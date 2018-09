Festival Rincones y Recovecos

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Gijón Alicia Álvarez

Voz 2 00:12 es que quería yo poner esta música de Pascal

Voz 3 00:15 el AVE que elevará yo creo que como anillo al dedo

Voz 2 00:17 me dicen que sí mismo en que siglos antes invitados al festival que ahora nos vamos a acercar rincones recovecos festival de artes escénicas en espacio singular Se va a celebrar no este fin de semana en no sé me confundan es para el siguiente el veintiuno y veintidós de septiembre en Laboral Ciudad de la Cultura is estrena está de estreno pero tiene vocación vocación de continuidad es decir que viene para quedarse bueno pues en nuestros estudios de esperan que cojo la chuleta está Sergio Gasol que es además el director artístico del festival que da el Sergio como estamos muy buenos también está polaca Antelo y que es aparte gestora cultural lleva la el protocolo en lo que es la Administración también del festival qué tal pues

Voz 4 00:56 la hola buenos días y también Alejandro Hidalgo que es parte de la producción técnica de diseño qué tal Alejandro bueno pues le va bien verdad Pascal Comelade eso sí de que que que

Voz 2 01:07 es lo suyo muy apropiado bueno en caer rincones y Care recovecos os vais a colar de la Laboral lo primero porque aquí no venimos con un solo escenario aquí venimos directamente a tomar todo

Voz 0469 01:17 la la la Ciudad de la Cultura si realmente son once espacios no realmente diez espacios y luego hay un espectáculo itinerante que está por diferentes lugares de la laboral empieza en la zona de cafetería y luego se va abriendo portará laboral son dice Spain Ta culos lo que hemos intentado es buscar rincones y recovecos es decir rincones los rincones de la plaza en la plaza según entre según entre los espectadores para ver tres espectáculos que son en continuo o sea que esos además la entrada que sacar allí porque es cada diez minutos uno cada quince otro cada XXV otro y luego han huequito de la Laboral en el patio verde en el Patio Barroco dentro de la Iglesia en un pasillo en los recovecos de la Laboral meteremos otro tipo de respecto

Voz 2 02:02 de espectáculos y dice la nota dice que es el teatro de inmersión yo lo que quiero es que el contemos bien a nuestros oyentes de qué tipo de espectáculos estamos bueno bueno lo primero que es para todos los públicos

Voz 4 02:16 sí sí eso vaya por delante dos a centenarios ponemos los que tienen más de ciento nada no si bien bien bien bien bueno entonces nada tuvimos carta

Voz 0469 02:29 la idea un poco del del del festival es que haya para todos hablando de la inmersión lo veníamos comentando de camino realmente algunos son de inversión y otros no cuando hablamos de inversiones que el público forma parte de la representación se vale y hay espectáculos dentro del festival en el que forman parte de la representación son personaje vale en otros él sigue siendo espectador normal lo que pasa es que ese lugar singular no van al teatro al uso me siento la butaca y miro no sí esto es igual que sentar en el suelo o de pie o agachado virando hacia la Luna

Voz 2 03:01 o sea que siempre digamos va a necesitar vamos a decirlo así un poco la complicidad del espectador como parte activa es decir que aquí no vamos solo a mirar ahí sino que también FT

Voz 4 03:12 es lo que estamos es una experiencia nos implica

Voz 2 03:14 hemos aunque no tengas que ser parte activa Diego de lo que es el montaje pero nos implicamos un poquitín más que si fuéramos imagínate a un centro municipal

Voz 5 03:23 a la la porque no son no son espacios escénicos al uso sino bien o tú te introduce una caravana o dentro de una tienda

Voz 6 03:31 o lo que antes era la salva de pinturas ahora de repente es es un espacio escénico que es que tiene una exposición diferente o estás en medio de un paseíllo y ahí está ocurriendo teatro eh

Voz 2 03:40 oye cómo se os ocurre porque claro a ver vamos a ver la lo que ese toda no vamos a entrar hoy en el debate de cómo están las cosas para el teatro eso para otro día si os parece pero sí es verdad que bueno que que la oferta aquí en Gijón es continua decía yo Centro Municipal los centros municipales por ejemplo son espacios en los que podemos ver muchos montajes luego tenemos fetén tenemos toda la programación del Teatro Jovellanos también en La Laboral obviamente ir como nunca Jairo como decidir aquí lo que falta o lo que nos gustaría nosotros no que existiera es este tipo de festival que trae la esta oferta en concreto y además encajaba en la apretadísima y cada vez más apretada agenda gijonesa que está complicado eh

