Rubén García: "Osasuna fue el único que mostró interés hasta el final"

Voz 0480 00:00 hablamos de Rubén García hola Rubén muy bueno

Voz 1 00:03 hola buenas qué tal qué tal por Pamplona

Voz 2 00:06 bien bien muy bien pero la verdad es que bueno y cómodo

Voz 3 00:10 de dicho no he llamado no hace mucho pero no que cuanto antes Si bueno contento damos por por estar por aquí por bueno por intentar ayudar a Osasuna cumplido J

Voz 0480 00:23 se adaptan bien las criaturas musculatura sino sobre las si es ocasión de cuatro patas son tus perros

Voz 4 00:29 si hasta hace poco porque me costaba encontrar casa ahí la verdad es que bueno yo después imagínate aquí conmigo encima ahora también está haciendo buen tiempo aquí pues la verdad es que aquí los tengo disfrutando también sí señor

Voz 0480 00:43 el del nuevo destino ahora un partido especial no porque el sábado a reencontrarte con los que eran bueno hay algunos que ya no está años nuevos que han llegado pero muchos de ellos quedan tus compañeros y la gente de que era tu club hasta hace un par de meses como quién dice pues será especial

Voz 2 00:59 sí sí he hablado con con algunos ya pues bueno porque al final es es un partido especial que otras dicho los cuales hasta hace nada eran compañeros de Dios bueno cual tengo muy buenos recuerdos

Voz 4 01:14 de de club y de la gente

Voz 2 01:17 que trabaja allí y la verdad es que cuando va a ser un partido significativo para mí

Voz 0480 01:22 no voy a ser muy franco Ruben hay una pregunta que tengo que hacerte no sé no sé cómo colgarla Si ahora ya al principio y luego al final hubo que es la pregunta del millón que es porque son recuerdos como te dice no sé porqué Rubén García no está en el Sporting esta temporada

Voz 4 01:38 bueno y sencillo es muy sencillo en el fútbol pues bueno es es lo que tiene muchas veces no no tuve nada yo cuando terminó la Liga en la última entrevista que dice

Voz 2 01:53 dije no eso estaba muy contento y que y que la verdad es que siempre estaré agradecido al Sporting luego pues bueno yo vuelvo a mi club les será la situación en la cual yo tengo que hacer la pretemporada con mucha más he intentando aportar el máximo hoy quedarme en el Levante pero sí que es verdad que sí que por mi situación contractual pues no no se baraja la situación de de quedarme en el Levante no luego evidentemente a mí desde el inicio de la determina la la Liga pues se muestra mucho interés por muchos clubes de Segunda División

Voz 0480 02:31 el Sporting uno de ellos un Sporting uno eh

Voz 2 02:33 pues evidentemente

Voz 4 02:35 pero a medida que va pasando el tiempo pues yo he hemiciclo al final levanté como que parece que sí que tengo opciones a volver a ponerse fin al Levante no hasta que llega un momento en el cual

Voz 2 02:48 hoy esa situación contractual pues ya no

Voz 4 02:51 no no es una preferencia para mí el equipo que que siguen mostrando sí que está

Voz 2 02:57 ya al pie del cañón y que llegó a un acuerdo ya te digo hay muchos

Voz 4 03:04 en el fútbol hay muchos intereses de de muchos equipos pero no es lo que se pone al final en la mesa hay el Inter que al final pueda llegar a un acuerdo en el club en este caso fue fue ahí la verdad que yo lo valore mucho desde que el interés fue del inicio para mí fue algo que que priorice Hay y la verdad es que

Voz 2 03:24 por tanto Braulio como como Yagoba

Voz 4 03:26 y en todo momento estuvieron muy pendientes de visitado pese a PSA como te he dicho está cerca de quedarme en el Levante fue algo que que yo valoremos y entiendo que no

Voz 0480 03:36 dos cuando estuviese disponible Aussa cuando viste agotadas tus opciones en el Levante y ya tienes que buscar una salida el Sporting ya no estaba esperando no en ese momento

Voz 1800 03:47 en ese momento y yo me centré en

Voz 4 03:51 en Osasuna porque como te he dicho era el único que en ese momento estaba al tanto lícito sí estuvo el día tras día aquí y la verdad que lo lo lo va a decir

Voz 5 04:05 sí eh

Voz 4 04:07 rápido por eso pues lo que te digo no porque Osasuna mostró un interés muy grande y hay no tiene nada que ver ni con tema conozco ni con ningún tema de interés ni propios ni de Osasuna sino que ha hecho estuvieron muy muy pendientes muy al al al tanto de la situación y y al final fueron los que tanto como a mí como al Levante estuvieron y es es siempre interesados

