Comentario Marisol Delgado

Voz 1

00:00

hace unos días nos interesa es que la Policía Local de hicieron cada vez tiene que poner a la gente que deja su coche en aparcamientos específicos para personas con discapacidad personas que no lo olvidemos por enfermedad vidente tienen dificultades para la movilidad y no crean ustedes que esto sólo pasa vencieron por desgracia lo hemos en cualquier lado por no caminar un poco más hay gente a la que le importan pimientos y fastidia otros seres humanos y pisotea sin ninguna empatía sus derechos las barreras físicas a las que las personas con discapacidad se tienen que enfrentar no son nada comparado con las barreras mentales de quienes no se molestan lo más mínimo por el bien común pues solo miran por el bien propio el suyo claro tantos siglos de civilización defiende Sofía de ética de supuesta desarrollo inmoral no parecen haber servido de nada los seres humanos parece que seguimos funcionando con la inmadura moral hetero norma es decir que sólo cumplimos con las normas sociales para evitar una sanción no porque lo consideremos más Shannon justo o más solidario y así fue como nos acostumbramos a usar el cinturón de seguridad en un coche o a musulmanes los espacios cerrados pero hay tantos quebrantamientos el bien común que no reciben sanción alguna que todo ello que hacemos comportarnos como meros espectadores como quién mal fútbol anima a su equipo abroncó al equipo contrario después se vuelve para su casa como si nada hubiera pasado de mayores consecuencias porque en el fondo funcionamos como aquello de que tonto el último por cierto ahí tenemos el Natalio Grueso en busca y captura debe ser que vio que ésta era la Semana Europea de la Movilidad dijo pies para qué os quiero hablando de la Semana de la Movilidad les recuerdo que no aparquen por favor en los lugares que no les corresponden sentirás mejor consigo mismo ya puestos de lo que pueden en bici crezcan más de fe de ello