Voz 0469 04:23 cuento un poco rápido nosotros veníamos de como compañía Teatro del Cuervo que esto es una asociación buscamos recursos del festival tiene entidad pero surge un poco desde teatro del Cuervo veníamos de un montaje que nos dieron el premio Jovellanos que es el el señor anoche verano un mega espectáculo enorme diez actores demasiado para llegar al público y de repente dijimos entramos en crisis y vamos a hacer un espectáculo que el público esté muy muy cerca hicimos tienda cuarenta y siete que está en el festival de repente nos dimos cuenta porque hacemos una campaña que ya os contaremos otro día que sea al teatro empezamos era los institutos de repente empezamos a ver que para un público adolescente que hablo yo que es entre quince y cuarenta y cinco eh esa político va al teatro de forma habitual se pero este tipo de formatos les interesaba entonces empezamos a revueltas también es verdad que en Asturias no hay muchos festivales realmente hay un títere Si en Siero pero Festival Festival no hay no hay muchos es verdad no hay ninguno en España de este tipo de formatos que también eso no sabía entonces empezamos a trabajar sobre la idea de de qué no hacer un festival se lo planteamos a laboral ahí empezó entro Pola Carmela que no está la saludamos desde aquí que está está aquí

Voz 2 05:35 la Carmela

Voz 0469 05:38 y entonces empezamos a ver oye pues la laboral se interesó vamos el la Sociedad Pública de repente estamos pues empezamos a comentarlo en los profesionales del hay que que que chulo lo que es plantearlo todo empezó a crecer lo mandamos un proyecto al Ministerio el el Ministerio aceptó dar los cuesta estamos aquí con la programación de maravilla

Voz 2 05:58 tú sabes que a esta pregunta normalmente no hay esta respuestas que fue dificilísimo tuvimos que ETA y tuvimos que ir a pedir

Voz 4 06:05 saben de lo bueno será y convencer a cuatro hombres que decir siempre que ya lo sé

Voz 0469 06:09 a ver si empezamos

Voz 6 06:12 el proyecto cuenta en febrero marzo y no pudimos como asociación y once de marzo oí todo ha ido muy rodado no la idea es eso ya realizar este festival y luego el otro proyecto que también unos de los Nets

Voz 2 06:26 Nos y las nenas de una cría

Voz 6 06:28 de nuevo es por no poder

Voz 2 06:30 es que es muy importante lo lo hablamos muchas veces cuando hablamos de fetén yo decimos eso de es que si realmente no educa a los niños en la experiencia teatral de las artes escénicas pues es que claro te vas a quedar sin público porque luego ellos crece

Voz 4 06:45 en y no tiene lógicamente los adolescentes si esa es dada compleja que hasta los doce años

Voz 0469 06:53 al niño se le acompañan sin teatro a partir de los catorce tiene que decidir ir al teatro

Voz 6 06:59 no ir o vive una experiencia os iba al teatro y se aburren

Voz 0469 07:02 vuelve hay muchos elementos como el propio móvil que ya no no les da tiempo a a a imaginarnos a pensar y el teatro es un lugar para parar imaginar y pensé

Voz 2 07:13 sí es verdad y esto también hacemos muchas veces en la reflexión por ejemplo con lo que es la promoción a la lectura que hizo estuches

Voz 6 07:19 cuando son muy chiquitín os los acompañas todo

Voz 2 07:21 por eso van a cuenta cuentos están tan cercanos no ha a lo que ese ese amor por el ERE y luego llega la adolescencia se a cabo todo lo que has hecho bueno pues con esto un poco parecido no los podemos ahora efectivamente llevar al teatro es más pero luego hay hay un badén que es el que hay que

Voz 0469 07:37 sí con los interés hay para ese público también está pensado Rincón ese recovecos

Voz 2 07:41 cuando entramos por ejemplo cuando vayamos a entrar tanto él XXI como el XXII viernes y sábado en el laboral como hacemos osea nosotros vamos para quedarnos podemos ir a todos los espectáculos gol un poco la logística que del festival que es lo que les interesa a los más a las Mames hipotecas te escucho

Voz 6 07:58 damos el viernes a las cinco el festival a las cinco de la tarde se iba

Voz 4 08:02 con todos los invitados a la inauguración es gratuito garante eso sí

Voz 6 08:08 la culo de los usurpadores en la plaza y luego bueno la idea si es pasar un poco el día y lo mismo para el sábado porque también hemos montado un espacio de cafetería donde va a haber comida bebidas donde la gente pueda también organizar su agenda familiar au de adultos porque un festival para todos los públicos mi puedan pasar el día con nosotros

Voz 2 08:30 o sea que la idea es un poco que vamos ya que vamos hasta allí pues vamos un poco a disfrutar de todos los espectáculos que haber además que que esto también es diferente quiero decir que no va a saber en especial un espectáculo aunque luego tuvo oye te tengas tu programa os voy a ir a haber Adrián Conde que por cierto