Voz 0480 04:30 también una cuestión deportiva por tanto yo recuerdo que aquí por ejemplo fuiste creo en todo el verano el único nombre propio del que Rubén Baraja el entrenador habló abiertamente os mencionando T no al margen de evidentemente los que acabaron viniendo los que ya estaban cerrados el único que dijo a mí me gustaría que Rubén García es duda era estar aquí el único nombre fue el tuyo con lo cual ese interés lo lo había bueno imagino que en ese sentido es de agradecer no que el entrenador detuvo a los últimos meses aunque alguna vez todos decía pues pero porqué lo quitas en el minuto sesenta y joder si está siendo el mejor y tal pero pero es de agradecer que que baraja Di dijera públicamente que le gustaría contar contigo

Voz 1800 05:10 sí yo yo lo valoro lo valoro mucho ahí la cosa

Voz 4 05:13 a mí también pues el año pasado fue un año importante para mí Él fue partícipe también de de ello en principio lo que tu dices no porque es decir que de verdad que que

Voz 2 05:22 todos los jugadores que hayamos jugado siempre los los noventa minutos Si el año pasado en el tramo final no tuvo esa suerte no pero

Voz 1800 05:29 pero bueno ya te digo yo lo valoro mucho pero serio

Voz 2 05:32 se dio la situación como como se alpina

Voz 0480 05:35 el influyó un poco de un profesional y oye cuando te quita el entrenador te quita ahí nunca rechistar esté y profe te veía bien pero al final pesa en la decisión deportiva decir con lo bien que estabas a final de temporada porque la verdad es que fue el momento además justo yo creo que tu mejor momento de de forma de fútbol bueno también cuando jugaste puesto llegó en el tramo final de Liga a la hora de la verdad dice bueno en valoración deportiva

Voz 1 05:59 eso eso pesa bueno he

Voz 2 06:02 es como nadie pasa ahora vale jugar todos los minutos ya pero bueno es algo que sí que como profesional y como y como futbolista momento quería jugar los noventa minutos para disputar

Voz 4 06:19 mi casa es igual

Voz 2 06:21 puede mermar no a la hora de tomar una decisión en este caso

Voz 6 06:25 pues también te digo que como no hubo S

Voz 4 06:28 ese pum de l'Esport hasta el final pues tampoco tú me que en decidí bueno

Voz 0480 06:32 al final estás allí yo ya te digo te viene el partido contra el Almería me hacías tú estás mañana desde el que fue el mejor pero fue el partido que vi de Osasuna ese partido es que no podía edad no no pudiste hacer más cosas estabas en todo lo único que te faltó fue acabas de marcando de penalti porque participasen todas las jugadas de los goles y tuviste varias ocasiones al final también marca este pero vaya partido y a ver si el sábado no está a ese nivel el porque te salió bien

Voz 2 06:59 sí bueno lo que lo que te faltó que me faltó meter alguno más porque tuvo

Voz 1 07:04 así además muy guay pero sí pero

Voz 2 07:07 sí que es verdad que bueno en parte

Voz 4 07:09 qué queda donde fue tuvimos supe les a al al Almería hilillo

Voz 2 07:16 pues si de verdad que el estuve bastante para decir participativo y digo bueno tuve la ocasión de tirar el penalti de meterlo que que justo en pretemporada vía tiraron había fallado iba un poco con la tensión pero pero sí que también lo celebren poco con muy efusivo por eso no porque

Voz 4 07:34 fue fue un gol significativo para adelante ante mi afición

Voz 2 07:39 a pesar que era importante también para para la primera victoria que fue

Voz 0480 07:44 tras semestre ocurriendo una pregunta muy tópica que te tengo que hacer también sin marcas va en esa tendrá más sentido en el estar preparado y como a esto en el Molinón tiene más sentido que el partido de la segunda vuelta pero sin marcas el Saba

Voz 4 07:57 por qué pues eso te iba te iba a decir yo como profesional creo que a ver no creo que por celebrar el gol este fin de semana aquí metidas de le faltaría el respeto al Sporting evidentemente de Villacañas

