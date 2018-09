Entrevista a Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa

Voz 1 00:00 una y once minutos de la tarde ya estamos de vuelta y abrimos el segundo tramo la segunda hora de este tifón guía saben nos llevará como siempre hasta las dos de la tarde de aquí allí bueno pues varias paradas la más importante con la información debería ir Paloma Llanos a partir de las dos menos veinte los deportes a partir de las dos menos diez con David González antes pues tres paradas más la información de empresa con a empresas otra que nos va a llevar a acercarnos a una jornada que va a tener lugar mañana jornada de formación para las empresas turísticas de nuestra Ciudad de Gijón busca concienciar sobre la necesidad de incluir productos para personas seguía casi en sus cartas y mañana les van a decir cómo antes nos lo adelantan a nosotros aquí en Hoy por Hoy Gijón porque vamos a hablar con una de las esponsales la primera parada de este segundo tramo nos va a llevar hasta la antigua Escuela de Comercio de Gijón donde esta tarde la Sociedad Cultural gijonesa inaugura su nueva sede yo no sé si son los últimos o al menos de los últimos que se están mudando en estos días bueno vamos a preguntárselo

Voz 2 01:10 a directamente a su presidente a Pedro Roldán que nos acompaña vía telefónica qué tal Pedro muy buenas tardes ya

Voz 3 01:17 hola muy buenas tardes Alicia qué tal yo yo creo que

Voz 2 01:20 ya todos vuestros vecinos en la antigua Escuela de Comercio se han mudado no sé si sus los últimos de los últimos Pedro

Voz 4 01:27 bueno realmente la mejor nosotros el traslado de los materiales y demás ya lo hemos hecho durante estas últimas semanas faltaba un tenemos un pequeño problema con la conexión de de Internet un auténtico Mike estos dado per normalmente en lo que es la inauguración más bien es un poco el el acto que hacemos hoy es un poco más bien de carácter simbólico lo que estamos operando Iris hacía unos días

Voz 2 01:52 con lo cual ya os habéis hecho con con poco con el sitio cuéntame un poco anda cotilla me cómo cómo han quedado las las instalaciones como es la nueva sede de la Sociedad Cultura el gijonés

Voz 4 02:03 la verdad buena la la nueva sede tanto alguno los como nosotros estas entidades e los dos Ateneo Jovellanos en lo tengo obrero en la sociedad gesto que compartimos digamos el mismo planta al muchos espacios son son idénticos básicamente en dos por nuestra parte estamos eh primero muy contento soy muy orgullosos porque realmente el espacios estarán estar muy bien son son muy prácticos son unos ciento veinticinco metros cuadrados útiles e tiene hemos eh bueno pues una parte destinada lo lo que es a a la par de oficina una una parte digamos un poco más de bueno de trabajo normal de actividad de riñones y demás yo era pequeña parte donde bueno se pueden hace también algún tipo de charlas actividades conferencias de películas de intervención bueno e un poquito menor pero que es también la verdad que la sede está en edificio no es tan importantes como Gijón como es la la antigua Escuela de Comercio las siempre está vamos perfectamente es un lugar muy muy atractivo muy agradable para para ir y la verdad es que es un salto muy importante para barrios enviase que intentaremos devolver a la Fede venía gijonesa con bueno siendo cuernos es actividades tratando de mejorarlo

Voz 2 03:16 charlamos eh me acuerdo cuando hacían el traslado desde la Sociedad Cultural gesto y nos decían por ejemplo que a ellos ese espacio les venía muy bien para poder organizar y poder dar visibilidad también a lo que es todo el catálogo no de de la propia Easo es decir todo lo que han hecho todo lo que sea publicado parte también de las exposiciones y además con lo cual ellos por ejemplo estaban muy contentos en ese sentido para la Sociedad Cultural gijonesa que supone este nuevo espacio es decir cielos va a permitir Pedro por ejemplo hacer algún tipo de actividad o llevar a cabo algo que ahora mismo o hasta la fecha estuviera impedido por una cuestión de espacio por la sede en la que estabais hasta este momento