Voz 4 08:47 novillo todavía hace una semana en el Centro Municipal de La Calzada que bueno

Voz 2 08:53 que es fantástico y se llevó a todo el público sometió en el en el bolsillo pues imagínate no que que diga esto oye me interesa esto pero sino que vas más bien a pasar el día disfrutando en lo que es el festín

Voz 4 09:03 hay hay los ahí espectáculos

Voz 0469 09:05 es que puede sacar la la entrada por anticipado sí que recordamos porque con el Club Cultura mañana costaría cinco euros luego vale seis osea tampoco es un poco pero pero bueno quién quiere aprovechar ese descuento hasta mañana está operativo es que lo pueden hacer por internet o la

Voz 7 09:22 Villa de de la laboral eh

Voz 0469 09:26 al final lo que lo que nosotros queremos es que se sea una fiesta sí que tenemos que queremos que compartan este espacio con con nosotros y luego hay entradas a tres euros para los espectáculos de plaza que pueden comprar allí mismo que que tú miras el programa pues quiero ver esto y quiero verlo otro pasemos un día viendo artes este año

Voz 2 09:44 a esos espacios como decimos esos recovecos y esos rincones de que aforo estamos hablando con cuanta antelación quiero decir está bien que lo compremos antes por ejemplo vía Internet no vaya a ser que lleguemos ahí nos quedamos sólo con el espectáculo de plaza yo como mamá experimentada de de fetén Diego ya habló con Xavier qué bueno que te pueden pasar este tipo de cosas se que vayas hasta ahí al final te quedas un poco la puerta como los de los que recomendó AIS

Voz 5 10:09 si los aforos también son son bastante variados no hay desde espectáculos que son muy pequeñitos porque ocurren dentro de una caravana hay lo mismo día veinticinco pero hay otros que ya tiene un poco un formato mayor también está la tienda que son como cincuenta pero lo bueno que tenemos es que

Voz 6 10:24 década de cada compañía tenemos como varios pases y además hemos distribuido la línea de tiempo para que te permita saltar de uno a otro y tal no entonces hombre evidentemente siempre va a ser mucho mejor van a verse beneficiados los que con una operación la ya has hecho un visado fue un poco el programa mira os voy a ir a esta este inmensa con la entrada anticipada ya eso eso lo tengo vale de lo contrario no pues yo llego y me acercó la recepción de la labor Alpi pilló mi centralitas de au de plazo de tan ya voy a uno a otro

Voz 2 10:57 ibamos a uno u otro jugó en todos recordamos también al

Voz 6 11:00 ya que en la página web nuestra que es WWW festival Rincón ese recovecos punto com pueden verse todas las compañías Easy el público quiere conocer un poco más del espectáculo que va a ver también hay algunos vídeos fotografías

Voz 2 11:15 ahora ya más o menos hacerse una idea y luego también que está muy bien que bueno Weise diciendo de que hay edad ha quedado en es recomendable además sobre todo por los más peques que siempre hay esa duda de dos tres lo los más mayores no oro más mayores van todos encantados a a lo que sea hasta la adolescente

Voz 4 11:31 eso sí luego ya dos estrenos mundiales en el festival universal universales únicos plaza que hace

Voz 0469 11:39 España asturiana calmante sin que se llama el Tornasol iba a ser desde es un espectáculo de carpa estrenan en el festival

Voz 2 11:48 qué bien y luego el espectáculo

Voz 7 11:50 yo la levedad de la euforia de

Voz 0469 11:53 el proyecto piloto que va a ser dentro de la iglesia de La Laboral es un espectáculo de danza y también es un estreno del festival

Voz 2 12:02 luego tenemos bueno pues por ejemplo una casa de higiene el teatro también fantástico de Tornasol de amante el secreto de nana de a Roca la caravana Adrián con que a lo decíamos la levedad la euforia ya lo comentamos o en el funambulista luz micro el punto también de que de Asturias llamas hace una propuesta fantástica tiende cuarenta

Voz 4 12:20 hay siete de teatro el cuervo Trogloditas este tiene muy buena pinta eh

Voz 2 12:25 el esto bueno el programa que ya está porque supongo que está distribuyendo y además bueno la página web que como nos decías por la Nos lo vas a volver a recordarán

Voz 6 12:35 sí es WWW festival rincones y recovecos punto com

Voz 2 12:40 bueno con Pascal Comelade con Pascal Comelade os vais no lo aguantamos en agenda e XXI y XXII Festival no festival que viene para quedarse primera edición de este festival de artes escénicas en espacio singular rincones recovecos

Voz 4 12:55 Alejandro con la muchísimas gracias que de verdad que son un exitazo que vaya muy bien ahí estaremos