capeando o está con el ciclo de teatro que en cual estas tú ahí que dices tú no no esto es esto es lo mío estos esto Sacristán de la adrenalina hay

Voz 2 11:59 qué complicado es complicado la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar bastante iba gustaría dedicarnos a cosa pero claro si me fuera también hay una cosa que no tuviera que además pues se me quedaba pero me gusta mucho la televisión ha gustado mucho me gusta mucho la interpretación en el mundo sería segundo programas ahí lo mejor de lo que dice la gente quiera al ir al teatro en si me gusta pero es difícil hacer cine el teatro sacrificado a pero lo que me gusta mucho ir no lo son defender desde el medio que no defiende mucho la televisión tanto ficción como ellos ahí donde nací que sí es donde mejor me siento

Voz 0545 12:41 por eso te lo preguntábamos por qué del actor siempre dice bueno al teatro pero es Camila la tele la cámara te quiere mucho

Voz 3 12:49 suponía que era ella ella algo recíproco promovió pues sí sí

Voz 2 12:53 mutuo digo Paula Prendes

Voz 0545 12:55 que que vaya bien seguiremos viendo Masterchef y si se puede hacer algo redes sociales asturianos por favor

Voz 3 13:02 que ver paz y que y que den la lata que den la lata

Voz 0545 13:08 para que para que vuelvas que también está ahí un poco lo está gastronomía quieras que no presente la obra

Voz 2 13:14 sí claro claro yo te aseguro que me de ICV mi disparadas párrafos chopos y todas estas cosas como asturianos igual te lo piden Puma

Voz 3 13:23 vas a quién le a por bueno pero ya dejó el pabellón bien alto Saúl Craviotto que ahora hablaremos de de él

Voz 1509 13:31 tenía estaban en el primer programa de que te lo hubieran traído por gijonés asturiano no

Voz 2 13:36 hombre claro ahora nos al pobre Miguel Ángel Muñoz todos pero pocos por lógica decía pues habrá adquirido el anterior no yo no les conozco

Voz 6 13:48 pero lo tengo o no se vio sonreir

Voz 2 13:51 cacos contigo

Voz 0545 13:54 pues es un encanto

Voz 2 13:55 ah no la que salió la primera bueno dos puntos equidistantes gijonesa

Voz 0545 14:01 bueno si hago algo hay que hacer con eso algo que ver con eso

Voz 1509 14:04 bueno pues nada Un placer charlar contigo que te vaya muy bien te seguiremos

Voz 3 14:07 hay nada gracias por atendernos Un besito muy bien sin plazo Juanjo hasta