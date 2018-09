Debate La Ventana de Asturias 19/09/2018

Voz 1 00:00 la Ventana de Asturias Guillermina caso

Voz 2 00:09 Carmen Antonio Trevín bienvenidos muy buenas tardes hola buenas tardes la inminente supresión de los aforamientos tras el respaldo del PSOE y Podemos a la moción de Ciudadanos abre expectativas en las instituciones territoriales bien lo que se aprobó en el Congreso fue acometer una reforma rápida de la Constitución no Pedro Sánchez acaba de anunciar ha anunciado esta mañana que el consejo de ministros del viernes aprobará esa propuesta de reforma para acabar con la protección de los representantes públicos a no ser que se trate de asuntos relacionados con su función de momento al Rey ni tocarlo eso de momento el Gobierno asturiano respalda eliminar las ventajas judiciales de los cargos electos pero remite la decisión de aplicar la aquí al Parlamento autonómico ya que conlleva una reforma del Estatuto de Autonomía Ciudadanos asegura que el Principado puede hacerlo Podemos también quiere trasladar la ya Asturias tendría sentido que se supriman el aforamiento de diputados nacionales y se mantenga el de los autonómicos

Voz 4 01:07 pues yo creo que no tendría ningún sentido no de hecho ya hay parlamentos autonómicos que han tomado esta decisión que con un pacto por ejemplo entre Partido Popular y Ciudadanos en Murcia en Cantabria en Canarias sino recuerdo mal inmersos tres sitios ya está tomado esta decisión no ha ido parece que resulta un poco absurdo que en el Parlamento nacional que se suprima el aforamiento y no se supo en el asturiano no pero de todos modos yo creo que también un poco desmitificar lo preste el aforamiento no entonces en un minuto in seguro que Antonio Trevín puede explicarlo mejor que yo en lo que consiste la aforamientos simple llanamente que se va a juzgar con las mismas leyes por los mismos delitos pero simplemente un tribunal diferente no quiere decir que vaya a tener mejor trato ni mucho menos no sino es simplemente un tribunal ante los requisitos son pedir un suplicatorio a la Cámara siempre mientras haya sido yo diputada siempre que está perdido todo el mundo ha votado que sí éste ha de tu partido sea del partido que está con lo cual no no hay un delincuente que tenga digamos rango diputado nacional o autonómico que no yo ha sido juzgado por sus delitos eso yo creo que hasta la fecha es algo que los ciudadanos tienen

Voz 5 02:37 a saber no eso eso eso sí

Voz 6 02:40 sí lo tiene bueno lo tiene casi todo el mundo claro que

Voz 2 02:43 no se trata de de de impunidad tampoco no no estamos ascendió porque ya estamos hablando de aforamiento no de impunidad

Voz 1133 02:50 efectivamente por completar lo que decía Carmen después me opinión sobre sobre ese tema no olvidemos que al decía todo el mundo ha sido juzgado tiene razón yo añado mucha gente condenada

Voz 5 03:04 esta una presidentes autonómicos en la cárcel

Voz 1133 03:07 que fueron juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma en Asturias hubo consejeros en la cárcel tenemos a personas que ocuparon cargos relevantes que fueron apartados de funciones política de Función Pública durante bastantes años por tanto yo creo que no puede decirse que haya habido el qué digamos de alguna forma ese derecho de que lo juzguen otro tribunal que eso ya ha conllevado penas menores y un tratamiento preferente sino que la la justicia en ese caso creo que está dando en España un buen ejemplo en el sentido de intervenir de ser independiente de juzgar de condenar yo creo que lo que se hace esto se puede pero

Voz 2 03:46 contarlo mucha gente no pues mira

Voz 1133 03:49 a esto porque se ha construido desde hace varios años y todo hemos tenido eso culpa una serie de clichés en política que estén llegando a los ciudadanos que dice hay que acabar con esto ir exclusivamente como cliché sin ver lo que detrás hay que acabar con qué loros puedan cobrar la pensión máxima los diputados que es otro clichés de estos de los que habitualmente

Voz 3 04:10 desde hace siete años y medio está ya absolutamente fuera de la normativa de que

