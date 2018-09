Voz 1 00:00 vamos a ir haciendo recuento de todo lo que tenemos para este miércoles el festival marítimo en El Musel el tercer ciclo de cine científico en el Centro de Cultura Antiguo Instituto y no muy lejos de allí también esta misma tarde la conferencia organizada por Gijón igualdad la Tertulia Feminista les comadres lo que las feministas queremos en doce respuestas claras ese es su título es una charla a cargo de Isabel maestro Domenico que viene a presentarnos su libro de título las feministas queremos puntos suspensivos doce respuestas claras a la pregunta pero quemas quieren las feministas bueno además por cierto el libro está prologado por la asturiana Nuria Varela así que todo queda en casa Isabel les doy algunos datos es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia máster en igualdad de género en las ciencias sociales por la Universidad Complutense de aquí de Madrid directora de la agencia Comunicación y género por una comunicación igualitaria responsable y con perspectiva de género asesoran en el ámbito político internacional social y también en redes sociales forma parte por ejemplo del Comité de mujeres líderes de las Américas de la Organización de Estados Americanos también de la iniciativa She de la ONU Mujer les de España también por cierto colabora en medios de comunicación como el Huffington Post diario punto es ir su propio blog mirando el mundo a través de mis lentes violetas puedo seguro que alguna cosa me deje fuera pero vamos a saludar ya a Isabel Isabel que tal como estamos buenos días bueno fíjate tú

Voz 0151 01:30 todo el repaso que tuve que hacer a amplísimo currículum para la presentación pero bueno quería proponer el marco y que nuestros oyentes sepan con quién se dan cita esta tarde

Voz 1 01:39 como decimos en la antigua Escuela de Comercio será a las siete y media de la tarde cuando tenga lugar esa charla esa conferencia que no sirve también de presentación Isabel como les decía nuestros oyentes de de tu libro que además prologa la asturiana Nuria Varela

Voz 2 01:57 me ha estado acompañando también en todo este proceso pues somos compañeras migas hacía maestra niña Il pues con gusto cuando le comenté que estaba con este libro me dijo que que me lo prolongaba así que sí para mí es un honor y es una alegría enorme que ya pues haya sumado sus letras a a esto no que al final es un trabajo conjunto

Voz 1 02:21 son doce respuestas claras a la pregunta Peyroux quemas quieren las feministas cuántas veces e Isabel

Voz 0151 02:29 has escuchado a esa pregunta hizo como que tantas han sido que has dicho un momento bueno esto hay que contestar lo Llanos tanto lo preguntan si dejarlo bien claro además

Voz 2 02:39 sí sí pues fíjate mira la el título del libro surge pero aún hojarasca que creer para para responder en Twitter a esa constante pregunta yo soy docente con lo cual me me la encuentro tajantemente en las aulas cuando formación cuando las una conferencia pero en redes sociales es muy común no pero quemas queréis las feministas y ya veremos en igualdad bueno pues no dirá vamos a contestar no entonces tuvo bastante éxito porque sabes que en Twitter des que responde la manera muy precisa si al final cuando contesta a la gente con esa claridad el normalmente quién se interesa y lo hace con con un afán siendo y no por aprender llama entonces se pues la idea del libro surgió de eso no pero está escrito inicial no te del público vivo era un público adolescente que sobre todo con las ciudades con las que yo he trabajado la mayor parte de mi vida pero ha tenido muy buena acogida entre el público de diferentes edades porque al final es un libro que para alguien que no ha tenido contacto con el comunismo con la teoría como tal con los conceptos que manejamos se hablamos en los telediarios de la brecha salarial de de las distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas de los derechos sexuales y reproductivos pero no nos lo lo notamos a explicar con precisión esto no y además con un lenguaje como decía ayer una amiga en la presentación como de estar por casa no cualquiera entienda de qué hablamos cuando hablamos de esto así que bueno ya vamos por la segunda edición fue una apuesta que hicimos de manera conjunta con la editorial lo que no existe y que además cada capítulo cuenta con una carta de una feminista histórica porque para mí la genealogía es fundamental

Voz 1 04:34 Isabel pesas doce respuestas claras e para responder a esa pregunta de qué más quieren además es curioso porque no es que quieren sino quemas quieren no como como Jane interpretando y dando por sentado que te hemos suficiente no que ya tenemos suficiente de esas respuestas cuál un poco ahora que que que lo pones en común no además a través de conferencias cuál crees que es un poco la que más todavía cuesta digerir

Voz 2 04:57 bueno haberse habla mucho de la de la violencia de que miedo no de la violencia contra el acceso de las mujeres y las niñas hay un creo que son tema además que hicimos temas que más trabajamos porque al final la el el concepto de beneficiarse enero que tenemos en la tienen el común denominador de la ciudadanía es la violencia que parejas no entre parejas o exparejas pero pero primero se desconoce todo el camino que nos lleva a ver qué es lo que vemos no porque al final esto es una carrera de desigualdades históricas que se ha ido perpetuando que tiene en el imaginario colectivo la idea de que las mujeres son subordinadas inferiores o necesitan otra diversión no segundo que cuando hablamos por ejemplo de la discriminación salarial cuando hablamos de la de la limitación que existe aún en el mercado laboral de las mujeres a los puestos de dirección cuando hablamos de una serie situaciones que por si no se identifican directamente como violencia pero son esas formas de discriminación siguen siendo una forma de violencia que perpetúa aquella violencia que nos asesinan es decir hay que hacer mucha pedagogía sobre eso al final cuando cuando hablamos del feminismo aclarar que estamos hablando de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en en las sociedades es es una parte clave no pues para salir de la típica afirmación de bueno feminismo vamos a aclarar de qué estamos hablando

Voz 1 06:46 además Isabel muchas veces dicho incluso las propias mujeres no no sé a mí nunca me ha pasado nada yo jamás ha sido víctima de de discriminación yo en mi trabajo no he sufrido eso bueno en ese negara sentirse bueno pues que no forma parte de ese grupo estás negando también una una realidad

Voz 2 07:03 claro pero fíjate porque además es otra cosa que también sale no es que también es fundamental entender que tanto hombres como mujeres hemos ido ubicados en unas en este sistema patriarcal el sistema que más ha determinado un orden sociales donde las mujeres hemos estado en una posición de subordinación con lo cual a nosotros también se nos ha enseñado justificar estoy a verlo como normal claro cuántos mujeres durante muchísimo tiempo seguían justificando una situación de violencia física lógica o sexual sobre ellas porque era lo normal no entonces eso creo que es un punto que que ya hemos hemos conseguido quedar aquí que que cambia las tornas que la que las mujeres inicialmente entiendan que no es una situación normal ni deseable lo que tienen que aguantar pero luego necesitamos trabajar todo el acompañamiento de la ciudadanía en este proceso adicionalmente de medidas gubernamentales bueno de ellos afortunada de tener María contamos con una ley lo que necesitamos es exigir que se cumpla que se lleve a cabo el pacto he estado pero

Voz 1 08:12 pero necesitamos compromisos a nivel global e Isabel con lo cual como nos decías que además inicialmente un poco había nacido toda esta idea no ha ido este proyecto pensando también además un público en una audiencia vamos a decirlo así adolescente vamos a invitar especialmente hoy bien a los padres y las madres que esta tarde se quieran acercar hasta la antigua Escuela de Comercio bueno pues que vayan además acompañados por sus hijos adolescentes que puede ser muy buen público verdad para esta charla vamos a recordar el nombre lo que las feministas queremos en doce respuestas claras pues Isabel maestro Domenico te esperamos esta tarde aquí en Gijón muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en hoy en Gijón cadenas