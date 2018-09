El día Europeo de las Lenguas en Asturias se celebra en Gijón

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días as

Voz 2 00:09 Murias Begoña natal

Voz 1509 00:12 pues vamos a empezar el programa de hoy acercándonos al Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón donde ya desde las diez de la mañana se conmemora con un intenso programa de actividades el Día Europeo de las Lenguas una celebración que instaurada el Consejo de Europa en Estrasburgo en dos mil once para cada veintiséis de septiembre cuyo objetivo es el de implicar a millones de personas en los cuarenta y cinco países participantes a través de actividades que celebran la diversidad en Europa promuevan el aprendizaje de las lenguas decimos que el evento bueno pues que en Asturias tiene que ver con este Día Europeo de las Lenguas se celebra en Gijón a lo largo de toda la jornada de hoy y está organizado por primera vez por la asociación asturiana de centros de idiomas hacerlas estamos con su presidenta con Rosa Espina o si es que tal y también está con nosotros parte de la organización Asia con los Oba hola hola qué tal que bueno vamos a hablar con ella sobre este Día Europeo de las Lenguas sobre esta celebración en Gijón pero también queríamos presentar un poco en sociedad a la Asociación Asturiana de centros de de de idiomas decía yo que soy de de joven Constitución pero bueno ya desde el año pasado así que si contando un poco

Voz 2 01:23 efectivamente en junio del dos mil diecisiete pues nada La se constituyó de manera oficial la asociación a través de bueno de un impulso que se genera desde la Federación Nacional de Centros de Estudio de idiomas entonces bueno ya notaron que faltaba esa hacías había este vacío en Asturias no de que necesitaban una asociación que aun hará todos los esfuerzos y la visión común que tenemos todos los los directivos de academias es bueno pues nos reunimos en Oviedo en un par de días yo creo y seis una una asamblea índice formula la la Asociación

Voz 1509 01:59 hoy vamos a hablar del resultado en parte de de esa unión con la celebración de este Día Europeo de las Lenguas que hacíamos es el veintiséis pero bueno nos viene mejor a estas celebraciones ha dado paso

Voz 2 02:09 logística hay por fechas pues nos venía mejor un fin de semana para poder hacer un poquito más de ruido de que nos viera la gente entonces bueno se ven se decidió hacer este

Voz 1509 02:18 ya en qué más cosas trabajáis juntos

Voz 3 02:20 hemos nosotros una

Voz 4 02:23 en la jornada de formación para para socios para profesor

Voz 3 02:28 hoy será directivos de la Academia que generalmente bueno lo decimos la primera vez el año pasado en noviembre ahí volveremos a volver a hacerla este año

Voz 2 02:36 sí estamos un poco bueno trabajando sobre todo por el por el bien del sector por preservar sobre todo las buenas prácticas dentro del sector porque muchas veces el público no es consciente de de que hay muchas academias pirata de que hay muchas empresas que trabajan los idiomas de manera ilícita ilegal alegal entonces nosotros lo que queremos es velar por la por la calidad de enseñanza de idiomas dentro del sector privado dentro de la no reglada y queremos un poco de defender intereses comunes que que van en pos de pues bueno de todo esto no cuando una persona un usuario quiere escoger un centro de idiomas pues sepa que hay unos códigos éticos que hay unas buenas prácticas implícitas que sepas escoger con un poco de criterio

Voz 1509 03:18 estáis en conexión de algún modo también con la con la enseñanza pública con los centros públicos de la enseñanza de los idiomas

Voz 3 03:25 no en realidad no nosotros vamos que Ethan nos gustaría no pero es más más complicado caro con sector público

Voz 5 03:33 que por qué no

Voz 3 03:35 van por otros derroteros si la las historias yo creo no pero sí que es cierto compartimos objetivos yo creo porque muchos de ellos incluso los objetivos digamos propios de celebración los que marcó el Consejo Europeo de El día de europeo de lenguas pues para nosotros también son nuestros objetivos de la asociación

Voz 6 03:56 mente celebrar la diversidad de lingüística para promover eh

Voz 3 04:02 enseñanza de el aprendizaje de Ivo más para todas las edades independientemente de si es para niños pequeños para adultos y demás por lo tanto bueno eso si el objetivo es es como un milagro

Voz 1509 04:15 decías antes de entrar la entrevista y hacerlo no sólo en las aulas no sobre todo cuando hablamos de los niños aunque también los adultos siempre es poco asignatura pendiente del el aprender idiomas que que para los niños no sea sólo bueno me siento ahí delante del profe de inglés cómo me siento en el en matemáticas y aprendo es la la dinámica hay las propuestas tienen que ver con con la diversión también hoy con la necesidad a veces simplemente de comunicación porque te vaya como estaba con otro que requiera

Voz 6 04:43 la agencia Gustavo estarían prestando la actividad que se llama Speak dating eh que

Voz 3 04:52 son varias personas nativos de hablan hablantes de diferentes idiomas en la gente puede acercarse probar hablar otro idioma diferente para darse cuenta que no necesariamente tiene que saber muchísimo puede aprender a a saludar

Voz 2 05:06 una pregunta que no tiene que estar dentro de un aula que lo puede usar tu puedes aprender a lo mejor pues eso en en en ese en ese pequeño

Voz 7 05:12 lo entrada de tiempo cuatro estaciones cinco esas la canción

Voz 3 05:18 de no hablar ese idioma en ese qué es lo primero

Voz 1509 05:21 es perder la vergüenza que ya es algo que que parece que los españoles tenemos y luego en otros países no sabe tanto yo creo que esta corte si eso

