Debate La Ventana de Asturias 17/09/2018

Voz 2 00:21 Alejandra áreas bienvenida muy buenas muy buenas tardes incorpora a Fernando de Silva dentro de momento pero bueno como ya sabéis los dos de que vamos a hablar si vamos a empezar contigo venga el ex director del Centro Niemeyer Natalio Grueso lleva desde finales de la semana pasada en busca y captura y pesa sobre él una orden de ingreso en prisión por riesgo de fuga el tribunal no logró ponerse en contacto con él ya que había dado dos domicilios falsos todo esto ocurre cuando faltan unos días para el inicio del proceso por presuntas irregularidades en la gestión fijado para el veinticuatro de septiembre cuando el abogado defensor José René Alperi que asumió el caso de oficio tras la renuncia de su predecesor presentase también su negativa a continuar cuando manda Natalio Grueso un burofax a la audiencia que la sala ni llega a abrirla incorpora desde luego al procedimiento a toda la documentación pero no llegan

Voz 2 01:16 hasta nuestra pues cabo llamar Pedro decir bueno no no no no no no ha habido confusión no no sé qué vino como fue líder teniendo en cuenta que la investigación se abrió en dos mil doce que hubo por medio una comisión de investigación que en dos mil catorce señaló ocho personas como responsables en algunos casos apolíticos ha sido negligente la administración de Justicia permitiendo que ese dilatar el proceso sin medidas cautelares que se propiciara esta situación actuó de forma adecuada dejando plena libertad de movimientos a alguien que

Voz 5 01:51 todavía no fue juzgado voy a empezar por el por la parte final de tu exposición que se refiere a a la comisión parlamentaria que parece que ha sido muy diligente señalando culpables no la realidad de las comisiones de investigación a poco que uno este interés de lo poco interesantes que son porque están reguladas por un reglamento parlamentario que está totalmente obsoleto y caduco las comisiones parlamentarias no dejan de ser más que una puesta en común de de posiciones políticas predeterminada es decir allí no se dictaminan nada independientemente más allá de que cada grupo parlamentario expone lo que políticamente el interesa negocia con quién le parece la postura como más allá de eso eh más que la negligencia de la Administración de Justicia hombre podría achacarse no lo sé no sé si si podríamos llegar a tanta acusación lo que está claro es que Natalio Grueso a Del Nido tiene una larga hoja de digamos entre comillas una larga hoja de servicios en tratar de eludir sus responsabilidades ante la justicia eh y además con con los modos que se que se gastaba ya cuando cuando encabezaba el proyecto de la de la Fundación Niemeyer en Avilés no es decir él estaba por encima de todo llegó recordamos que llegó incluso a afirmar que él solo respondía ante el presidente Areces y que no tenía ninguna otra autoridad ante que responder ya ahora la última en el colmo la desfachatez es dirigirse al tribunal a través de un burofax como pues no se mostrando todavía es altanería que se gastaba en vez de de de de ante la evidencia de lo que ha sucedido pues de tratar de rebajar un poco la la tensión quizá pues no cabrear demasiado a su señoría o a la sala para que les juzgue como tiene que hacer lo entiendo que además que con independencia de su se le juzgará como tiene que jugarse más allá de tal no pero más allá de eso creo que esa actitud tampoco es buena porque al fin y al cabo eh era un gesto público no era un gestor público su actitud más que desdeñar la actuación de la justicia o de los políticos que tratan de juzgarle a través de de una comisión de investigación pues es un despropósito y una y un desprecio hacia hacia la ciudadanía que con sus impuestos logró eh que ese que ese proyecto se pusiera en marcha y que él lo cómo se está demostrado en los autos veremos a ver que crearía de juega pero bueno hay cosas que son Fraga antes de que que no admite ni un pase cuando uno maneja fondos públicos y un proyecto que está encabezado por una administración pública

Voz 2 04:23 tenía razones objetivas el Tribunal Fernando para vamos a pensar que podía ocurrir esto

Voz 1604 04:27 tanto mi compañero tendría que decir primero eh Natalio Grueso no lo quiero defender eh era un gran gestor cultural que hizo una labor cultural junto con sus compañeros enorme que creó el Centro Niemeyer eh lanzó el centenar de Meyer hasta el punto de que consiguió un protagonismo a nivel mundial y que se cometieron errores efectivamente desde el punto de vista económico es decir que el tema yo yo no querría era deslindar lo que es la actividad cultural de la actividad económica la actividad

Voz 2 05:05 el fue un éxito absoluto que no sé diga yo yo yo pediría que me dejas es que me gustaría fue un éxito absoluto

