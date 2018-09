Debate La Ventana de Asturias 20/09/2018

Voz 2 00:00 la Ventana de Asturias Guillermina

Voz 3 00:11 José Manuel Suárez

Voz 4 00:12 cero viste lo que yo bienvenidos muy buenas tardes muy buenas

Voz 2 00:14 sabes

Voz 5 00:15 buenas tardes ya sabéis que la audiencia

Voz 4 00:18 Provincial ha condenado al ex líder minero José Ángel Fernández Villa a tres años de prisión una multa de veinticuatro mil euros y una indemnización de más de cuatrocientos treinta mil al sindicato que lo denuncia en este caso el sindicato que controló durante décadas y el sindicato desde el que controló también a socialismo asturiano y por tanto la política regional intentó en varias ocasiones eludir a la justicia alegando problemas de salud físicos y mentales a lo largo del proceso vimos imágenes impactantes pero la magistrada fue implacable se ciñó a los informes de los peritos ir juicio continuó con Villa en el banquillo la sentencia se puede recurrir todavía en varias instancias sea hecho justicia de forma escrupulosa o ha habido mayor severidad a causa de la presión social que acompaña a un caso como éste

Voz 2 01:04 yo creo que que ha habido más severidad de la que habitualmente por estos asuntos

Voz 6 01:13 estamos acostumbrados aquí

Voz 2 01:17 la pregunta es si se debía ser más severo o no con José Ángel Fernández Villa por razón de lo que ha representado en la política asturiana o si por el contrario debía pasar más desapercibido no lo sé no tengo la capacidad para determinar porque en el fondo lo que tú preguntas es una cuestión moral no una cuestión exclusivamente jurídica que admite una percepción ética de los ciudadanos respecto de cómo se ejerce la justicia en un individuo tan particular como es José Ángel Fernández Villa

Voz 4 01:54 en la ejercen personas sí sí sí

Voz 2 01:56 sí sí no no está claro pero

Voz 7 01:59 eso en una democracia

Voz 2 02:02 del siglo XXI donde la ejemplaridad se lleva hasta el extremo que a veces exige una justicia extremadamente ejemplar independientemente de las circunstancias físicas o mentales con las que se presentó José Ángel Fernández Villa en las comparecencias durante el proceso oral del juicio y ha dicho esto yo entiendo que esta es la idea que que más me que más me me me me circula por la cabeza que a veces la justicia tiene un ciertos miligramos de crueldad Se puede ser justo

Voz 6 02:45 y al mismo tiempo cruel aquí

Voz 2 02:49 a mí me fíjate que yo he sido muy crítico con José Ángel Fernández Villa acuérdate el día que dimitió la de piedras que me cayeron encima cuando que el perfil donde indicaba con todas las palabras que lo había sido todo y qué poco menos que le había faltado ser el arzobispo de Oviedo y el comandante de la Guardia Civil críticas de mis compañeros además similar donde estamos ahora no con una sentencia donde se le condena por por corrupción y bueno pues yo creo y es que un señor senil físicamente pues pues no voy a decir incapacitado pero pero desde luego con una movilidad y de escasa me provoca cierta no no voy a decir compasión pero si el hecho de estar yendo y viniendo yendo y viniendo al juzgado a declarar para determinar si está senil o no está senil me resultado un poco cruel la sentencia es la que es la aplicación del Código Penal para un supuesto de hecho para que hay reconocido un tipo en el código no hay más

Voz 4 04:03 vocero tú consideras que sean ensañado por ser quién era hay por lo que representa o consideras que han actuado bueno con aplicando escrupulosamente la ley

Voz 5 04:13 bueno yo quiero creer que se aplique siempre la ley lo que pasa es que estamos acostumbrados si desde este ruido que se hace desde todos los partidos políticos los accesos a los contertulios en medios de comunicación el púbica tendemos a que cuando

Voz 2 04:27 sí

Voz 5 04:28 según para quién sean la sentencia ser mejor sea con mucha severidad a lo mejor así esa persona no es a lo mejor de nuestra cercanía ideológica pues a lo mejor es que se está siendo más laxo es decir al final aquí lo que se trata es que se aplique la sentencia como decía Víctor aquí hay unos hechos ajustado unos hechos y sea aplicado en base a la Ley luego hablabas de todos hubiera podido ser más o menos cruel hoy está pasando todavía en una de las declaraciones casilla Aznar ante el Congreso de los Diputados sentirse ayer también decía de la situación que está pasando Zaplana sepia en la cárcel en en en

Voz 8 05:05 en en prisión provisional quiero decir al final

Voz 5 05:07 lo que tiene que ser la justicia y lo que se tiene que aplicar siempre en base a los criterios legales que hay que aplicar aquí lo que está pasando un poco claras que estamos hablando Hormilla que parece que Villa era poco más que un señor bueno se ha vinculado al sindicato que prever es que señor Villa lo ha sido todo donde el partido socialista asturiano a lo mejor no de cargo pero la influencia que ha tenido Villa cómo funcionaba Villa de esa región como se le cuadraban los presidentes autonómicos y los miembros de la socialista en esta región es conocido por todos