Voz 3 05:29 con un complejo que bueno desconoce Mourinho

Voz 1509 05:31 en este caso las cerrar la faringe meses pero sí que

Voz 3 05:35 sí sí que existen

Voz 1509 05:38 y en algunas conversaciones que cuando se habla de estos temas se dice claro es que en otros países por ejemplo no no doce no se traduce no se doblan las películas del cine por ejemplo o los dibujos animados que haya que estábamos hablando unidos en en su idioma original en inglés con lo cual todo se va haciendo impecablemente si quiere seguirlo tienes que evidentemente entonces

Voz 2 06:00 duda tú si creas un entorno un entorno natural en el que el lenguaje ocurra de manera natural no impostada no preparada TUE tu oído tu mente todo se pone más alerta y todo está más receptivo no para para poder crecer en ese otro idioma hay para poder aprender incluso dos o tres a la vez entonces es es que todo ayuda claro hoy una

Voz 1509 06:22 las cosas y volvemos a al programa que ya decíamos que arrancaba a las diez de la mañana iba a estar bueno pues hasta las dos de la tarde con un montón de de actividades ahora mismo están en enero esto de cómo hacer que tus hijos sean plurilingües esta charla no sé si los podéis contar algo he vosotras sobre ello y quién esté en casa de diciendo yo qué hago yo que hago hombre la verdad es que cortejo

Voz 2 06:44 más que nada por propia experiencia no desde nuestro trabajo en el aula hay sobre todo bueno cuando ya hablas más de dos idiomas o tres bueno yo creo que es lo que te comentábamos hay que crear un entorno natural para que eso suceda entonces yo es cierto que conozco conozco niños que los padres pues a lo mejor el padre francés y madre italiana y entonces en casa se decide que con el padre la forma de comunicarse es el francés con la madre la forma de comunicarse es en italiano y luego en el entorno real en el colegio de además en español entonces en ese caso aunque siempre hay una lengua que predominan tu mente y esa en la que tú piensas como bilingües en siempre hay capacidad para para edificar digamos yo siempre lo ya modificar no edificar el discurso en tres colores distintos dos colores entonces bueno hay gente que tiene esta posibilidad no que incluso bueno

Voz 3 07:34 pero la familia es monolingüe tampoco significa que no pueden crear estos incidentes eso serían digamos un poco artificiales no pero yo para mí la la manera digamos

Voz 6 07:46 es más más

Voz 3 07:49 Natural de aprendizaje que tienen los niños pero también adultos es vivir el idioma entonces y nosotros no somos hablantes nativos de un idioma no significa que no podamos crear este ambiente y que aunque sea circunstancial momentáneo en ese idioma podemos ese desayunar en inglés eso podemos salir de compras otro Elio mal

Voz 2 08:12 esos contextos crear esos entornos y crear esos esas circunstancias en las que usa el inglés su te puede reunir en con mamá papá me hablen un idioma determinado y pactarlo y decir bueno voy a quedar para jugar yo por ejemplo yo tengo una hija yo no soy nativa de inglés soy profesora de inglés yo a mi hija le hablo en inglés desde que nació no tengo una adicción perfecta como la de un nativo soy profesora de inglés entonces bueno ya recoge que no te lo hago bien pero tampoco si allá tiene ella viaja desde los diez años sólo a Inglaterra todos los veranos está un mes allí me consta que vamos no tiene ningún problema conmigo hablan castellano que es lo simpático conmigo no quiere hablar inglés yo hablo en inglés con ella

Voz 1509 08:52 ahí es cuando ya sea alucinantes sí se puede sí se puede hacer esto en vuestras empresas porque cada asociado digamos bueno pues tenéis la propia Academia Days la posibilidad de acudir padres e hijos algún tiempo es o es muy complicado

Voz 3 09:07 el poder hacer algo así jarabes compartidas que nosotros hacemos ese tipo de clases con niños pequeños no de un año en medio dos años que es cuando en y no sé realmente están muy seguros y cómodos estando acompañados por los padres los padres disfrutan estando con ellos me consta que aprenden también porque de algún modo es un evidentemente habrá habrá padres que hablan inglés muy bien y simplemente disfrutan por lo tanto con sus hijos pero muchos de ellos también de paso prenden y son clases muy muy

Voz 6 09:43 no

Voz 3 09:45 no sé cómo suele Unami tienen muy dinámica es muy muy muy atractivas pero tanto para los niños lo gracioso es que os tanto para niños como para todo para los padres pierden esa vergüenza de la que estamos hablando al principio porque están con sus hijos entonces sí están jugando hoy pasando la pelota de paso cantando no defiendo los colores pues se pierde la vergüenza por completo y uno es capaz de de de mucho de bastante bueno pues siempre se dice

Voz 1509 10:10 los propósitos de año se hacen en enero pero hacen más septiembre novio cuando digo eso sí nada volvemos apuntar los a al tema de de aprender un idioma todavía hasta las dos de la tarde en el Centro de Cultura Antiguo Instituto van a pasar muchas cosas en este Día Europeo de las Lenguas que como decimos organiza por primera vez la asociación asturiana de centros de de idiomas nada que se pasen por ahí nosotros queríamos conocer esta asociación asturiana de muchas zonas de idiomas así que gracias a su presidenta

Voz 2 10:40 Vocal Kea vocalías