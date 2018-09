Comentario Alberto Menéndez

Voz 1

00:28

evidentemente no es así porque por mucho que hable todos los días el líder autonómico del PSOE Adrián Barbón con Sánchez como asegura Adriana Lastra el Gobierno socialista el más débil parlamentariamente de toda la democracia no es divino es de este mundo y por lo tanto no tiene la capacidad de hacer milagros es un Gobierno más como todos los que ha habido tanto del PSOE como del PP y que seguro va a dar a esta comunidad autónoma un trato que no va a diferir en mucho al de los consejos de ministros anteriores el gabinete socialista asturiano que preside Javier Fernández reclama Sánchez que es el negocio lo antes posible un nuevo sistema de financiación autonómico qué se busca alternativas al cierre inmediato de la minería a finales de este mismo año de las centrales térmicas de cargo desde el Gobierno central no en respuesta bueno sí las pero siempre en perjuicio de los intereses del Principado y ahora ya le ha tocado el turno al más clásico de los asuntos reivindicativos de la región el de las comunicaciones en concreto el de la variante ferroviaria de Pajares que no que los asturianos van a tener que seguir esperando que el Gobierno de Pedro Sánchez no se quiere comprometer a dar fechas para su posible puesta en marcha bueno quizá sea mejor así son tantas ya las mentiras porque hay que recordar que el anterior presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegó a anunciar que el túnel se abriría en dos mil nueve y José María Aznar en dos mil diez