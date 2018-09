Noche Blanca en Gijón 2018

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0542 00:00 pues nos vamos a ir ahora hasta el Centro de Cultura Antiguo Instituto donde como les contaba esta mañana ha tenido lugar la presentación de la Noche Blanca dos mil dieciocho no

Voz 1 00:09 es para este fin de semana es para el siguiente recuerden lo bien el próximo viernes veintiocho tienen una cita con el arte porque las galerías y los espacios museísticos de nuestra ciudad se vuelven a abrir abren sus puertas además en un horario no habitual para ellos y sobretodo abren sus puertas para que ustedes yo nos vemos dentro y echemos un vistazo a todas esas propuestas vamos a casa

Voz 0542 00:30 dudar en esta tarde ya a la vida

Voz 1 00:33 ahora hora de la Fundación Municipal de Cultura Educación y Universidad Popular ha Raquel Gago que nos atiende vía telefónica que tal Raquel muy buenas tardes

Voz 2 00:40 hola buenas pues bueno la presentación

Voz 1 00:42 mañana decía yo que no me confunda niegue la noche blanca es para el próximo para el próximo viernes pero está bien que lo hagamos con previsión porque nos tenemos que apuntar ese día como vía importante porque vamos a tener la oportunidad como les decía yo a los oyentes de colarnos en todas esas galerías en todos esos espacios museísticos de de la ciudad sí voy a empezar poco por por las novedades que hay es presentado para esta edición Raquel si te parece porque yo sé que todos los años siempre hacéis os planteáis algo especial voy totalmente a ciegas porque todavía no sé lo que habéis contado al resto de compañeros así que me tienes que contar

Voz 3 01:16 sí que es lo que a veces da lo que habéis preparado de cara

Voz 1 01:20 al próximo viernes noche blanca dos mil dieciocho en Gijón

Voz 2 01:24 sí bueno como como ya sabe nuestro objetivo es visibilizar a las galerías de arte de nuestra ciudad que irá dedicarle ese pues esa noche especial dentro de todas las actividades que desde la Fundación de Cultura organizábamos es precisamente para potenciar la actividad que hacen las galerías ir a dotar de más te vas programación de más contenidos a la a la Noche Blanca de las principales novedades pues mira comentarte que bueno este año son siete las galerías que participan y que este año hay pues quizás más talleres enfocados a niños y familias entonces eh muchas de las actividades comienza antes comienzan tempranito pues antes incluso de las seis y media para dar un poco de cabida a esas actividades

Voz 4 02:11 niños y familias eh o sea hay exposiciones por supuesto ir y concierto

Voz 2 02:19 los en diferentes galerías y otra de las novedades que tenemos pues es que hacemos visitas guiadas pases pases son pases en cada galería de manera que cuando llegas a una galería pues tienes una una visita comentada que te permite pues bueno eh hacerte una idea de una forma muy rápida porque es una noche en la que hay que ver muchísimas cosas y muy rápida de lo que de lo que tienes en en esa

Voz 1 02:44 eh esto es interesante porque bueno a eso estamos más acostumbrados por ejemplo en los museos donde normalmente hay las visitas guiadas programadas pero sí es verdad que en las galerías donde a veces siempre lo comentamos que cuando hablamos de la noche blanca pero bueno donde a veces a la gente que igual no está muy muy habituada con el mundo del arte le da hasta un poco de reparo entrar por eso de haber sin no voy a tener yo ni idea con lo cual hay la visita guiada Nos viene fantástico porque al final viene a ser lo mismo que haría según museo pero un formato ojo un poco más pequeño y un y un poco más cercano no

Voz 2 03:13 el sí a acercar a la gente pues ahora muy diferente porque claro cada galería pues presentaba una exposición son exposiciones pues cuyos contenidos o formatos au temas no tienen nada que ver uno con otro y te te permite de una forma muy rápida pues entender un poco pues desde este arte

Voz 1 03:30 aparte Raquel de las galerías porque por ejemplo el año pasado yo recuerdo que habría es también el espacio del edificio de Telefónica en la plaza del Carmen habéis programado algo un poco en en esa línea para extradición

Voz 2 03:42 sí sí sí hemos eh Telefónica la visita a Telefónica el edificio central de Telefónica en edificio antiguo tuvo muchísima aceptación el año pasado y este año ellos deciden repetir la experiencia porque mucha gente se quedó fuera por eso lo importante de presentarlo hoy para que la gente tenga tiempo a a inscribir hay muchas actividades que requieren una inscripción porque las plazas son limitadas entonces el Telefónica vuelva a abrir ese equipamiento ir de nuevo con visitas guiadas y con talleres infantiles