Voz 4 03:55 no sí bueno digamos que el primero una cuestión que es muy importante que es la visibilidad no estamos hablando de un lugar que va a tener mucho tránsito de personas lugar damos cimiento todo lo hace la gijonesa al presente se acerca el antiguo el comercio no únicamente al espacio de la cultura gijonesa sino todo lo que es el el edificio porque es una incide critica además bastón servicios para la ciudadanía es muy interesante el nuestros vamos a realizar para otras actividades lo que vamos a realizar en los dentro lo que es la propia que no es atendido no hay otras que a lo mejor por el tamaño formato me que era más público que a lo mejor lo haremos también en otros lugares por ejemplo en el propio espacio de de la Escuela de Comercio que hay una un salón de actos en muy buenas condiciones pero bastante estaremos en el propio en propia lugar no eso es todo son punto de encuentro también bueno para preparar las actividades créditos metería al diseñar las así más no

Voz 2 04:52 un es un año especial para vosotros Pedro porque la sociedad cultural gijonesa está de cumple este año ha sido de vuestro cincuenta aniversario con lo cual es una fecha que yo no sé si si con este cambio de sede también va a suponer no sé un punto de inflexión desde luego bueno pues la miráis con con especial cariño no a lo que es este dos mil ocho

Voz 4 05:13 para nosotros es un es un punto clave no le la historia de la de la Cultural gijonesa él pasar a estar primer lugar compartiendo espacios con tres entidades tan importantes como los de los hoteleros Jovellanos y las el en en Gijón en un espacio tan emblemático de la ciudad en las instalaciones que bueno pues comida del día ambos están muy modernas y adaptadas calidad cuando conocimos una una sede que estaba escondiendo ella bastaría pasó en por qué no es adecuada bien a lo que vamos que pueden ser los nuevos si Diagonal no va época no entendemos que entre esta manera es un paso adelante fundamental gijonesa en el sentido de de que nos permite acercarnos a muchísimos ambas todavía en fin de cuentas es uno de los objetivos que tenemos como entidad no no tanto una asociación para sí misma sino una estén volcada en ofrecer a la Ciudad de Gijón

Voz 5 06:11 eh bueno pues una oferta con cultural social de televisión también de densidad

Voz 4 06:21 propio de diferente podremos Tel Quel local sea un local no solamente para para que la Junta directiva los que por ahí sino para que cualquier persona es hacer que paranoicos inquietudes sí

Voz 2 06:34 de de aquí a a final de año Pedro tenéis vosotros qué tenéis siempre tanta actividad Ibai se programando cada poco a parte de lo que son las peli con las que estáis conmemorando también esos cincuenta títulos los cincuenta años de de la Sociedad Cultural Jijona se que está proyectando si no me equivoco en el llano verdad

Voz 6 06:52 sí siendo papel llama en los municipal supongo que eso continúa hasta final de año pero tenéis algo

Voz 2 06:57 más que nos tengamos ya que ir apuntando en en la

Voz 6 06:59 pero así tenemos

Voz 4 07:02 si se confirman las tenemos por ejemplo el día diecinueve de octubre la presentación del libro de Daniel Bernabé la trampa de la diversidad y que han sido bastante eh polémico ellos les bastante interesante que va generando mucho debate de nuevo también estamos trabajando lo Pastor me gustaría fechas confirmadas eh posiblemente con un uno con la presencia algunas asegura a nivel nacional como en Giuliana más pero bueno gran parte de las cuestiones que estamos trabajando un poco en ellos Tobía para cerrar fechas aparte también queremos eh esperamos este año contar con alguna sorpresa para acabar con la celebración de ese cincuenta aniversario que para nosotros ha sido la verdad es que es muy importante porque ha a el cincuenta años de la entidad con la concesión

Voz 3 07:49 también sí es verdad que en la ciudad de Gijón

Voz 4 07:52 con el paso del ver representan esto estos eh este nuevo espacio no que tantos es un año o fundamental la Historia cultural gijonés

Voz 2 08:01 bueno cuando hagáis hay un poco el el balance cuando estéis comiendo las uvas Pedro Solbes bueno este dos mil dieciocho con la Sociedad Cultural gijonesa se ha aportado sea portado más que bien bueno pues nosotros os iremos a visitar esta tarde a partir de las siete y media inauguración ya oficial en su nueva sede quien quiera ahora buscar dar con la Sociedad Cultural gijonesa no tiene más que acercarse al edificio de la antigua Escuela de Comercio porque allí junto a gesto junto a los atentados comparte ahora espacio está asociación que cumple además cincuenta años en nuestra ciudad bueno pues muchísimas gracias Pedro Roldán presidente de la Sociedad Cultural gijonesa así que bueno pues que disfrutéis de del nuevo espacio ellos vemos

Voz 4 08:42 a pie muchas gracias si iban a trasladar la amplia como digo comentabas la invitación a toda la ciudadanía a todas las personas que