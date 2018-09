18 de Septiembre. Día de la Ruta Vía de la Plata

Voz 1 00:00 hola

Voz 1365 00:08 pues el día de la Ruta Vía de la Plata que acabamos de presentar se celebra desde hace cinco años para conmemorar el aniversario del nacimiento de Trajano el primer emperador romano no procedente de la península Itálica Se trata de una fecha simbólica para los municipios por los que atraviesa este itinerario vamos a hablar sobre este día de la Ruta Vía de la Plata pero además bueno pues vamos a aprovechar para charlar sobre la red de Cooperación de Ciudades de la Ruta de la Plata de la que Gijón es socio fundador municipio fundador al otro lado del teléfono para ayudarnos

Voz 2 00:42 va a hablar de todo ello está en mal

Voz 1365 00:45 colada Olaia y es la responsable de Promoción Turística del área de Turismo de de divertía en Gijón Inmaculada muy buenos días

Voz 3 00:53 hola buenos días bueno vamos a ubicar no

Voz 1365 00:55 primero eh decía yo he Gijón municipio fundador de esta red de ciudades que cumplido veinte años Soledad recientemente en la oficina técnica

Voz 4 01:04 Bachar el año pasado la oficina

Voz 1365 01:07 Indica de gestión está en Gijón así que bueno para nosotros este día de la Ruta Vía de la Plata que se conmemora el martes es una fecha especial no

Voz 4 01:16 pues sí la verdad es que el origen de de la red está de Cooperación de Ciudades para la promoción turística de esta ruta histórica la constancia de la plaza ha sido municipio que ha trabajado muy activamente tanto en la creación de la red como en todos los proyectos que ha desarrollado la res a lo largo de estos veinte años de historia y de trabajo para la promoción turística de hecho en la SER es una es una red que forma ya parte de caminos los itinerarios culturales de España y con una gran proyección en la promoción turística tanto nacional como europea y hay como de ámbito internacional cada vez más conocida y más visitada

Voz 1365 01:58 este día de la Ruta Vía de la Plata bueno se va a celebrar con actividades durante todo el mes en realidad en en los municipios por los que pasa la la ruta como Gijón es uno de ellos Bono hoy llegamos a su punto álgido ayer hay un taller de caligrafía sí hay hoy hay varias actividades de las que queremos hablar hice en su día el martes va a haber una acto especial simultánea de gamas no en todos los municipios

Voz 4 02:25 pues sí la verdad que se desde hace cinco años como muy bien dices con aquello de que nadie objetan su tierra y con tantos años de trabajo en la promoción turística desde la propia Red nos hemos cuenta que había que impulsar y darle más proyección en los propios municipio no se conocieran mucho más entonces decidimos dedicarle coincidiendo como muy bien decías con el nacimiento de Trajano que fue el emperador que más impulso además está estaría durante la romanización dedicarle este día en todos los municipios para hacer celebraciones y actos en torno a la a la Ruta Vía de la plaza este año es el quinto pero la quitar hicieron que lo venimos haciendo con gran éxito cada municipio hacia diferentes actividades de diferente tipo culturales gastronómicas vamos variando un poco todos los años bueno pues siendo ambiciosos hemos querido ir más allá y este año hemos trabajado un poco a ver si sale bien una actividad conjunta entre dos que el día en el día dieciocho cada municipio socio de la red somos veintiocho ahora mismo en total iluminará un edificio público de céntrico de su del municipio el luego anticuado la Ruta Vía de la Plata o sea que nosotros hemos decidido hacerlo si los medios técnicos no nos fallan en la fachada del Teatro Jovellanos esa noche estará el logotipo de la Ruta Vía de la Plata iluminando la fachada coincidiendo con con el resto de municipios de de la red y también hemos dado algo de ayudarse en redes sociales previamente antes lo haga desde del mundo mucha gente ha hecho un cartel felicitando a a Trajan hoy bueno pues compartiendo los redes con el logotipo de la Ruta Vía de la Plata dándole un poco de debilidad así ir sentido no de unión y de conjunción a todos y a partir de ahí luego ya cada municipio desarrollará sus propias actividades

Voz 1365 04:23 bueno pues vamos a las que nos tocan en en Asturias Gijón en concreto decía haya ciudades todo el mes porque durante todo ese mes podemos ir sellando nuestro pasaporte bueno ya lo conocemos por aquí no el pasaporte rumano

Voz 4 04:36 sí nosotros la segunda edición ya de la conmemoración decidimos para impulsar también la visita a los museos arqueológicos hacer un pasaporte que es el día dieciocho de septiembre hasta dieciocho de octubre Diego Iker gastarme romana el Parque Arqueológico de la acampada de Torres y la villa romana de Veranes durante ese mes señala el pasa Jorge lo entregará con los pero soy yo en la oficina de turismo cuarta deportivo ya sólo por entregarlo lo daremos un pequeño obsequio pero además al final de la promoción con todos los pasaportes que recojamos vamos a sortear pases para el festival de cine Bornos fijado goloso alguna entrada para eventos del Otoño cultural en la ciudad de Gijón

Voz 1365 05:27 buenos saques se lo tomen en serio eh que que bueno si hay buenos premios por supuesto pueden participar de de dos Asturias no