Voz 1 04:14 para eso nos tendríamos que apuntar como el resto de talleres el resto de que nos decías al principio enfocados a los niños a las familias se van a celebrar en las galerías en otros espacios como no inscribir hemos

Voz 2 04:26 en unos casos no eran galerías en otros casos fuera de las galerías en otros espacios como en el caso de la mano por poner un ejemplo Aurora Vigil Escalera a la galería pues la actividad que se realiza en el bosque de la más colibrí en la librería entonces el programa padece especificados inscripciones que la mayor parte de las veces a través de correo electrónico pero son diferentes los correos electrónicos y entonces comienza a partir de ya sea en la instrucción para para esa actividad con lo cual lo ideal es que nos hagamos

Voz 1 04:58 con el programa de la Noche Blanca que yo supongo lo tendré además a disposición no sólo los centros municipales demanda la física sino también para descargar no en la paja

Voz 2 05:07 para descargar en la página web si en los centros municipales en la anteúltima todo en los museos que los estamos repartiendo ya

Voz 1 05:14 bueno los niños la verdad es que claro cada vez están más integrados si es verdad en todas nuestras actividades no sólo en las de ocio sino al final en las actividades de día a día por aquello de que la concilia a veces es más complicada pero bueno está muy bien Diego El también enfocar un poco para ellos todas las cuestiones también relacionadas con el arte porque de la misma manera que por ejemplo en fetén hablamos muchas veces con Mariano sacar lo importante que es educarlos en las artes escénicas para que ellos sean claro el público del futuro bueno pues con el arte un poco parecido no sino miramos a los peques y les explicamos un poco todo lo que hay en este mundo difícilmente se van a acercar como adultos no

Voz 2 05:54 exactamente osada la educación ya sabes porque muchas veces lo hemos comentado muchos de los programas de la Fundación de Cultura para nosotros es el pilar fundamental es decir a acostumbrar a los niños acostumbrar su mirada acostumbrarse tú estuvo y lo es decir a acostumbrar les ha que eso forme parte de su vida diaria a que entre en unos espacios culturales con total y absoluta normalidad ellos son esponjas auténtica reciben retienen y son capaces de entender cosas que a nosotros muchas veces no resulta muy complicado entender

Voz 1 06:25 Raquel la parte del edificio de Telefónica y otros edificios municipales no sé si Centro de Cultura Antiguo Instituto toros que también estén abiertos en ningún reproche

Voz 2 06:35 lo de Cultura Antiguo Instituto abre con las exposiciones que ya están abiertas como es la exposición de Ruth Anderson o la exposición que tenemos en la sala uno abre hasta la una de la mañana para que forme parte de ese circuito pero además incorporamos una exposición nueva una exposición de la artista matemático pez Vidal en la sala tres y tendremos también una instalación artística de la ciudad de Marina en en el

Voz 3 07:01 ah no Garcé de Marina que además ahora está a tope no para de tener repercusión fuera de no sé

Voz 1 07:08 lamento internacional con lo cual mira qué bien exposición además de de Jesús al que queremos mucho en además en este programa

Voz 2 07:14 sí también en en el Musée bueno para terminar con el centro de culto asiduo instituto el conseguir de la sociedad que también es organice participa forma parte de la Noche Blanca pues tendrá una proyección de cortos el salón de actos tendremos también en instalaciones artísticas en el Museo Casa Natal de Jovellanos en las termas romanas unas exposiciones que recomiendo encarecidamente unas intervenciones porque ofrecen un diálogo muy rico entre los con las obras que están en los museos con las intervenciones de los artistas ir otra novia era este año que es una visita un itinerario escultórico un itinerario con esculturas que están enough en nuestra ciudad las esculturas que están en el litoral de de la playa desde la escalera dieciocho

Voz 1 08:04 bueno pues yo creo que lo más sencillo es como decíamos es que nuestros oyentes se se hagan con uno de esos programas lo vayan estudiando vean con todo este tiempo además que tenemos de antelación hasta el próximo viernes para apuntó darnos muy importante a preguntarnos a todos los talleres y actividades muchas de ellas ya lo acaban de escuchar además orientadas y destinadas a toda la familia ya los peques in bueno pues saber que el viernes tienen cita con el arte porque se vuelve a celebrar una noche blanca cuantas ediciones llevamos ya

Voz 2 08:35 pues es laSexta verdad estás muerto a tu soy

Voz 1 08:37 pues sexta edición ya de la Noche Blanca Noche Blanca dos mil dieciocho a que en Gijón hemos charlado con Raquel Gago la directora de la Fundación Municipal de Cultura gracia Raquel que vaya muy bien