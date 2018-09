Voz 1

02:34

pues la verdad es que es una otra trabajadora incansable que siempre ha estado muy vinculada a las producciones El Deseo la productora de los hermanos Almodóvar desde hace muchísimos años pero bueno que también ha producido atrás atrás directora raquetas directores y la verdad es que es una figura que siempre abre pues bueno desde detrás no de estos grandes generalistas desde la desde la molestia de ser trabajaron trabajo magnífico que ha desarrollado en los últimos años y precisamente cuando nosotros no ya habíamos hablado con ella para que sea la premiada el premio Mujer define este de este año injusto pues si la semana pasada le concedieron el Premio Nacional de Cinematografía no que que parte de sobre vosotros la sorpresa y la verdad es que las Nos llena de orgullo que bueno que que no está reniega pues reciba este galardón no que es uno por la de máximos reconocimientos otorga a través el ministerio a la figura del mundo del cine año