Voz 1133 04:20 cada diputado pueda estar dos legislaturas cobrar el a

Voz 4 04:24 pensión máxima eso que votamos tuyo oído

Voz 1133 04:28 efectivamente cuando nos jubilemos nos Gil haremos con las cotizaciones a la Seguridad Social que hayamos tenido pues en nuestros trabajos en nuestros destinos y demás quiero decirle que sea que sea creado ante el Ciudad de la sensación de que la política o el político tenía una serie de privilegios que después cuando se miran en la realidad o no existen pongo este caso porque se habla mucho de él o en este otro caso de poblamientos porque surgen los afloramientos yo creo que eso hay que primero que es es un tema relativo y segundo que es un tema peligroso de cero porque surgen no son porque hay un debate yo hay Carmen siento tener que decirlo pero creo que el Partido Popular vuelve a equivocarse en una cosa mientras que todo el tema de la moción de censura Rajoy yo lo dije la otra vez y lo volvió a subir una respuesta política Si lo hubiera dimitido y seguramente hubiera sido muy diferente exigía la sentencia de la Gürtel después de haber dicho la verdad a la que dicen los jueces bueno los jueces dieron su verdad y asumir responsabilidad no se sumieron por eso estamos aquí ahora porque estamos aquí ahora porque yo creo que el Partido Popular seguramente en un en a en las primarias que a veces se a veces pues es muy puede impuso de demencia pues eligió a una persona que tiene todo mi respeto porque lo conozco como diputado y es un buen parlamentario pero que tiene un problema que se llama tiene un máster de la Rey Juan Carlos I Ike por una por un instituto que hizo otros más tales como el de la ministra Carmen Montón au o el de la expresidenta de Madrid y que está bajo sospecha y eso hace que esté enturbiado todo el sistema viajado clima político ido de investigación

Voz 4 06:01 no universitaria en la que dice que no hay ninguna irregularidad pero sin embargo claro eso no interesa que salgan no yo estoy de acuerdo conteo que está utilizando el tema ahora mismo pues porque puede ser un objeto del pimpampum políticos no pero yo creo que para modificar la Constitución IS modifica el artículo setenta y uno y el artículo ciento todos una Constitución que la Constitución del consenso que fue aprobada fue formulada con el consenso de todos yo creo que hay que modificarla cuando vuelva a existir un espíritu de consenso en este momento y me parece un momento muy peligroso porque hay tantos frentes abiertos y tampoco entendimiento en todas partes tenemos unos independentistas que hayan hablado que quieren que también se modifica para incluir la autodeterminación tenemos bueno a mucha gente que quiere que modifica esa aproveche para tantas cosas que yo creo que ahora no es el momento yo pienso que ahora no es el momento menos utilizar la prostitución como un objeto del pimpampum político no

Voz 1133 07:08 yo estoy muy de acuerdo con Carmen en la última parte de su intervención menos en el primero es verdad por primero muy rápido después profundicen lo que Carmen decía ahora vamos a ver es para que lleva mucho la atención el tema de Pablo Casado por una razón porque si no fuera aforado en este momento estaba como investigado igual que el resto de las personas comprarme una lo creo bueno pero seguramente pero pero estaba investigado importante estaba en una situación que la ahí hay una presión Carmen que que reconocer que eso eh la situación política después de ahí dimisiones habidas y por la gente quizo máster parecidos en el mismo instituto de la misma

Voz 5 07:45 soy Juan Carlos y que todos los quiero decir pero que eso genera de querer solucionarlos género

Voz 1133 07:52 pero seguramente pero bueno pero que el caso era ése en este momento estaría investigado sino fuera aforado y eso fue lo que yo creo que genera gran parte de lo que estamos haciendo de lo que estamos ahora viendo ahora

Voz 5 08:01 pero también estaría Carmen Carmen decía ahora mismo de

Voz 1133 08:07 bueno no pero en los tribunales Carmen eso no es bueno no tiene que haber una cosa es aún una cosa es cuando hay una juez y en este caso al juez una jueza además que trabajó con el ministro de Justicia del Partido Popular es decir que no se puede adjudicarle una tendencia política contraria que ella cree esa juez cree

Voz 2 08:25 que hay un delito y que por tanto debe ser investiga

Voz 1133 08:28 los pero dejemos eso aparte yo creo como tú que es peligroso esta situación primero dije que surge ya no porque me parece peligroso en este momento la política en España hay había dos ejes que la dividían derecha izquierda independentistas unionistas pro darle un nombre pero ahora efectivamente como este debate surge una tercera el tercer eje son constitucionalistas con los que quieren cambiar no sólo la Constitución no quieren reformar en hacer una nueva constitución de un nuevo régimen pues yo también