Voz 4 05:35 sí sí por supuesto la la participación está abierta a cualquier persona le Asturias de fuera que se residiendo de paso y que quiera participar y no Nostra cerrara los pasaportes se recoge tanto los Mossos los que acabo de mencionar como en las oficinas de turismo de Gijón y a partir de ahí visitar irse ya como arranque lo que comentabas un poco ya de esta actividad es de pasa parte romano que ya viene siendo un clásico en las ediciones el pues este fin de semana digamos que es el el despegue de actividad con los talleres de de de caligrafía romanas escribe Ndi que la verdad que son un lujo y son talleres populares que la gente no deje de apuntarse cansando aunque salgo para expertos contrarios son talleres didácticos pensados incluso para hacer en familia bueno pues practicar un poco el arte de de nuestra caligrafía en la época de la época romana no volverá a retomar un poco no es volver a las en este caso pero sí hay plumillas y demás para practicar un poco de de aprender un poco sobre gracias a que no está nada mal en esta era digital

Voz 1365 06:50 enseguida Inmaculada vamos a saludar al calígrafo Ricardo Vicente placer que es el encargado de realizarlos pero antes de de saludarle un último apunte bueno algo que está sucediendo ya mismo porque a las doce de la mañana en Campo Valdés la Asociación Cultural que Riveros inició una demostración de de de combate el cuéntanos un poco qué qué es esto qué que podremos ver

Voz 4 07:11 en el en el campo Valdés es todo lo hacemos también en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura la Asociación era una serie de demostración de con cuatro gladiadores de de lucha roman así un y unas clases de donde la gente podrá ver los trajes tocarlos incluso ponerse y verlo los escudos hacerse fotos sea que va a dar una demostración de lucha de Quart no varía de romanos ahí en el campo Valdés que no no no hay marcó mejor no con la Play al fondo y además en una zona donde el asentamiento por excelencia de donde los romanos en la ciudad de sus hijos

Voz 1365 07:55 desde luego se sienta un poco la la esencia de lo que es de lo que nos deja claro

Voz 4 07:59 sobre las propias Termas esta actividad gratuita hay pueden pasar a hacerse fotos leer la demostración los talleres son muy bajitos porque un taller de dos horas se son cinco euros son plazas limitadas eso sí

Voz 1365 08:16 pues eso en Info Gijón los sino nos pasamos ya directamente por las termas pues Inmaculada o Lay responsable de promoción turística el Área de Turismo de divierte a Gijón gracias por atendernos nada que vamos a a saludar a a Ricardo para que nos dé ya unas nociones de de Cani grafía Roma Ana Gracia sí que vaya muy bien

Voz 4 08:34 perfecto muchas gracias por todo

Voz 3 08:36 luego Ricardo Vicente de

Voz 1365 08:39 el calígrafo encargado de impartir estos cuatro talleres en total de caligrafía romana que bueno pues se van a desarrollar en el Museo de las termas romanas de Gijón el primero tenía lugar ayer viernes y hoy sábado bueno pues hay dos entregas también mañana domingo en este caso de caligrafía debéis caligrafía epítome caligrafía rústica y caligrafía Un Cian lo decimos como si es supiéramos exactamente las diferencias pero bueno eso nos va ayudar nuestro invitado Ricardo buenos días

Voz 3 09:10 es un placer bueno hablamos de caligrafía

Voz 1365 09:12 la romana eh le decía yo antes de entrar a la entrevista he leído por ahí que es caligrafía artística y que requiere de mucha práctica pero nos decía que que lo que ahora necesitamos extender conocimientos previos en qué consiste en este tipo de Cali gracias

Voz 6 09:28 bueno en estas cuatro sesiones vamos a ver letras fundamentalmente mayúsculas y son las que todos conocemos como el abecedario romano o latino verdad vamos a ver

Voz 5 09:41 la secuencia cronológica luego también la forma de de hacerla con la ayuda de una caña con Quintero vamos a escribir las letras que empezaron a escribirse allá por el segundo siglo antes de nuestra era y concluir hemos con unas un poco más modernas que serán las del IV de nuestra era así que bueno los requerimientos son básicos el única únicamente tenemos que saber escribir con un boli pero eh nuestras veintitrés letras del alfabeto romano son unas pocas menos que las que tenemos en la actualidad pero el único requisito es tener ganas de escribir tranquilamente a mano en dos horas la cosa puede funcionar

Voz 1365 10:30 cómo llegan a la decisión de realizar estos estos talleres cuando ese poner en contacto con con usted Ricardo qué le parece en este en este marco de del día de la Ruta Vía de la Plata

Voz 5 10:42 sin una ocasión magnífica el el poder comenzar uno de los puntos verdad que iban de de Sevilla hasta aquí hasta Cantábrico también es una suerte está demuestra ciudad en Gijón qué menos que que que que escribir en un sitio arqueológico a Zidane entraron ganas no sabía de que por aquí tenías muchas inscripciones y se trata de que el equipo podamos escribir unas letras muy bonitas como eran las mayúsculas humanas

Voz 1365 11:15 a quién va destinada Podemos apuntar los cualquiera a los niños desde qué edad

Voz 6 11:21 está abierto al público en general preferiblemente preferiblemente adulto pero los jóvenes au niño

Voz 5 11:30 los a partir de los doce trece años también tienen cabida no es no es difícil verdad pero bueno la mano tiene que estar crecida Hay que tener un poco de de dominio de en este caso de una caña aunque también es que veremos con pluma metálica que también las utilizar uno de estos antiguos romanos

Voz 1365 11:53 obviamente el material en nuestro dan allí no

Voz 5 11:57 si va todo el mundo practicar al principio en una hoja de papel pero luego como guinda al final del taller podremos escribir o vienen en una tira de papiro o en un trocito de pergamino que es la piel el el animal en este caso de cordero

Voz 1365 12:14 qué bien pues nada muchísimas gracias de que vaya estupendamente los los talleres que nos quedan por disfrutar