Voz 4 05:34 tú crees que se que se debe juzgar son en este en este caso dio

Voz 5 05:37 no no no la la la sentencia hasta esa pero ahora que estamos haciendo el debate público y como otras públicos cuando afectan en supuestos casos de corrupción al Partido Popular todos y los medios de comunicación especialmente son especialmente se ponen especialmente exquisitos pidiendo y exigiendo una ejemplaridad hay que verlo también ahora entonces una vez que ya hemos dicho lo que es la sentencia yo entro en las siguientes derivadas que hay porque aquí también lo hay es decir aquí hay una hay que aceptar o o salpica al Partido Socialista es que lo ya el diputado Cuervas-Mons es decir ese partido socialista que lleva gobernando tantos años región tiene muchos casos que no han afectado pero eso son personas no tiene nada que ver con el partido bueno es decir nadie sabía lo que pasaba en el Partido Socialista en un señor Villa nadie sabía lo que se estaba lo que estaba

Voz 2 06:23 es que resulta muy curioso que ese argumento que tú ahora criticas es el que tu partido está constantemente invocando cada vez que se habla de la Gürtel mismamente ayer el ex presidente José María Aznar en una lamentable intervención en la comisión parlamentaria que está que está investigando todos estos casos de corrupción incidía otra vez en esa misma idea que es falso esa que es falsa tú no puedes señalar al Partido Socialista como una estructura criminal

Voz 5 06:54 no es que no estoy que lo estoy diciendo eso no estás diciendo eso

Voz 2 06:57 no entiendo que el Partido Socialista alega que hay personas pero que el partido no es corrupto estás indicando además que José Ángel Fernández Villa controlaba el partido y que por lo tanto era un instrumento para que rompiera Ipar

Voz 9 07:10 no que era el poder para que ejerciera el poder te da el poder casi de manera que esos prestación

Voz 5 07:18 los haciendo tú y yo lo que estoy diciendo es que aquí que el señor Villa que ahora parece que nadie quiere saber nada del que abre tendría que saber algo que necesitaban tendría que ver que ahora parece que esto es con que nadie sabe y ahora es que cuando salga la sentencia nos ponemos un poco bastante a ir porque es que este señor

Voz 9 07:33 bueno ya es que ya eran en generalmente Ginés de lo más mínimo no no no porterías

Voz 4 07:41 oye mira al margen de lo que puede suponer lo que pueda salpicar a lo que pueda dejar bajo sospecha a algunas personas del Partido Socialista no comen no corremos el riesgo de ponernos a enjuiciar a juzgar treinta años de sindicalismo nuestra es otra

Voz 2 07:59 cuestión y ahí hay un juicio político que a mi me parece que es extremadamente necesario pero no es un juicio penal esto es un este es otro juicio político y a mí realmente es el que me interesa voy a ser honesto si José Ángel Fernández Villa se va tres años a la cárcel si se queda en su casa

Voz 7 08:17 era os y se queda en un sanatorio mental o donde sea es algo

Voz 2 08:23 a que me da absolutamente igual repito no me produce la más mínima compasión simplemente trato de analizar con cierta distancia el comportamiento de la justicia en un proceso respeto de una persona que bueno que ya no se vale por sí misma pero dicho eso sí puedo hacer debemos hacer en conjunto el conjunto de la ciudadanía un juicio político acerca de lo que ha significado José Ángel Fernández Villa y efectivamente José Ángel Fernández Villa pues ha representado una parte del sindicalismo que yo no comparto que yo no comparto uno porque no fue democrático dos porque fue eh tenía cierto carácter totalitario en el sentido de que quería invadir todas las esferas de la vida pública de de esta región no solamente eso sino que quería condicionar la política nacional y de alguna manera secuestrando las instituciones políticas asturianos a través de un sindicato ese es el debate que los socialistas primero y el conjunto de la ciudadanía después deben hacer por qué falló ese sindicato

Voz 5 09:31 si hasta llegar al punto de

Voz 2 09:33 que como se ha demostrado su máximo responsable cogía Inti dinero de la caja sin pedirle cuentas a nadie

Voz 5 09:42 si me dejas hablar visto porque perdona porque luego largas mucho las argumentos y luego el tiempo siempre se me corte no puedo terminar entonces lo que sí quiero decir dejar claro tú decías interpretado yo no estoy diciendo que el Partido Socialista haya sido responsable de nada lo quiero dejar muy claro estaba dentro de la de la valoración política no judicial es decir que yo sí que creo que aquí el Partido Socialista miró para otro lado en muchas más

Voz 10 10:02 sorprendió atroces Manuel Suárez bajo cero a placer

Voz 2 10:05 muchísimas gracias quedamos escuchando al no