Voz 2 08:09 yo creo que que sí que sería una falta de respeto sino no celebrar

Voz 4 08:14 eh evidentemente no va a ser

Voz 2 08:17 el gol que más me gusta de meter pero pero yo creo que este finde debería celebrar si si tuviera la suerte de meter en el Molinón pues estoy cien por cien seguro de que bueno lo digo ya que no que no lo celebraría porque para mí la afición el Sporting la verdad que me trato genial año pasado me me me llevó en volandas durante todo el año hay ante ante ellos pues no no tengo ninguna duda de que no me que no celebra allí algo

Voz 0480 08:44 bueno pues queda claro y además bueno yo creo que es un debate es un poco cansino y un poco antiguo pero bueno

Voz 1800 08:50 pues eso yo también soy partidario que el fútbol lo más

Voz 2 08:53 bonito que es el gol que no celebró un poco pero sí que es verdad que

Voz 0480 08:57 el respeto se demuestra otra manera mientras se está ahí cuando habla del pueblo en el que estuvo hoy todo eso no siempre lo he dicho

Voz 2 09:05 qué pasa hoy y lo seguiré diciendo y lo digo en privado con gente que para mí el bien ha sido muy en boga

Voz 7 09:10 cuando hay pese a que ha sido un año

Voz 2 09:13 a ha

Voz 4 09:14 para mí fue un año muy muy

Voz 2 09:16 Juanito el cual pues ya te digo dijo amigos allí tanto como compañeros cojo como en el club y la verdad que que el Sporting para mi fue muy importante

Voz 0480 09:25 todos más una precisamente cómo ves al Sporting le está costando arrancar en este inicio de temporada con tanta gente nueva no sé si las podido ver mucho hoy ingushes esperaba un poco más So Ho más o menos entiendes que está en fase de rodaje

Voz 7 09:38 bueno soy o no soy bastante Hay

Voz 2 09:40 sigue que tiene agitada pues el hecho de que es un equipo que ha habido encajes de juega Henk tiene también que era que tendrá mucho peso en la cual ha salido y creo que que sí que es verdad que están en esa fase no poco pero bueno luego la verdad que viéndoles pues vine a nivel táctico pues no me sorprende mucho porque viendo cómo trabajan a con es sí que es verdad que que se suelen ser buenos equipos muy trabajados tácticamente en el cual siempre tiene también muy claro la salida de una personal al equipo rival y creo que que en ese aspecto el Sporting tiene las cosas muy claras sí que es verdad que estos partidos Pascual les ha faltado Un poco más de cara a gol en la que el Sporting a nivel de jugadores y ya en el cuerpo técnico creo que que hay hay hay buen equipo tiene un buen equipo

Voz 0480 10:33 pues yo decimos que el partido que le ganasteis tres uno al Almería fue el mejor tuyo fue el mejor del equipo seguramente porque en realidad el único que habéis ganado lleváis cuatro puntos cómo está el ambiente esperábais tener están muy pronto pero pero al tener algo más a estas alturas no

Voz 2 10:46 sí bueno no es dentro somos conscientes de que de que pues bueno es nuestra mejor versión a una llegado pues bueno también es verdad que somos algunos que hemos llegado también al final y estamos también yo en este caso adaptándome pero pero bueno también ya te digo somos profesionales hemos con antes de que de que tenemos que mejorar mucho a nivel táctico tendremos que de quedarse puntito más de intensidad sobre todo en nuestro campo que creo que en eso sí que un paso adelante pero pero bueno ya sabes cómo es segundo no que no te vale sólo con ganar en casa fuera y tenemos que dar un poquito más Si digo Nos falta ese pelín de mejoría pero pero bueno sabiendo que que tenemos ese margen pues seguramente cuanto antes haremos nuestro mejor forma bueno pues Rubén García

Voz 0480 11:33 que el Sporting se va a encontrar este sábado en Pamplona donde decías que te costó encontrar que te costó más encontrar casa o tatuador de comida

Voz 2 11:41 estado tardaron oradora no

Voz 1800 11:44 dado que a mi madre

Voz 0480 11:45 no has encontrado sabe que esta es impecable su que llegas

Voz 2 11:49 nada

Voz 1800 11:51 sí que me pera ya verdad que

Voz 2 11:54 qué tranquila para los perros

Voz 0480 11:57 bueno pues pues nada lo dicho la vida da muchas vueltas el fútbol también y quién sabe si algún día Rubén García volverá a estar por aquí por Gijón de momento el sábado en los lo contaremos como rival así que hombre Nos alegramos de que le vaya bien pero un partido como el Almería momentos va a ser difícil que le pueda frenar el Sporting Rubén Un placer el sábado nos veremos por allí por por Navarra