Voz 1604 05:14 después llegó un momento determinado un partido llamado Foro a destruir ese ese proyecto queriendo mezclarlo todo cuando él éxito podía seguir en alza sin perjuicio de que se investigase a fondo todo el tema económico dicho efectivamente hay irregularidades en el tema económico y por eso hay un juicio en este juicio que yo lo conozco muy bien demasiado bien conozco muchos de esos miles de folios de esos veinte mil folios en los que en los que se basa la acusación hay un globo hinchado el globo se hinchó porque había una sesión judicial lo digo sin sin una sesión de los políticos Si también judicial de querer buscar culpables fuera de la política eh entonces seré culpables que no tuviesen esa relación directa directa con la política por eso son largo mucho creo que es un globo que si se hace justicia de verdad va a desinflar mucho pero que va a tener culpables obviamente para tener culpables que se demoró innecesariamente a mi juicio lo conozco bien por motivos profesionales y se demoró innecesariamente en la instrucción fue muy larga con muchos también Inés innecesarios con extra Mis que se podían haber acortado de una manera evidente IU se demora todo aquello que que es que es que es complejo respecto a lo que está pasando ahora bueno pues el tribunal se debate entre qué va a hacer con esta situación extraña los burofax yo no sabía que había llegado un burofax pero

Voz 2 06:51 no no no lo han abierto lo no abrir no son para coser con una grapa

Voz 1604 06:58 eh es decir todos lo sabemos es decir yo cada vez que me llega un burofax a a mi despacho lo abro me imagino un burofax a cualquiera de los presidentes lo abren no es para archivar con lo cual tendría que saber la sala que es lo que dice su mente el juicio va a tener que suspenderse el juicio va a tener que suspenderse porque no

Voz 2 07:18 de momento de momento no de momento no pero

Voz 1604 07:20 a tener de suspenderlo porque si hay un Si hay una descomunal falta desconfianza absoluta con un abogado de oficio en nombrado muy recientemente esta persona no está localizable no se sabe si está localizable a través de ese burofax o no porque no se abrió y hay falta en los días que faltan se va creando una situación de indefensión manifiesta que si la sala no lo tiene en cuenta nueva teniendo en cuenta después el Tribunal Supremo eh es decir que no pasa nada por suspender un juicio el demorar todavía más este proceso no no demorar lo no es que las cosas y de hecho a mí me consta que muchos de los testigos lo estén siquiera citados testigos que están previstos en el día veinticinco veintiséis el día veintisiete me consta que no está ni siquiera citados judicialmente eso sí un proceso porque quieren unas incertidumbre de inseguridad sobre tiros para no poder ser

Voz 2 08:15 no se entonces como tendremos que interpretar todo esto que desde luego vaya por delante que lo que se está juzgando no es la gestión cultural de él esa es la cuestión económica es la gestión económica pero no mira de Natalio Grueso la gestión de luego después de otras personas que llevaban correcto las cuentas pero que no tenía nada que ver con la gestión cultural y la ambición cultura Cela tumbó foro de una manera escandalosa pero eso no está en Fernando los tribunales Mamés sí pero lo que me lo que me entristece lo que me entristece es comprobar cómo vive en una en en en una provincia donde el proyecto cultural más importante de las últimas décadas se echó bajo por los políticos todo el mundo sólo habla de las cuentas eh que es pecata minuta en pecata minuta del del tema mira no es el pegada

Voz 5 09:00 minuto en absoluto de este tema conoces

Voz 2 09:02 las tardes se juega el destino no se desquitó

Voz 6 09:06 sí la verdad es que vamos a lo de escrito

Voz 5 09:10 vamos un poquito ahora mismo tratan de deslindar o tratar de diluir de separar la gestión cultural de la gestión económica es tanto como afirmamos

Voz 7 09:16 el fin justifica los Messi conocieses déjame déjame conocía ese es el escrito de acusación Fernando vamos a Alejandro que pero si lo has dicho

Voz 1704 09:26 de hecho yo no yo no quiero un acabas de las gestión necesito perdón cara no necesitó sacar de encima de la mesa el escrito de acusación porque es lo que has afirmado tú el la acusación tiene estudio afirmaba el escrito acusa este respeto de esta intervención que no tiene nada que ver con la gestión venciera

Voz 2 09:46 no será enterar nadie Alejandro empezó de Twitter

Voz 5 09:48 mención abogando porque se separara la gestión cultural de la economía y que te parecía que no debía ser yo tengo rebato lo ni te digo eso le dice lo repito que hacer ese deslinde es tanto como decir que el fin justifica los medios no pero no puede decirse lo que estás no puedes ser sin Natalio Grueso déjame terminar déjame terminar que termino muy brevemente eso sí Natalio Grueso hubiese me he comprometido su patrimonio que hubiera hecho lo que le diera la gana pero estaba trabajando con dinero público

Voz 1704 10:20 yo estaba otra ese nombre fácil da un centro las representaciones