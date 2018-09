La firma de Inés Illán Calderón

Voz 1

00:00

el dos escaparates mediáticos por una política al desnudo la confluencia en la escena pública de otras grandes cuestiones la prostitución en lengua trabajo sexual y la ciencia académica con sus más de excelencia en entredicho nuestra por la calle de la amargura estoy Aruba entre tantos dimes y diretes de que Rabei diles y expertos vencida derrotada mi memoria me noto bloqueada sin saber qué decir en estos trances no por falta de ideas al contrario hay muchas haciendo cola para ser empleadas impuestas en Honda pero al tratar de ejercer el derecho de decidir me di cuenta de que ninguna vale solidez deshecho ideas hechas por ejemplo en el amor y la política ha sido como tantos y tantas víctima Gando Rosa del engaño propio y lo ajeno aprendí de los maestros que eso pasaba porque en el tráfico de lenguajes morales eróticas no sabía detectar los intereses de clase si pues ya no vale no hay clases sociales creía que la prostitución era una opción patriarcal y que las feminismo lucharon y luchan contra el patriarcado pues no feminismo hay que defienden la prostitución hoy trabajo sexual y sus derechos inherentes no hay que descartarlo en hemitórax tanto pero damos por bueno o inevitable que la prostitución es un derecho del hombre y un deber de trabajo de la mujer y que la abolición es un fin sentida en salones y burdeles se hacen trabajos sexuales según tarifa plana en universidades y escuelas también se hacen trabajos había creído que bastaba con trabajar pero no hay que hacer trabajos dame limosna de amores bien para fuiste mujer corto que me pongo mala